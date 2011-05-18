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AMD: Fusion LIano, Sandy Bridge işlemcilerinden %325 daha fazla grafik performansı sunuyor

8 yıl
46b
1
36
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin önümüzdeki ay içerisinde duyurmaya hazırlandığı yeni nesil Fusion işlemcileri için entegre grafik performansına yönelik test sonuçları gelmeye devam ediyor. Masaüstü sistemler için hazırlanan Fusion-A serisi işlemciler, AMD'nin resmi dökümanlarına göre entegre grafik performansı açısından Intel'in Sandy Bridge işlemcilerine ciddi performans farkı atıyorlar. Haberimizde yer alan dökümanlardan anlaşılabileceği üzere AMD, Fusion-A serisinin %325'e varan oranda daha yüksek performans sunduğunu öne sürüyor.

AMD: Fusion LIano, Sandy Bridge işlemcilerinden %325 daha fazla grafik performansı sunuyor
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32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Fusion-A serisi yeni masaüstü işlemciler, Phenom ve Athlon II işlemcilerinde kullanılan K10.5 mimarisinin güncellenmiş versiyonunu temel alıyorlar. Husky kod adını taşıyan çekirdek tasarımının kullanıldığı işlemcilerin en büyük özelliği olarak sahip oldukları entegre grafik özellikleri gösterilebilir. İşlemci modeline göre 160x, 320x ya da 400x paralel işlemcili entegre grafik birimine sahip olan işlemciler, aynı zamanda uyumlu ekran kartlarıyla çift GPU kurulumu da gerçekleştirebiliyorlar.

AMD: Fusion LIano, Sandy Bridge işlemcilerinden %325 daha fazla grafik performansı sunuyor
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AMD'nin açıklamalarına göre 400x paralel işlemcili Radeon HD 6550 entegre grafik birimine sahip olan Fusion A serisi işlemciler, aynı segmentteki Intel işlemciler ile kıyaslandığında %325 performans farkı atmayı başarıyorlar. Intel'in Sandy Bridge işlemcilerindeki entegre grafik birimini "iki jenerasyon" eski bir çözüm olarak nitelendiren AMD, Intel'in aynı segmentlerdeki rakip çözümlerine karşı 320x paralel işlemcili entegre grafik biriminin %250, 160x paralel işlemcili grafik birimi ise %100 hızlı olmayı başarıyor.


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ezimuse 8 yıl en beğenilen

sahoron
AMD akar!

intel bakar :)
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sahoron 8 yıl
AMD akar!
2 Yanıt Yanıtla +19
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Lordinarius 8 yıl
amd bunu iyi bi şekilde mobil platforma taşırsa ozaman güzel bir rekabet başlar işte. artık amd li taşınabilir bilgisayarları pazarda boy boy görmek istiyorum
2 Yanıt Yanıtla +12
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1 Avatar
bilalMW 7 yıl
Liano mobil platformlarda büyük başarı elde eder ordan gelen parayla AMD daha da çoşar intel ensesinde sıcak bir nefes hisseder.
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veleciraptor 7 yıl bilalMW
bilalMW

Liano mobil platformlarda büyük başarı elde eder ordan gelen parayla AMD daha da çoşar intel ensesinde sıcak bir nefes hisseder.

Piyasada olsa belki edecek de, GF'nin 32 nm verimlilik sorunlarıyla boğuştuğundan kendisi piyasada bulunmayı çok sevmiyor galiba. Son söylentilerde her 100 işlemciden ancak 60 kadarının waferdan sağlam çıktığı iddia ediliyordu. 32 nm olgunlaşıncaya kadar Trinity çıkar ama şu testlerini gördüğümüz Buldozer mimarisinin biraz daha geliştirilmişini temel alıyorsa orada da yandı gülüm keten helva
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vidoko 8 yıl
entegre grafik konusunda intele hiç bir zman güvenmemiştim ..intel hala aynı :))
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waxxi 8 yıl
CrypticNS
engadgeta ana sayfa haberi olmuşunuz ancak biraz itici yaklaşımla.

Pek itici bir yaklaşım yok, tam tersine daha önce NVIDIA detaylarının sızdırılmasındaki başarısına atıfta bulunuyorlar.
Donanimhaber'in Engadget gibi bir site tarafından referans gösterilmesi çok güzel birşey bence.
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taners9 8 yıl
Artık ekran kartlarını değil işlemcileri crossfire yaparız.
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CrypticNS 8 yıl
hjk
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VideOyun 8 yıl

CrypticNS

engadget'a ana sayfa haberi olmuşunuz ancak biraz itici yaklaşımla.



