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AMD RTX 2070 performansını yarı fiyata sunmaya geliyor

AMD’nin uzun zamandır konuşulan ve sistem toplayacakların merakla beklediği Navi ailesine dair son ortaya çıkan sızıntıda yer alan detaylar oldukça heyecan uyandırıcı. Detayları haberimizde bulabilirs
5 ay
28,5b
1
44
Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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Son ortaya çıkan sızıntı bilgilerde AMD’nin son dönemde sıkça duyduğumuz ancak detaylarına henüz vakıf olmadığımız Navi kod adlı GPU’sunu taşıyacak kartlarına yer verildi. Gelen bilgiler inanılması güç türden. Eğer gerçekleşirse AMD ekran kartı pazarında da işlemci pazarında olduğu gibi rekabeti doruklara taşıyabilir.

AdoreTV’nin paylaştığı bilgiler henüz onaylanmış değil ve paylaşılan bilgiler oldukça iddalı o nedenle donanım dünyası bilgilere halen şüpheli yaklaşmakta. Diğer taraftan Ryzen 3000 ailesi için de paylaşımda bulunan kaynağın işlemci tarafında paylaştıkları da bir hayli iddalı.

RTX 2070'in yarı fiyatına benzer performans

Lafı daha fazla uzatmadan artık teknik detaylara geçelim. RX 3080 adını taşıyacak yeni kart Navi 10 GPU’sunu taşıyacak ki bu yonga TSMC’nin 7 nm bandından geçecek. Bellek tarafında 8 GB kapasiteli GDDR6 belleklerin yer alacağı model 150 watt TDP değerine sahip olacak.
Diğer yandan RX 3080 performans tarafında GTX 1080 ve RX Vega 64’den %10-15 daha hızlı olacak. Hızından sonra bir diğer heyecan uyandırıcı başlık ise fiyat, 249 dolarlık fiyat etiketiyle RTX 2070’in yarı fiyatına raflardaki yerini alacak çözüm bu haliyle orta segmentte rekabeti kızıştıracağa benziyor.

RX 3070

RX 3070’te bellek tarafında kapasite korunurken modelin RTX 2060’la eşleştirildiğini görüyoruz. Bu da GTX 1070/RX Vega 56 benzeri performans demek aslında. 120 watt’lık TDP değeriyle dikkat çeken RX 3070’in fiyatı ise ağabeyi gibi yine oldukça iddalı: 199$.

Bütçe dostu sistemler için RX 3060 

Son olarak RX 3060’a geldiğimizde ise bellek olarak 4 GB kapasiteli GDDR6 bellekler tercih edildiğini görüyoruz. Henüz duyurulmamış olan GTX 2050 ile aynı kulvarda yer alması beklenen kartın hali hazırdaki seçeneklerden dengi ise RX 580/GTX 1060 olarak düşünülüyor.
99 dolarlık fiyat etiketiyle ve ekstra güç konnektörünün yer almayacak olmasıyla kısıtlı bütçeye sahip oyuncuların gözdesi olabilecek model ve ağabeyleri sızıntıya göre kağıt üzerinde oldukça heyecan uyandırıcı nitelikte.
Diğer taraftan şayet ortaya çıkan tablo doğruysa AMD özellikle de RX Vega modellerinin en çok eleştirildiği nokta olan güç tüketimi konusunda kullanıcılara kulak vermişe benziyor. Burası yüz güldüren bir başlık.

Küçük ama etkili detaylar

Ayrıca sizlerinde dikkatini çekmiştir, AMD Ryzen 3000 ailesiyle benzer bir adlandırmaya gitmiş. Bu belki de işlemci kanadındaki başarıyla bir şekilde ekran kartı tarafını da öne çıkarma çabası olabileceği gibi rakip firma Nvidia'nın Turing kartlarındaki 2000'li adlandırmasından daha büyük rakamlar kullanarak psikolojik bir avantaj elde etme gibi bir strateji de olabilir. Bunlar küçük ama tüketici üzerinde etkisi olan detaylar.
Buna karşın AMD’nin Navi modellerini önümüzdeki CES fuarında tanıtmasının beklendiğini hatırlayacak olursak söz konusu bilgilerin gerçek olup olmadığını öğrenmek için çok da beklememiz gerekmediğini söyleyebiliriz. Rekabet herkese yarar, umarız AMD işlemci kanadında kızdırdığı rekabeti ekran kartı cephesine de taşıyabilir.
https://wccftech.com/amd-rx-3080-3070-3060-navi-gpu-specs-prices-leaked-rtx-2070-gtx-1070-gtx-1060-challengers-at-249-199-129/ Yorum Yaz
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mpolat35 5 ay en beğenilen
250 dolara 1080 den %15 daha güçlü ekran kartı.
3. Nesil Ryzen işlemciler daha iddialı. Ryzen 3 6 çekirdek 12 izlek ile gelecek, Ryzen 5 ise 8 çekirdek 16 izlek ve çekirdek hızı 4.8 ghz. Ryzen 7 ise 12 çekirdek ile gelecek ve 5.1 ghz :)
Çıkan haberler doğruysa komple amd sisteme geçmek çok daha mantıklı olacak.
250 dolara 1080 den %15 daha güçlü ekran kartı.3. Nesil Ryzen işlemciler daha iddialı. Ryzen 3 6 çekirdek 12 izlek ile gelecek, Ryzen 5 ise 8 çekirdek 16 iz...
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0MG90 5 ay
Şu laptop işine de bi el atsalar iyi olacak. Mobil grafik kartıda lazım.
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Spider_hip 5 ay
RX 3060 = Rx 580 olayı iyimiş ama bari 6gb olsaymış. Yani rx 580 8gb. Şimdi 4gb lık kartı her ne kadar güçlü de olsa denk yapmak bilemedim yani. Tabi bunun dışında tdp değerinin düşük olması da gayet iyi. Yinede en azından 6gb olsaymış bu devirde.
RX 3060 = Rx 580 olayı iyimiş ama bari 6gb olsaymış. Yani rx 580 8gb. Şimdi 4gb lık kartı her ne kadar güçlü de olsa denk yapmak bilemedim yani. Tabi bunun dışı...
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BirDost9999 4 ay
Umarım haberler böyle çıkarda vereceğim paralar çöpe gitmez...
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cronus75 5 ay
Çok umutlanmayın, 7nm teknolojisinde die fiyatları 12-14nm den 2 kat daha pahalı, ayrıca Navi 580-590 serisi performansında olacak.
Böyle bir perspektif olsa, adam ara doldurmak için 590 çıkarır mı?
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DH Misafiri 5 ay
haber doğruysa bu fiyatlarla amd 3 serisi cpu + gpu sistem kurarım artık güle güle intel nvdia
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WarSaw 5 ay
hele bi çıksında görelim amd nin boş vaadlerine karnımız tok önce bir çıkarsınlar kartı fiyatınıda dedikleri gibi yarı yarıya yapsınlar performansınıda vaad ettikleri gibi rtx2070 ayarında yapsınlar ozaman yorum yaparız.
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Hasan07-36 5 ay
Gerçek olamayacak kadar güzel duruyor ama bana bir gerçeklik payı da olabilir gibi geliyor. 7 nm üretim teknolojisi bir wafer'dan çıkacak çip sayısını arttırarak maliyeti azaltabilir. Bunun yanında Nvidia da grafik çipinin içini yapay zeka işlemcisi, ray tracing işlemcileri gibi şeylerle doldurarak olması gerekenden 2-3 kat büyük grafik çipleri yaptı ve maliyeti arttırdı. Bu durumda AMD yarı boyuttaki ve maliyetteki çiple aynı performansı yapay zeka ve ray tracing olmadan verebilir. Aynı performansı yarı fiyatına alıyorsam sıradan bir kullanıcı olarak da ray tracing ve yapay zeka umrumda olmaz.
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Celonfix 5 ay
AMD'nin işlemci tarafındaki haberleri genelde gerçek çıkıyor ama grafik tarafı güven vermiyor artık.
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mamad 5 ay
+Sen de bunu yedin?
-Evet ağbi.
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tahir40 5 ay
AMD işlemci kısmını düzelttiyse de ekran kartı kısmı hep ezik. Ne güç tüketimi/performans olarak ne fiyat olarak düzgün kartı yok AMDnin. Hadi ismini çakmış RX3080 yapmışsın bari RTX 2080 ile kapışsın kart. RTX 2070 rakibi diyorsa oyunlarda paso 2070den tokat yer rx2080. Zaten oyun şirketleri de Nvidia'yı destekler.
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dreamblue35 5 ay
haberde şu dikkatimi çekti " 75 TDP ile rx580" eğer bu özellikte bir kart çıkarırlarsa ben 2003 yılından bu yana nvidia kullanıcısı olarak bir daha nvidia almam! bu kart ile 1080p monitör kullanıcıları düşünülmüş anlaşılan fakat slı ile 2k veya üstü çözünürlüklerde de kullanılabilir
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pspoor 5 ay
Takip edenler bilir AMD asil bombayi server cephesinde patlatti, intelin yari fiyatindan daha ucuza, cok daha yuksek performans veriyor. Guzel geliyorlar bu sefer, hayirlisi bakalim.
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