AMD, 16 milyondan fazla DirectX 11 destekli GPU sattı

İkinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan AMD, sadece üç çeyrekte 16 milyondan fazla DirectX 11 destekli GPU sattığını belirtti. DirectX 11 destekli ekran kartlarını ilk defa geçtiğimiz Eylül ayında lanse eden AMD, Ocak ayında Las Vegas'da düzenlenen CES 2010 fuarında DX 11 destekli mobil GPU'larını duyurarak güncel ürün gamını tamamlamıştı. Pazara erken girmenin ve ürün gamını hızlı bir şekilde tamamlamanın avantajlarından yararlanan AMD'nin GPU bölümü 2. çeyrekte 33 milyon dolar kazanç sağladı.

İlk çeyrek ile kıyaslandığında ikinci çeyrekte GPU'larında ortalama satış fiyatının (ASP) düştüğünü açıklayan AMD, 2. jenerasyon DX11 kartların bu yıl geleceğini de doğruladı.