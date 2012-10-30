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AMD FirePro APU'lar ve anakartların satışı başladı

6 yıl
1,7b
1
32
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD FirePro APU'lar ve anakartların satışı başladı
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AMD'nin profesyoneller için geliştirdiği FirePro serisi APU'lar piyasada yavaş yavaş boy göstermeye başlıyor. AMD'nin ikinci nesil Fusion işlemci ailesine güç veren Trinity tasarımı üzerinde yükselen FirePro APU'lar, grafik profesyonellerine yönelik FirePro GPU yetenekleri ve Opteron işlemci ailesinin kararlığını tek bir çatı altında sunuyor.
Yeni nesil FirePro APU'lar için anakart satışına başlayan firmalardan biri de PC Partner oldu ve şirket alt markalarından Sapphire, kendi çözümünü Japon'ya da sundu. FirePro A300 (3.40 GHz CPU çekirdek hızı, 4.00 GHz CPU TurboCore hızı, 760 MHz GPU, dört  çekirdek, 65W), ve FirePro A320 (3.80 GHz CPU çekirdek hızı, 4.20 GHz CPU TurboCore hızı, 800 MHz GPU, dört çekirdek, 100W) APU'larıyla birlikte sunulan anakart, AMD'nin referans tasarımını temel alıyor ve micro-ATX form faktöründe geliyor.
Üzerinde Soket FM2 işlemci slotu bulunan anakarta, 8 fazlı dijital PWM güç veriyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 64GB'a kadar DDR3-1866MHz bellek kullanımına olanak tanıyan anakartta, genişleme slotu olarak PCI Express 2.0 x16, PCI Express 2.0 x4, x1 ve geriye dönük uyumluluk adına eski donanımlar için PCI slotu bulunuyor. Entegre grafik üzerinden görüntü aktarımı için DVI, DisplayPort ve D-Sub konnektörlerine sahip olan anakartta, HD ses ve Gigabit Ethernet gibi özelliklere de yer veriliyor. 
Yeni APU'lar ile birlikte AMD, grafik profesyonellerine, düşük maliyetlerle komple çözüm sunmayı hedefliyor. APU planı çerçevesinde tüm ürünlerinde işlemci çekirdeği ve grafik birimini bir arada sunmayı planlayan AMD'de, yeni iş planının uygulanması çerçevesinde FirePro APU'lar büyük önem taşıyor. Profesyonel arenada, Nvidia Quadro çözümlerinin pazardaki hakim ağırlığına karşı AMD, Fusion tasarımının bu alandaki uzantılarıyla elini kuvvvetlendirmeyi ve  pazar payını arttırmayı amaçlıyor.
AMD FirePro APU'lar ve anakartların satışı başladı
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aceleciburak 6 yıl en beğenilen
Ağustos'ta duyruldu anca çıktığı zaman haber oluyor ...

FirePro APU ailesini tanıtmadan direk haber sunulmuş ...

haberler vakti zamanında yapılmalıydı Trinity haberleri çıkarken Fire PRO APU içinde bir yazı dizisi hazırlanmalıydı ...

intel Xeon çıkarsa eminim ertesi gün büyük bir yazıdizisi gelir uzunca ancak söz konusu AMD nin pro serileri olduğunda nede olsa TR ye gelmiyor adamakıllı haber e ne gerek var durumu oluyor ...

A10 5800K ve FX 8350 video incelemelerinde TR de neredeyse ilktiniz bu noktada Donanımhaber editörlerini gerçekten tebrik ediyorum ancak makul fiyatta satılacak olan Pro çözümlerinede yer verilirse zaman geçmeden bir çok kişinin alım kararında etkili olur ...

