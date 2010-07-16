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AMD, 16 milyondan fazla DirectX 11 destekli GPU sattı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İkinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan AMD, sadece üç çeyrekte 16 milyondan fazla DirectX 11 destekli GPU sattığını belirtti. DirectX 11 destekli ekran kartlarını ilk defa geçtiğimiz Eylül ayında lanse eden AMD, Ocak ayında Las Vegas'da düzenlenen CES 2010 fuarında DX 11 destekli mobil GPU'larını duyurarak güncel ürün gamını tamamlamıştı. Pazara erken girmenin ve ürün gamını hızlı bir şekilde tamamlamanın avantajlarından yararlanan AMD'nin GPU bölümü 2. çeyrekte 33 milyon dolar kazanç sağladı.

İlk çeyrek ile kıyaslandığında ikinci çeyrekte GPU'larında ortalama satış fiyatının (ASP) düştüğünü açıklayan AMD, 2. jenerasyon DX11 kartların bu yıl geleceğini de doğruladı.


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CeFurkan 9 yıl
çok güzel haber

işlemci konusunda resmen ezik kaldı

intel aylardır 6 çekirdeklerine rakip görmediği için fiyat indirmiyor
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Batuist 9 yıl
niye hortlattınız ki şimdi konuyu!!!
O 16 şimdi 20milyon olmuştur bile.. oradan devam edin...

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birolunaltr 9 yıl
Konsoldede arkadaşım Bir ati dene, vazgeçemiyeceksin.16.000.000 kişinin bir bildiği vardır herhalde.
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vidoko 9 yıl
5000 ler baya ucuzlayacak
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Source 9 yıl
Hey maşallah iyi satıyor adamlar..
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Zimmerit 9 yıl
2.nesil dedikleri kartlar HD6000'ler değil onların çıkmasına daha var bulldozer işlemcilerle birlikte piyasaya sürülecekler bahsettikleri kartlar daha önce bilgi verilen melez HD5000 serisi.
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konsoldede 9 yıl
ben ati almam isterse bedava dagitsinlar, nvidia tek gecerim , laptop alacam ama nvidia nin yeni mobil ekrankartlarini bekliyorum
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the_alien89 9 yıl

konsoldede

ben ati almam isterse bedava dagitsinlar, nvidia tek gecerim , laptop alacam ama nvidia nin yeni mobil ekrankartlarini bekliyorum


beklemeye devam et sen 16 milyon kişi boşuna beklememiş oldu ;)
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UzmaN345 9 yıl
Dostum sen 1 milyon simit satsan köşeyi dönersin xd
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mehmetgirgin 9 yıl
bayağı iyi bi rakam gibi geldi bana
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M@U 9 yıl
AMD inat olsun diye böyle açıklamalarda bulunuyor sanırım. Rakibi kızdırıp psikolojisini bozma taktiği. "Bu pastanın büyük dilimini ben yerim!" demeye getiriyor.

Ama unutmamak gerekir, zafer günü her daim taraf değiştirir.
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quzman 9 yıl
@MÜŞAVİR ;
Üç çeyrekte toplam satış 16 milyon adet .
Ama sadece 2. çeyrekteki kazanç 33 milyon dolar ...
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MÜŞAVİR 9 yıl

quzman

@MÜŞAVİR ;
Üç çeyrekte toplam satış 16 milyon adet .
Ama sadece 2. çeyrekteki kazanç 33 milyon dolar ...


Haklısınız, tam okumamışım. Yinede 16 milyondan fazla kart satılmasına rağmen, cüzi bir miktar kar'a ancak 3. çeyrekte ulaşılabilmiş olması düşündürücü.
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car_26 9 yıl
Şimdi alıp yolumuzamı baksak 2. jenerasyonumu beklesek


@eric
aynı havayı soluyoruz dimi başka gezegende fln deilsin.
zamanında nv çıkarsaydı kartlarını şimdi fiyatlar bu kadarel yakmazdı.
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Process64 9 yıl
Ellerinde üçüncü jenerasyon teknolojide var ama işte hep aynı şeyler. Keşke daha fazla marka olsa, kimse kavga da edemez o zaman...
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