Ne gibi ?
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Bunebu 8 yıl
İyi de bu Fusion'lar neden Türkiye'ye gelmiyor bunun mantıklı bir açıklaması olabilir mi ? Kimse neden AMD'ye bunu bir sormuyor ?
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konsoldede 8 yıl
onca intel i3 i5 nvdia optimus cart curt varken gittim asus E-350 apu lu 6470 sistemli asus x53by 15,6 laptop aldim 108o p filmlerde ucuyor takilma donma yok internet fim muzik her türlü isimi yapiyor üstelik az yakiyor intelli sistemlerden %30-50 DAHA UCUZ
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alattin_nuri 8 yıl
intel adam akıllı bir grafik chipseti üreten bir firmayı satın almazsa 5 yıl içinde %25 pazar kaybeder amd ye
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VideOyun 8 yıl

konsoldede

onca intel i3 i5 nvdia optimus cart curt varken gittim asus E-350 apu lu 6470 sistemli asus x53by 15,6 laptop aldim 108o p filmlerde ucuyor takilma donma yok internet fim muzik her türlü isimi yapiyor üstelik az yakiyor intelli sistemlerden %30-50 DAHA UCUZ



O kadarınıda yapsın bir zahmet.2005 model notebookta bile ben dediklerini yapabiliyorum.
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VenomS 8 yıl
vallahi şu resimlerdeki logoyu biraz daha şeffaf yapsanız fena olmayacak. şu LIano'lar AM2+ Destekli gelseler 100% alırdım 400SP'li A8 Serisi iki adet :)
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highgen 8 yıl
notebooklarda iyi fiyata oyun makinası alabilecez. oyun için müthiş para vermeye gerek olmayacak cinsten aletler bunlar
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XPerience 8 yıl
Hayalet alır
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sadtneverdie 8 yıl
Towarscke
sadtneverdieDaha piyasaya çıkartmamışsın şöyle hızlıyız böyle hızlıyız diyorsun. Adamlar işlemcileri eskitecek AMD biz şu kadar hızlıyız diyor. Aynı zamanlarda çıkartınca konuşun.
Adamlar islemcileri eskitirse, yeni cikmis olacak AMD islemcilerine bakarlar ama daha yakin bir zamanda cikmis olsaydi, Intel almis olan kullanicilar, hali hazirda yeni almis olduklari sistemleri degistirmeyi dusunmezlerdir..Bu tip durumlarda Intel yeni Update veya Chipset icin hizlandirici bir gelistirme programi cikartir.. Hep boyledir.

Sen şimdi intel almış birinin sistemini sırf bu fark yüzünden değiştireceğini düşünecek kadar hayalperest misin?
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Towarscke 8 yıl

sadtneverdie

Towarscke

sadtneverdieDaha piyasaya çıkartmamışsın şöyle hızlıyız böyle hızlıyız diyorsun. Adamlar işlemcileri eskitecek AMD biz şu kadar hızlıyız diyor. Aynı zamanlarda çıkartınca konuşun.


Adamlar islemcileri eskitirse, yeni cikmis olacak AMD islemcilerine bakarlar ama daha yakin bir zamanda cikmis olsaydi, Intel almis olan kullanicilar, hali hazirda yeni almis olduklari sistemleri degistirmeyi dusunmezlerdir..Bu tip durumlarda Intel yeni Update veya Chipset icin hizlandirici bir gelistirme programi cikartir.. Hep boyledir.


Sen şimdi intel almış birinin sistemini sırf bu fark yüzünden değiştireceğini düşünecek kadar hayalperest misin?


Degistirecegini soylemiyorum ama merak ettiriyor. Sahsen oz kardesim web tasarimi ve reklamcilik uzerine calisan bir adam.. O hep Intel sistemlerini tercih etmistir ve onermistir. (bana ragmen!
) Su anda o bile merak ediyor.."Birisi alir da kullanirsa deniyecegim, eger hosuma giderse alirim.." diyor.. isin komik yani, her zaman benim Windows uzerindeki hizimdan tatmin olmus ve sasirmistir..
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