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AMD 8 çekirdekli Phenom II X8 işlemcilerini pazara sunabilir

7 yıl
26,2b
1
52
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bulldozer tabanlı FX işlemci ailesinin 6 çekirdekli yeni üyesi FX-6200'ü hafta içerisinde duyurması beklenen AMD, anakart üreticileri ECS ve Jetway cephesindeki BIOS güncellemelerinden elde edilen bilgilere göre, Phenom II çatısı altında 8 çekirdekli işlemciler sunabilir. 
Jetway'in 9 serisi çipsete sahip olan soket AM3+ formundaki HA18 kodlu anakartının işlemci destek listesine göre, Zambezi tasarımının farklı revizyonunu temel alan düşük çalışma frekansına sahip işlemciler, Jetway'in listesinde mühendislik örneği işlemciler olarak görünse de ECS A890GXM-A2 anakartın işlemci destek listesindeki detaylar, bu modelleri Phenom II X8 serisi olarak tanımlıyor.
İlgili işlemcilerin detaylarına bakacak olursak eğer;
- AMD Phenom II X8 2420: 2.40GHz, 95W, ZD242046W8K43
- AMD Phenom II X8 3020: 3.00GHz, 125W, ZD302051W8K44
- AMD Phenom II X8 2520: 2.50GHz, 95W, ZD252046W6443
- AMD Phenom II X8 2820: 2.80GHz, 95W, ZD282046W8K43
Model kodlarından anlaşıldığı kadarı ile AMD, yüksek frekansa ulaşamayan Zambezi çekirdek tasarımlarını Phenom II X8 serisi altında sunma yoluna gidebilir. Tabi bu noktada şirketin, FX serisini daha üst segmentte tutup, daha düşük fiyat seviyelerinde rekabetçi olabilecek alternatif modeller olaraksa Phenom II X8 serisini konumlandıran bir strateji benimsemesi de muhtemel.
Önümüzdeki yılın ikinci yarısında Piledriver tasarımını temel alan ve şu anki FX işlemciler ile kıyaslandığında, AMD'nin verilerine göre %15 seviyesinde daha hızlı olması beklenen FX Next kod adlı yeni nesil Bulldozer işlemcilerini sunması beklenen AMD, görünüşe bakılırsa o vakte kadar ürün gamına yönelik farklı güncellemeler de yapacak.

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diemcizone 7 yıl en beğenilen
Bana göre phenom2 serisi yenilenip phenom3 diye piyasaya sürülse daha iyiydi performansta daha iyiydi bana göre, 45nm yerine 32nm üretim süreci ile üretip 1333mhz ddr3 bellek desteğini 1866mhz yapsaydılar, çekirdeklerin frekansını yükseltip bulldozerde kullandıkları ek kodları işlemci içerisine entegre etseydiler, turbo core 3.0 gibi yenilikler ile performans olarak overclock potansiyeli olarak bulldozerlerle zaten aynı seviyede olabileceklerini düşünüyorum, hatta bana göre bulldozerleri geçeceklerdi. 8 Çekirdek 3GHz yerine 6 çekirdek 4GHz - 4.5GHz tercih edilebilir benim için, yüksek frekans demek çekirdeğine göre frekans yükseldikçe kalite ve performans artar, amd'nin çekirdekleri overclock sonrası iyi performans verir.
Şuan Q8300 - DDR3 1500MHz ocli olarak kullanıyorum HD7850 alıcam inş 4-5 Yıl kullanmayı düşünüyorum, sonrasında sistemi komple upgrade edeceğim.
Bana göre phenom2 serisi yenilenip phenom3 diye piyasaya sürülse daha iyiydi performansta daha iyiydi bana göre, 45nm yerine 32nm üretim süreci ile üretip 1333m...
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.:Romeo_Redline:. 7 yıl
arkadaş nedir bu amd deki fx sevgisi anlamadım gitti yaptın tutmadı daha ne zorluyorsunki adam gibi yap phenom 3 ü sür piyasaya ismi bile yeter sattırmaya
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HoLY.oNE 7 yıl
amd ne yapacagini sasirdi resmen..nerdeeen nereyee..
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MxFxOx 7 yıl
bu sayfa alıntıdan geçilmiyor birbirinize cvap vermek için sürekli alıntı yapmak zorunda değilsiniz boşa kalabalık olmuş meselede gördüğüm kadarıyla gayet açık amd zaten fx işlemcilerin eski anakartlarda kullanılamayacağını söyledi ister soket değişsin ister değişmesin sonuçta uymuyor
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DemonicMajesty 7 yıl
AM3 destekli ise süper olur! Sadece AM3+ desteği varsa hiç çıkarmasınlar bence... Gereksiz yere soket değiştirdiler zaten.
