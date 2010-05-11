ADR Studio'dan iPhone ve iPad etkileşimli kol saati konsepti: iWatch

İtalya merkezli ADR Studio, Apple iPhone ve iPad ile etkileşimli kol saati konseptini tanıttı. ADR Studio tarafından iWatch olarak adlandırılan kol saati, renkli LCD ekrana sahip olarak tasarlandı. Alimünyum gövdeye sahip olan iWatch, WiFi ve Bluetooth gibi kablosuz iletişim özelliklerine sahip. Bluetooth ve WiFi üzerinden iPad ve iPhone ile bağlantı kuran saat, bazı uygulamaların kontrolünü üstlenebilecek. Hava durumu aracına (widget) sahip olan iWatch'un ayrıca Pico-projeksiyon özelliği taşıması bekleniyor.16 GB dahili hafızaya sahip olarak tasarlanan iWatch kol saatinde dahili RSS okuyucu da yer alacak.
ADR Studio tarafından hazırlanan iPhone ve iPad ile etkileşimli Pico-projeksiyon özellikli kol saati olan iWatch'ın WWDC (Dünya Geliştiriciler Konferansı)2010'da tanıtılması bekleniyor.
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Huzursuzlandim yerimde duramıyorum
Ne kadar olur ki fiyatı?
Ekranı normalde iPhone gibi mi olacak yoksa birbirlerine bağlandıklarında mı aynı olacak?
Bilen yok mu
Olur
Yukarıdaki mesajımı editledim okuyabilirsin
Bu yeni iPhone ile cidden ilgilenmiyorum varsa yoksa 3GS yasasın 3GS
Bu iWatch güzelmiş onu ve iPad'i alabailirim
Yeni GeoHot da ben olurum
@deagle senin sonun iyi değil bak söyleyim yeni iphone a da jb yi sen cikarirsin böyle giderse
edit:imla
Ayıp ettin aslında Gizmodo'dan ben aldım cihazı jb de çıkardım;ama daha sunmayacağım
Bu arada saka bir yana niye sonumuz kotu dostum:)Nereden çıkardın jb çıkaracağımı