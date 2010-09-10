AMD, GeForce GTS 450'ye karşı Radeon HD 5770'te indirime gidiyor

Ekim ayında Radeon HD 6700 serisi yeni nesil ekran kartlarını pazara sunmayı planlayan AMD, rakibi Nvidia'nın GeForce GTS 450 hamlesine fiyat indirimiyle yanıt vermeye hazırlanıyor. Nvidia tarafından Pazartesi günü lanse edilmesi beklenen GeForce GTS 450'ye karşı AMD ise Radeon HD 5770'in fiyatında indirime gidiyor.
GF106 kod adlı yeni grafik yongasından güç alan GeForce GTS 450, 128-Bit bellek veri yolu desteğine ve 192x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 783MHz'de, bellekleri ise 3600MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı, ortaya çıkan ilk test sonuçlarına göre standart hızlarda genel olarak Radeon HD 5750'ye yakın bir profil çiziyor.
Henüz resmi fiyatı açıklanmasa da 130-150$ arası fiyatlandırma ile satışa sunulması beklenen GeForce GTS 450'ye karşı, 128-Bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan üstelik ilk test sonuçlarına göre, referans hızlarda çalışan GeForce GTS 450'den daha hızlı olduğu belirtilen Radeon HD 5770 ise yurt dışında 109 Avro'ya kadar düşen fiyatıyla alıcılarını bekliyor.
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DX11 desteği varmışmış (sanki o güçteki kart DX11'de ne halt yiyecekse)
20 watt daha az güç çekiyormuşmuş (bunu diyenler boşa yanan lambaları söndürsün önce)
Bence acelesi olanlar ikinci el 4850 gibi modelleri alıp idareten kullanabilir. 6770 ve GTS 455 ile orta segmentin çok daha iyi bir döneme girmesi an meselesi...
en avantajlısı 5770 olacak bu habere göre.
6770 ekimin 15inde satışa çıkaakmış.
gts455 ne zaman förüncek bilinmiyor.
300-350 arası 6770 ve gts455i göreceğiz.
amma velakin gtx460 768mb sürümü 400e indi daha da inebilir o zmanda o da potaya girer.
orta segment için rekabet zamanı...
kesinlikle
218 tl
tr de hala 300 tl