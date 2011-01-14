AMD, ARM tabanlı yongada sistem platformları için GPU geliştirmeye başlıyor

Geçtiğimiz günlerde Dirk Meyer ile yollarını ayıran ancak bu gelişmenin arkasında yatan asıl nedenleri açıklamayan AMD'nin, akıllı telefon ve tablet bilgisayar pazarlarına girmek dolayısıyla bu alanda vizyon sahibi olan deneyimli bir isimle şirketin gelecek stratejisine yeni bir soluk getirmek istediği tahmin ediliyor. AMD'nin yeni tepe yöneticisi kim olacak sorusunun cevabını kısa süre içerisinde öğreneceğiz ancak öncesinde gelen yeni bir haber, firmanın farklı stratejiler benimseme noktasında düğmeye bastığını gösteriyor.

Digitimes'ın haberine göre AMD, ARM tabanlı yongada sistem platformlarında (Qualcomm Snapdragon, Texas Instruments OMAP ve Nvidia Tegra 2 gibi) kullanılmak üzere yeni bir grafik işlem birimi geliştirmeye başlıyor. Aslında bu gelişme AMD için ilk sayılmaz zira firma, geçtiğimiz yıllarda Qualcomm'a sattığı Imageon operasyonu altında bu tür çözümler sunuyordu. Hatta Snapdragon işlemci ailesinin mevcut çözümlerinde kullanılan Adreno grafik yongalarının temelde AMD-ATi'nin Z400 serisi GPU tasarımını baz aldığını söylemek mümkün.

ARM tabanlı platformlar için GPU geliştirme, AMD'nin yabancı olduğu bir pazar değil

Ana işlerine daha fazla yoğunlaşabilmek için bu pazardan çıkan (aynı Intel'in Xscale işlemci birimini Marvell'a satması gibi) AMD, şimdi yeniden girmenin planlarını yapıyor. Masaüstü bilgisayar satışları hızla düşerken, akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarların bu yıl içerisinde satış patlaması yapması bekleniyor. Bir tarafta kan kaybeden bir pazar diğer tarafta ise ne kadar hızlı büyüyebileceği dahi kestirilemeyen geleceğin pazarları olunca, AMD'nin bu alanda yatırım yapması zorunluluk haline geldi.

Uzakdoğu kaynaklı haberlere göre Nvidia, 2011 yılında 15+ milyon Tegra 2 işlemcisi satabilir. Firma kendi hazırladığı platformu satarken, AMD'nin böyle bir girişimde bulunması yani ARM lisansı ile işlemci geliştirmesi beklenmiyor ancak pek çok firmanın, ARM tabanlı çözümlere dahil edebileceği grafik işlemci sunması bekleniyor. Bu konuda ortakları arasında Intel ve Apple'ın da yer aldığı Imagination firmasının PowerVR çözümleri ile rakip olması beklenen firmanın, nasıl bir çözüm sunacağı ise henüz bilinmiyor.

Aynı habere göre AMD, çalışmalara başlama konusunda biraz yavaş hareket etmiş olsa da, GPU tasarımındaki uzmanlığı ve aynı pazar için geçmişten gelen deneyimi sayesinde kısa zamanda rekabetçi bir çözüm sunabileceği üzerinde duruluyor. Tabi bu noktada önemli bir detayın daha altını çizmekte fayda var. AMD'nin yıl içerisinde ARM için bir GPU çözümü sunması aynı yıl içerisinde bu GPU'nun kullanıldığı cihazların piyasaya sürüleceği anlamına gelmiyor zira çip üreticilerinin bu GPU'yu önce kendi SoC tasarımlarına adapte etmeleri daha sonra da cihaz üreticilerine sağlamaları bekleniyor. Bahsi geçen cihazlar da genellikle 3G destekli mobil ürünler olacağından lisanslama süreleri de uzun sürebiliyor dolayısıyla AMD'nin bu yıl içerisinde geliştireceği bir GPU'nun, ARM tabanlı yongada sistem platformlarında kullanılması ve bunun son kullanıcılara yansımasının, 2012 öncesinde gerçekleşmesi açıkçası pek beklenmiyor.