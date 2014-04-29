AMD, Beema ve Mullins kod adlı APU'larını lanse etti





AMD'nin üst seviye tablet pazarına yönelik olarak Beema ve Mullins kod adlı APU'ların ilk bilgilerini yatırımcı konferansında vermesinin ardından yongasetleri resmi olarak lanse edildi.





Windows 8 odaklı olan bu iki yongaseti serisi iki veya 4 çekirdekli olarak ölçeklenebiliyor ve Radeon grafik birimlerini de beraberinde sunuyor. Mullins serisi 2-5Watt arasında enerji tüketimi ile tabletlere yönelirken, Beema serisi ise 10-15Watt arasında enerji tüketimi ile giriş seviyesi dizüstü modellerini hedefliyor.





TSMC tarafından 28nm fabrikasyon süreci ile üretilen APU'lar Kabini ve Temash APU'larının devam versiyonu olarak gösteriliyor. APU'larda kullanılan çekirdek ise x86 tabanlı Puma+ ve bu çekirdek performans yerine enerji tasarrufuna odaklanıyor. Mullins serisinde 3 adet, Beema serisinde ise 4 adet APU yer alıyor.





Mullins serisi E1 Micro-6200T, A4-Micro 6400T ve A10 Micro-6700T APU'larını barındırıyor. E1 Micro-6200T APU'su çift çekirdekli ve 1.4GHz saat hızında çalışıyor. APU içerisinde Radeon R2 tabanlı grafik birimi yer alıyor ve 300MHz saat hızında çalışıyor. E1 Micro-6200T, 3.95W ısıl tasarım gücüne sahip.





A4-Micro 6400T yongasetinde 1.6GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, Radeon R3 tabanlı 350MHz saat hızında çalışan grafik birimi yer alırken, ısıl tasarım gücü de 4.5W değerinde tutulmuş.





A10 Micro-6700T yongaseti ise 2.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci ve Radeon R6 tabanlı 500MHz saat hızında çalışan grafik birimi barındırıyor. Isıl tasarım gücü de yine 4.5W olarak belirlenmiş.





Mullins serisi karşılaştırmalara göre Temash APU'larından hem işlemci frekansı, hem grafik frekansı hem de ısıl tasarım gücü açısından önemli bir mesafe katetmiş görünüyor.





Beema serisinde ise E1-6010, E2-6110, A4-6210 ve A6-6310 APU'ları yer alıyor. E1-6010; çift çekirdekli 1.35GHz saat hızında çalışan bir işlemci ve 350MHz saat hızında çalışan Radeon R2 tabanlı bir grafik birimi barındırıyor. Isıl tasarım gücü 10Watt.





E2-6110 ise 1.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci ve Radeon R2 tabanlı 500MHz saat hızında çalışan bir grafik birimi sunuyor. Isıl tasarım gücü ise 15 Watt.





A4-6210 ve A6-6310 APU'ları ise her iki serideki en güçlü yongasetleri olarak karşımıza çıkıyor. A4-6210 yongaseti 1.8GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli işlemci ve 600MHz saat hızında çalışan Radeon R3 tabanlı grafik birimi barındırıyor. A6-6310 ise 2.4GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli işlemci ve 800MHz saat hızında çalışan Radeon R3 grafik birimi barındırıyor. Her iki yongaseti 15Watt ısıl tasarım gücüne sahip.





Beema serisi yine Kabini APU'larına oranla daha hızlı işlemciler ve grafik birimleri sunuyor. Ancak ısıl tasarım gücü A6-6310 APU'sunda daha düşük bir değerdeyken, diğer APU'larda ise hemen hemen aynı seviyede yer alıyor.





Mullins ve Beema serileri tablet ve giriş seviyesi dizüstü segmentinde Intel'in Bay-Trail ailesinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki haftalarda ilk örnek cihazlar belirli pazarlarda satışa çıkacak. Yıl sonuna kadar ise yaygın olarak kullanıma girdiklerini görebileceğiz.

http://www.digitaltrends.com/computing/amd-reveals-low-power-mullins-mainstream-beema-mobile-apus/#!Gk8VN