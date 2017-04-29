AKN gidiyor kota geri geliyor![GÜNCELLEME]

BTK'nın internet servis sağlayıcılarının uyguladığı AKN uygulamasına yönelik yaptığı düzenlemenin uygulanmaya başlanmasına az kaldığı şu günlerde 1 Mayıs sonrası kullanıma gireceği söylenen paketler kullanıcıları pek de memnun etmeyeceğe benziyor.

Turkcell Superonline'da da benzer bir durum söz konusu. Mevcut AKN'li tarifelerin fiyatından kotalı paketler sunulacağa benziyor. Kota aşımı durumunda ise benzer şekilde ek kota alma imkanı sunulacak veya GB başına 1 TL ücretlendirme yapılacak. Ayrıca daha yüksek bir fiyatlandırma ile de sınırsız ve AKN'siz internet paketleri sunulacak. Yine mevcut kullanıcılar için düzenleme doğrultusunda değişikliklere gidilmiş. Superonline'in bahsi geçen tarifelerini aşağıdaki görsellerden inceleyebilirsiniz.



Aşağıdaki görseller Turkcell tarafından yalanlanmıştır.

Tabi bu bilgilerin henüz kesinlik kazanmadığının da altını çizelim. İleriki günlerde bizi nelerin beklediği ise büyük merak konusu. Ayrıca konu ile ilgili yaptığımız canlı yayınımıza da aşağıdan ulaşabilirsiniz. Son olarak gelişmeleri hep birlikte takip ediyor olacağız.

GÜNCELLEME: Konu ile ilgili olarak Turkcell yayılan iddiaları yalanladı. Ayrıca yayınladığı basın bülteni ile de konuya açıklık getirdi. Kablonet tarafı ise sitesinde akıllı sınırsız, sınırsız ve kotalı olmak üzere 3 adet paketi kullanıma sundu. Detaylar için ilgili Konu ile ilgili olarak Turkcell yayılan iddiaları yalanladı. Ayrıca yayınladığı basın bülteni ile de konuya açıklık getirdi. Kablonet tarafı ise sitesinde akıllı sınırsız, sınırsız ve kotalı olmak üzere 3 adet paketi kullanıma sundu. Detaylar için ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz. Ek olarak yaptığımız canlı yayını da aşağıdan izleyebilirsiniz.

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İddialara göremevcut AKN’li ekosınırsız tarifeler, AKN’li ekosınırsız gazi ve şehit yakını tarifeleri ve AKN’li ekosınırsız engelsiz tarifeleri yeni kullanıcı alımına kapatılacak ve bunların yerini kotalı paketler alacak şayet kotayı dolduracak olursanız ek kota satın alacaksınız veyaödeme yapacaksınız. Bunun yanı sıra mevcut AKN'li tarifelerde ise BTK'nın kararı doğrultusunda düzenlemeye gidilmiş.