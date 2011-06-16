AMD: Fusion A serisi ile dizüstü bilgisayarlarda Intel'den daha uzun pil ömrü sunuyoruz

Bilindiği üzere AMD'nin dizüstü bilgisayar pazarındaki en büyük sıkıntısı, pil ömrü konusunda Intel ile rekabet edebilecek çözümlere sahip olmamasıydı. Ancak Fusion A serisi işlemcilerle birlikte AMD, çıtayı yükseltiyor ve Intel'den daha uzun pil ömrü sunduğunu altına basa basa gündeme getiriyor. 32nm HKMG üretim teknolojisiyle hazırlanan Fusion A serisi işlemcilerin, yeni fabrikasyon süreci ve geliştirilmiş Turbo Core gibi teknolojilerle enerji verimliliğinde ciddi avantajlar sunduğunu söyleyen Joe Macri, daha iyi pil ömrüne ek olarak daha yüksek görsel deneyim sağladıklarını belirtiyor.

Joe Macri, AMD'nin teknolojilerden sorumlu başkan yardmcısı

AMD'nin yeni nesil mobil işlemcileri için üzerinde durduğu en önemli detaylardan biri Turbo Core teknolojisinin ciddi güncellemelere tabi tutulmuş yeni versiyonu. Sabine platformu kapsamında Fusion A4, A6 ve A8 serisi çift ve dört çekirdekli mobil işlemciler sunan AMD, modeline göre 160, 320 ya da 400x paralel işlem birimine sahip olan entegre grafik birimleriyle, dizüstü bilgisayarlar için en yüksek entegre grafik performansını sunduğunu ve aynı zamanda Turbo Core teknolojisini entegre grafik birimini de kapsayacak şekilde güncellediğine dikkat çekiyor.

İlk defa Phenom II X6 işlemcilerinde kullanılan Turbo Core teknolojisi ile bazı çekirdeklerin saat hızı otomatik olarak arttırılabiliyordu. Masaüstü işlemcilerden sonra Fusion A serisi ile AMD'nin mobil platformunda da kullanmaya başladığı bu teknoloji, yük durumuna göre otomatik hız artışı yapabiliyor. Açıklanan bilgilere göre, GPU gücüne ihtiyaç duyulan uygulamalarda entegre grafik biriminin hızı 100MHz, işlemci çekirdeklerine ihtiyaç uygulamalarda ise çekirdeklerin çalışma frekansı 300MHz'e kadar otomatik olarak arttırılabiliyor.

Joe Macri sunumunda Intel'in dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı çift çekirdekli Core i3-2310M işlemcisini, dört çekirdekli Fusion A8-3500M işlemcisiyle karşılaştırdı. 3DMark ile yük altında yapılan testlerde 1 saat, bekleme durumunda ise 2 saatin üzerinde daha iyi pil ömrü sunduklarını söyleyen Macri, üstelik bunu daha fazla çekirdeğe ve daha performanslı entegre grafik birimine sahip işlemci ile gerçekleştirebildiklerini ifade etti. Fusion A serisi için 150 tasarım kazandığını belirten AMD, yaz dönemi boyunca yeni platformu kullanan dizüstü bilgisayarların pazarda hızla yaygınlaşacağını ifade ediyor.

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AMD'nin Berlin'de düzenlediği Fusion LIano lansman etkinliğinde, firmanın üst düzey yöneticilerini dinleme ve mühendisleriyle konuşma fırsatı da yakaladık. AMD'nin Teknolojilerden Sorumlu Yöneticisi ve Başkan Yardımcısı Joe Macri, gerçekleştirdiği sunumda, Fusion A serisi yeni mobil işlemcilerin nasıl hazırlandığına ve nelerin hedeflendiğine değinirken, önemli açıklamalarda da bulundu.