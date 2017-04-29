AKN gidiyor kota geri geliyor![GÜNCELLEME]

BTK'nın internet servis sağlayıcılarının uyguladığı AKN uygulamasına yönelik yaptığı düzenlemenin uygulanmaya başlanmasına az kaldığı şu günlerde 1 Mayıs sonrası kullanıma gireceği söylenen paketler kullanıcıları pek de memnun etmeyeceğe benziyor.
İddialara göre Uydunet'teki mevcut AKN’li ekosınırsız tarifeler, AKN’li ekosınırsız gazi ve şehit yakını tarifeleri ve AKN’li ekosınırsız engelsiz tarifeleri yeni kullanıcı alımına kapatılacak ve bunların yerini kotalı paketler alacak şayet kotayı dolduracak olursanız ek kota satın alacaksınız veya GB başına 2 TL ödeme yapacaksınız. Bunun yanı sıra mevcut AKN'li tarifelerde ise BTK'nın kararı doğrultusunda düzenlemeye gidilmiş.
Aşağıdaki görseller Turkcell tarafından yalanlanmıştır.
Tabi bu bilgilerin henüz kesinlik kazanmadığının da altını çizelim. İleriki günlerde bizi nelerin beklediği ise büyük merak konusu. Ayrıca konu ile ilgili yaptığımız canlı yayınımıza da aşağıdan ulaşabilirsiniz. Son olarak gelişmeleri hep birlikte takip ediyor olacağız.
GÜNCELLEME: Konu ile ilgili olarak Turkcell yayılan iddiaları yalanladı. Ayrıca yayınladığı basın bülteni ile de konuya açıklık getirdi. Kablonet tarafı ise sitesinde akıllı sınırsız, sınırsız ve kotalı olmak üzere 3 adet paketi kullanıma sundu. Detaylar için ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz. Ek olarak yaptığımız canlı yayını da aşağıdan izleyebilirsiniz.
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Gümrük sınırı yükseltiliyor denildi,30€'ya düşürüldü.
Araçların vergilendirilmesi değişecek denildi,normal verginin üstüne ekstradan donanıma göre vergi geldi.
Ücretsiz internet verilecek bilgiye ulaşılsın diye,bugün khk ile Wikipedia'ya erişim yasaklandı.
Hükümet ne vaat ettiyse tam tersi yönde vaatler gerçekleşti.
Bu yorum için de; basın özgürlüğünde öncüyüz,her görüşe saygılıyız.5 dk sonra yorum kaldırılır falan
Ben demiştim inanmamışlardı.... Heey yavrum hey... Siz bizim çakal operatörleri tanıyamamışsınız... Ne bekliyordunuz yani...