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gkn_ymz 7 yıl DemonicMajesty
DemonicMajesty

AM3 destekli ise süper olur! Sadece AM3+ desteği varsa hiç çıkarmasınlar bence... Gereksiz yere soket değiştirdiler zaten.

soketin değiştiği falan yok intelle karıştırmayın çoğu 890GX-890FX vs. anakart destekliyor FX işlemcileri
örnek 890xfa-g70 bizzat bende var, destekliyor
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gkn_ymz 7 yıl
başlığı görünce direk şunu düşündüm madem böyle bir şey yapamyayı düşüyorsun(varsayalım)neden FX diye bir işlemci çıkarıp FX ismini lekeledin herkesin dilinde FX'ler çok kötüymüş diye,bence geri adım atması kötü olur AMD için böyle bir şey yapcaktın madem direk PH. II X8 deseydin daha iyiydi
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaş defolu malı prototibini yaptın denedin madem istediini alamadın neden fabrikasyona geçirdin zaten baya ertelenmişti belliydi bööle bişey olacağı şimdilik herşey intelden yana 100mhz frekans koyup 150 tl fark koyar (2700k)
ipler onun elinde bundan memnun deiliz ama intelin kaliteside kalite ama kazığıda kazık :D nabalım en sonunda işlemci firmasını ben kuracam ama banada büyük ikramiye çıkması lazım bunun için amd o kadar işlemci çıkardı bi 2600kyı bile geçemedi kaç senedir geçecek diye bekliyoruz önümüzdeki maçlara bakacaz dicem ama görünen köy kılavuz istemiyor nese bu yazı kontrolümün dışına çıktı ana fikrimi bende unuttum anlayabilene helal olsun :011:
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TeknolojiveBililisim 7 yıl
ben böyle birşey bekliyordum yapacak başka birşey yok şuanda ama mhzler birazdaha yüksel olmalı en azından tam bir 2700k olabilmesi için
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Rubisco 7 yıl
Adamlar defolu malları satılığa çıkarıolar tuhaf yorumlar var baya yukarılarda.
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black_flood 7 yıl
bu ürünün çıkış sebebi belkide farklıdır. şuan için buldozer mimarisine hiç bir işletim sistemi destek veremiyor en bştaki sebep olabilir microsoft bile harıl harıl amd buldozer fx desteğini sağlayabilmek için çalışıyor windows 7 için yama henüz çıkmadı fakat halen çalışılıyor amd 64 mimareisinde xp içinde bu tip bir yama çıkmıştı. bu yama çıkana kadar geçecek süreyi 128 bit mimariye destek veren işlemcileri çoğaltmak yerine standart amd phenom II x8 ile geçiştirmeye çalışıyor gibi.
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Gerginix 7 yıl
Şu AMD cephesindeki yeni işlemci haberlerini her seferinde heyecanla okuyorum.... Ortasahada topa sahip olmak adına yan paslaşmalar izliyorum... Sonra hayatımda en çok sevdiğim 4. şey olan 955 Phenom x4'ümü düşünüyorum. Onu değiştirmem için hala ikna edici bir sebep olmadığını görüyorum hem seviniyorum hem de siteye üye olduktan sonra türemiş olan alışveriş sevdam tarafından sıkıştırılıyorum. Buna karşın 2 yıldır değiştirmediğim tek şeyin 955 olduğunu tekrar hatırlıyorum. Sanki hergün birbirine benziyor, bu haberlerin birbirine benzediği gibi...
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Recharged 7 yıl
Çeşitlilik açısından iyi olacaktır ancak yinede Bulldozer'e yönelecektir kullanıcı.
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Rubisco 7 yıl
Bunlar sizin bildiğiniz eski Phenom II değil (Deneb, Thuban,Zosma değil). Bulldozer mimarisi üstüne kurulu (Zambezi). Çeşitli nedenlerden dolayı satamadağı yüksek hızda çalışamayan testten geçemeyen yada benzeri bi şekilde işte mesela 4ghz e ulaşamayan VEYA GF ile bi şekilde sorun yaşamış çipler. Bu yüzden hızları düşük olarak satılıyor, extradan özellikleri kırpılmışda olabilir. FX i prestij/ana ürün (uh??) olarak görürken, bunların yetersiz versiyonlarını napak ne edek elimizde kalacağına ismini phenom II yapalm satalım alan alsın 3 5 kuruşa diyolar.
Bazılarınız FX'in adını kirlettiler, şimdi Phenomların da adını kirleticek diyebilir. Sadece o bakış açısı ile bakarsanız haklı olabilirsiniz. Çünkü bunların en hızlı 3.0GHZ hızında olucak. Varolan bir Phenom II x6 3.2 ghz hızında, hemen hemen her durumda fark atarak geçicektir bunları. Oyun yada daha çok cpu hızına duyarlı programların hepsinde de varolan X4 ler tarafından fena halde geçileceklerdir. Ama hem tüketicinin kafasını karıştırabilir olacak, eğer fiyatı uygun olursa i5 2500k altı işlemciler arasında biraz daha çok seçenek sunacak, birde o hızlarda çoklu çekirdekten iyi yararlanan uygulamalar için iyi bi seçenek olabilir. Burada en önemli nokta fiyatın nasıl belirleneceği VE özellik kırpılıp kırpılmayacağı.
