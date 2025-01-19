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    GeForce RTX 5090D ve RTX 4090 karşılaştırıldı: İşte sonuçlar

    Nvidia tarafından Çin pazarına özel olarak sunulacak RTX 5090D modelinden ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki Çin'e özel GPU, RTX 4090'a kıyasla neler sunacak? İşte detaylar...
    GeForce RTX 5090D ve RTX 4090 karşılaştırıldı: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Nvidia, bildiğiniz gibi ABD'nin yeni ihracat kuralları sonucunda Çin'deki GeForce RTX 4090 satışlarını durdurdu. Bu bağlamda yakın tarihte tanıtılan GeForce RTX 50 serisi de Çin'e özel RTX 5090D modeli ile geliyor. Son olarak Chiphell forumlarında, Nvidia RTX 5090D'ye ait kıyaslama sonuçları paylaşıldı.

    GeForce RTX 5090D ve RTX 4090 karşılaştırıldı

    Paylaşılan test sonuçlarına göre RTX 5090D, ham oyun performansında RTX 4090’a kıyasla yaklaşık %20’lik bir artış sunuyor. Bu testlerde DLSS veya kare oluşturma (MFG) teknolojileri devre dışı bırakılmış. Yani tamamen saf işlem gücüne dayalı bir kıyaslama söz konusu. Elbette %20’lik bir artış kötü bir değer değil, ancak Nvidia’nın önceki nesillere daha büyük sıçramalara imza attığını söyleyelim.

    GeForce RTX 5090D ve RTX 4090 karşılaştırıldı: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Testlerde RTX 5090D’nin 2.600 MHz’e kadar hız aşırtıldığı görülüyor. Ancak bellek hızının düşürülmesi nedeniyle bant genişliğini 896 GB/s seviyesine düşüyor. Karşılaştırmak gerekirse, RTX 4090’ın 2.610 MHz saat hızı ve 912 GB/s bellek bant genişliğini sunduğunu hatırlatalım. Yani frekans ve bellek bant genişliği açısından büyük bir fark bulunmuyor.

    Kaçıranlar için daha önce Geekbench'te görüntülenen RTX 5090'ın OpenCL testinden 338.847-367.740, Vulkan testinden ise 331.525-359.557 puan aldığından bahsetmiştik. Bu aşamada RTX 4090'ın benzer testlerde sırasıyla 239.844 ve 262.487 puana sahip olduğunu söyleyelim. Bu da kabaca OpenCL için %26 ila 37, Vulkan'da ise %6.7 ila %15 arasında daha hızlı olduğunu anlamına geliyor. 

    Kısaca ham performans açısından RTX 5090D, RTX 4090’a kıyasla yalnızca bir adım önde. Tabii ki, RTX 5090 serisinin tamamı hakkında daha fazla bilginin 30 Ocak'tan itibaren netleşmesi bekleniyor.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 16 saat önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 1 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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