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Tam Boyutta Gör Nvidia, bildiğiniz gibi ABD'nin yeni ihracat kuralları sonucunda Çin'deki GeForce RTX 4090 satışlarını durdurdu. Bu bağlamda yakın tarihte tanıtılan GeForce RTX 50 serisi de Çin'e özel RTX 5090D modeli ile geliyor. Son olarak Chiphell forumlarında, Nvidia RTX 5090D'ye ait kıyaslama sonuçları paylaşıldı.

GeForce RTX 5090D ve RTX 4090 karşılaştırıldı

Paylaşılan test sonuçlarına göre RTX 5090D, ham oyun performansında RTX 4090’a kıyasla yaklaşık %20’lik bir artış sunuyor. Bu testlerde DLSS veya kare oluşturma (MFG) teknolojileri devre dışı bırakılmış. Yani tamamen saf işlem gücüne dayalı bir kıyaslama söz konusu. Elbette %20’lik bir artış kötü bir değer değil, ancak Nvidia’nın önceki nesillere daha büyük sıçramalara imza attığını söyleyelim.

Tam Boyutta Gör Testlerde RTX 5090D’nin 2.600 MHz’e kadar hız aşırtıldığı görülüyor. Ancak bellek hızının düşürülmesi nedeniyle bant genişliğini 896 GB/s seviyesine düşüyor. Karşılaştırmak gerekirse, RTX 4090’ın 2.610 MHz saat hızı ve 912 GB/s bellek bant genişliğini sunduğunu hatırlatalım. Yani frekans ve bellek bant genişliği açısından büyük bir fark bulunmuyor.

Nvidia'nın süper bilgisayarı hiç durmadan DLSS’yi geliştiriyor 2 gün önce eklendi

Kaçıranlar için daha önce Geekbench'te görüntülenen RTX 5090'ın OpenCL testinden 338.847-367.740, Vulkan testinden ise 331.525-359.557 puan aldığından bahsetmiştik. Bu aşamada RTX 4090'ın benzer testlerde sırasıyla 239.844 ve 262.487 puana sahip olduğunu söyleyelim. Bu da kabaca OpenCL için %26 ila 37, Vulkan'da ise %6.7 ila %15 arasında daha hızlı olduğunu anlamına geliyor.

Kısaca ham performans açısından RTX 5090D, RTX 4090’a kıyasla yalnızca bir adım önde. Tabii ki, RTX 5090 serisinin tamamı hakkında daha fazla bilginin 30 Ocak'tan itibaren netleşmesi bekleniyor.

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GeForce RTX 5090D ve RTX 4090 karşılaştırıldı: İşte sonuçlar