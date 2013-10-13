Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD FX-9590 işlemcisinin fiyatında 600$ indirim yapıldı

5 yıl
3,1b
1
106
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AMD FX-9590 işlemcisinin fiyatında 600$ indirim yapıldı
AMD'nin masaüstü sistemler için hazırladığı en hızlı işlemci modeli olarak birkaç ay önce 1000 dolara yakın bir fiyatlandırma ile sunulan 8 çekirdekli FX-9590, son dönemde gördüğümüz en agresif indirim ile 350 dolar seviyesinden alınabilir hale geldi.  NewEgg üzerindeki güncel fiyatlandırmaya göre, standart olarak 4.7GHz'de çalışan ve Turbo Core teknolojisi ile çekirdek çalışma hızını 5GHz'e kadar otomatik olarak çıkartabilen FX-9590 işlemcisine ek olarak dileyen kullanıcılar 40 dolar daha ödeyerek, 220 Watt TDP ile gelen FX-9590 işlemcisini daha serin çalıştıracak su soğutma çözümünün de sahibi olacaklar. 
AMD'nin bir alt işlemci modeli olan FX-9370 ise 290 dolar gibi bir fiyat ile temin edilebiliyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 200 Watt'ın üzerinde ısıl tasarım gücü ile gelen FX-9000 işlemcileri, fiyat/performans dengesi açısından çok daha güçlü bir konuma erişmiş durumdalar. 8MB L2 ve 8MB L3 bellekler ile donatılan işlemciler, AMD'nin Steamroller mimarisine sahip yeni nesil işlemciler gelene kadar en hızlı modelleri olarak kalacak gibi görünüyorlar. Soket AM3+ formundaki güncel anakart modelleriyle uyumlu olan yeni nesil işlemcilerden FX-9370 sessiz sedasız bir şekilde ülkemizde de satışa sunuldu. 

http://www.newegg.com/Product/ProductList.aspx?Submit=ENE&DEPA=0&Order=BESTMATCH&Description=AMD+FX-9590&N=-1&isNodeId=1 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alito 5 yıl en beğenilen
Bunu 1000 dolara alanların şu anda yüz ifadesini çok merak ediyorum.
1 Yanıt Yanıtla +89
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Psydia 5 yıl AMDR
RKeles93
40$ farkla sıvı soğutma bence iyi olmuş.DH inceleyecek mi bu işlemciyi ?

Dh inceleyene kadar yeni islemciler cikar.
RKeles9340$ farkla sıvı soğutma bence iyi olmuş.DH inceleyecek mi bu işlemciyi ?Dh inceleyene kadar yeni islemciler cikar.
Devamını Gör
Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 5 yıl
1000 Dolar'dan alan varsa bu işlemciyi, AMD tarafından büyük enayi yerine konulmuştur.

AMD bilmiyor muydu 1000 Dolar'dan satamayacağını ? Baktı ki oltaya balık gelmedi, indir 600 Dolar şimdi.

1000 Dolara alıp da bu fiyata düştüğünü duyanlar, böyle bir ifadeye bürünmüş olabilirler.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1000 Dolar'dan alan varsa bu işlemciyi, AMD tarafından büyük enayi yerine konulmuştur.AMD bilmiyor muydu 1000 Dolar'dan satamayacağını ? Baktı ki olt...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Joker38 5 yıl fx57
bu işlemcinin içinde sıvı soğutma varmı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Okab3 5 yıl fx57
fx57



 

 

AMD'nin masaüstü sistemler için hazırladığı en hızlı işlemci modeli olarak birkaç ay önce 1000 dolara yakın bir fiyatlandırma ile sunulan 8 çekirdekli FX-9590, son dönemde gördüğümüz en agresif indirim ile 350 dolar seviyesinden alınabilir hale geldi.  NewEgg üzerindeki güncel fiyatlandırmaya göre, standart olarak 4.7GHz'de çalışan ve Turbo Core teknolojisi ile çekirdek çalışma hızını 5GHz'e kadar otomatik olarak çıkartabilen FX-9590 işlemcisine ek olarak dileyen kullanıcılar 40 dolar daha ödeyerek, 220 Watt TDP ile gelen FX-9590 işlemcisini daha serin çalıştıracak su soğutma çözümünün de sahibi olacaklar. 

 

AMD'nin bir alt işlemci modeli olan FX-9370 ise 290 dolar gibi bir fiyat ile temin edilebiliyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 200 Watt'ın üzerinde ısıl tasarım gücü ile gelen FX-9000 işlemcileri, fiyat/performans dengesi açısından çok daha güçlü bir konuma erişmiş durumdalar. 8MB L2 ve 8MB L3 bellekler ile donatılan işlemciler, AMD'nin Steamroller mimarisine sahip yeni nesil işlemciler gelene kadar en hızlı modelleri olarak kalacak gibi görünüyorlar. Soket AM3+ formundaki güncel anakart modelleriyle uyumlu olan yeni nesil işlemcilerden FX-9370 sessiz sedasız bir şekilde ülkemizde de satışa sunuldu. 


Bunu 1000 dolara alanların canı yok mu? Ayıp AMD ayıp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Themistokles 5 yıl
Arkadaslar sagolsun konuyu ucurmuslar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bosu 5 yıl
Hep fiyatın bu denli düştüğü yönünde olumsuz yorumlar dolu bu ilk 2 sayfa. Lakin belki yüksek fiyata bu işlemciyi satarak bir hata yaptıklarını anladılar ve hemen fiyatı düşürdüler, aslında bu kötü bir durum değil.

Belkide bir istatiksel araştırma yapmak için yüksek fiyatla piyasaya ürün sürüp ne olacağını görmek istediler. Açıkçası bunun arkasında bir hata bir yanlış olduğunu sanmıyor aksine bilincli olarak yapıldığını düşünüyorum.

İşlemcinin şu anki fiyatıda kötü değil. Sanıyorumki video işleme gibi yüksek işlemci hızı isteyen pek çok uygulamalarda iyi bir performans gösterecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Manero 5 yıl
daha gelmedi mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cikopelo 5 yıl
Canım ciğerim 8350 4.0ghz de 125w kullaniyor
9590 4.7 ghz de 220w kullanıyor bu ne abi 220 ne demek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor5945 5 yıl
Tüm dh ailesinin bayramı mübarek olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdulmusavvir 5 yıl
AMD müşterisinin ne kadar bilinçli olduğunun bir kez daha ispatıdır derdim ama asıl sebep şu an için insanların artık kocaman dev kasaları bırakmış olması. Mini-itx FM2 soket anakart nihayet bu hafta vatandan buldum aldım. Teşekkürler vatan. En kısa zamanda FM2+ soket Mini-itx anakartlardan da getirmenizi dilerim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rcelik21 5 yıl
Zaten alamayacağımız için kazıklanamadık, alamamakla da bazen kâr edebiliyormuşuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 5 yıl
Anakart,psu, güç tüketimi, ısı vs masraflarını düşünürsem, içtenlikle diyebilirim ki; "bedava verseler almam"
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 5 yıl
240 watt işlemci için bir hayli fazla bedava verseler belki alırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thestell 5 yıl
600 mü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +262 Redeemertr +203 madmahmutd +163 Informed +154 KoşanBalık +137 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +98 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3095 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, cpu ve
5 etiket daha amd sıvı soğutma test overclock video
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Taitronics 2013 Fuar Değerlendirmesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim