AMD, GeForce GTS 450'ye karşı Radeon HD 5770'te indirime gidiyor

Ekim ayında Radeon HD 6700 serisi yeni nesil ekran kartlarını pazara sunmayı planlayan AMD, rakibi Nvidia'nın GeForce GTS 450 hamlesine fiyat indirimiyle yanıt vermeye hazırlanıyor. Nvidia tarafından Pazartesi günü lanse edilmesi beklenen GeForce GTS 450'ye karşı AMD ise Radeon HD 5770'in fiyatında indirime gidiyor.

GF106 kod adlı yeni grafik yongasından güç alan GeForce GTS 450, 128-Bit bellek veri yolu desteğine ve 192x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 783MHz'de, bellekleri ise 3600MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı, ortaya çıkan ilk test sonuçlarına göre standart hızlarda genel olarak Radeon HD 5750'ye yakın bir profil çiziyor.

Henüz resmi fiyatı açıklanmasa da 130-150$ arası fiyatlandırma ile satışa sunulması beklenen GeForce GTS 450'ye karşı, 128-Bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan üstelik ilk test sonuçlarına göre, referans hızlarda çalışan GeForce GTS 450'den daha hızlı olduğu belirtilen Radeon HD 5770 ise yurt dışında 109 Avro'ya kadar düşen fiyatıyla alıcılarını bekliyor.