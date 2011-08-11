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AMD, Bulldozer FX işlemcileriyle birlikte su soğutma sistemi vermeyi değerlendiriyor

7 yıl
35,8b
1
75
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD yüksek performans segmenti için hazırladığı Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcileriyle donanım tutkunları kadar hız aşırtma profesyonellerini de kendi cephesine çekmeyi hedefliyor. Bilindiği üzere profesyonel hız aşırtmacıların önemli bir kısmı uzunca bir süredir çalışmalarını ağırlıklı olarak Intel platformunda sürdürüyor zira HWBot gibi hız aşırtma liglerinde Intel platformundaki çalışmalar daha fazla puan kazandırıyor.

Bulldozer mimarisini temel alan dört, altı ve sekiz çekirdekli işlemcilerini, modeline göre 350$ ve altı fiyat seviyelerinden sunmaya hazırlanan AMD, Black Edition serisinde olduğu gibi bu işlemcilerinde de çarpan kilidini açık tutarak kullanıcıların diğer donanım bileşenlerinden çok fazla etkilenmeden sadece işlemci çarpanını değiştirerek baz çalışma frekansını daha yüksek hızlarına çıkartmasını hedefliyor.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 8MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan FX işlemcileri aynı zamanda Turbo Core 2.0 teknolojisiyle gelecek ve çekirdek çalışma frekansını otomatik olarak arttırabilecekler. Ancak gelen son bilgilere göre AMD, FX işlemcileriyle birlikte kutu içeriğinde "hepsi bir arada" su soğutma sistemi sunarak hız aşırtma iddiasında elini güçlendirmenin planlarını yapıyor olabilir.

FX serisi işlemcilerin en pahalı modeliyle mi geleceği yoksa tüm modeller için isteğe bağlı seçenek olarak mı sunulacağı henüz bilinmeyen bu planlama kapsamında AMD'nin, Antec Kühler H2O 620 benzeri içeriğinde işlemci su soğutma bloğu, hortumları, radyatörü ve fanı da bulunduran komple bir çözüm planladığı bildirilirken, Amerika'daki en ucuz işlemci su soğutma sisteminin 60-70$ seviyesinden bulunabildiği düşünüldüüğünden bunun mümkün olabileceği üzerinde duruluyor. 

AMD'nin ilk planına göre Haziran ayında lanse edilmesi hedeflenen ancak B0 ve B1 revizyonlarında istenen saat hızlarına ulaşılamadığı için 60-90 gün ileri ötelenen Bulldozer tabanlı FX işlemciler, firmanın en son dökümanlarına göre Ekim ayında lanse edilecek.Soket AM3+ formunda hazırlanan ve 9 serisi anakartlarla kullanılacak olan FX işlemcilerine karşı Intel de aynı dönemde Core i7-3000 ailesini sunacak.

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BraveHeart 7 yıl en beğenilen
Phenom II modellerinin yanında adam gibi stok fan veremedi, Bulldozerin yanında su soğutma vereceğine hayatta inanmam.
2 Yanıt Yanıtla +9
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skelop 7 yıl
Bu haberi görünce acaba çok mu ısınacaklar diye düşünmeden edemedim. Öyle bişi olmaz inş. kaç sene çalışmanın ürünü bizde o kadar bekledik :/
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allking 7 yıl
lvnt937
ferhatonairsu soğtmamı bence buzdolabı versin ancak soğutur sattığı işlemcilerini intelin bir işlemcisinin ömrü 20 yılken amd nin 5 yıl :D daha çokkk ekmek yemesi lazım amd nin dicem ama yemesin biriktirsin paralarınıda bir kaç intel mühendisini satın alıp danışsın :D
Biraz gerçekçi olalım 20 yılı bırak 8-10 yıl bile aynı işlemciyi kullanan yoktur.

