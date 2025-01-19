GeForce RTX 5090D ve RTX 4090 karşılaştırıldı: İşte sonuçlar

GeForce RTX 5090D ve RTX 4090 karşılaştırıldı
Paylaşılan test sonuçlarına göre RTX 5090D, ham oyun performansında RTX 4090’a kıyasla yaklaşık %20’lik bir artış sunuyor. Bu testlerde DLSS veya kare oluşturma (MFG) teknolojileri devre dışı bırakılmış. Yani tamamen saf işlem gücüne dayalı bir kıyaslama söz konusu. Elbette %20’lik bir artış kötü bir değer değil, ancak Nvidia’nın önceki nesillere daha büyük sıçramalara imza attığını söyleyelim.
Kaçıranlar için daha önce Geekbench'te görüntülenen RTX 5090'ın OpenCL testinden 338.847-367.740, Vulkan testinden ise 331.525-359.557 puan aldığından bahsetmiştik. Bu aşamada RTX 4090'ın benzer testlerde sırasıyla 239.844 ve 262.487 puana sahip olduğunu söyleyelim. Bu da kabaca OpenCL için %26 ila 37, Vulkan'da ise %6.7 ila %15 arasında daha hızlı olduğunu anlamına geliyor.
Kısaca ham performans açısından RTX 5090D, RTX 4090’a kıyasla yalnızca bir adım önde. Tabii ki, RTX 5090 serisinin tamamı hakkında daha fazla bilginin 30 Ocak'tan itibaren netleşmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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param olsa alacağım helikopter
Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.