Yeni Zambezilerin FX lerin yani, 1 modülün üretim maliyeti(2core/2çekirdek yani) 1 Phenom II çekirdeğin üretim maliyetin birazcık fazla, 2 Phenom II çekirdek maliyetinden çok daha düşük. Bu açıdan bakınca, 8 çekirdekli FX in üretim maliyeti hem daha düşük boyutundan hemde çekirdek başı düşük maliyetten, x4 den birazcık daha fazla x6 dan daha ucuz.
Bu şekildeki bi kararla hala üretilen x4 960T(Zosma)(sanırım hala üretiliyor), FX 4100-6100(Zambezi), Phenom II x8 (Zambezi), Liano A8, Liano Athlon II X4 651(A8 lerin grafik çipi kapalı/bozuk ucuz versiyonu,135$ A8 3850 vs. 79$ Athlon II x4 651 ) çipleri olacak. Bunların fiyatların aşağı yukarı aynı civarlarda olması lazım yada öyle oalcaklar. Kendi ürünleri ile kendi kendine rekabet eder bi hava oluşuyo benim gördüğüm kadarı ile.
Bu yeni X8lerin uzun süreli olduğunu sanmıyorum ben. Elinde defolu mal var bundan para kazanmak istiyorsun. AMD nin GF ile işi tamamen her şekilde bitene kadar üretilmiş üretilen mallar bunlar. Daha sonrasında zaten yeni nesil BD ler çıkacaktır bunların da bulunmayacağını düşünüyorum. Çünkü sürekli o kadar yüksek oranda defolu üretim yapılıyorsa yazık.
Yine bunların ne kadar oc edilebileceği de önemli, 3ghz X8 fiyatı mesela 150$ fiyatı olup 4ghz e kadar oc edilebilirse çok ilginç bi alternatif olabilir. 168$ civarına FX 6100 satılıyo memlekette, mesela ben düşünürdüm o zman.
Fx ler Intelin avantajına çalışan oyunlarda, kabul edilebilen oynanabilir ayarlarda (1680 de 50-60 fps gibi) daha geride kalıyor. Bu düşük hızlı x8lerde daha da geride kalıcaktır. Sattırmak istiyorsan bunları mutlaka güzel bi fiyat vermen lazım. Ama fiyatı nasıl ayarlayacaksın? Kendi ürünlerin ile rekabet etmeden fiyat ayarlamak bence çok zor. Fx 8150 3.6ghz fiyatı 240-260$ civarı. vatandaki indirimde i5 2500k 203$ (454TL), X8 3.0 ghz kesinlikle ve kesinlik 200$ ın baya altında olması lazım ki satılsın.
Çok düşük olursa fiyatı diğer AMD işlemcileri için sorun olur, yüksek dersen bu sefer K olmayan i5 sıkıntı yaratır. Mesela 180$ dedik, Eğer sorunsuzca 4ghz e kadar oc olmazsa mesela kim gidip 180$ buna verir? i5 2500 vatanda yine 191$ (427tl) i5 2400 171$ (390TL). Bi yere kadar da olsa yine gayet iyi performans verecek kadar oc de oluyor bunlar(özellikle intelin önde olduğu uygulamalar için).
Yani sadece i5 2500k hedef alınıp fiyat konulursa kötü olur bence. Bi de bunları iyi overclock olacak diyerek yazıyoruz, o da olmazsa hepten kötü olur.
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symbiat 7 yıl
Amd nin yaptığı şey şu: eldeki fx işlemcilerin bazılarını biraz kırparak phenom II x8 olarak adnlandırıp satmak.
yani aldığınız şey bir bulldozer. Tek farkı kırpılmış bir bulldozer olması. core-i serisi yerine pentium almak gibi düşünün.
bulldozerler in performansı zaten kötüyken bunları biraz daha kırpıp phenom adı altında satmak ne derece mantıklı olur bilemem. Ha fiyatları ciddi şekilde kırarlarsa misal phenom x4 e kıyasla athlon x4 gibi, o zaman bu işlemcileri almayı düşünebiliriz.
Hatta bide arada çarpan kilidi açık bir modelde çıkarsa işte o zaman tutar.
Hala phenom x6 kullanıyorum, 9 serisi anakartla birlikte. Şimdiye kadar işlemciden yana bir sıkıntım olmadı.
seneye çıkacak olan piledriver serisini beklemeyeyi düşünüyorum. eğer oda hüsran olursa ki bence öyle olacak gibi, o zaman intel e geçebilirim.
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