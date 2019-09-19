En hızlı Huawei: Porsche Design Mate 30 RS

Porsche Design ile iş birliğini artık geleneksel hale getiren Huawei, Mate 30 serisi için de özel bir tasarım hazırladı. Porsche Design Huawei Mate 30 RS en iyi Huawei akıllı telefonu ünvanına sahip.

Porsche Design Huawei Mate 30 RS özellikleri ve fiyatı

Porsche Design Huawei Mate 30 RS modeli Mate 30 Pro modeli ile benzer özellikler üzerine inşa edildi. 6.5 inçlik kavisli OLED ekran, Kirin 990 yonga seti, 4500mAh kapasiteli batarya, 4 arka kamera, ön yüz tanıma sistemi bunlar arasında.

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Farklara gelecek olursa kamera yuvası yuvarlak değil kare bir yapıya sahip ve ortaya yerleşmiş. Çevresi ise birinci sınıf deri kaplama ile kapatılmış. RAM bellek 12GB seviyesindeyken depolama kapasitesi ise 512GB. Ayrıca 5G desteği mevcut değil.

Yazılım tarafında da Porsche Design temalı duvar kağıtları ve temalar yer alan Porsche Design Huawei Mate 30 RS modeli 2095 Avro fiyat etiketine sahip. Bu rakam Galaxy Fold modelinden de yukarıda. Haliyle hedef kitlesi de zengin kesimler oluyor.