AMD, Bulldozer FX işlemcileriyle birlikte su soğutma sistemi vermeyi değerlendiriyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD yüksek performans segmenti için hazırladığı Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcileriyle donanım tutkunları kadar hız aşırtma profesyonellerini de kendi cephesine çekmeyi hedefliyor. Bilindiği üzere profesyonel hız aşırtmacıların önemli bir kısmı uzunca bir süredir çalışmalarını ağırlıklı olarak Intel platformunda sürdürüyor zira HWBot gibi hız aşırtma liglerinde Intel platformundaki çalışmalar daha fazla puan kazandırıyor.
Bulldozer mimarisini temel alan dört, altı ve sekiz çekirdekli işlemcilerini, modeline göre 350$ ve altı fiyat seviyelerinden sunmaya hazırlanan AMD, Black Edition serisinde olduğu gibi bu işlemcilerinde de çarpan kilidini açık tutarak kullanıcıların diğer donanım bileşenlerinden çok fazla etkilenmeden sadece işlemci çarpanını değiştirerek baz çalışma frekansını daha yüksek hızlarına çıkartmasını hedefliyor.
32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 8MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan FX işlemcileri aynı zamanda Turbo Core 2.0 teknolojisiyle gelecek ve çekirdek çalışma frekansını otomatik olarak arttırabilecekler. Ancak gelen son bilgilere göre AMD, FX işlemcileriyle birlikte kutu içeriğinde "hepsi bir arada" su soğutma sistemi sunarak hız aşırtma iddiasında elini güçlendirmenin planlarını yapıyor olabilir.
FX serisi işlemcilerin en pahalı modeliyle mi geleceği yoksa tüm modeller için isteğe bağlı seçenek olarak mı sunulacağı henüz bilinmeyen bu planlama kapsamında AMD'nin, Antec Kühler H2O 620 benzeri içeriğinde işlemci su soğutma bloğu, hortumları, radyatörü ve fanı da bulunduran komple bir çözüm planladığı bildirilirken, Amerika'daki en ucuz işlemci su soğutma sisteminin 60-70$ seviyesinden bulunabildiği düşünüldüüğünden bunun mümkün olabileceği üzerinde duruluyor.
AMD'nin ilk planına göre Haziran ayında lanse edilmesi hedeflenen ancak B0 ve B1 revizyonlarında istenen saat hızlarına ulaşılamadığı için 60-90 gün ileri ötelenen Bulldozer tabanlı FX işlemciler, firmanın en son dökümanlarına göre Ekim ayında lanse edilecek.Soket AM3+ formunda hazırlanan ve 9 serisi anakartlarla kullanılacak olan FX işlemcilerine karşı Intel de aynı dönemde Core i7-3000 ailesini sunacak.
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arkadaş hala intel 386 işlemci kullanıyor demekki :D
FX-8170P 8 3.9 GHz 4.5 GHz 4 x 2MB 8MB 125 W
FX-8150P 8 3.6 GHz 4.2 GHz 4 x 2MB 8MB 125 W
modeli CPUlarında 4.2-4.5 Ghz turbo hızlarında su soğutmasını düşünmesi kaçınılmaz olabilir zaten diye söyleyebiliriz.
Intel Q9650 kullanıyorum; OC ile 4.2-4.5 Ghz hızları için resmen su soğutma istiyor.
Normal olarak ısınacak işlemciye, normal olarak düşünülmüş bi çözüm diye düşünüyorum.
Performance olarak inşallah inteli zorlar...
Yüksek performans arayanların en büyük sıkıntısı x6 serisinde o/c bindirğinde istenilen ısıdan fazla olması ve çılgın bir fan sesine sebeb olmasıydı ...
Bence çok ilginç gelen bir haber olmamalı .. AMD piyasada ki o/c geri almak için böyle bir arge çalışması yapmış olabilir ...
zaten x6 stok fan kabiliyeti nasılsa , bulldozer serisinin sıvı soğutması da aynı seviyelerini koruyacaktır ..
sıvı soğutma kullanıcıdan kullanıcıya değişen bir sistem ..
AMD bulldozer serisini sıvı ve hava soğutmalı olarak satışa sunucaktır..
müşteri memluniyeti yaratabilicek bir durum ...
Bakalım neler olucak ...
Biraz gerçekçi olalım 20 yılı bırak 8-10 yıl bile aynı işlemciyi kullanan yoktur.
kaldı kı yeni işlemciler eskilerden daha az ısınıyor..hava sogutma neyıne yetmıyor..ve yine kaldı kı bugunlerde kullanılan performans olarak başı ceken hava sogutma blokları nerdeyser basit bir sıvı sogutma sisteminden alınan derecelere ulaşabılıyor..kaldı kı bu işlemciyle beraber en kalıtelı deli performans veren bir sıvı sogutma da vermeyeceklerdır yani her halükarda güncel hava sogutma blokları bu cpu ile vercekleri sıvı sogutmadan daha ıyı olacaktır..bu sebeple amd bak işine yap işlemcini arkadas..sıvı sogutma koyacagına fiyatını bişraz daha ındır nedir yani...
7 senedir evdeki 2 makinada da amd kullanıyorum..
amd sempron 2.8
atlon 64+3000
kapı gibi çalışıyor..ve full o/c li..voltaj sonda kullandıgım anakartlarda..firmaların verdiği değerlere aldanmamak lazım..işlemci için makul süre 10 yıldır..ki bu 10 yıldan fazla calısmayacak anlamına da gelmemektedir..biraz da işin ticaret kısmı..
ya işlemcim 4 yaşına girdi artık yenisini almak lazım diye düşündürtebilir insanları..
intel de keza işlemciyi alırken senden 2-3 işlemci parası birden aldıgı için verdiği süre(eğer böyle bir süre verdi ise) makul..
Kim kullanmış bir işlemciyi 20 yıl
Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın.
Hala çalışan sempron 2400+ lar ne kadar yanıldığınızın göstergesidir.
Ayrıca ömrü 20 yıl olsa ne olacak o da ayrı mevzu. Bozuk Pentium D lerden anahtarlık yapıyorum.
AMD pek çok konuda piyasada öncü olmuş ve yeri geldiği zaman intel e ders vermiş bir firma.
Yazıyoruz ama boşuna. Cahile LAF anlatmak deveye ip atlatmaya benzer.
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