AMD RTX 2070 performansını yarı fiyata sunmaya geliyor

RTX 2070'in yarı fiyatına benzer performans

RX 3070

RX 3070’te bellek tarafında kapasite korunurken modelin RTX 2060’la eşleştirildiğini görüyoruz. Bu da GTX 1070/RX Vega 56 benzeri performans demek aslında. 120 watt’lık TDP değeriyle dikkat çeken RX 3070’in fiyatı ise ağabeyi gibi yine oldukça iddalı: 199$.

Bütçe dostu sistemler için RX 3060

99 dolarlık fiyat etiketiyle ve ekstra güç konnektörünün yer almayacak olmasıyla kısıtlı bütçeye sahip oyuncuların gözdesi olabilecek model ve ağabeyleri sızıntıya göre kağıt üzerinde oldukça heyecan uyandırıcı nitelikte.

Diğer taraftan şayet ortaya çıkan tablo doğruysa AMD özellikle de RX Vega modellerinin en çok eleştirildiği nokta olan güç tüketimi konusunda kullanıcılara kulak vermişe benziyor. Burası yüz güldüren bir başlık.

Küçük ama etkili detaylar

Ayrıca sizlerinde dikkatini çekmiştir, AMD Ryzen 3000 ailesiyle benzer bir adlandırmaya gitmiş. Bu belki de işlemci kanadındaki başarıyla bir şekilde ekran kartı tarafını da öne çıkarma çabası olabileceği gibi rakip firma Nvidia'nın Turing kartlarındaki 2000'li adlandırmasından daha büyük rakamlar kullanarak psikolojik bir avantaj elde etme gibi bir strateji de olabilir. Bunlar küçük ama tüketici üzerinde etkisi olan detaylar.

https://wccftech.com/amd-rx-3080-3070-3060-navi-gpu-specs-prices-leaked-rtx-2070-gtx-1070-gtx-1060-challengers-at-249-199-129/

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Son ortaya çıkan sızıntı bilgilerdeson dönemde sıkça duyduğumuz ancak detaylarına henüz vakıf olmadığımız Navi kod adlı GPU’sunu taşıyacak kartlarına yer verildi. Gelen bilgiler inanılması güç türden. Eğer gerçekleşirse AMD ekran kartı pazarında da işlemci pazarında olduğu gibi rekabeti doruklara taşıyabilir.paylaştığı bilgiler henüz onaylanmış değil ve paylaşılan bilgiler oldukça iddalı o nedenle donanım dünyası bilgilere halen şüpheli yaklaşmakta. Diğer taraftaniçin de paylaşımda bulunan kaynağın işlemci tarafında paylaştıkları da bir hayli iddalı.Lafı daha fazla uzatmadan artık teknik detaylara geçelim.adını taşıyacak yeni kart Navi 10 GPU’sunu taşıyacak ki bu yongabandından geçecek. Bellek tarafındakapasitelibelleklerin yer alacağı modeldeğerine sahip olacak.Diğer yandan RX 3080 performans tarafındaolacak. Hızından sonra bir diğer heyecan uyandırıcı başlık ise fiyat, 249 dolarlık fiyat etiketiyleraflardaki yerini alacak çözüm bu haliyle orta segmentte rekabeti kızıştıracağa benziyor.Son olarak RX 3060’a geldiğimizde ise bellek olarakbellekler tercih edildiğini görüyoruz. Henüz duyurulmamış olanyer alması beklenen kartın hali hazırdaki seçeneklerden dengi iseolarak düşünülüyor.Buna karşın AMD’ninmodellerini önümüzdekifuarında tanıtmasının beklendiğini hatırlayacak olursak söz konusu bilgilerin gerçek olup olmadığını öğrenmek için çok da beklememiz gerekmediğini söyleyebiliriz.herkese yarar, umarızişlemci kanadında kızdırdığı rekabeti ekran kartı cephesine de taşıyabilir.