şu FirePro çözümünü tavsiye edip makul fiyatta kullanacak o kadar Mühendis/tasarımcı arkadaşım yada tanıdığım firma var ki tek makine ile tüm işler yerine getirilmiş olacak ...
Ağustos'ta duyruldu anca çıktığı zaman haber oluyor ...FirePro APU ailesini tanıtmadan direk haber sunulmuş ...haberler vakti zamanınd...
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IceRulez 6 yıl
grafman09
Nekadar tembel bir milletiz, madem ürün ile igili yeterli açıklama yok, kendi web sitesinden okursun, yada işlemcinin adını google da aradığında ilgili videolarda konuyla ilgili birşeyler bulabilirsin..Armut pişip ağzına düşmez, araştır oku..!! Bu işlemcinin haberi sitede bundan 2 ay önce yayınlandı zaten,, Karşılaştırma yapacak olursak a10 5800k gpusu 10000 puan değerine ulaştı.. Sözü edilen firepro bu işlemciden daha iyi grafik çözümü sunmakta,,

teşekkür ederim
neden bilgi veriyorsun diye agresifsin hocam hayırdır
böyle mi forumda geçineceğiz biz ?
birisi salak yerine koyar birisi bilgi veriyor diye agresifleşir.
hocam adamı ne salak yerine koyun ne de bilgi verin böyle yapacaksanız.
başta hatayı ben yapıyorum forumda soru sorarak
özür dilerim
grafman09Nekadar tembel bir milletiz, madem ürün ile igili yeterli açıklama yok, kendi web sitesinden okursun, yada işlemcinin adını google da ...
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cennterr 6 yıl
bocekgrafik
Kirk Lee grafik tasarım derken sadece broşür, logo, el ilanı vs değil 3d modellemeyi de kapsıyorum anla işte...
Kendince grafik-tasarım işine yeni tanım getiremezsin. Bu dediklerin o kapsamda değil ve grafik-tasarımla da alakası olmayan işler.
3D modelleme, iç-dış mimari, proje çizimleri, mekanik çizim, stand tasarımı, animasyon vs. modellemesi render alınması...
Bunlar farklı sektörler oluyor. Ayrıca, render gerektirmeyen işlerde güçlü VGAya ihtiyaç yok.

ne diyorsun sen dostum ? "render gerektirmeyen işlerde güçlü vga ya gerek yok diye bir şey söz konusu olamaz günümüzde."
realtime render diye bir şey var ve bu gpu ya bağlı ben animasyon öğrencisiyim autodesk maya kullanıcıları bilir. özellikle 2013 versiyonunda sahne seçenecekleri arasında default ayarlar dışında high ve wieport 2.0 olmak üzere özelikleri vardır. vieport 2.0 görünüm RENDER ÇIKTISINA YAKIN gerçek zamanlı anında görüntü verme imkanı sağlar ve büyük bir animasyon sahnesinde ( ışığı, koplaması dinamiği particlesi vs bol olan sahneleri quadro yada firepro kartlar olmadan AKICI BİR ŞEKİLDE oynamatamazsın.
bunları geçtim maya vs 3d proğramlarda tekrar belirteyin kullanan bir çok kişi bilir. poligon sayısının fazlalığı gpu un sırtına biner kısaca ne kadar çok poligon varsa o kadar çok donanım ister render aşamasına gelmeden önce malum sahneyi hazırlamak gerek ve yüksek poligonlu sahnede iyi bir kartın olmazsa çalışamazsın.
KISACA ANİMASYON, GÖRSEL EFEKT VS İŞLERLERLE UĞRAŞAN BİRİNİN GÜÇLÜ BİR GPU İSTER.
hadi bunuda geçelim diyelim şuan günümüzde bir grafikerin de iyi bir gpu su olması şart çünki adobenin de proğramları işlemcinin yanında ekran kartınada ihtiyaç duyuyor.
bunların yanı sıra.
bu koca sitede şu haberlerde oyun kartları oyun işlemcileri dışında profesyonel kartlar ( quadro, firepro) ve işlemciler ( opteron, xenon ) 'le ilgili haberlerde kimse adam akıllı bişi yazmıyor hoş haberde adam akıllı değil kaç yıl dır bu siteye girerim daha ilk kez firepro ile ilgili bir habere denk geldim. bu site bildiğin mobil sitesi oldu çıktı. bari DONANIM HABER isminizi MOBİL HABER olarak değiştirinde millet ona göre gelsin siteye. her yerde teelfon haberinde gına geldi.
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bocekgrafik 6 yıl cennterr
cennterr

bocekgrafik

Kirk Lee grafik tasarım derken sadece broşür, logo, el ilanı vs değil 3d modellemeyi de kapsıyorum anla işte...

