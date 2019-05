AMD Fusion dönemi başladı: Brazos platformu resmi olarak tanıtıldı

2006 yılında ATi'ı satın aldıktan sonra yaptığı ilk açıklama "Fusion Projesi" olan AMD, finansal sıkıntılar ve ertelemelerle geçen dört yıllık sürecin ardından mutlu sona ulaştı. Firma yaptığı resmi açıklamayla Fusion işlemci ailesinin birinci ayağı olan Brazos platformunu duyurdu. Netbook'lar ve giriş seviyesindeki notebook'larla birlikte hepsi bir arada formundaki masaüstü bilgisayarlar için hazırlanan, enerji verimliliğinin esas alındığı Brazos platformu, C ve E serisi işlemcilerden oluşuyor.

AMD tarafından Fusion APU yani hızlandırılmış işlemci birimi olarak tanımlanan CPU+GPU tabanlı yeni nesil mikroişlemci tasarımları için ilk etapta dört yeni model lanse edildi. Ontario kod adını taşıyan C serisi altında C-30 ve C-50 modelleri duyurulurken, Zacate kod adlı E serisi altında ise E-240 ve E-350 modelleri tanıtıldı. 40nm fabrikasyon süreciyle Tayvanlı döküm firması TSMC'nin tesislerinde üretilen yeni işlemciler, AMD adına büyük önem taşıyor çünkü firma yüksek satış başarısı hedefliyor.

AMD'nin yeni nesil Fusion işlemcilerine biraz daha yakından bakmak gerekirse, E serisi modellerde ısıl tasarım gücücünün 18 Watt, C serisi modellerde ise 9 Watt olduğunu görüyoruz. Özellikle C serisi oldukça dikkat çekici zira, ısıl tasarım gücü açısından AMD'nin, Intel Atom işlemcilerini (örneğin Atom N455 8.5 Watt) yakaladığını ve daha yüksek performans vaad ettiğini görüyoruz. Zira Fusion tabanlı yeni nesil işlemcileri hem daha gelişmiş entegre grafik çözümü sunuyorlar hem de komutların program sırası dışında işlenmesine olanak tanıyan yani Intel Atom mimarisine göre daha yüksek paralellik vaad eden OoOE odaklı Bobcat mimarisini temel alıyorlar.

AMD hem E serisi hem de C serisi altında tek ve çift çekirdekli modeller sunuyor ancak bu modeller arasında önemli bir fark bulunuyor. C serisi işlemcilerin çift çekirdekli modeli olan C-50 1GHz'de görev yaparken, tek çekirdekli olan modeli C-30 ise 1.2GHz'de çalışıyor. Entegre grafik birimi olarak, 80x paralel işlem birimine sahip olan ve 280MHz hızında çalışan Radeon HD 6250 ile donatılan işlemcilerin her ikisi de 9 Watt. E serisi işlemcilere baktığımızda ise, çift çekirdekli model olan E-350'nin 1.6GHz, tek çekirdekli model olan E-240'ın ise 1.5GHz'de çalıştığını görüyoruz. E serisi işlemcilerde entegre grafik birimi olaraksa Radeon HD 6310 kullanılıyor.

Radeon HD 6310 ile C serisi işlemcilerdeki Radeon HD 6250'ye ayıran en önemli fark çalışma frekansında yatıyor. Zira her ikisi de 80x paralel işlemciye sahip olan grafik tasarımlarından Radeon HD 6250 yukarıda da belirttiğimiz gibi 280MHz'de çalışırken, Radeon HD 6310 ise 500MHz'de çalışıyor. AMD'nin kıdemli başkan yardımcısı Rick Bergan konuyla ilgili açıklamasında, "Fusion işlemcileri, x86 mimarisinin lanse edilmesinden bu yana geçen 40 yıllık süreçteki en mükemmel başarı" olarak yorumladı. Üreticiler, Fusion tabanlı yeni nesil netbook ve notebook modellerini lanse etmeye başladılar. Bu sistemlerin çok yakında raflardaki yerini alması bekleniyor.