Global akıllı hoparlör pazarında Çinliler patlama yaptı

Her gün yeni bir ürün eklenen global akıllı hoparlör pazarı hızlı büyümesini sürdürüyor. Yılın üçüncü çeyreği itibariyle pazarda adeta patlama yaşanırken Çinliler dört haneli rakamlarda büyümeye başladı.

Pazar ivme kazandı

Yapılan analizlere göre yılın üçüncü çeyreğinde global pazarda 22.7 milyon civarında akıllı hoparlör satıldı. Geçen yıla göre yüzde 200 civarında bir artış elde edilirken tarihi bir rekor da kırılmış oldu.

Üç aylık dönemde Amazon liderliğini sürdürdü. Toplamda 7.2 milyon adet hoparlör satan firma yüzde 45 artış sağladı. Ne var ki pazar payı yüzde 31.6’ya geriledi. Bunun en büyük sebebi ise Google oldu.

Ayrıca Bkz.

"Honor 10 Lite haftaya tanıtılıyor"

Google Home hoparlör serisi müthiş bir başarıya imza atarak yüzde 174 büyüme yakaladı. 5.2 milyon adet satan Google özellikle ABD’de Amazon’u geçmiş durumda. Gelecek yıl piyasanın hâkimi olması bekleniyor.

Pazarda Çinli üreticilerin etkisi de büyük. Çin’de yaptığı satışlarla 2.2 milyon satışa ulaşan Alibaba toplamda yüzde 1692 artış yaparak pazarda üçüncü sıraya yerleşti. Baidu 1.9 milyon satışla dördüncü sırada. Xiaomi de yüzde 1800 büyüyerek 1.9 milyon adet sattı ve beşinci sıraya yerleşti. Apple ise 1.1 milyon HomePod satışı ile yüzde 462 büyüdü.

İlk beşte Çinlilerin toplam satışı 6 milyon ve pazar payı da yüzde 26 civarında. Huawei gibi oyuncular henüz listeye giremedi ancak onları da dahil edersek bu rakam yüzde 30’u rahat geçecektir. Önümüzdeki dönemde Çinlilerin de pazarda etkisini artırması bekleniyor.