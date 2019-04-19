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Zen 2 mimarisinin üretim verimliliği Zen'den düşük seyrediyor

AMD’nin Ryzen 3000 serisi işlemcilerinde kullanılacak 7 nm üretim tekniği oldukça yeni bir nod. Haliyle en uçlarda gezmenin de bir bedeli oluyor. Detayları haberimizde ele aldık.
1 ay
4,1b
1
14
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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AMD Ryzen işlemcileriyle pazarda oldukça sert rüzgarlar estirdi. Yıllar sonra adeta işlemci piyasasına geri dönüş yapan firmanın rakibine soğuk terler döktürmesi sonucunda Intel yıllardır değiştirmediği çekirdek sayısı konfigürasyonunu gözden geçirmek zorunda kaldı.

İlk nesil Ryzen işlemciler bu açıdan oldukça başarılıydı, 2. nesil yongalarda ilk nesilin en büyük sıkıntılarından birisi olan frekans başlığına el atan firmanın 7 nm üretim bantlarından çıkacak 3. kuşak modellerinden, performans çıtasını çok daha öteye taşıma konusunda kullanıcıların beklentisi bir hayli yüksek.

Burası işin görünen tarafı, işlemcinin performansı, fiyatı ve diğerleri. Bir de bu işin mutfağı var ki belki de Intel-AMD rekabetinin görünen taraftan daha da sert yaşandığı kısım burası. Üretim verimliliği her iki firma için de önemli bir husus zira artan üretim verimliliği kasaya daha fazla miktarın girmesinin yanı sıra daha uygun fiyatlı yongalarla pazarda daha etkili olabilmenin de anahtarı.
AMD’nin modül yapısında yonga üretmesinin altında da bu neden yatıyor. Daha büyük zar alanı demek daha yüksek hata oranı demek bu nedenle de AMD’nin zarı parçalara bölerek verimliliği de arttırmış oluyor. Tabi bunun bazı götürüleri de var.
Buna karşın yeni sistem toplayacak kullanıcılar için fiyat unsuru ön planda olan bir başlık olduğu için aslında oldukça yerinde bir strateji. Özellikle de sunucu kanadında EPYC modellerine baktığımızda Intel’in 28 çekirdekli canavarından çok daha uygun fiyat etiketine sahipler. Sıradan ev kullanıcıları içinse bu düşük bir fiyattan daha yüksek çekirdek sayılarına erişebilmek manasına geliyor.

 
Üretim verimliliğinde düşüş 

Son yayınlanan rapora göre AMD Zen mimarisiyle birlikte ne yazık ki üretim verimliliğinde düşüş yaşıyor. %70 seviyesinde seyreden verimlilik her ne kadar Zen mimarisine göre daha düşük olsa da 7 nm gibi henüz olgunlaşmamış bir üretim bantını göz önünde bulundurursak oldukça iyi kabul edilebilir.
İlerleyen günlerde TSMC’nin durumu iyileştirmesi bekleniyor. Son olarak raporda ilgi çekici bir detay olarak Intel’in 28 çekirdekli işlemcisinin üretim verimliliği de %35 olarak belirtilmiş ki bu fiyatlandırmayı açıklar nitelikte.

https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/amd_is_reportedly_achieving_great_yields_on_their_zen_2_cpu_dies_but_not_as_good_as_last-gen/1 Yorum Yaz
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farid-m29 1 ay en beğenilen
habere yapılan ilk yorumlar kaldırılmış eleştiriye tahammül edemiyorsanız kapatın forumu. yorumlarda hakaret yok rencide edici durum yok en ufak eleştiriyi bile siliyorsunuz.
habere yapılan ilk yorumlar kaldırılmış eleştiriye tahammül edemiyorsanız kapatın forumu. yorumlarda hakaret yok rencide edici durum yok en ufak eleştiriyi bile...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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dodofran 1 ay farid-m29
benim yorumumu da silinmiş. kıytırık bi forumda kıytırık haberler yazan moderatör bile kendini bir şey zannediyor ya siyasilere fazla mı yükleniyoruz diyorum bazen. silinen yorumum şuydu:
''klasik clicbait haberciliği. bu arkadaşlar ben ilerde mesut çevik olucam erdi özüağ olucam falan diye düşünüyordur ama dürüstlük olmazsa hiçbir şey olamazsın''
mesajın doğruluğunu anladı ki hemen silmiş hırsla. bu genç arkadaşımız ne yazık ki yukardaki isimlerin çeyreği bile olamadan silinip gidecek teknoloji piyasasından o keyfimi yerine getiriyor neyse ki :D kolay gelsin.
benim yorumumu da silinmiş. kıytırık bi forumda kıytırık haberler yazan moderatör bile kendini bir şey zannediyor ya siyasilere fazla mı yükleniyoruz diyorum b...
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BoşnakAğa 1 ay
Yoksa çakal AMD alttan alta "yeaa üretim maliyeti çok arttı mecburen sizden daha fazla para alacağız" demenin yolunu mu yapıyor



