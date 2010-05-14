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AMD Athlon II serisi güncellendi, bazı işlemcilerde fiyat indirimine gidildi

Athlon II ailesine çift, üç ve dört çekirdekli yeni işlemciler ekleyen AMD, bazı modellerinde ise fiyat indirimine gitti.
9 yıl
8,3b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz günlerde firma tarihinin en büyük tanıtımlarından birini yapan AMD, Vision platformundaki 2010 yeniliklerini endüstri ile paylaştı. Özellikle dizüstü bilgisayar dünyası için çok sayıda yenilik sunan AMD, masaüstü sistemleri de unutmuş değil. 2011 için hazırlanan Bulldozer mimarisi ve kullanılacağı yeni nesil işlemciler üzerinde çalışmaya devam eden AMD, aradaki boşluğu, fiyat / performans oranı yüksek işlemcilerle doldurmayı hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda geçtiğimiz yıl endüstrinin 100 dolar altındaki dört çekirdekli ilk işlemci modeli olan Athlon II X4 620'yi lanse eden AMD, hem fiyat indirimine gidiyor hem de seriyi yeni modellerle genişletiyor.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Athlon II işlemci ailesine hemen her kategori için yeni modeller ekleyen AMD, özellikle "enerji verimli" işlemcileriyle öne çıkacak gibi görünüyor. AMD'nin dört çekirdekli yeni işlemcilerinden Athlon II X4 640, 3.0GHz'de görev yapıyor. Propus tasarımını temel alan ve 2MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan işlemci, 1333MHz'e kadar çift kanal bellek desteği sunuyor. Soket AM3 formunda olan ve güncel anakart modellerinin tamamıyla yakınıyla uyumlu olan Athlon II X4 640'ın ısıl güç tasarımı ise 95 Watt olarak belirlenmiş. 122$ seviyesinden lanse edilen yeni model ile birlikte Athlon II 635'in fiyatı %18 indirimle 99.99$'a düşüyor.

Yapılan güncelleme kapsamında Athlon II ailesine gelen ikinci yeni model, üç çekirdekli Athlon II X3 445 oldu. 3.1GHz'de çalışan ve 1.5MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesiyle gelen yeni işlemcisnin ısıl güç tasarımı 95 Watt olarak belirlenmiş. 87$ seviyesinden lanse edilen Athlon II X3 445 ile birlikte Athlon II X3 440'ın fiyatı %12.6'lık indirim ile 76$ seviyesine çekildi. Lanse edilen yeni modeller arasında çift çekirdekli Athlon II 260 modeli de yer alıyor. 3.2GHz'de çalışan ve 65 Watt seviyesinde ısıl güç tasarımı ile gelen yeni işlemci, 2MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasiesine sahip olan işlemci 76 dolarlık etiket fiyatıyla pazara sunulurken, Athlon II X2 250'nin fiyatı %9.2 indirim ile 69$'a çekildi.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi AMD'nin yeni işlemcileri arasında iki de "enerji verimli" model bulunuyor. Bu işlemcilerden ilki 2.4GHz'de çalışan dört çekirdekli Athlon II X4 610e. Hem çok çekirdek performansı hem de düşük güç tüketimi hedefleyen kullanıcılar için hazırlanan 45 Watt TDP'li işlemci 145$ seviyesinden pazara sunuluyor. Enerji verimli işlemcilerin ikincisi ise üç çekirdekli Athlon II X3 415e modeli. 2.5GHz'de çalışan işlemcisinin ısıl güç tasarımı yani TDP seviyesi, Athlon II X4 610e modeliyle benzer şekilde 45 Watt olarak belirlenen işlemcinin son kullanıcı satış fiyatı ise 102 dolar olarak belirlenmiş. Lanse edilen yeni modellere ek olarak AMD, bazı işlemcilerini güncel fiyat listesinden çıkarıyor.

AMD'nin fiyat listesinden çıkartarak EOL sürecine almaya hazırlandığı yani emeklilik işlemlerini başlatmayı planladığı modeller arasında çift çekirdekli Athlon II X2 240 (2.8 GHz), üç çekirdekli Athlon II X3 425 (2.7 GHz) ve dört çekirdekli Athlon II X4 620 (2.6 GHz) bulunuyor. Ayrıca çift çekirdekli Athlon II X2 245 (2.9 GHz), üç çekirdekli Athlon II X3 435 (2.9 GHz) ve dört çekirdekli Athlon II X4 630 modellerinin de takip eden süreçte fiyat listelerinden çıkartılacakları bildiriliyor. Athlon II ailesindeki gelişmelere olarak AMD'nin, önümüzdeki aylarda Phenom II serisini de güncellemesi, örneğin 3.3GHz'de çalışan Phenom II X2 560 modelini üçüncü çeyrekte satışa sunması bekleniyor.


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ahmethekim 8 yıl
dostum intel indirimi ancak iflas edince yapar zuhaha
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tobepeople 9 yıl
ben ikinci el den yanayım anakartım acc destekli ve 7850 almayı düşünüyorum ikinci el 2.8 ghz ama kendi fanıyla 3.1 de rahat çalışıyor ayrıca anakartım am3 destekli ve kapalı çekirdekleri açabiliyor yani 4 çekirdek yapıcam zuahaha fiyatı da 80-90 lira zaten sıfırı kalmadı zekanızı kullanırsanız amd en iyisi :D
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=lachesis= 9 yıl
intelden indirim bekliyoruz yoksa transfer olacağım
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alito 9 yıl
şu bulldozer mimarisi adam akıllı birşey olursa amd ye geçmeyi kafaya koydum. intel gerçekten fiyatlarıyla çok can sıkıyor umarım amd den iyi bir ders gelir intele bu konuda.
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Weekender 9 yıl
sanırım son intel sistemimi toplamis bulunuyorum. bundan sonra amd'ye yonelmenin vakti geliyor.
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DH Misafiri 9 yıl
Cuma gecesi haberi okumasaydım ctesi öğlen evden çıkıp yeni sistemimi kurmak için bilgisayarcıların yolunu tutacaktım. Şİmdi ise her gün fiyatları takip ediyorum ki indirimi ülkemde de göreyim. İnşallah önümüzdeki hafta sonuna kadar Türkiye'de indirimleri görürüz de yeni sistemime kavuşurum.
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siLahsz 9 yıl
Amd'nin Corei5(465 tl) kafa tutabilecek tek işlemcisi AMD Phenom X4 9650(400tl)
performansları biribirine yakın ama corei daha önde özellikle de oyunlardaki fark 65 tl fazla vermeye değer uygun fiyatlı sistemler için tabiki Amd :D
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siLahsz 9 yıl
Amd pazara çalışıyor.intel kaliteye önem veriyor bence
core2 ler ayağa düştü yarın corei ler düşer.
Amacım Amd yi kötülemek değil.ikisinide kullandım hangi takım şampiyon olursa onu tutarım :D bu sene intel
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ayzer 9 yıl
@trooper27
yeriyormusun yoksa övüyormusun anlaşılamadı...
esnaf işlemcisi diyorsunda dön bak intelin en ucuz işlemcisine kaçtan satılıyor.amd indirim intel bindirim yapıyor çok beğeniliyor.hayret birşeysiniz yaaa
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Mr.UniquE 9 yıl
ßenim Soruma cevap verecek yokmu .?
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trooper27 9 yıl
esnaf işlemcisi oldu amd iyice buldozer mimarisi iyi olmazsa amd biter bence
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koxp94 9 yıl
download ve office pc için ideal. Intel'den daha da uygun
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