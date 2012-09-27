AMD AppZone Player ile 500,000'den fazla Android uygulaması AMD donanımlı bilgisayarlara geliyor

Haber Editörü
AMD, geçtiğimiz yılın sonlarında yatırımda bulunduğu BlueStack firmasının yazılım çözümlerini kullanmaya başlıyor. Bugün duyurulan AppZone Player ile Android platformu için hazırlanan 500,000'den fazla uygulama AMD'nin APU ve GPU mimarilerine optimize halde Windows 8 ve Windows 7 işletim sistemli dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, tablet ve hepsi bir arada bilgisayarlarda çalıştırılabilecek. Halihazırda BlueStack App Player ile aynı hizmeti almak mümkün, fakat yeni yazılım sayesinde AMD donanımlarına sahip bilgisayar sahipleri çok daha performanslı, stabil bir şekilde Google'ın açık kaynak kodlu ekosisteminin birçok yapımını tecrübe edebilecek.
CES 2012'nin en iyi yazılımı seçilen BlueStack, kullandığı LayerCake teknolojisinin AMD çip mimarileri için optimize edilmesiyle bu çiplerin güç verdiği 100 milyon'un üzerinde bilgisayarda Android içeriklerinin daha büyük ekranlarda akıcı bir şekilde yürütülebilmesini mümkün kıldı. Bu projenin asıl amacının, dokunmatik ekranlar için uygun hale getirilen Windows 8 arayüzünde AMD yongalarına sahip tabletlerde Android işletim sisteminin binlerce uygulamasını tıpkı bu işletim sistemini kullanıyormuş gibi çalıştırabilmek olduğu düşünülüyor. Geliştirme çalışmaları devam ettikçe Windows RT'li AMD tabletlerin uygulamaları daha iyi işleyerek içerik desteği hususunda rakipsiz hale gelebileceğini söyleyebiliriz.
Kullanıma sunulduktan beş ay sonra 5 milyon indirme barajını aşan bu önemli servisin AMD optimizeli hale getirilmesinin firmaya önemli bir avantaj sağlayacağı belirtiliyor. Büyük markalara ürünlerinde AppZone Player'ı ön yüklü olarak bulundurmaları için bir teklif sunan Amerikalı yarı iletken üreticisi, bilgisayar platformları için hazırlanan tüm içerik mağazalarından daha fazla ögeyi yapısında barındıran bu servisini yaygın hale getirmek için elinden geleni yapacağını söylüyor.
AMD AppZone Player yazılımını buradan indirebilir, sunulan bu hizmetle alakalı detayların paylaşıldığı tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
http://www.amd.com/us/vision/shop/cool-apps/Pages/androidapps.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Windows 8 demek istemiştir. Yada AMD'nin WinRT de çalışacağını düşünüyor bi şekilde.
Bluestack eğer WinRT için özel bi versiyonunu hazırlarsa, ondan da bahsediyor olabilir.
Anlaşılan AMD'ye özel versiyonunun AMD'ye özel OpenGL hızlandırması faln içeriyor . WinRT için çıkacak Bluestack versiyonunda, büyük ihtimalle optimizasyon sorunları performansla alakalı sorunlar olacaktır, WinRT kullanacak aletler bu kadar yükün altından kalkamaz gibime geliyor şimdilik. Diğer mobil cpu/gpu üstüne uğraşan firmalar da BlueStack ile yakın çalışmaya gider, verimli bişeyler çıkartırlar belki ama şimdiden ne derece verimli olacak bilemeyiz. Daha piyasada olmayan doğru düzügn driverı vs. olmayan işletim sistemi üstünde (WinRT) oluşturulacak olan Bluestack versiyonunun, o platforma özel şekilde hızlandırılmasından bahsediyoruz (Quallcom Snap/Adreno için mesela). O kısmını düşünmeye daha çoook var bence ://
intelin telefonunda androidin ne kadar kötü bir performansı olduğunu gördük.Halbuki daha güçlü armye göre.sonuçta armye göre optimize edilmiş bir sistem.Kısacası x86 platformunda pcyi zorlaması normal.Üstelik beta olmasına rağmen sıkıntısız.Çözünürlük sorunu var demişsin.Hayır öyle bir sorun yok.oyunun çözünürlüğü yada programın çözünürlüğü o kadar.oyundan oyuna çok farkediyor mesela.bazı oyunlar gayet net iken bazı oyunlarda çözünürlük monitöre göre düşük kalıyor.bu gayet normal.Eğer amd bunu rt sürümüne çıkarırsa(yada belki vardır bilmiyorum) armde daha rahat çalışır çünkü zaten oyunlar ve programlar armye göre.Ama buna google izin verirmi sanmıyorum belki illegal yöntemlerle portlanırsa android biter :)
Bu arada x86 tabletler bu program sayesinde android uygulamalarını kapsamış oldu.Gerçi şuda var zaten x86 tarafında oyun ve program sıkıntısı yok.Ama dokunmatik arayüz için büyük bir kapı açılmış olacak.beta olduğu halde gayet iyi çalışıyor.Biraz daha optimizasyon ile daha da kullanılabilir hale getirileceğini düşünüyorum.(x86 tabletlerde pil sorunu çıkarmayacak kadar en azından)