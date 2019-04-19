Zen 2 mimarisinin üretim verimliliği Zen'den düşük seyrediyor

AMD’nin modül yapısında yonga üretmesinin altında da bu neden yatıyor. Daha büyük zar alanı demek daha yüksek hata oranı demek bu nedenle de AMD’nin zarı parçalara bölerek verimliliği de arttırmış oluyor. Tabi bunun bazı götürüleri de var.

Buna karşın yeni sistem toplayacak kullanıcılar için fiyat unsuru ön planda olan bir başlık olduğu için aslında oldukça yerinde bir strateji. Özellikle de sunucu kanadında EPYC modellerine baktığımızda Intel’in 28 çekirdekli canavarından çok daha uygun fiyat etiketine sahipler. Sıradan ev kullanıcıları içinse bu düşük bir fiyattan daha yüksek çekirdek sayılarına erişebilmek manasına geliyor.



Üretim verimliliğinde düşüş

Son yayınlanan rapora göre AMD Zen mimarisiyle birlikte ne yazık ki üretim verimliliğinde düşüş yaşıyor. %70 seviyesinde seyreden verimlilik her ne kadar Zen mimarisine göre daha düşük olsa da 7 nm gibi henüz olgunlaşmamış bir üretim bantını göz önünde bulundurursak oldukça iyi kabul edilebilir.

İlerleyen günlerde TSMC’nin durumu iyileştirmesi bekleniyor. Son olarak raporda ilgi çekici bir detay olarak Intel’in 28 çekirdekli işlemcisinin üretim verimliliği de %35 olarak belirtilmiş ki bu fiyatlandırmayı açıklar nitelikte.

https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/amd_is_reportedly_achieving_great_yields_on_their_zen_2_cpu_dies_but_not_as_good_as_last-gen/1

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işlemcileriyle pazarda oldukça sert rüzgarlar estirdi. Yıllar sonra adeta işlemci piyasasına geri dönüş yapan firmanın rakibine soğuk terler döktürmesi sonucundayıllardır değiştirmediğigözden geçirmek zorunda kaldı.İlk nesilişlemciler bu açıdan oldukça başarılıydı,ilk nesilin en büyük sıkıntılarından birisi olan frekans başlığına el atan firmanınçıkacak, performans çıtasını çok daha öteye taşıma konusunda kullanıcıların beklentisi bir hayli yüksek.Burası işin görünen tarafı, işlemcininve diğerleri. Bir de bu işin mutfağı var ki belki de Intel-AMD rekabetinin görünen taraftan daha da sert yaşandığı kısım burası.her iki firma için de önemli bir husus zira artan üretim verimliliği kasaya daha fazla miktarın girmesinin yanı sıra dahayongalarlade anahtarı.