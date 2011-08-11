AMD, Bulldozer FX işlemcileriyle birlikte su soğutma sistemi vermeyi değerlendiriyor

AMD yüksek performans segmenti için hazırladığı Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcileriyle donanım tutkunları kadar hız aşırtma profesyonellerini de kendi cephesine çekmeyi hedefliyor. Bilindiği üzere profesyonel hız aşırtmacıların önemli bir kısmı uzunca bir süredir çalışmalarını ağırlıklı olarak Intel platformunda sürdürüyor zira HWBot gibi hız aşırtma liglerinde Intel platformundaki çalışmalar daha fazla puan kazandırıyor.





Bulldozer mimarisini temel alan dört, altı ve sekiz çekirdekli işlemcilerini, modeline göre 350$ ve altı fiyat seviyelerinden sunmaya hazırlanan AMD, Black Edition serisinde olduğu gibi bu işlemcilerinde de çarpan kilidini açık tutarak kullanıcıların diğer donanım bileşenlerinden çok fazla etkilenmeden sadece işlemci çarpanını değiştirerek baz çalışma frekansını daha yüksek hızlarına çıkartmasını hedefliyor.





32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 8MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan FX işlemcileri aynı zamanda Turbo Core 2.0 teknolojisiyle gelecek ve çekirdek çalışma frekansını otomatik olarak arttırabilecekler. Ancak gelen son bilgilere göre AMD, FX işlemcileriyle birlikte kutu içeriğinde "hepsi bir arada" su soğutma sistemi sunarak hız aşırtma iddiasında elini güçlendirmenin planlarını yapıyor olabilir.





FX serisi işlemcilerin en pahalı modeliyle mi geleceği yoksa tüm modeller için isteğe bağlı seçenek olarak mı sunulacağı henüz bilinmeyen bu planlama kapsamında AMD'nin, Antec Kühler H2O 620 benzeri içeriğinde işlemci su soğutma bloğu, hortumları, radyatörü ve fanı da bulunduran komple bir çözüm planladığı bildirilirken, Amerika'daki en ucuz işlemci su soğutma sisteminin 60-70$ seviyesinden bulunabildiği düşünüldüüğünden bunun mümkün olabileceği üzerinde duruluyor.





AMD'nin ilk planına göre Haziran ayında lanse edilmesi hedeflenen ancak B0 ve B1 revizyonlarında istenen saat hızlarına ulaşılamadığı için 60-90 gün ileri ötelenen Bulldozer tabanlı FX işlemciler, firmanın en son dökümanlarına göre Ekim ayında lanse edilecek.Soket AM3+ formunda hazırlanan ve 9 serisi anakartlarla kullanılacak olan FX işlemcilerine karşı Intel de aynı dönemde Core i7-3000 ailesini sunacak.