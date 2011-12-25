AMD 8 çekirdekli Phenom II X8 işlemcilerini pazara sunabilir

Bulldozer tabanlı FX işlemci ailesinin 6 çekirdekli yeni üyesi FX-6200'ü hafta içerisinde duyurması beklenen AMD, anakart üreticileri ECS ve Jetway cephesindeki BIOS güncellemelerinden elde edilen bilgilere göre, Phenom II çatısı altında 8 çekirdekli işlemciler sunabilir.

Jetway'in 9 serisi çipsete sahip olan soket AM3+ formundaki HA18 kodlu anakartının işlemci destek listesine göre, Zambezi tasarımının farklı revizyonunu temel alan düşük çalışma frekansına sahip işlemciler, Jetway'in listesinde mühendislik örneği işlemciler olarak görünse de ECS A890GXM-A2 anakartın işlemci destek listesindeki detaylar, bu modelleri Phenom II X8 serisi olarak tanımlıyor.

İlgili işlemcilerin detaylarına bakacak olursak eğer;

- AMD Phenom II X8 2420: 2.40GHz, 95W, ZD242046W8K43

- AMD Phenom II X8 3020: 3.00GHz, 125W, ZD302051W8K44

- AMD Phenom II X8 2520: 2.50GHz, 95W, ZD252046W6443

- AMD Phenom II X8 2820: 2.80GHz, 95W, ZD282046W8K43

Model kodlarından anlaşıldığı kadarı ile AMD, yüksek frekansa ulaşamayan Zambezi çekirdek tasarımlarını Phenom II X8 serisi altında sunma yoluna gidebilir. Tabi bu noktada şirketin, FX serisini daha üst segmentte tutup, daha düşük fiyat seviyelerinde rekabetçi olabilecek alternatif modeller olaraksa Phenom II X8 serisini konumlandıran bir strateji benimsemesi de muhtemel.

Önümüzdeki yılın ikinci yarısında Piledriver tasarımını temel alan ve şu anki FX işlemciler ile kıyaslandığında, AMD'nin verilerine göre %15 seviyesinde daha hızlı olması beklenen FX Next kod adlı yeni nesil Bulldozer işlemcilerini sunması beklenen AMD, görünüşe bakılırsa o vakte kadar ürün gamına yönelik farklı güncellemeler de yapacak.