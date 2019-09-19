Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    En hızlı Huawei: Porsche Design Mate 30 RS

    Her zaman Huawei’nin en iyi ve en pahalı akıllı telefonu olmuş Porsche Design serisi yine karşımızda. Porsche Design Huawei Mate 30 RS özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    2 sa.
    1b
    18
    5
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Porsche Design ile iş birliğini artık geleneksel hale getiren Huawei, Mate 30 serisi için de özel bir tasarım hazırladı. Porsche Design Huawei Mate 30 RS en iyi Huawei akıllı telefonu ünvanına sahip.

    Porsche Design Huawei Mate 30 RS özellikleri ve fiyatı

    Porsche Design Huawei Mate 30 RS modeli Mate 30 Pro modeli ile benzer özellikler üzerine inşa edildi. 6.5 inçlik kavisli OLED ekran, Kirin 990 yonga seti, 4500mAh kapasiteli batarya, 4 arka kamera, ön yüz tanıma sistemi bunlar arasında.

    Ayrıca Bkz. "Kamerasıyla dikkat çeken Huawei Mate 30 Pro tanıtıldı"

    Farklara gelecek olursa kamera yuvası yuvarlak değil kare bir yapıya sahip ve ortaya yerleşmiş. Çevresi ise birinci sınıf deri kaplama ile kapatılmış. RAM bellek 12GB seviyesindeyken depolama kapasitesi ise 512GB. Ayrıca 5G desteği mevcut değil.

    Yazılım tarafında da Porsche Design temalı duvar kağıtları ve temalar yer alan Porsche Design Huawei Mate 30 RS modeli 2095 Avro fiyat etiketine sahip. Bu rakam Galaxy Fold modelinden de yukarıda. Haliyle hedef kitlesi de zengin kesimler oluyor.

     


    https://www.phonearena.com/news/Porsche-Design-Huawei-Mate-30-RS-official-announcement_id119082 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Bloodin 1 sa.
    Yani hiçbir ekstra özelliği yok, ne batarya, ne kamera, ne işlemci...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    McLaren64 2 sa.
    Vergisiz hali bile 13.200 TL Vergilerle 23-24 bin TL. Google'ın hiç bir servisi de çalışmayacak. Buna bu parayı verecek adam aklını peynir ekmekle yemiştir.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Mr. Jingles 2 sa.
    O paraya iki tane RTX 2080 ekran kartlı makine alınır imansızlar!
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Jon_Kar 2 sa.
    Apple laf edenler huawei ayni seyi yapinca kafayi kuma gomuyorlar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Felix Klein 2 sa. yeni yorumcu
    Porsche Design = $$$
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 27 dk. Core i9-9900KS’nin TDP değeri açığa çıktı: 5 GHz için sürpriz yolda 1 sa. NASA'nın yeni fırlatma üssü, dakikada 4 milyon litre su fırlatabiliyor 1 sa. Ateşli silahlar, Rus kozmonotların hayatta kalma çantalarına yeniden dahil edilebilir 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN En hızlı Huawei: Porsche Design Mate 30 RS Sonraki Microsoft için kötü haber: Huawei Matebook’lar Linux ile geliyor 3 sa. Netflix performansa göre yapımcılara bonus verecek 3 sa. iOS 13 çıktı, şimdi indirin! 4 sa. Kamerasıyla dikkat çeken Huawei Mate 30 Pro tanıtıldı 4 sa. IIHS'den Tesla Model 3'e en güvenli araç ödülü 5 sa. Huawei Mate 30 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 5 sa. Android 10 alacak Samsung cihazlarının tam listesi 5 sa. Call of Duty: Mobile, battle royale moduyla 1 Ekim'de geliyor 6 sa. Bu oyun tamamen ASCII kodları ile yapıldı 6 sa. Bütçe dostu Redmi 8A'nin tanıtılacağı tarih belli oldu 7 sa. Nova Launcher beta sürümü Android 10 için karanlık mod desteği sunmaya başladı 7 sa. Meteoroloji’den açıklama: ‘Kimyasal yağış Türkiye için tehlike yaratmayacak’ 8 sa. Yeni Intel Core X işlemciler detaylanıyor 9 sa. Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının büyüklüğü 131,7 milyar TL’ye ulaştı 9 sa. ABD Donanması, UFO videolarını resmen doğruladı 10 sa. Doğuş Otomotiv'in VW Türkiye distribütörlüğü bitecek mi? Şirketten açıklama geldi 11 sa. Control Nasıl Olmuş? | İlk İzlenim 11 sa. Apple'dan önce Honor yaptı | 16.1-inç MagicBook Pro dizüstü bilgisayar 11 sa. DS 9 Sedan Çin'de kamuflajsız görüntülendi 12 sa. Bilim insanları, birden çok robottan oluşan bir robot geliştirdi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    ASELSAN, Nano İHA'yı sergiliyor
    DonanımHaber
    ABD Donanması, UFO videolarını resmen doğruladı
    DonanımHaber
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Parça Fiyatı Sorgulamak İsteyenler!
    DH Forum
    60 yaşındaki komşum bıçak çekti
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim