AMD: Fusion LIano, Sandy Bridge işlemcilerinden %325 daha fazla grafik performansı sunuyor

AMD'nin önümüzdeki ay içerisinde duyurmaya hazırlandığı yeni nesil Fusion işlemcileri için entegre grafik performansına yönelik test sonuçları gelmeye devam ediyor. Masaüstü sistemler için hazırlanan Fusion-A serisi işlemciler, AMD'nin resmi dökümanlarına göre entegre grafik performansı açısından Intel'in Sandy Bridge işlemcilerine ciddi performans farkı atıyorlar. Haberimizde yer alan dökümanlardan anlaşılabileceği üzere AMD, Fusion-A serisinin %325'e varan oranda daha yüksek performans sunduğunu öne sürüyor.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Fusion-A serisi yeni masaüstü işlemciler, Phenom ve Athlon II işlemcilerinde kullanılan K10.5 mimarisinin güncellenmiş versiyonunu temel alıyorlar. Husky kod adını taşıyan çekirdek tasarımının kullanıldığı işlemcilerin en büyük özelliği olarak sahip oldukları entegre grafik özellikleri gösterilebilir. İşlemci modeline göre 160x, 320x ya da 400x paralel işlemcili entegre grafik birimine sahip olan işlemciler, aynı zamanda uyumlu ekran kartlarıyla çift GPU kurulumu da gerçekleştirebiliyorlar.

AMD'nin açıklamalarına göre 400x paralel işlemcili Radeon HD 6550 entegre grafik birimine sahip olan Fusion A serisi işlemciler, aynı segmentteki Intel işlemciler ile kıyaslandığında %325 performans farkı atmayı başarıyorlar. Intel'in Sandy Bridge işlemcilerindeki entegre grafik birimini "iki jenerasyon" eski bir çözüm olarak nitelendiren AMD, Intel'in aynı segmentlerdeki rakip çözümlerine karşı 320x paralel işlemcili entegre grafik biriminin %250, 160x paralel işlemcili grafik birimi ise %100 hızlı olmayı başarıyor.