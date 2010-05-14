AMD Athlon II serisi güncellendi, bazı işlemcilerde fiyat indirimine gidildi

Geçtiğimiz günlerde firma tarihinin en büyük tanıtımlarından birini yapan AMD, Vision platformundaki 2010 yeniliklerini endüstri ile paylaştı. Özellikle dizüstü bilgisayar dünyası için çok sayıda yenilik sunan AMD, masaüstü sistemleri de unutmuş değil. 2011 için hazırlanan Bulldozer mimarisi ve kullanılacağı yeni nesil işlemciler üzerinde çalışmaya devam eden AMD, aradaki boşluğu, fiyat / performans oranı yüksek işlemcilerle doldurmayı hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda geçtiğimiz yıl endüstrinin 100 dolar altındaki dört çekirdekli ilk işlemci modeli olan Athlon II X4 620'yi lanse eden AMD, hem fiyat indirimine gidiyor hem de seriyi yeni modellerle genişletiyor.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Athlon II işlemci ailesine hemen her kategori için yeni modeller ekleyen AMD, özellikle "enerji verimli" işlemcileriyle öne çıkacak gibi görünüyor. AMD'nin dört çekirdekli yeni işlemcilerinden Athlon II X4 640, 3.0GHz'de görev yapıyor. Propus tasarımını temel alan ve 2MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan işlemci, 1333MHz'e kadar çift kanal bellek desteği sunuyor. Soket AM3 formunda olan ve güncel anakart modellerinin tamamıyla yakınıyla uyumlu olan Athlon II X4 640'ın ısıl güç tasarımı ise 95 Watt olarak belirlenmiş. 122$ seviyesinden lanse edilen yeni model ile birlikte Athlon II 635'in fiyatı %18 indirimle 99.99$'a düşüyor.

Yapılan güncelleme kapsamında Athlon II ailesine gelen ikinci yeni model, üç çekirdekli Athlon II X3 445 oldu. 3.1GHz'de çalışan ve 1.5MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesiyle gelen yeni işlemcisnin ısıl güç tasarımı 95 Watt olarak belirlenmiş. 87$ seviyesinden lanse edilen Athlon II X3 445 ile birlikte Athlon II X3 440'ın fiyatı %12.6'lık indirim ile 76$ seviyesine çekildi. Lanse edilen yeni modeller arasında çift çekirdekli Athlon II 260 modeli de yer alıyor. 3.2GHz'de çalışan ve 65 Watt seviyesinde ısıl güç tasarımı ile gelen yeni işlemci, 2MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasiesine sahip olan işlemci 76 dolarlık etiket fiyatıyla pazara sunulurken, Athlon II X2 250'nin fiyatı %9.2 indirim ile 69$'a çekildi.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi AMD'nin yeni işlemcileri arasında iki de "enerji verimli" model bulunuyor. Bu işlemcilerden ilki 2.4GHz'de çalışan dört çekirdekli Athlon II X4 610e. Hem çok çekirdek performansı hem de düşük güç tüketimi hedefleyen kullanıcılar için hazırlanan 45 Watt TDP'li işlemci 145$ seviyesinden pazara sunuluyor. Enerji verimli işlemcilerin ikincisi ise üç çekirdekli Athlon II X3 415e modeli. 2.5GHz'de çalışan işlemcisinin ısıl güç tasarımı yani TDP seviyesi, Athlon II X4 610e modeliyle benzer şekilde 45 Watt olarak belirlenen işlemcinin son kullanıcı satış fiyatı ise 102 dolar olarak belirlenmiş. Lanse edilen yeni modellere ek olarak AMD, bazı işlemcilerini güncel fiyat listesinden çıkarıyor.

AMD'nin fiyat listesinden çıkartarak EOL sürecine almaya hazırlandığı yani emeklilik işlemlerini başlatmayı planladığı modeller arasında çift çekirdekli Athlon II X2 240 (2.8 GHz), üç çekirdekli Athlon II X3 425 (2.7 GHz) ve dört çekirdekli Athlon II X4 620 (2.6 GHz) bulunuyor. Ayrıca çift çekirdekli Athlon II X2 245 (2.9 GHz), üç çekirdekli Athlon II X3 435 (2.9 GHz) ve dört çekirdekli Athlon II X4 630 modellerinin de takip eden süreçte fiyat listelerinden çıkartılacakları bildiriliyor. Athlon II ailesindeki gelişmelere olarak AMD'nin, önümüzdeki aylarda Phenom II serisini de güncellemesi, örneğin 3.3GHz'de çalışan Phenom II X2 560 modelini üçüncü çeyrekte satışa sunması bekleniyor.