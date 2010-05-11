ADR Studio'dan iPhone ve iPad etkileşimli kol saati konsepti: iWatch

İtalya merkezli ADR Studio, Apple iPhone ve iPad ile etkileşimli kol saati konseptini tanıttı. ADR Studio tarafından iWatch olarak adlandırılan kol saati, renkli LCD ekrana sahip olarak tasarlandı. Alimünyum gövdeye sahip olan iWatch, WiFi ve Bluetooth gibi kablosuz iletişim özelliklerine sahip. Bluetooth ve WiFi üzerinden iPad ve iPhone ile bağlantı kuran saat, bazı uygulamaların kontrolünü üstlenebilecek. Hava durumu aracına (widget) sahip olan iWatch'un ayrıca Pico-projeksiyon özelliği taşıması bekleniyor.16 GB dahili hafızaya sahip olarak tasarlanan iWatch kol saatinde dahili RSS okuyucu da yer alacak.

ADR Studio tarafından hazırlanan iPhone ve iPad ile etkileşimli Pico-projeksiyon özellikli kol saati olan iWatch'ın WWDC (Dünya Geliştiriciler Konferansı)2010'da tanıtılması bekleniyor.