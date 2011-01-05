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AMD Fusion dönemi başladı: Brazos platformu resmi olarak tanıtıldı

8 yıl
5,5b
1
27
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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2006 yılında ATi'ı satın aldıktan sonra yaptığı ilk açıklama "Fusion Projesi" olan AMD, finansal sıkıntılar ve ertelemelerle geçen dört yıllık sürecin ardından mutlu sona ulaştı. Firma yaptığı resmi açıklamayla Fusion işlemci ailesinin birinci ayağı olan Brazos platformunu duyurdu. Netbook'lar ve giriş seviyesindeki notebook'larla birlikte hepsi bir arada formundaki masaüstü bilgisayarlar için hazırlanan, enerji verimliliğinin esas alındığı Brazos platformu, C ve E serisi işlemcilerden oluşuyor.

AMD Fusion dönemi başladı: Brazos platformu resmi olarak tanıtıldı
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AMD tarafından Fusion APU yani hızlandırılmış işlemci birimi olarak tanımlanan CPU+GPU tabanlı yeni nesil mikroişlemci tasarımları için ilk etapta dört yeni model lanse edildi. Ontario kod adını taşıyan C serisi altında C-30 ve C-50 modelleri duyurulurken, Zacate kod adlı E serisi altında ise E-240 ve E-350 modelleri tanıtıldı. 40nm fabrikasyon süreciyle Tayvanlı döküm firması TSMC'nin tesislerinde üretilen yeni işlemciler, AMD adına büyük önem taşıyor çünkü firma yüksek satış başarısı hedefliyor.

AMD'nin yeni nesil Fusion işlemcilerine biraz daha yakından bakmak gerekirse, E serisi modellerde ısıl tasarım gücücünün 18 Watt, C serisi modellerde ise 9 Watt olduğunu görüyoruz. Özellikle C serisi oldukça dikkat çekici zira, ısıl tasarım gücü açısından AMD'nin, Intel Atom işlemcilerini (örneğin Atom N455 8.5 Watt) yakaladığını ve daha yüksek performans vaad ettiğini görüyoruz. Zira Fusion tabanlı yeni nesil işlemcileri hem daha gelişmiş entegre grafik çözümü sunuyorlar hem de komutların program sırası dışında işlenmesine olanak tanıyan yani Intel Atom mimarisine göre daha yüksek paralellik vaad eden OoOE odaklı Bobcat mimarisini temel alıyorlar.

AMD Fusion dönemi başladı: Brazos platformu resmi olarak tanıtıldı
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AMD hem E serisi hem de C serisi altında tek ve çift çekirdekli modeller sunuyor ancak bu modeller arasında önemli bir fark bulunuyor. C serisi işlemcilerin çift çekirdekli modeli olan C-50 1GHz'de görev yaparken, tek çekirdekli olan modeli C-30 ise 1.2GHz'de çalışıyor. Entegre grafik birimi olarak, 80x paralel işlem birimine sahip olan ve 280MHz hızında çalışan Radeon HD 6250 ile donatılan işlemcilerin her ikisi de 9 Watt. E serisi işlemcilere baktığımızda ise, çift çekirdekli model olan E-350'nin 1.6GHz, tek çekirdekli model olan E-240'ın ise 1.5GHz'de çalıştığını görüyoruz. E serisi işlemcilerde entegre grafik birimi olaraksa Radeon HD 6310 kullanılıyor.

Radeon HD 6310 ile C serisi işlemcilerdeki Radeon HD 6250'ye ayıran en önemli fark çalışma frekansında yatıyor. Zira her ikisi de 80x paralel işlemciye sahip olan grafik tasarımlarından Radeon HD 6250 yukarıda da belirttiğimiz gibi 280MHz'de çalışırken, Radeon HD 6310 ise 500MHz'de çalışıyor. AMD'nin kıdemli başkan yardımcısı Rick Bergan konuyla ilgili açıklamasında, "Fusion işlemcileri, x86 mimarisinin lanse edilmesinden bu yana geçen 40 yıllık süreçteki en mükemmel başarı" olarak yorumladı. Üreticiler, Fusion tabanlı yeni nesil netbook ve notebook modellerini lanse etmeye başladılar. Bu sistemlerin çok yakında raflardaki yerini alması bekleniyor.


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engins 8 yıl
Yok mu alınabilir bir netbook şu an?
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darkaura 8 yıl
fusionla atomun enerji tuketimine sadece islemci bazinda bakilmasi bence yaniltici bir durum. atomun anakart chipleri masaalah islemcinin kendisinden daha cok enerji tuketiyor. tum sistem bazinda bakildiginda 18wattlik E serisi bile muadili atom sistemden daha tutumlu. bunun farkinida yeni fusion netbooklarda gormek mumkun. hp nin yeni modelinde 11saat batarya omrunden bahsediliyor.
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yimmasabi 8 yıl
Bence bunlar 4Ghz e kadar cikiyordur da AMD bunca bekledi simdi sindire sindire cikaracak
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dellino 8 yıl
Fusion C50, Atom N450 ve Atom N550 karşılaştırmalı test yayınlanmış.
Aynı watt değerinde %66 frekans hızında uygulamaya göre
En iyi Atom işlemcisinden %-10 ile % 120 oranında farklılıklar var.
Düşük performanslar Mhz isteyen uygulamalara ait.
Görünüşe göre Fusion ilk nesilde rakibine fark atmayı başarmış.

