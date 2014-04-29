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AMD, Beema ve Mullins kod adlı APU'larını lanse etti

5 yıl
2,1b
1
19
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD, Beema ve Mullins kod adlı APU'larını lanse etti

AMD'nin üst seviye tablet pazarına yönelik olarak Beema ve Mullins kod adlı APU'ların ilk bilgilerini yatırımcı konferansında vermesinin ardından yongasetleri resmi olarak lanse edildi. 

 Windows 8 odaklı olan bu iki yongaseti serisi iki veya 4 çekirdekli olarak ölçeklenebiliyor ve Radeon grafik birimlerini de beraberinde sunuyor. Mullins serisi 2-5Watt arasında enerji tüketimi ile tabletlere yönelirken, Beema serisi ise 10-15Watt arasında enerji tüketimi ile giriş seviyesi dizüstü modellerini hedefliyor. 

TSMC tarafından 28nm fabrikasyon süreci ile üretilen APU'lar Kabini ve Temash APU'larının devam versiyonu olarak gösteriliyor. APU'larda kullanılan çekirdek ise x86 tabanlı Puma+ ve bu çekirdek performans yerine enerji tasarrufuna odaklanıyor. Mullins serisinde 3 adet, Beema serisinde ise 4 adet APU yer alıyor. 

Mullins serisi E1 Micro-6200T, A4-Micro 6400T ve A10 Micro-6700T APU'larını barındırıyor. E1 Micro-6200T APU'su çift çekirdekli ve 1.4GHz saat hızında çalışıyor. APU içerisinde Radeon R2 tabanlı grafik birimi yer alıyor ve 300MHz saat hızında çalışıyor. E1 Micro-6200T, 3.95W ısıl tasarım gücüne sahip.

 A4-Micro 6400T yongasetinde 1.6GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, Radeon R3 tabanlı 350MHz saat hızında çalışan grafik birimi yer alırken, ısıl tasarım gücü de 4.5W değerinde tutulmuş.

A10 Micro-6700T yongaseti ise 2.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci ve Radeon R6 tabanlı 500MHz saat hızında çalışan grafik birimi barındırıyor. Isıl tasarım gücü de yine 4.5W olarak belirlenmiş.  

Mullins serisi karşılaştırmalara göre Temash APU'larından hem işlemci frekansı, hem grafik frekansı hem de ısıl tasarım gücü açısından önemli bir mesafe katetmiş görünüyor. 

Beema serisinde ise E1-6010, E2-6110, A4-6210 ve A6-6310 APU'ları yer alıyor. E1-6010; çift çekirdekli 1.35GHz saat hızında çalışan bir işlemci ve 350MHz saat hızında çalışan Radeon R2 tabanlı bir grafik birimi barındırıyor. Isıl tasarım gücü 10Watt.

E2-6110 ise 1.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci ve Radeon R2 tabanlı 500MHz saat hızında çalışan bir grafik birimi sunuyor. Isıl tasarım gücü ise 15 Watt.

A4-6210 ve A6-6310 APU'ları ise her iki serideki en güçlü yongasetleri olarak karşımıza çıkıyor.  A4-6210 yongaseti 1.8GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli işlemci ve 600MHz saat hızında çalışan Radeon R3 tabanlı grafik birimi barındırıyor. A6-6310 ise 2.4GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli işlemci ve 800MHz saat hızında çalışan Radeon R3 grafik birimi barındırıyor. Her iki yongaseti 15Watt ısıl tasarım gücüne sahip.

Beema serisi yine Kabini APU'larına oranla daha hızlı işlemciler ve grafik birimleri sunuyor. Ancak ısıl tasarım gücü A6-6310 APU'sunda daha düşük bir değerdeyken, diğer APU'larda ise hemen hemen aynı seviyede yer alıyor. 

Mullins ve Beema serileri tablet ve giriş seviyesi dizüstü segmentinde Intel'in Bay-Trail ailesinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki haftalarda ilk örnek cihazlar belirli pazarlarda satışa çıkacak. Yıl sonuna kadar ise yaygın olarak kullanıma girdiklerini görebileceğiz. 

http://www.digitaltrends.com/computing/amd-reveals-low-power-mullins-mainstream-beema-mobile-apus/#!Gk8VN Yorum Yaz
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keskin53 5 yıl en beğenilen
4 defa okudum bişe anlamadım
1 Yanıt Yanıtla +11
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Sirchade 5 yıl
3.95W nasıl ya mükemmel bir değer.
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1 Avatar
huseyincarnege 5 yıl
bu apu işini iyice geliştirdi amd yakında ekran kartı almıcaz negüzel demi :)
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Hasan07-36 5 yıl
A6-6310 ise 2.4GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli işlemci ve 800MHz saat hızında çalışan Radeon R3 grafik birimi barındırıyor. Her iki yongaseti 15Watt ısıl tasarım gücüne sahip.

Haberde yeni çıkan A6-6310 APU'sundan bahsedilmiş. Bu APU 2,4 GHz hızda çalışıyor ve 4 çekirdekli.