Az çakaaaaaal değil bu AMD de ha

Pamuk eller cebe beyler, maliyet artmış

Yoksa çakal AMD alttan alta "yeaa üretim maliyeti çok arttı mecburen sizden daha fazla para alacağız" demenin yolunu mu yapıyor
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1 Avatar
mito1172 1 ay
İntel gibi zenginlere hitap ederse kendi kaybeder İntel ile yakın fiyatta olursa millet İntel tercih eder amd de havasını alır
ben sanmıyorum kazık fiyat olacağını
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Tunyukuk 1 ay
Gelsin bakalım
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deniz_sea 1 ay
Benim yorumumu da silmiş arkadaş,
Benim yorumumu veya diğer arkadaşların yorumunuda silseniz, yaptığınız yanlış haber burada olduğu sürece hatanız düzelmemiş olacak, yazık DH ne hale geldi...
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TheLastNinja 1 ay
Cümleleriniz hatalarla dolu, kırmak için söylemiyorum fakat daha güzel bir dille, kurallı cümlelerle haberlerinizi redakte edecek kişiler üzerinden haberi yayınlasanız sanki daha güzel olacak.
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-Gardiyan- 1 ay
Zaten kur durumu ortada birde amd üretim maliyeti yüksek diye zam yaparsa işte o zaman hiç iyi olmaz. Zen2 ile sistem kurup bir 5 sene daha arkama bakmak istemiyorum ama zaman ne gösterir bilinmez yinede amd son kullanıcı için yüksek fiyatta çıkarmaz diye tahmin ediyorum.
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MogoLKhan 1 ay
birde tesisimizi su basarsa tamamdır.
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farid-m29 1 ay en beğenilen
habere yapılan ilk yorumlar kaldırılmış eleştiriye tahammül edemiyorsanız kapatın forumu. yorumlarda hakaret yok rencide edici durum yok en ufak eleştiriyi bile siliyorsunuz.
1 Yanıt Yanıtla +14
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dodofran 1 ay farid-m29
benim yorumumu da silinmiş. kıytırık bi forumda kıytırık haberler yazan moderatör bile kendini bir şey zannediyor ya siyasilere fazla mı yükleniyoruz diyorum bazen. silinen yorumum şuydu:
''klasik clicbait haberciliği. bu arkadaşlar ben ilerde mesut çevik olucam erdi özüağ olucam falan diye düşünüyordur ama dürüstlük olmazsa hiçbir şey olamazsın''
mesajın doğruluğunu anladı ki hemen silmiş hırsla. bu genç arkadaşımız ne yazık ki yukardaki isimlerin çeyreği bile olamadan silinip gidecek teknoloji piyasasından o keyfimi yerine getiriyor neyse ki :D kolay gelsin.
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wolwes 1 ay
8/16 5 ghz çıksında 350$ vermeye razıyım.
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BoşnakAğa 1 ay
Yoksa çakal AMD alttan alta "yeaa üretim maliyeti çok arttı mecburen sizden daha fazla para alacağız" demenin yolunu mu yapıyor



Az çakaaaaaal değil bu AMD de ha

Pamuk eller cebe beyler, maliyet artmış

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Mukarnas 1 ay
7nm gecildigi icin cok normal, %70 yine iyi.. fiyat konusunu konusmak icin daha erken. Bunlar böyle ara sicak bilgiler. intel bir gün 7nm ye gecerse onda durum ne olacak acaba merak ediyorum.
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