AMD FirePro APU'lar ve anakartların satışı başladı

AMD'nin profesyoneller için geliştirdiği FirePro serisi APU'lar piyasada yavaş yavaş boy göstermeye başlıyor. AMD'nin ikinci nesil Fusion işlemci ailesine güç veren Trinity tasarımı üzerinde yükselen FirePro APU'lar, grafik profesyonellerine yönelik FirePro GPU yetenekleri ve Opteron işlemci ailesinin kararlığını tek bir çatı altında sunuyor.

Yeni nesil FirePro APU'lar için anakart satışına başlayan firmalardan biri de PC Partner oldu ve şirket alt markalarından Sapphire, kendi çözümünü Japon'ya da sundu. FirePro A300 (3.40 GHz CPU çekirdek hızı, 4.00 GHz CPU TurboCore hızı, 760 MHz GPU, dört çekirdek, 65W), ve FirePro A320 (3.80 GHz CPU çekirdek hızı, 4.20 GHz CPU TurboCore hızı, 800 MHz GPU, dört çekirdek, 100W) APU'larıyla birlikte sunulan anakart, AMD'nin referans tasarımını temel alıyor ve micro-ATX form faktöründe geliyor.

Üzerinde Soket FM2 işlemci slotu bulunan anakarta, 8 fazlı dijital PWM güç veriyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 64GB'a kadar DDR3-1866MHz bellek kullanımına olanak tanıyan anakartta, genişleme slotu olarak PCI Express 2.0 x16, PCI Express 2.0 x4, x1 ve geriye dönük uyumluluk adına eski donanımlar için PCI slotu bulunuyor. Entegre grafik üzerinden görüntü aktarımı için DVI, DisplayPort ve D-Sub konnektörlerine sahip olan anakartta, HD ses ve Gigabit Ethernet gibi özelliklere de yer veriliyor.

Yeni APU'lar ile birlikte AMD, grafik profesyonellerine, düşük maliyetlerle komple çözüm sunmayı hedefliyor. APU planı çerçevesinde tüm ürünlerinde işlemci çekirdeği ve grafik birimini bir arada sunmayı planlayan AMD'de, yeni iş planının uygulanması çerçevesinde FirePro APU'lar büyük önem taşıyor. Profesyonel arenada, Nvidia Quadro çözümlerinin pazardaki hakim ağırlığına karşı AMD, Fusion tasarımının bu alandaki uzantılarıyla elini kuvvvetlendirmeyi ve pazar payını arttırmayı amaçlıyor.