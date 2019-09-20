ADATA taşınabilir yeni SSD modelini duyurdu

Depolama ve bellek alanında lider üreticilerden olan ADATA taşınabilir SSD ürünlerinde devam ediyor. Henüz tanıtılan ADATA SC680 SSD modeli oldukça ince ve hafif yapısıyla dikkat çekiyor.

ADATA SC680 SSD özellikleri ve fiyatı

ADATA SC680 SSD modeli taşınabilirlik odaklı hazırlanmış. 35g ağırlığa sahip olan sürücünün ölçüleri ise 61mmx 10mmx 86.7mm. USB 3.2 Gen 2 standardı ile sürücü okuma hızlarında 530MB/s, yazma hızlarında da 460MB/s seviyesine ulaşabiliyor.

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Ürün şoklara karşı dayanıklı iken sessiz bir çalışma ortamı sunuyor ve rakiplerine göre daha az enerji tüketiyor. USB Tip-C bağlantısı kullanan üründe 240GB/480GB/960GB kapasite seçenekleri ile sunuluyor.

240GB kapasite sadece mavi renge sahip ve 54$ civarında satılıyor. 480GB kapasite sadece siyah ve 85$ civarında. 960GB kapasite de siyah ve 134$ civarında fiyat etiketine sahip.