nl.hardware.info/...
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DH Misafiri 8 yıl
vayyyy 9 watt tdp maximumda
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Volkanbaba 8 yıl
İntel tekeli kırılacak netbooklarda gibi amd atiden aldığı grafik gücüyle çok daha iyi işler yapar hemde daha ucuza
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Firaristt 8 yıl
bence FULL HD 1080p desteği bile seçim için yeterli olucaktır.. benim şimdiki sistem FULL HD film açınca takılma yapıyor xD telefonda bile 720p 30fps video kayıt yapılabiliyor :)
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dellino 8 yıl
Sonunda Fusion püyasada. Fusion lu ürünlerin de beklentilere parelel olarak F/P oranı yüksek çıkarsa
kullanıcılar için güzel bir haber olur.
Piyasaya rekabetin gelecek olması da cabası.
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theyapici 8 yıl

Firaristt

bence FULL HD 1080p desteği bile seçim için yeterli olucaktır.. benim şimdiki sistem FULL HD film açınca takılma yapıyor xD telefonda bile 720p 30fps video kayıt yapılabiliyor :)

telefonda yapılan 720p kayıtlar ile avc hd kayıt yapabilen bir full hd kamera arasında çok fark var.1080p gerçekten hoş.Öğretmenim akıllı tahtam olmasada sınıfımda internetim ve projeksiyon cihazım var.YAklaşık 3 kilo laptopu ve şarjıyla çantasıyla 5 kiloluk bir yükü taşımak zor geliyor.Tr ye gelince indirimli bir güne getirip az watt çeken sağlam video işleyen ve hafif olan bob cat tercihim oalcaktır.Tabi bir de sanybridge leri görmek lazım :)
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vidoko 8 yıl
görcez 40 yıllık başarımı inşllah..
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Firaristt 8 yıl
@DH Misafiri arkadaşım o telefon cpu'su bu pc cpu su.. arasında fark var.. 4GHz istemek kolay ancak onun kullanacağı güç ve ısınma sorunu var... Galaxy S teki Humming Bird işlemcisi x86(32bit) desteği yok dolayısıyla normal pc de kullanamazsın... Galaxy S(ve Galaxy Tab) teki cpu Samsung'un kendi ürettiği ARM tabanlı bir cpu... AMD ile intel'in satış rakamları ve gelirleri Via ve ARM dan daha farklı... 1tane pc işlemcisi fiyatına rahatlıkla 2 tane Humming Bird işlemci alabilrsin(örnek olarak)... 1.6GHz çok değil evet ama daha yüksek saat hızları için daha fazla güç tüketimi olucağından dolayı pil ömrü azalacaktır.. kaldı ki çift çekirdek 1.6GHz günlük işler için yeterli olur..
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DigitalWorld 8 yıl

Firaristt

@DH Misafiri arkadaşım o telefon cpu'su bu pc cpu su.. arasında fark var.. 4GHz istemek kolay ancak onun kullanacağı güç ve ısınma sorunu var... Galaxy S teki Humming Bird işlemcisi x86(32bit) desteği yok dolayısıyla normal pc de kullanamazsın... Galaxy S(ve Galaxy Tab) teki cpu Samsung'un kendi ürettiği ARM tabanlı bir cpu... AMD ile intel'in satış rakamları ve gelirleri Via ve ARM dan daha farklı... 1tane pc işlemcisi fiyatına rahatlıkla 2 tane Humming Bird işlemci alabilrsin(örnek olarak)... 1.6GHz çok değil evet ama daha yüksek saat hızları için daha fazla güç tüketimi olucağından dolayı pil ömrü azalacaktır.. kaldı ki çift çekirdek 1.6GHz günlük işler için yeterli olur..



1080p desteği var diyorlar. Şu anki atom işlemciler ile bu mümkün değil. Bu bile iyi bir gelişme.
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DH Misafiri 8 yıl
iyi de 1.6 max hiz cok da buyuk gelisme degil .
4.0ghz laptop istiyoruz.
samsung galaxynin bile 2.0 ghz versionu cikacak diye beklerken bu biraz gec kalmis.
kaldi ki samsung via veya arm islemci kullaniyodu.
intelmi amd mi derken bu gidiste via mi liderligi alacak nolcak :P
arm de oldukca fazla satti ki bu intel amd yalniz degil demek.
arm ve via genelde diger islemciler ve portatif cihazlar uzerine calisiyor.
yani intel/amd fiyati ucuzlatmadan arm ve via ile elindeki teknolojiyle kolay kolay bas edemez.
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DigitalKral 8 yıl
Büyük umutlarla bekliyorum. İnşallah yanılmaz da reklamındaki kadar etkili bir APU olur. Senden ümitliyim AMD. Umarım yanıltmazsın. Birde netbooklar 400-500 TL aralığında olursa süper olur.
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WinteR 8 yıl
Tatil köyü tanıtımı filan mı bu, insan iki test yollar.
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LaT1F 8 yıl
intelin tekelinin kırılması açısından önemli bir gelişme
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Firaristt 8 yıl
Güzel haber. En kısa zamanda testleri bekleriz :D
Fiyat hakkında bir bilgi var mı?
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ooppss 8 yıl
dedikleri gibi başarılı olursa nvidia ion un engellenmesiyle ertelenmiş olan 2. netbook dönemi başlayabilir
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