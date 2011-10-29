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AMD FX-8150 ile yeni dünya rekoru 8461MHz!

7 yıl
19b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD geçtiğimiz ay Bulldozer tabanlı yeni nesil FX-8150 işlemcisini 8429MHz'e hız aşırtarak, bir işlemci ile ulaşılmış en yüksek saat hızına imza atarak adını Guinnes Rekorlar Kitabı'na yazdırmayı başarmıştı. FX işlemci ailesi saf performans anlamında Intel çözümlerine karşı AMD'yi ön plana çıkartabilmiş olmasa da işlemcilerin hız aşırtma başarımları merak uyandırmaya devam ediyor. Bir süredir Asus adına çalışan ünlü hız aşırtma profesyoneli Andre Yang, AMD'nin rekorunu egale ederek, tüm zamanların en yüksek işlemci frekansına ulaşmayı başardı.
Rekor çalışmasında, 8 çekirdekli FX-8150 işlemcisini (2 çekirdek aktif, AMD'nin rekor çalışmasında da 2 çekirdek aktifti) 8461MHz'e çıkartan Andre Yang, anakart olarak Asus'un 990FX çipsetli Crosshair V Formula modelini kullandı. Corsair üretimi 2GB kapasiteli tek bir modülün 9-9-9-24T zamanlamalarıyla 1818MHz'de görev yaptığı çalışmada işlemci çekirdek gerilimi 1.992v gibi oldukça yüksek bir seviyeye çıkartılırken, yüksek frekansa ulaşabilmek adına işlemci baz hızı 272.5MHz'e, çarpan ise 31.0X'e ayarlanmış. Ekstrem soğutma kullanılarak gerçekleştirilen çalışma hem AMD hem de tüm işlemciler arasında en yükse çalışma frekansı olarak Andre Yang'ın adını zirveye yazdırmış oldu. 

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DemirAtlı 7 yıl en beğenilen
şöyle rekor böyle rekor diye haberlerini duymak yerine 2600k ya şu programda şukadar fark attı bu programda şukadar fark attı haberlerini duymak daha iç açıcı olurdu.
şöyle rekor böyle rekor diye haberlerini duymak yerine 2600k ya şu programda şukadar fark attı bu programda şukadar fark attı haberlerini duymak daha iç açıcı ...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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_lazo_ 7 yıl
sız ıntel kullana durun ben amd ıle keyfıme bakarım yuksek ghz hız ınternet te gezerken cok faydalı bu teknolojıden ne ıstedıgını bıleceksın
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zymrdvn 7 yıl
Arkadaşlar benim dikkatimi çeken: testler Windows XP ile çalışan bir sistemde yapılmış. Geçtiğimiz günlerde 10. yılını dolduran bir işletim sistemi idi kendileri. Kararlılık açısından mı Windows 7 tercih edilmemiş??? İlginç geldi
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fbsrkc06 7 yıl
ne zaman stoklara girecek bulldozer acaba? teknobiyotik 29 ekim diyordu hala yok..vatanda
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Overature 7 yıl
"Default" değerlerde Sand Bridge işlemcileri geçemedikten sonra benim için bir önemi yok.
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WinteR 7 yıl
Ve en çok güç tüketen 8 çekirdekli tekli işlemci rekorunu da aynı anda kırdı
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aspirin_00 7 yıl
bakalım 100 ghz nezaman görecez...
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dreamblue35 7 yıl
ben mi yanlış görüyorum yoksa oradaki core voltage değeri 1.992v mu?
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cntzlm 7 yıl
:D gerçekten komiksiniz AMAÇ 8.4 Ghz çıkabilmek değil çıkılır ancak mesele ('o frekansta ve o derecede kararlı çalışabilecektir.'). diyecektim
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SystemApps 7 yıl
kod adını sollamış.iyi değer ama bakalım 10ghz i ilk kim görebilecek :D
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D3DEKORKUT 7 yıl fx57
fx57






