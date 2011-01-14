AMD, ARM tabanlı yongada sistem platformları için GPU geliştirmeye başlıyor

Geçtiğimiz günlerde Dirk Meyer ile yollarını ayıran ancak bu gelişmenin arkasında yatan asıl nedenleri açıklamayan AMD'nin, akıllı telefon ve tablet bilgisayar pazarlarına girmek dolayısıyla bu alanda vizyon sahibi olan deneyimli bir isimle şirketin gelecek stratejisine yeni bir soluk getirmek istediği tahmin ediliyor. AMD'nin yeni tepe yöneticisi kim olacak sorusunun cevabını kısa süre içerisinde öğreneceğiz ancak öncesinde gelen yeni bir haber, firmanın farklı stratejiler benimseme noktasında düğmeye bastığını gösteriyor.
Digitimes'ın haberine göre AMD, ARM tabanlı yongada sistem platformlarında (Qualcomm Snapdragon, Texas Instruments OMAP ve Nvidia Tegra 2 gibi) kullanılmak üzere yeni bir grafik işlem birimi geliştirmeye başlıyor. Aslında bu gelişme AMD için ilk sayılmaz zira firma, geçtiğimiz yıllarda Qualcomm'a sattığı Imageon operasyonu altında bu tür çözümler sunuyordu. Hatta Snapdragon işlemci ailesinin mevcut çözümlerinde kullanılan Adreno grafik yongalarının temelde AMD-ATi'nin Z400 serisi GPU tasarımını baz aldığını söylemek mümkün.
Ana işlerine daha fazla yoğunlaşabilmek için bu pazardan çıkan (aynı Intel'in Xscale işlemci birimini Marvell'a satması gibi) AMD, şimdi yeniden girmenin planlarını yapıyor. Masaüstü bilgisayar satışları hızla düşerken, akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarların bu yıl içerisinde satış patlaması yapması bekleniyor. Bir tarafta kan kaybeden bir pazar diğer tarafta ise ne kadar hızlı büyüyebileceği dahi kestirilemeyen geleceğin pazarları olunca, AMD'nin bu alanda yatırım yapması zorunluluk haline geldi.
Uzakdoğu kaynaklı haberlere göre Nvidia, 2011 yılında 15+ milyon Tegra 2 işlemcisi satabilir. Firma kendi hazırladığı platformu satarken, AMD'nin böyle bir girişimde bulunması yani ARM lisansı ile işlemci geliştirmesi beklenmiyor ancak pek çok firmanın, ARM tabanlı çözümlere dahil edebileceği grafik işlemci sunması bekleniyor. Bu konuda ortakları arasında Intel ve Apple'ın da yer aldığı Imagination firmasının PowerVR çözümleri ile rakip olması beklenen firmanın, nasıl bir çözüm sunacağı ise henüz bilinmiyor.
Aynı habere göre AMD, çalışmalara başlama konusunda biraz yavaş hareket etmiş olsa da, GPU tasarımındaki uzmanlığı ve aynı pazar için geçmişten gelen deneyimi sayesinde kısa zamanda rekabetçi bir çözüm sunabileceği üzerinde duruluyor. Tabi bu noktada önemli bir detayın daha altını çizmekte fayda var. AMD'nin yıl içerisinde ARM için bir GPU çözümü sunması aynı yıl içerisinde bu GPU'nun kullanıldığı cihazların piyasaya sürüleceği anlamına gelmiyor zira çip üreticilerinin bu GPU'yu önce kendi SoC tasarımlarına adapte etmeleri daha sonra da cihaz üreticilerine sağlamaları bekleniyor. Bahsi geçen cihazlar da genellikle 3G destekli mobil ürünler olacağından lisanslama süreleri de uzun sürebiliyor dolayısıyla AMD'nin bu yıl içerisinde geliştireceği bir GPU'nun, ARM tabanlı yongada sistem platformlarında kullanılması ve bunun son kullanıcılara yansımasının, 2012 öncesinde gerçekleşmesi açıkçası pek beklenmiyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben daha önce demiştim ama kimse inanmıyordu söylemini hep diyorsunuz
"Bir tarafta kan kaybeden bir pazar diğer tarafta ise ne kadar hızlı büyüyebileceği dahi kestirilemeyen geleceğin pazarları olunca, AMD'nin bu alanda yatırım yapması zorunluluk haline geldi."
