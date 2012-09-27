AMD AppZone Player ile 500,000'den fazla Android uygulaması AMD donanımlı bilgisayarlara geliyor

AMD, geçtiğimiz yılın sonlarında yatırımda bulunduğu BlueStack firmasının yazılım çözümlerini kullanmaya başlıyor. Bugün duyurulan AppZone Player ile Android platformu için hazırlanan 500,000'den fazla uygulama AMD'nin APU ve GPU mimarilerine optimize halde Windows 8 ve Windows 7 işletim sistemli dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, tablet ve hepsi bir arada bilgisayarlarda çalıştırılabilecek. Halihazırda BlueStack App Player ile aynı hizmeti almak mümkün, fakat yeni yazılım sayesinde AMD donanımlarına sahip bilgisayar sahipleri çok daha performanslı, stabil bir şekilde Google'ın açık kaynak kodlu ekosisteminin birçok yapımını tecrübe edebilecek.





CES 2012'nin en iyi yazılımı seçilen BlueStack, kullandığı LayerCake teknolojisinin AMD çip mimarileri için optimize edilmesiyle bu çiplerin güç verdiği 100 milyon'un üzerinde bilgisayarda Android içeriklerinin daha büyük ekranlarda akıcı bir şekilde yürütülebilmesini mümkün kıldı. Bu projenin asıl amacının, dokunmatik ekranlar için uygun hale getirilen Windows 8 arayüzünde AMD yongalarına sahip tabletlerde Android işletim sisteminin binlerce uygulamasını tıpkı bu işletim sistemini kullanıyormuş gibi çalıştırabilmek olduğu düşünülüyor. Geliştirme çalışmaları devam ettikçe Windows RT'li AMD tabletlerin uygulamaları daha iyi işleyerek içerik desteği hususunda rakipsiz hale gelebileceğini söyleyebiliriz.

Kullanıma sunulduktan beş ay sonra 5 milyon indirme barajını aşan bu önemli servisin AMD optimizeli hale getirilmesinin firmaya önemli bir avantaj sağlayacağı belirtiliyor. Büyük markalara ürünlerinde AppZone Player'ı ön yüklü olarak bulundurmaları için bir teklif sunan Amerikalı yarı iletken üreticisi, bilgisayar platformları için hazırlanan tüm içerik mağazalarından daha fazla ögeyi yapısında barındıran bu servisini yaygın hale getirmek için elinden geleni yapacağını söylüyor.

AMD AppZone Player yazılımını buradan indirebilir, sunulan bu hizmetle alakalı detayların paylaşıldığı tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.amd.com/us/vision/shop/cool-apps/Pages/androidapps.aspx