 

AMD geçtiğimiz ay Bulldozer tabanlı yeni nesil FX-8150 işlemcisini 8429MHz'e hız aşırtarak, bir işlemci ile ulaşılmış en yüksek saat hızına imza atarak adını Guinnes Rekorlar Kitabı'na yazdırmayı başarmıştı. FX işlemci ailesi saf performans anlamında Intel çözümlerine karşı AMD'yi ön plana çıkartabilmiş olmasa da işlemcilerin hız aşırtma başarımları merak uyandırmaya devam ediyor. Bir süredir Asus adına çalışan ünlü hız aşırtma profesyoneli Andre Yang, AMD'nin rekorunu egale ederek, tüm zamanların en yüksek işlemci frekansına ulaşmayı başardı.

 

Rekor çalışmasında, 8 çekirdekli FX-8150 işlemcisini (2 çekirdek aktif, AMD'nin rekor çalışmasında da 2 çekirdek aktifti) 8461MHz'e çıkartan Andre Yang, anakart olarak Asus'un 990FX çipsetli Crosshair V Formula modelini kullandı. Corsair üretimi 2GB kapasiteli tek bir modülün 9-9-9-24T zamanlamalarıyla 1818MHz'de görev yaptığı çalışmada işlemci çekirdek gerilimi 1.992v gibi oldukça yüksek bir seviyeye çıkartılırken, yüksek frekansa ulaşabilmek adına işlemci baz hızı 272.5MHz'e, çarpan ise 31.0X'e ayarlanmış. Ekstrem soğutma kullanılarak gerçekleştirilen çalışma hem AMD hem de tüm işlemciler arasında en yükse çalışma frekansı olarak Andre Yang'ın adını zirveye yazdırmış oldu. 


asus formula v almakla ne kadar iyi yapmışım şimdi daha iyi anlıyorum. gines rekorlar kitabına girdi benim anakart. bd 2 ler çıkınca 1100t yi deişirim artık.
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D3DEKORKUT 7 yıl
amd olmasa biz hala o celeron ları kullanıyor olurduk.
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cagataykoroglu 7 yıl
Sürekli bir rekor halindeler ama incelemelerde stabil oalrak 5 ghz ulaştıklarını görmedim. en stabil 4.6 ya kadar gördüm. kontrolsüz güç güç değildir amd.
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Özgür Güneş 7 yıl
tek çekirdekle test yapsalar daha yüksek sonuç almazlarmı ? Adamın adını hatırlamıyorum ama celeron la bu seviyelerde ghz yakalamıştı bizim şu anki işlemcilerde tek çekirdek aktif 20 ghz falan yakalamamız lazım değil mi?
Neyse zaten biz yapamayacagımız için bunları sadece okuruz ve yorum yaparız.
Bu oc olaylarını asus yerine gigabyte ve msi da yapsa iyi olur en azından bu seride anakartlar arasında nasıl farklar var bilebiliriz, sonuç olarak artık glgabyte ve msi daha çok tercih ediliyor.
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pegasus1881 7 yıl Özgür Güneş
Özgür Güneş

tek çekirdekle test yapsalar daha yüksek sonuç almazlarmı ? Adamın adını hatırlamıyorum ama celeron la bu seviyelerde ghz yakalamıştı bizim şu anki işlemcilerde tek çekirdek aktif 20 ghz falan yakalamamız lazım değil mi?



Neyse zaten biz yapamayacagımız için bunları sadece okuruz ve yorum yaparız.



Bu oc olaylarını asus yerine gigabyte ve msi da yapsa iyi olur en azından bu seride anakartlar arasında nasıl farklar var bilebiliriz, sonuç olarak artık glgabyte ve msi daha çok tercih ediliyor.

cedarmill cekırdeklı celeronlarla yaklasık 2 sene once 8.2 ghz cıvarı hızlara cıktılar zaten amd celeronu yenı yakalıyor normaldır

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