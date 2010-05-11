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ADR Studio'dan iPhone ve iPad etkileşimli kol saati konsepti: iWatch

İtalya merkezli ADR Studio, iPhone ve iPad ile etkileşimli kol saati konseptini hazırladı
9 yıl
21,3b
1
29
iPhone
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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ADR Studio'dan iPhone ve iPad etkileşimli kol saati konsepti: iWatch
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İtalya merkezli ADR Studio, Apple iPhone ve iPad ile etkileşimli kol saati konseptini tanıttı. ADR Studio tarafından iWatch olarak adlandırılan kol saati, renkli LCD ekrana sahip olarak tasarlandı. Alimünyum gövdeye sahip olan iWatch, WiFi ve Bluetooth gibi kablosuz iletişim özelliklerine sahip. Bluetooth ve WiFi üzerinden iPad ve iPhone ile bağlantı kuran saat, bazı uygulamaların kontrolünü üstlenebilecek. Hava durumu aracına (widget) sahip olan iWatch'un ayrıca Pico-projeksiyon özelliği taşıması bekleniyor.16 GB dahili hafızaya sahip olarak tasarlanan iWatch kol saatinde dahili RSS okuyucu da yer alacak.

ADR Studio tarafından hazırlanan iPhone ve iPad ile etkileşimli Pico-projeksiyon özellikli kol saati olan iWatch'ın WWDC (Dünya Geliştiriciler Konferansı)2010'da tanıtılması bekleniyor.

ADR Studio'dan iPhone ve iPad etkileşimli kol saati konsepti: iWatch
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ADR Studio'dan iPhone ve iPad etkileşimli kol saati konsepti: iWatch
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ADR Studio'dan iPhone ve iPad etkileşimli kol saati konsepti: iWatch
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deagle100 9 yıl
7 Haziran mı tanıtılma tarihi?
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deagle100 9 yıl

deagle100
7 Haziran mı tanıtılma tarihi?

Up
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deagle100 9 yıl
Ya bir çıksa da alsak:)
Huzursuzlandim yerimde duramıyorum
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Cem 9 yıl
Abartı olan 16 gb wifi gibi şeyler yerine daha ince ve sade bir kol saati yapıp iphone a daha fazla hükmedebilecek bir cihaz daha hoş olur. Mesela telefon cepteyken bazı uygulamarı açmak notlara bakmak, takvime bakmak, kişi listesinde dolaşıp yeni mailleri incelemek vs. gibi özellikler sanki mini iphone ekranından yapıyrmuş gibi olsa daha hoş olur. Tabi fiyatta önemli. Bir telefon parası isterlerse kusura bakmasınlar.
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deagle100 9 yıl
Offff bayağı kanım ısındı
Bir çıksa da alsak...
Ne kadar olur ki fiyatı?
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T®an©e Addi©T 9 yıl
degişikmiş
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deagle100 9 yıl
Yalnız bu etkilesimli meselesi nedir?
Ekranı normalde iPhone gibi mi olacak yoksa birbirlerine bağlandıklarında mı aynı olacak?
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deagle100 9 yıl

deagle100
Yalnız bu etkilesimli meselesi nedir?
Ekranı normalde iPhone gibi mi olacak yoksa birbirlerine bağlandıklarında mı aynı olacak?

Bilen yok mu
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DSGNRY 9 yıl
Merakla bekliyoruz @deagle
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deagle100 9 yıl

DSGNRY
Merakla bekliyoruz @deagle


Olur

Yukarıdaki mesajımı editledim okuyabilirsin

Bu yeni iPhone ile cidden ilgilenmiyorum varsa yoksa 3GS yasasın 3GS

Bu iWatch güzelmiş onu ve iPad'i alabailirim

Yeni GeoHot da ben olurum
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powerful1 9 yıl
alet çakma gibi sanki. saatin üzerinde yer alan hava durumu uygulaması penceresine dikkatlice bakınca resmin sonradan yerleştirildiği izlenimi verdi bende
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DSGNRY 9 yıl
Kullanabilen için güzel ama hiç bana göre değil


@deagle senin sonun iyi değil bak söyleyim
yeni iphone a da jb yi sen cikarirsin böyle giderse

edit:imla
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deagle100 9 yıl

DSGNRY
Kullanabilen için güzel ama hiç bana göre değil


@deagle senin sonun iyi değil bak söyleyim
yeni iphone a da jb yi sen cikarirsin böyle giderse

edit:imla

Ayıp ettin aslında Gizmodo'dan ben aldım cihazı jb de çıkardım;ama daha sunmayacağım

Bu arada saka bir yana niye sonumuz kotu dostum:)Nereden çıkardın jb çıkaracağımı



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deagle100 9 yıl
Çıkınca bunu da alır jb'mi yaparım
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Ravenholme 9 yıl
yuh artık
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Fashionality 9 yıl
yakında bunun içinde jb çıkar
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Katmir 9 yıl
Her yerde "i", çok bencil oluyoruz artık :)
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