Kendince grafik-tasarım işine yeni tanım getiremezsin. Bu dediklerin o kapsamda değil ve grafik-tasarımla da alakası olmayan işler.

3D modelleme, iç-dış mimari, proje çizimleri, mekanik çizim, stand tasarımı, animasyon vs. modellemesi render alınması...

Bunlar farklı sektörler oluyor. Ayrıca, render gerektirmeyen işlerde güçlü VGAya ihtiyaç yok.


ne diyorsun sen dostum ? "render gerektirmeyen işlerde güçlü vga ya gerek yok diye bir şey söz konusu olamaz günümüzde."
realtime render diye bir şey var ve bu gpu ya bağlı ben animasyon öğrencisiyim autodesk maya kullanıcıları bilir. özellikle 2013 versiyonunda sahne seçenecekleri arasında default ayarlar dışında high ve wieport 2.0 olmak üzere özelikleri vardır. vieport 2.0 görünüm RENDER ÇIKTISINA YAKIN gerçek zamanlı anında görüntü verme imkanı sağlar ve büyük bir animasyon sahnesinde ( ışığı, koplaması dinamiği particlesi vs bol olan sahneleri quadro yada firepro kartlar olmadan AKICI BİR ŞEKİLDE oynamatamazsın.


bunları geçtim maya vs 3d proğramlarda tekrar belirteyin kullanan bir çok kişi bilir. poligon sayısının fazlalığı gpu un sırtına biner kısaca ne kadar çok poligon varsa o kadar çok donanım ister render aşamasına gelmeden önce malum sahneyi hazırlamak gerek ve yüksek poligonlu sahnede iyi bir kartın olmazsa çalışamazsın.

KISACA ANİMASYON, GÖRSEL EFEKT VS İŞLERLERLE UĞRAŞAN BİRİNİN GÜÇLÜ BİR GPU İSTER.

hadi bunuda geçelim diyelim şuan günümüzde bir grafikerin de iyi bir gpu su olması şart çünki adobenin de proğramları işlemcinin yanında ekran kartınada ihtiyaç duyuyor.

bunların yanı sıra.
bu koca sitede şu haberlerde oyun kartları oyun işlemcileri dışında profesyonel kartlar ( quadro, firepro) ve işlemciler ( opteron, xenon ) 'le ilgili haberlerde kimse adam akıllı bişi yazmıyor hoş haberde adam akıllı değil kaç yıl dır bu siteye girerim daha ilk kez firepro ile ilgili bir habere denk geldim. bu site bildiğin mobil sitesi oldu çıktı. bari DONANIM HABER isminizi MOBİL HABER olarak değiştirinde millet ona göre gelsin siteye. her yerde teelfon haberinde gına geldi.

Gereksiz yere uzun yazmışsın. Yazmadan önce yazdığımı anlayana kadar okusaydın keşke. Ben "Render için güçlü kart gerekmiyor" mu dedim. Cümleyi bir daha oku: "Ayrıca, render gerektirmeyen işlerde güçlü VGAya ihtiyaç yok."
Ayrıca ben grafikerim. Benim okula gittiğim zamanlarda sen henüz leblebiyle gugu diyordun. Grafik-Tasarım işi, masaüstü yayıncılık denilen basım-yayınla ilgili bir alandır hareketli görüntülerle, dolayısıyla da renderla ilgisi yoktur. Benim tarihi eser ATI 2600 mobil ekran kartım yetmiyor olması gerekirdi yaptığım iş için yoksa senin demene göre. Daha okuldan bile mezun olmadan, öğrendiğini sandığın 2-3 bilgiyle kalkmış burda ahkam kesiyorsun. Hadi canım sen şimdi git, düzgünce öğren, öyle gel. Bu sana ders olsun. Bir daha doğruluğundan emin olmadığın bilginin doğruluğu hususunda inat etme. Hele hele animasyon, film gibi işlere kalkıp grafik-tasarım işi hiç deme.
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grafman09 6 yıl
IceRulez
grafman09Nekadar tembel bir milletiz, madem ürün ile igili yeterli açıklama yok, kendi web sitesinden okursun, yada işlemcinin adını google da aradığında ilgili videolarda konuyla ilgili birşeyler bulabilirsin..Armut pişip ağzına düşmez, araştır oku..!! Bu işlemcinin haberi sitede bundan 2 ay önce yayınlandı zaten,, Karşılaştırma yapacak olursak a10 5800k gpusu 10000 puan değerine ulaştı.. Sözü edilen firepro bu işlemciden daha iyi grafik çözümü sunmakta,,
teşekkür ederim neden bilgi veriyorsun diye agresifsin hocam hayırdırböyle mi forumda geçineceğiz biz ?birisi salak yerine koyar birisi bilgi veriyor diye agresifleşir.hocam adamı ne salak yerine koyun ne de bilgi verin böyle yapacaksanız.başta hatayı ben yapıyorum forumda soru soraraközür dilerim

