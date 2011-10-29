AMD FX-8150 ile yeni dünya rekoru 8461MHz!

AMD geçtiğimiz ay Bulldozer tabanlı yeni nesil FX-8150 işlemcisini 8429MHz'e hız aşırtarak, bir işlemci ile ulaşılmış en yüksek saat hızına imza atarak adını Guinnes Rekorlar Kitabı'na yazdırmayı başarmıştı. FX işlemci ailesi saf performans anlamında Intel çözümlerine karşı AMD'yi ön plana çıkartabilmiş olmasa da işlemcilerin hız aşırtma başarımları merak uyandırmaya devam ediyor. Bir süredir Asus adına çalışan ünlü hız aşırtma profesyoneli Andre Yang, AMD'nin rekorunu egale ederek, tüm zamanların en yüksek işlemci frekansına ulaşmayı başardı.

Rekor çalışmasında, 8 çekirdekli FX-8150 işlemcisini (2 çekirdek aktif, AMD'nin rekor çalışmasında da 2 çekirdek aktifti) 8461MHz'e çıkartan Andre Yang, anakart olarak Asus'un 990FX çipsetli Crosshair V Formula modelini kullandı. Corsair üretimi 2GB kapasiteli tek bir modülün 9-9-9-24T zamanlamalarıyla 1818MHz'de görev yaptığı çalışmada işlemci çekirdek gerilimi 1.992v gibi oldukça yüksek bir seviyeye çıkartılırken, yüksek frekansa ulaşabilmek adına işlemci baz hızı 272.5MHz'e, çarpan ise 31.0X'e ayarlanmış. Ekstrem soğutma kullanılarak gerçekleştirilen çalışma hem AMD hem de tüm işlemciler arasında en yükse çalışma frekansı olarak Andre Yang'ın adını zirveye yazdırmış oldu.