AMD'nin piyasada olan A6-1450 APU'su vardı. Bu APU 1,4 GHz hızda çalışıyordu ve 4 çekirdekliydi. Hatta Samsung bir ultra taşınabilir bir bilgisayarında bu APU'yu ismini vermeden Quad Core ismiyle kullanmıştı. Ancak 4 çekirdekli olan A8 4555M bu A6 1450M'i dövüyordu. Hatta yanlış bilmiyorsam iki kat falan daha hızlıydı.

Benim merak ettiğim yukarıda bahsedilen A6-6310 APU'nun gücü ne kadar olur? A6-1450'yi geçeceği kesin ama ben daha çok A8-4555M, A10-4655M ve Intel tarafında i5 3317U, i5 4200U gibi işlemciler göre nasıl bir performansı olacağını merak ediyorum. Sizce bunlara göre performansı ne düzeyde olur.

Bu arada A6 1450 ile A8 4555M arasında bayağı fark varmış kağıt üzerinde. A6 normalde 1 GHz çalışırken 1,4 GHz'e turboluyormuş. A8 ise 1,6 GHz'den 2,4 GHz'e kadar turboluyormuş. Özellik tablolarında birinin turbolu hali, öbürünün ise turbosuz hali yazdığı için ben bunları benzer özellikte sanıyordum.

cpubenchmark.net/...[]=1908&cmp[]=1448

Herhalde mimari farklar da söz konusu olduğunda A8 4555M'i %20 civarı geçebilir gibi görünüyor. Öyleyse bu aradığım APU olabilir. Tabi dizüstü üreticileri 13,3 inçlik ultrathin yapıp bu işlemciyi ona takarsa ve Türkiye'ye getirirlerse. Malum bu düşük güç tüketimli işlemcileri bile 13,3 inçlik hafif bilgisayara yerleştirmek yerine 15,6 inçlik kasaya yerleştiriyorlardı genelde...

Siz ne düşünüyorsunuz bu APU'nun performansı hakkında?
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NewsTR 5 yıl
Mete Can Karahasan

crossmatch

Mete Can Karahasan

crossmatch

En geç ve en temiz giren firma oldu. Arm tarafında rakibi qualcomm. intel değil.
Sanırım Amd normal işlemci yapmaz artık. Şu Dual graphic olayında kart sınırlandırmanın önüne geçebilirlerse hızlı bir sıçrayış yapabilir.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

İstikamet olarak Qualcomm'un doğru yaptığı özelliklere yöneldikleri söylenebilir.
Tabloda Nexus 7 için tüm güç verisi iken, AMD için ekran güç tüketimi dahil değilmiş, ya da ben öyle yorumladım.




Qualcomm'u kolay kolay geçemezler zaten. Yıllardır adamlar çalışıyor.

Hiç de öyle değil bir kere. Kırmızı siyah, şuna bak... Qualcomm'dan ayırabilir misin?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Cihazın şekli çok güzelmiş 1 tane alsammı acaba



Masaüstünde umduğunu bulamayıp artık mobil platforma yöneliyor bence, bu bizim için iyi olmaz intel işlemcilerin fiyatları ortada.
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DH Misafiri 5 yıl
Foruma üye olmak istiyorum, hata sayfası çıkıyor. Sitede bir problem var galiba. Biri bi el atabilirse sevinirim.
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crossmatch 5 yıl
En geç ve en temiz giren firma oldu. Arm tarafında rakibi qualcomm. intel değil.
Sanırım Amd normal işlemci yapmaz artık. Şu Dual graphic olayında kart sınırlandırmanın önüne geçebilirlerse hızlı bir sıçrayış yapabilir.
1 Yanıt Yanıtla
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Mete Can Karahasan 5 yıl crossmatch
crossmatch

En geç ve en temiz giren firma oldu. Arm tarafında rakibi qualcomm. intel değil.
Sanırım Amd normal işlemci yapmaz artık. Şu Dual graphic olayında kart sınırlandırmanın önüne geçebilirlerse hızlı bir sıçrayış yapabilir.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

İstikamet olarak Qualcomm'un doğru yaptığı özelliklere yöneldikleri söylenebilir.
Tabloda Nexus 7 için tüm güç verisi iken, AMD için ekran güç tüketimi dahil değilmiş, ya da ben öyle yorumladım.
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keskin53 5 yıl en beğenilen
4 defa okudum bişe anlamadım
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e.rar 5 yıl keskin53
keskin53
4 defa okudum bişe anlamadım

Dostum konu dışına git sen.
Boşver takma kafana
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canguler917 5 yıl
günaydın diyorum başkada birşey demiyorum
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cokbaska 5 yıl
28nm yeni işlemcileri ne zaman çıkartacaklar?
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Elsa 5 yıl cokbaska
cokbaska
28nm yeni işlemcileri ne zaman çıkartacaklar?

Steamroller serisi iptal edilecek %90
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fukox 5 yıl
3,5-4w ne la? Pille çalışır bunlar
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Gandalf81 5 yıl
Apu
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grafman09 5 yıl
20 nm üretim işlemcilere önümüzdeki yıl sonunda göreceğiz diye bir yazı okumuştum. Bilen varsa yazsın, yeni bir tablet veya dizüstü almak için bir iki yıl daha beklesek daha iyi olcak galiba..
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Sirchade 5 yıl
3.95W nasıl ya mükemmel bir değer.
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