Yukarıdaki cümle zaten beni doğrular nitelikte. Ne kadar hızlı büyüyebileceği dahi kestirilemeyen... Hey yavrum hey. O bana gülüp geçen arkadaşlara bu kapağı armağan etmek istiyorum. Intel'in ya batacağını ya da ARM tabanlı sistem geliştirmesi gerektiğini sadece ben değil ARM ın patronu da söyledi...
Batuist. Güzel kardeşim görüyor musun nasıl yavaş yavaş dediklerime doğru gidiyor. Bari sen söyle. En azından ileriyi gören birisisin..
ARM Rulez...
dediklerine kısmen katılıyorum.. şöyleki.. bildiğim kadarı ile ARM grafik ünitesi geliştirmiyor.. ARM tabanlı yongada sistem çözçmlerinde grafik işlemci olarak, ortakları arasında Intel ve Apple'ın da yer aldığı Imagination firmasının PowerVR GPU'larını tercih ediliyor. Yani ARM bu pazarda aktif olarak yer almıyor ARMnin ürettiği şey işlemci tasarımı.. işlemcinin kendisi bile değil.. hazırladığı işlemci tasarımlarını firmalara lisanslıyor. akıllı cep telefonlarında özellikle gördüğümüz bu işlemcilerin yanında birde grafik ünitesi kullanılıyorki bunlarda aynı yonga içerisinde tek bir çatı altında firmalar tarafından üretiliyor. mesela samsung ARM tarafından lisans satın alıp geliştirdiği hummingbird işlemcisinin yanında birde Imagination firmasından aldığı grafik birimi PowerVR SGX 540 GPUsunu tekbir yongada üretip telefonlarında kullanıyor yada diğer firmalara satıyor..
Haberde ise bahsi geçen konu AMDnin akıllı telefonlar için grafik işlemcisi geliştireceğinden bahsediyor. yani bu durumda AMD ARMnin iş koluna girmiş değil.. yani ayrı ayrı kulvarlarda ürün geliştiriyorlar.. AMDnin grafik işlemcisi geliştirmesinin ARMye değil tegra platformları ile nvdiaya zararı olacaktır. ARMye henüz rakip gelmiş geğil.. büyük olasılıkla nokanın meegolu telefonlarında ilk olarak göreceğimiz intel işlemcileri ile ARMye rakip olacaktır amayinede kolay kolay ARMyi geçmesi mümkün gözükmüyor intelin. Bu haberin asıl korkuttuğu kişi ARM değil nvidiadır..
dediklerine gelicek olursak intel öyle kolay kolay batıcak bir firma değil.. yani olayı sadece masaüstü işlemci pazarı olarak ele alman yanlış olur.. masaüstü işlemci pazarından elde ettiği gelir intelin sadece yüzde birkaçlık bir bölümünü oluşturur.. sunucu ve iş istasyonları için geliştirdiği komple çözümler mevcuttur intelde.. ARM sadece 1Wlık işlemcileriyle günümüzde intele sadece ultra mobil alanda kafa tutabilecek seviyededir. Bunun dışında intelin bir korkusu olmaz.. intelin sözcüsü şöyle demişti eğer ARM x86 pazarına girerse elindeki en büyük düşük güç tüketim avantajını kaybeder.. öyle sunucuları yada masaüstü sistemleri 1Wlık işlemcilerle çalıştıramazsınız gibisinden birşeylerden bahsetmişti.. ve güç tüketim avantıjını kaybeden ARMnin satın alınmak içinde nedeni kalmaz gibisinden devam ediyordu yazı.. neyse bana mantıklı gelmişti öyle üstün körü bir düşünce sistemi değildi en azında.. ben anca bu kadarını anlatabildim. ama şunu söyleyebilirim.. gelecek daha çok taşınabilir sistemlerin oluşturduğu bir dünyada kurulacak gibi.. bu yüzden ARM yarın bugünden çok daha büyük bir firma olacak.. ARM tabanlı işlemciler geliştirmesi gerektiği konusuna gelirsek onu söyleyen adam %100 haklı en azından bu intelin iyiliği için olur.. bugün bütün taşınabilir sistemler ARM tabanlı işlemcilerle kontrol ediliyorsa bunu değiştiremezsin.. o yüzden sende ARM tabanlı bir işlemci üretmelisinki yarışı kaybetmeyesin.. tüm sistemleri değiştirmeye çalışmak yerine kendini değiştirirse daha iyi eder.. o yüzden meegoo platformu çok önemli bence...!!!
belki de netbookların pabucunu dama atarlar.
bu duyuru iyi oldu rekabet her zaman iyidir.