alınma, genel bir açıklama yaptım. Tembel bir milletiz, bilgisayar kasasını bile çinden sipariş ettiğimizden belli..
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SEO-Uzmanı 6 yıl
AMD fusion FM2 ler PCİ 2.0 APU ile geliyorlar
belki bu FirePro APU larında ( CPU ile GPU arasında ) PCİ 3.0 standartı olabilir.
bu durum oyun için sistem alan son kullanıcı için fazla bir şey ifade etmeyebilir.
ama bu duruma CPU+GPU ağırlıklı sentetik hesap işlemlerinde ciddi fark oluşturabilir
zaten yazıda da anlatıldığı üzere, sadece safir markası ile yeni bir anakartla üretime başlanılmış deniliyor.

unutmayın kuzey köprüsü APU işlemcisinin içinde ! :)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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demo11 6 yıl
Neyse amd sayesinde grafik yönünden yırttık
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Statistik 6 yıl
news.softpedia.com/...
Bu benchmarklara gore v3900 FirePro muadili bir gpu var
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SEO-Uzmanı 6 yıl
doktor bu ne !?
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Kirk Lee 6 yıl
grafik tasarım öğrencileri için ucuz bir alternatif olabilir...
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yenerbalcı 6 yıl
AMD A10-5800W........... (FirePro APU 320) ucuz olursa (120usd) almayı düşünüyorum

Eğer resimdeki anakartı kullanacaksam kalsın o anakartta sata 3 yok galiba

Anakartın ECC ram desteği var mı ?

Ne çıkardıkları belli değil bilgilendirme sıfır

amd teknik elemanını çıkartacağına pazarlamadan sorumlu kişileri işten çıkarsın bütün zekalılar buraya toplanmış


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bocekgrafik 6 yıl Kirk Lee
Kirk Lee

grafik tasarım öğrencileri için ucuz bir alternatif olabilir...

Grafik-Tasarımla uğraşan kişilere giriş seviyesi VGA'lar bile yeterli.
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LORDTEK 6 yıl
Statistik
Editore sorum olacak;Bu islemciler sadece Hindistanda satilacakmis, bu bilgi dogru mu acaba ?

Haberde Japonya diyor.
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IceRulez 6 yıl
grafman09
Nekadar tembel bir milletiz, madem ürün ile igili yeterli açıklama yok, kendi web sitesinden okursun, yada işlemcinin adını google da aradığında ilgili videolarda konuyla ilgili birşeyler bulabilirsin..Armut pişip ağzına düşmez, araştır oku..!! Bu işlemcinin haberi sitede bundan 2 ay önce yayınlandı zaten,, Karşılaştırma yapacak olursak a10 5800k gpusu 10000 puan değerine ulaştı.. Sözü edilen firepro bu işlemciden daha iyi grafik çözümü sunmakta,,

teşekkür ederim
neden bilgi veriyorsun diye agresifsin hocam hayırdır
böyle mi forumda geçineceğiz biz ?
birisi salak yerine koyar birisi bilgi veriyor diye agresifleşir.
hocam adamı ne salak yerine koyun ne de bilgi verin böyle yapacaksanız.
başta hatayı ben yapıyorum forumda soru sorarak
özür dilerim
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Statistik 6 yıl
Editor'e sorum olacak;
Bu islemciler sadece Hindistan'da satilacakmis, bu bilgi dogru mu acaba ?
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