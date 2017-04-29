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AKN gidiyor kota geri geliyor![GÜNCELLEME]

Kullanıcılar ileriki günlerde uygulanmaya başlanacak olan düzenlemeyi bekleyedursun firmaların 1 Mayıs'tan sonra geçerli olacağı söylenen paketleri tepki çekeceğe benziyor. İşte detaylar:
2 yıl
23,8b
2
159
Diğer
Metehan Göktaş
Yazar
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BTK'nın internet servis sağlayıcılarının uyguladığı AKN uygulamasına yönelik yaptığı düzenlemenin uygulanmaya başlanmasına az kaldığı şu günlerde 1 Mayıs sonrası kullanıma gireceği söylenen paketler kullanıcıları pek de memnun etmeyeceğe benziyor.

İddialara göre Uydunet'teki mevcut AKN’li ekosınırsız tarifeler, AKN’li ekosınırsız gazi ve şehit yakını tarifeleri ve AKN’li ekosınırsız engelsiz tarifeleri yeni kullanıcı alımına kapatılacak ve bunların yerini kotalı paketler alacak şayet kotayı dolduracak olursanız ek kota satın alacaksınız veya GB başına 2 TL ödeme yapacaksınız. Bunun yanı sıra mevcut AKN'li tarifelerde ise BTK'nın kararı doğrultusunda düzenlemeye gidilmiş.
Turkcell Superonline'da da benzer bir durum söz konusu. Mevcut AKN'li tarifelerin fiyatından kotalı paketler sunulacağa benziyor. Kota aşımı durumunda ise benzer şekilde ek kota alma imkanı sunulacak veya GB başına 1 TL ücretlendirme yapılacak. Ayrıca daha yüksek bir fiyatlandırma ile de sınırsız ve AKN'siz internet paketleri sunulacak. Yine mevcut kullanıcılar için düzenleme doğrultusunda değişikliklere gidilmiş. Superonline'in bahsi geçen tarifelerini aşağıdaki görsellerden inceleyebilirsiniz. 
Aşağıdaki görseller Turkcell tarafından yalanlanmıştır.

Tabi bu bilgilerin henüz kesinlik kazanmadığının da altını çizelim. İleriki günlerde bizi nelerin beklediği ise büyük merak konusu. Ayrıca konu ile ilgili yaptığımız canlı yayınımıza da aşağıdan ulaşabilirsiniz. Son olarak gelişmeleri hep birlikte takip ediyor olacağız.
GÜNCELLEME: Konu ile ilgili olarak Turkcell yayılan iddiaları yalanladı. Ayrıca yayınladığı basın bülteni ile de konuya açıklık getirdi. Kablonet tarafı ise sitesinde akıllı sınırsız, sınırsız ve kotalı olmak üzere 3 adet paketi kullanıma sundu. Detaylar için ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz. Ek olarak yaptığımız canlı yayını da aşağıdan izleyebilirsiniz.

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cangunner 2 yıl en beğenilen
Bu hükümet bize ne zaman faydalı birşey yaptı ki?
Gümrük sınırı yükseltiliyor denildi,30€'ya düşürüldü.
Araçların vergilendirilmesi değişecek denildi,normal verginin üstüne ekstradan donanıma göre vergi geldi.
Ücretsiz internet verilecek bilgiye ulaşılsın diye,bugün khk ile Wikipedia'ya erişim yasaklandı.
Hükümet ne vaat ettiyse tam tersi yönde vaatler gerçekleşti.
Bu yorum için de; basın özgürlüğünde öncüyüz,her görüşe saygılıyız.5 dk sonra yorum kaldırılır falan
Bu hükümet bize ne zaman faydalı birşey yaptı ki?Gümrük sınırı yükseltiliyor denildi,30€'ya düşürüldü.Araçların vergilendirilmesi değişecek denildi,no...
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1 Yanıt Yanıtla +281
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Ozbi 2 yıl
İşsizden her ay en az 50TL sigorta ücreti almaya çalışan bir sigorta sistemi getirenden ne bekliyordunuz? Niye şaşırdınız arkadaşlar ?
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java 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ben demiştim inanmamışlardı.... Heey yavrum hey... Siz bizim çakal operatörleri tanıyamamışsınız... Ne bekliyordunuz yani...
Ben demiştim inanmamışlardı.... Heey yavrum hey... Siz bizim çakal operatörleri tanıyamamışsınız... Ne bekliyordunuz yan...
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6 Yanıt Yanıtla +142
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divisive 2 yıl
Ben şimdi 16mpbs 100gb akn 65 tl ödüyorum ve gördüğüm hız en fazla 9-10. Kotam 2 haftada doluyor. Bana deselerki akn yi kaldıralım 10 mbps hıza 70 tl öde hemen kabul ederim. Sanırım ele geçirdiğiniz bu belgede de öyle bir seçenek mevcut. Bardağın boş tarafı bizi ilgilendirmiyor. İlgilendiren taraf dolu kısmı. Fiyatlar tabiki yüksekten başlayacaktır. Ama serbest piyasa ortamında bu fiyatlar aşağı da iner. Sanırım herkes 50 tl ye kotasız akn siz internet alma peşinde.
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Master_Evil 2 yıl
kotalılar için üst limitler ne kadar açık açık yazmaları gerekiyor
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DH Misafiri 2 yıl
Fotoğraflar fazla büyük olmuş, hesap makinesinden yükleseydin keşke...
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DH Misafiri 2 yıl
Bunun Hükümetle alakası yok servis sağlayıcılar kurnazlık peşinde . Hükümet önlem alacaktır . Siyasete bağlamayın adamlar da ticari ahlak yok devlet, millet,hükümet ne yapsın . Adamlar kanun çıkarıyor bunlar hile peşinde , ne yapcak fiyatı devletmi belirliycek buda uygunmu sizce.
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DH Misafiri 2 yıl
Böyle yapında herkes interneti mobil alsın, her gb ya para vereceksem, mobil alır yanımda taşırım interneti, sonra ev telefonunun başına gelen niye ev internetinin de başına geldi diye dizinizi döversiniz.
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DH Misafiri 2 yıl
Acaba ne zaman akla mantığa uygun iş yapacaksınız
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DH Misafiri 2 yıl
Amerikada yada avrupada kalabaklık yada trafik yoğunluğu yokmu da tarifeler sınırsız yada makul kotalarda benim kuzenim rusyada çalışıyor ayda 30 lira gibi bir fiyata sınırsız 40 mbit internet kullanıyor aynı zamanda taahhütsüz
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DH Misafiri 2 yıl
yazık bu millete
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DH Misafiri 2 yıl
senin gibi koyun çomarlar yüzünden bu haldeyiz git birazcık ötede otla hadi bakıyım
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CWaRRioR 2 yıl
Nasıl bir rezalettir bu! Söyleyecek söz bulamıyorum. Hükümet bir kere de halkına yararlı birşey yapsın
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