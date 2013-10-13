AMD FX-9590 işlemcisinin fiyatında 600$ indirim yapıldı

AMD'nin masaüstü sistemler için hazırladığı en hızlı işlemci modeli olarak birkaç ay önce 1000 dolara yakın bir fiyatlandırma ile sunulan 8 çekirdekli FX-9590, son dönemde gördüğümüz en agresif indirim ile 350 dolar seviyesinden alınabilir hale geldi. NewEgg üzerindeki güncel fiyatlandırmaya göre, standart olarak 4.7GHz'de çalışan ve Turbo Core teknolojisi ile çekirdek çalışma hızını 5GHz'e kadar otomatik olarak çıkartabilen FX-9590 işlemcisine ek olarak dileyen kullanıcılar 40 dolar daha ödeyerek, 220 Watt TDP ile gelen FX-9590 işlemcisini daha serin çalıştıracak su soğutma çözümünün de sahibi olacaklar.

AMD'nin bir alt işlemci modeli olan FX-9370 ise 290 dolar gibi bir fiyat ile temin edilebiliyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 200 Watt'ın üzerinde ısıl tasarım gücü ile gelen FX-9000 işlemcileri, fiyat/performans dengesi açısından çok daha güçlü bir konuma erişmiş durumdalar. 8MB L2 ve 8MB L3 bellekler ile donatılan işlemciler, AMD'nin Steamroller mimarisine sahip yeni nesil işlemciler gelene kadar en hızlı modelleri olarak kalacak gibi görünüyorlar. Soket AM3+ formundaki güncel anakart modelleriyle uyumlu olan yeni nesil işlemcilerden FX-9370 sessiz sedasız bir şekilde ülkemizde de satışa sunuldu.

http://www.newegg.com/Product/ProductList.aspx?Submit=ENE&DEPA=0&Order=BESTMATCH&Description=AMD+FX-9590&N=-1&isNodeId=1