arkadaş hala intel 386 işlemci kullanıyor demekki :D
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DH Misafiri 7 yıl
Intel 2600 modelinin max. turbosunun 3.8Ghz olduğunu düşünürsek, AMD'nin;
FX-8170P 8 3.9 GHz 4.5 GHz 4 x 2MB 8MB 125 W
FX-8150P 8 3.6 GHz 4.2 GHz 4 x 2MB 8MB 125 W
modeli CPUlarında 4.2-4.5 Ghz turbo hızlarında su soğutmasını düşünmesi kaçınılmaz olabilir zaten diye söyleyebiliriz.
Intel Q9650 kullanıyorum; OC ile 4.2-4.5 Ghz hızları için resmen su soğutma istiyor.
Normal olarak ısınacak işlemciye, normal olarak düşünülmüş bi çözüm diye düşünüyorum.
Performance olarak inşallah inteli zorlar...
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Şahi_13 7 yıl
Bundle su soğutma haa
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Ritimsizlik 7 yıl
Riskli Şüpheli ama güzelde olabilecek bir düşünce.İlginç.
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captaincato 7 yıl
su soğutma yerine çok sağlam bir hava soğutma verebilirler susoğutma için kasaların uygun olması gerekir.Ayrıca bu kadar bekletildik inşallah umduğumuz gibi çıkar i7 2600k düzgün hava soğutma ile oldukça güzel çalışıyor amd nin 2600k yı geçmesi gerekir yazılan fiyatlara bakılacak olursa çünkü f/p oranına önem veren bir firma amd.
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liberche 7 yıl
amd phenom serisinde x4 kadar stok fanda başarısız kaldı x6 stok fanları ile o/c cpuları yük altında 60 dereceler'de o/c masaüstü 30 yük altı 40 derecelerde kullanma şansı verdi ..

Yüksek performans arayanların en büyük sıkıntısı x6 serisinde o/c bindirğinde istenilen ısıdan fazla olması ve çılgın bir fan sesine sebeb olmasıydı ...

Bence çok ilginç gelen bir haber olmamalı .. AMD piyasada ki o/c geri almak için böyle bir arge çalışması yapmış olabilir ...

zaten x6 stok fan kabiliyeti nasılsa , bulldozer serisinin sıvı soğutması da aynı seviyelerini koruyacaktır ..

sıvı soğutma kullanıcıdan kullanıcıya değişen bir sistem ..

AMD bulldozer serisini sıvı ve hava soğutmalı olarak satışa sunucaktır..

müşteri memluniyeti yaratabilicek bir durum ...

Bakalım neler olucak ...

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El_domingo 7 yıl
Bence bu işin amacı... fazla yada az ısınıyordan ziyade pazarlama stratejısı...su sogutmanın daha avantajlı oldugu asikar..seri ve buyuk uretimde 60-70$ satılan bir urunun maliyetinin cok ciddi dusecegide belli..bence normal fanlı modellerden 10-20$ fiyat yuksek olacak ama 60-70$ bi urunle beraber geldiğinden rakibinin bir adım onune gececek...tabi intel daha once yapmassa...:D
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Zero Limit 7 yıl
bunun kaderi aynı fermi ye benziyor. 2. revizyona kadar kimse iyi bir şey beklemesin derim.
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kozalakanon 7 yıl
ferhatonair
su soğtmamı bence buzdolabı versin ancak soğutur sattığı işlemcilerini intelin bir işlemcisinin ömrü 20 yılken amd nin 5 yıl :D daha çokkk ekmek yemesi lazım amd nin dicem ama yemesin biriktirsin paralarınıda bir kaç intel mühendisini satın alıp danışsın :D

Biraz gerçekçi olalım 20 yılı bırak 8-10 yıl bile aynı işlemciyi kullanan yoktur.
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kurs@tz 7 yıl
Muhtemelen Amd intelin 2600k sını geçmek adına elindeki mevcut revizyonlardan istediği neticeyi alamayınca verdi işlemci frekansına coşkuyu
, bu seferde işlemcilerde yüksek ısı sorunu meydana çıkınca bu ayıbı da su soğutmayla kapayalım şekilnde düşünmüş olabilir
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atiktuk 7 yıl
tamamen gerksiz diye düşünüyorum..+ beraberinde birçok sorunda getirebilir..oldu ya hortumu catladı veya sızdırmaya başladı ne olacak?bunun yedek parca garantısını de verebilecek mi?buna uygun servis hazırlayabılecek mı?ayrıca herkes ne takmakla ugrasır ne de kullanmakla ..bu ugurda birçok cpu daha kullanılmadan yanabılır de..
kaldı kı yeni işlemciler eskilerden daha az ısınıyor..hava sogutma neyıne yetmıyor..ve yine kaldı kı bugunlerde kullanılan performans olarak başı ceken hava sogutma blokları nerdeyser basit bir sıvı sogutma sisteminden alınan derecelere ulaşabılıyor..kaldı kı bu işlemciyle beraber en kalıtelı deli performans veren bir sıvı sogutma da vermeyeceklerdır yani her halükarda güncel hava sogutma blokları bu cpu ile vercekleri sıvı sogutmadan daha ıyı olacaktır..bu sebeple amd bak işine yap işlemcini arkadas..sıvı sogutma koyacagına fiyatını bişraz daha ındır nedir yani...
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x_tol 7 yıl
umarım bu tercih edilebilen birşey olurda işlemci fiyatını arttırmaz. Benim gayet etkili soğutucum var zaten gereksiz birşey olacak. o ufacık radyatörle zaten sunbeam ccf kadar performans vermez. Ben o radyatörün iki kat kalınını ve extreme edition olanını 2 adet yüksek cfm'li fan ile destekleyerek soğuttum thermaltrifht ultra 120 extreme rev c'mden 5-6 derece daha sıcak çalıştı gerisini siz hesaplayın artık.
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Solitude 7 yıl
amd sen işlemciyi çıkart istiyorsan oem sat kimse senden işlemciden başka birşey istemiyor
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Normandia_06 7 yıl
su soğtmamı bence buzdolabı versin ancak soğutur sattığı işlemcilerini intelin bir işlemcisinin ömrü 20 yılken amd nin 5 yıl :D daha çokkk ekmek yemesi lazım amd nin dicem ama yemesin biriktirsin paralarınıda bir kaç intel mühendisini satın alıp danışsın :D
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atiktuk 7 yıl

ferhatonair

su soğtmamı bence buzdolabı versin ancak soğutur sattığı işlemcilerini intelin bir işlemcisinin ömrü 20 yılken amd nin 5 yıl :D daha çokkk ekmek yemesi lazım amd nin dicem ama yemesin biriktirsin paralarınıda bir kaç intel mühendisini satın alıp danışsın :D


7 senedir evdeki 2 makinada da amd kullanıyorum..
amd sempron 2.8
atlon 64+3000

kapı gibi çalışıyor..ve full o/c li..voltaj sonda kullandıgım anakartlarda..firmaların verdiği değerlere aldanmamak lazım..işlemci için makul süre 10 yıldır..ki bu 10 yıldan fazla calısmayacak anlamına da gelmemektedir..biraz da işin ticaret kısmı..

ya işlemcim 4 yaşına girdi artık yenisini almak lazım diye düşündürtebilir insanları..
intel de keza işlemciyi alırken senden 2-3 işlemci parası birden aldıgı için verdiği süre(eğer böyle bir süre verdi ise) makul..
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl

ferhatonair

su soğtmamı bence buzdolabı versin ancak soğutur sattığı işlemcilerini intelin bir işlemcisinin ömrü 20 yılken amd nin 5 yıl :D daha çokkk ekmek yemesi lazım amd nin dicem ama yemesin biriktirsin paralarınıda bir kaç intel mühendisini satın alıp danışsın :D


Kim kullanmış bir işlemciyi 20 yıl
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DigitalWorld 7 yıl

ferhatonair

su soğtmamı bence buzdolabı versin ancak soğutur sattığı işlemcilerini intelin bir işlemcisinin ömrü 20 yılken amd nin 5 yıl :D daha çokkk ekmek yemesi lazım amd nin dicem ama yemesin biriktirsin paralarınıda bir kaç intel mühendisini satın alıp danışsın :D


Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın.

Hala çalışan sempron 2400+ lar ne kadar yanıldığınızın göstergesidir.

Ayrıca ömrü 20 yıl olsa ne olacak o da ayrı mevzu. Bozuk Pentium D lerden anahtarlık yapıyorum.

AMD pek çok konuda piyasada öncü olmuş ve yeri geldiği zaman intel e ders vermiş bir firma.

Yazıyoruz ama boşuna. Cahile LAF anlatmak deveye ip atlatmaya benzer.
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TIRAZLI 7 yıl
AMD bu yapar,intelede takar hastasıyız dedeeeeeeeeeeeeee
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rtsbora 7 yıl
güzel düşünce. muhtemmelen üst seviye modeller için ayrı bir şeçenek olarak sunulacaktır. isteyen stok fanlı Fx alacak, isteyen biraz daha fark verip su soğutmalı. bence bunun eleştirilecek yanı yok.
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