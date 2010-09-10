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AMD, GeForce GTS 450'ye karşı Radeon HD 5770'te indirime gidiyor

8 yıl
16,6b
1
39
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekim ayında Radeon HD 6700 serisi yeni nesil ekran kartlarını pazara sunmayı planlayan AMD, rakibi Nvidia'nın GeForce GTS 450 hamlesine fiyat indirimiyle yanıt vermeye hazırlanıyor. Nvidia tarafından Pazartesi günü lanse edilmesi beklenen GeForce GTS 450'ye karşı AMD ise Radeon HD 5770'in fiyatında indirime gidiyor.

GF106 kod adlı yeni grafik yongasından güç alan GeForce GTS 450, 128-Bit bellek veri yolu desteğine ve 192x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 783MHz'de, bellekleri ise 3600MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı, ortaya çıkan ilk test sonuçlarına göre standart hızlarda genel olarak Radeon HD 5750'ye yakın bir profil çiziyor.

Henüz resmi fiyatı açıklanmasa da 130-150$ arası fiyatlandırma ile satışa sunulması beklenen GeForce GTS 450'ye karşı, 128-Bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan üstelik ilk test sonuçlarına göre, referans hızlarda çalışan GeForce GTS 450'den daha hızlı olduğu belirtilen Radeon HD 5770 ise yurt dışında 109 Avro'ya kadar düşen fiyatıyla alıcılarını bekliyor.


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Rainbow6 8 yıl
yeni alacaklara bişi diyemem ama şahsen hiç kasmaya gerek yok 6000 serisi yolda nvidia bu yeni seriye cevaben yeni seri çıkaracak 5770 gibi kartlar çoktan eskide kaldı ... bu gunlerde kart alacaksanız orta sınıf en iyi alternatif gtx460 ... zaten firmalar dx11 numarasına eski performnsları bizepahalıya satmaya çalişiyolar eski serileride hemen kaldırdılar zaten 4870 denen kart 5770 le aynı performans olmasına rağmen hatta bazı oyunlarda geçer son fiyatlar açısından 5770 daha pahalıydı nasıl oluyosa
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Dovahkiin 8 yıl

Rainbow6

yeni alacaklara bişi diyemem ama şahsen hiç kasmaya gerek yok 6000 serisi yolda nvidia bu yeni seriye cevaben yeni seri çıkaracak 5770 gibi kartlar çoktan eskide kaldı ... bu gunlerde kart alacaksanız orta sınıf en iyi alternatif gtx460 ... zaten firmalar dx11 numarasına eski performnsları bizepahalıya satmaya çalişiyolar eski serileride hemen kaldırdılar zaten 4870 denen kart 5770 le aynı performans olmasına rağmen hatta bazı oyunlarda geçer son fiyatlar açısından 5770 daha pahalıydı nasıl oluyosa


DX11 desteği varmışmış (sanki o güçteki kart DX11'de ne halt yiyecekse)
20 watt daha az güç çekiyormuşmuş (bunu diyenler boşa yanan lambaları söndürsün önce)

Bence acelesi olanlar ikinci el 4850 gibi modelleri alıp idareten kullanabilir. 6770 ve GTS 455 ile orta segmentin çok daha iyi bir döneme girmesi an meselesi...
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DH Misafiri 8 yıl
bunun olacagını söylemiştim.
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treabacks 8 yıl
Kartlarla alakalı değil de, 20-30W ı ne zannediyorsunuz anlamıyorum bazen. Bi araştırın bakalım televizyonunuz, fırınınız, buzdolabınız kaç watt elektrik harcıyor. Fırın alırken de kaç watt harcadığına bakıyor musunuz acaba?
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mavizaman 8 yıl
5770-gts450,455-6770 bu kartlar birbirlerini doğrudan etkileyecek konumda.
en avantajlısı 5770 olacak bu habere göre.
6770 ekimin 15inde satışa çıkaakmış.
gts455 ne zaman förüncek bilinmiyor.
300-350 arası 6770 ve gts455i göreceğiz.
amma velakin gtx460 768mb sürümü 400e indi daha da inebilir o zmanda o da potaya girer.
orta segment için rekabet zamanı...
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WinteR 8 yıl
Nvidia'nın cevabı da sanırım 460 ile olacak, yüksek çözünürlükde kaliteli oyun oynamak isteyenler için çok iyi bir haber.
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Batuist 8 yıl
aslında stok eritmek için daha erken indirime gitmesi mantıklı olurdu.. ki ellerindeki stokları çoktan dağıtmış olmaları gerektiğini düşünüyorum..aksi halde kimse 6770 varken 5770 almayacağına göre ve kartın piyasaya çıkmasına bu kadar az zaman kalmış olması ancak bunu gerektirir zaten..
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sadtneverdie 8 yıl
5770 içi stok eritme başladı bakalım 6770 nasıl oalcak?
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Miasmus 8 yıl
Crossfire yapacaklara hayırlı olsun.
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hsyn2802 8 yıl
maalesef tammen duygusal olaylar olduğu sürüce biz tüketiciler bu kartı uygun fiyata ancak üst modellerinin serileri tam çıktığında uygun duygusallıkta alıyorsun. fakat bu arada oyunklarıda yeni ürnlere göre yaptılarmı al birdaha baştan nerden bulcan duygusal, zaten cep delik cepten delik. bir iki zevk yapalım güzellik olsun dedik duygasallığa takılınca, hevesimiz kursağımızda kalır. Nitekim üreticinin derdi tamamen duygusal o sebeple biz tüketiciler yolunacak kaz misali yolunuyoruz. Duygasalı fazla olanın sorunu olmaz, istediğini alır. fakat alt ve orta kesim nerden bulacak duygusallığı ki azcıkta olsa bir keyif yapsa. Her zaman diyorum işin içinde duygusallık yani para olduğu sürece yolunacağız arkadaşlar. eğer istediğimiz rahatlıkta bir şeyler yapmak istiyorsak. tüketicinin kaderi taki delikanlı bir firma çıkıp bu tapuları yıkana dek..
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Source 8 yıl
Bu kart daha da ucuzlar ilerleyen zamanlarda
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=lachesis= 8 yıl

Source

Bu kart daha da ucuzlar ilerleyen zamanlarda

kesinlikle
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Source 8 yıl
5770 alacaklara hayırlı olsun
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hapocod 8 yıl
109 euro
218 tl

tr de hala 300 tl
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