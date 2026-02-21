Giriş
    TOGED’den dijital oyun yasası sürecine ilişkin kritik açıklama

    TOGED, dijital oyun yasası taslağına ilişkin BTK’daki toplantının detaylarını paylaştı. Üç temel başlığa destek verilirken kapsamı belirsiz ek maddelere ise itiraz edildi.

    TOGED’den dijital oyun yasası sürecine ilişkin kritik açıklama Tam Boyutta Gör
    Oyun platformlarına yönelik getirileceği belirtilen yeni düzenleme Türkiye’de büyük bir kesim özelinde endişe yaratmaya devam ediyor. Sektördeki çeşitli isim ve kurumun bu süreçte yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdiği belirtiliyor. Bu kapsamda dijital oyunlara yönelik yasa çalışmalarıyla ilgili olarak Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) kapsamlı bir açıklama yayımladı.

    BTK’da geniş katılımlı toplantı

    Açıklamaya göre 17 Şubat Salı günü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’da geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi. Ulaştırma Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ile BTK Başkan Yardımcısı Dr. Abdülkerim Gün’ün katıldığı görüşmede, oyun sektöründen 26 temsilci yer aldı.

    TOGED’in çağrısıyla ve BTK koordinasyonunda düzenlenen toplantıya küresel oyun yayıncıları Tencent ve Moonton, yatırım tarafında Anka Ventures ile Ludus Ventures, GGOG temsilcileri, hukukçular, akademisyenler, teknokent yöneticileri ile yerli oyun geliştiricileri ve yayıncıları katıldı. Toplantıda yasa taslağının ulaştığı son aşama kapsamlı şekilde ele alındı.

    PEGI’nin resmi olarak tanınması vurgulandı

    TOGED’den dijital oyun yasası sürecine ilişkin kritik açıklama Tam Boyutta Gör
    TOGED, toplantıda Avrupa’daki üst düzey sektör temsil kuruluşlarıyla yürütülen temaslara ilişkin bilgi de paylaştı. Bu kapsamda European Games Developer Federation (EGDF), Pan European Game Information (PEGI) ve Video Games Europe (VGE) ile yapılan görüşmelerden elde edilen geri bildirimlerin aktarıldığı belirtildi.

    Dernek, Türkiye’nin PEGI sistemini resmen tanımasının sağlayacağı avantajlara dikkat çekti. Bu adımın ilerleyen aşamada yönetmelik düzeyinde resmileştirilmesinin uygulamada kolaylık sağlayacağı ayrıca BTK’nın PEGI’nin işleyişi ve konsey yapısında yer almasına imkân tanıyabileceği ifade edildi. Avrupa Birliği ve PEGI tarafında gündeme gelmesi beklenen düzenleme değişiklikleri ile taslak metinlerin hangi başlıklar altında şekillendiği de toplantıda değerlendirildi.

    Yasa taslağında neler var?

    Bakanlık tarafından yasa taslağının güncel versiyonu toplantıda tüm katılımcılarla açık biçimde paylaşıldı. Önceki versiyonda üç madde halinde düzenlenen metinde, özellikle yaş derecelendirme ve ebeveyn denetimi konularındaki teknik sorunların yeniden ele alınarak daha uygulanabilir bir çerçeveye kavuşturulduğu belirtildi.

    Taslağın ana omurgasını ise üç temel başlık oluşturuyor. Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu, etkin bir ebeveyn kontrol mekanizmasının tesis edilmesi ve sağlıklı bir yaş derecelendirme sisteminin kurulması. TOGED’e göre bu üç başlık doğru tasarlanıp uygulanırsa, çocukların korunması ve dijital okuryazarlığın güçlendirilmesi hedefleriyle uyumlu bir yapı ortaya çıkabilir.

    Tanımı belirsiz ek madde endişe yaratıyor

    Toplantıda daha önce sektörle paylaşılmadığı belirtilen bazı ek maddelerin de gündeme geldiği ifade edildi. Bu maddelerden birinin, kamu kurumlarına kapsamı net tanımlanmamış geniş bir yetki alanı tanıyabilecek nitelikte olduğu ve yönetmelik yoluyla sınırları belirsiz düzenlemelere imkan verebileceği kaydedildi.

    TOGED, söz konusu düzenlemenin oyun içeriklerine ve mekaniklerine doğrudan müdahale edebilecek sonuçlar doğurmasından endişe duyduğunu ve itiraz ettiğini açıkladı. Bilgisayar oyunlarının büyük ölçekli yazılım projeleri olduğuna dikkat çekilerek basılı ya da görsel içeriklerde olduğu gibi belirli bir bölümün kolayca çıkarılmasının çoğu durumda mümkün olmadığı, içerik değişikliklerinin ciddi iş gücü, zaman ve maliyet gerektirdiği belirtildi.

    Bu çerçevede, platformların belirsiz ve ucu açık yükümlülükler karşısında Türkiye pazarındaki faaliyetlerini gözden geçirme riskinin de toplantıda değerlendirildiği aktarıldı.

    Dernek, tanımı net olmayan ve yoruma açık düzenlemelere yönelik itirazlarını açık şekilde ilettiklerini, yönetmelik düzenlemelerinin üç temel başlığın uygulama esaslarıyla sınırlı tutulması gerektiğini ifade etti. Daha geniş kapsamlı düzenlemelerin oyun içeriklerinin ilerleyen süreçte yasaklanmasına zemin oluşturabileceği ve platformların Türkiye’ye temsilci atama konusunda tereddüt yaşayabileceği yönündeki görüşün de yetkililerle paylaşıldığı bildirildi.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    vay be gayet iyi

