AMD, 16 milyondan fazla DirectX 11 destekli GPU sattı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
İkinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan AMD, sadece üç çeyrekte 16 milyondan fazla DirectX 11 destekli GPU sattığını belirtti. DirectX 11 destekli ekran kartlarını ilk defa geçtiğimiz Eylül ayında lanse eden AMD, Ocak ayında Las Vegas'da düzenlenen CES 2010 fuarında DX 11 destekli mobil GPU'larını duyurarak güncel ürün gamını tamamlamıştı. Pazara erken girmenin ve ürün gamını hızlı bir şekilde tamamlamanın avantajlarından yararlanan AMD'nin GPU bölümü 2. çeyrekte 33 milyon dolar kazanç sağladı.
İlk çeyrek ile kıyaslandığında ikinci çeyrekte GPU'larında ortalama satış fiyatının (ASP) düştüğünü açıklayan AMD, 2. jenerasyon DX11 kartların bu yıl geleceğini de doğruladı.
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işlemci konusunda resmen ezik kaldı
intel aylardır 6 çekirdeklerine rakip görmediği için fiyat indirmiyor
beklemeye devam et sen 16 milyon kişi boşuna beklememiş oldu ;)
Ama unutmamak gerekir, zafer günü her daim taraf değiştirir.
Üç çeyrekte toplam satış 16 milyon adet .
Ama sadece 2. çeyrekteki kazanç 33 milyon dolar ...
Haklısınız, tam okumamışım. Yinede 16 milyondan fazla kart satılmasına rağmen, cüzi bir miktar kar'a ancak 3. çeyrekte ulaşılabilmiş olması düşündürücü.
@eric
aynı havayı soluyoruz dimi başka gezegende fln deilsin.
zamanında nv çıkarsaydı kartlarını şimdi fiyatlar bu kadarel yakmazdı.