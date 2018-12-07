AMD RTX 2070 performansını yarı fiyata sunmaya geliyor

Son ortaya çıkan sızıntı bilgilerde AMD’nin son dönemde sıkça duyduğumuz ancak detaylarına henüz vakıf olmadığımız Navi kod adlı GPU’sunu taşıyacak kartlarına yer verildi. Gelen bilgiler inanılması güç türden. Eğer gerçekleşirse AMD ekran kartı pazarında da işlemci pazarında olduğu gibi rekabeti doruklara taşıyabilir.
AdoreTV’nin paylaştığı bilgiler henüz onaylanmış değil ve paylaşılan bilgiler oldukça iddalı o nedenle donanım dünyası bilgilere halen şüpheli yaklaşmakta. Diğer taraftan Ryzen 3000 ailesi için de paylaşımda bulunan kaynağın işlemci tarafında paylaştıkları da bir hayli iddalı.
Diğer yandan RX 3080 performans tarafında GTX 1080 ve RX Vega 64’den %10-15 daha hızlı olacak. Hızından sonra bir diğer heyecan uyandırıcı başlık ise fiyat, 249 dolarlık fiyat etiketiyle RTX 2070’in yarı fiyatına raflardaki yerini alacak çözüm bu haliyle orta segmentte rekabeti kızıştıracağa benziyor.
Buna karşın AMD’nin Navi modellerini önümüzdeki CES fuarında tanıtmasının beklendiğini hatırlayacak olursak söz konusu bilgilerin gerçek olup olmadığını öğrenmek için çok da beklememiz gerekmediğini söyleyebiliriz. Rekabet herkese yarar, umarız AMD işlemci kanadında kızdırdığı rekabeti ekran kartı cephesine de taşıyabilir.
https://wccftech.com/amd-rx-3080-3070-3060-navi-gpu-specs-prices-leaked-rtx-2070-gtx-1070-gtx-1060-challengers-at-249-199-129/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
AdoreTV’nin paylaştığı bilgiler henüz onaylanmış değil ve paylaşılan bilgiler oldukça iddalı o nedenle donanım dünyası bilgilere halen şüpheli yaklaşmakta. Diğer taraftan Ryzen 3000 ailesi için de paylaşımda bulunan kaynağın işlemci tarafında paylaştıkları da bir hayli iddalı.
RTX 2070'in yarı fiyatına benzer performansLafı daha fazla uzatmadan artık teknik detaylara geçelim. RX 3080 adını taşıyacak yeni kart Navi 10 GPU’sunu taşıyacak ki bu yonga TSMC’nin 7 nm bandından geçecek. Bellek tarafında 8 GB kapasiteli GDDR6 belleklerin yer alacağı model 150 watt TDP değerine sahip olacak.
RX 3070
RX 3070’te bellek tarafında kapasite korunurken modelin RTX 2060’la eşleştirildiğini görüyoruz. Bu da GTX 1070/RX Vega 56 benzeri performans demek aslında. 120 watt’lık TDP değeriyle dikkat çeken RX 3070’in fiyatı ise ağabeyi gibi yine oldukça iddalı: 199$.
Bütçe dostu sistemler için RX 3060Son olarak RX 3060’a geldiğimizde ise bellek olarak 4 GB kapasiteli GDDR6 bellekler tercih edildiğini görüyoruz. Henüz duyurulmamış olan GTX 2050 ile aynı kulvarda yer alması beklenen kartın hali hazırdaki seçeneklerden dengi ise RX 580/GTX 1060 olarak düşünülüyor.
99 dolarlık fiyat etiketiyle ve ekstra güç konnektörünün yer almayacak olmasıyla kısıtlı bütçeye sahip oyuncuların gözdesi olabilecek model ve ağabeyleri sızıntıya göre kağıt üzerinde oldukça heyecan uyandırıcı nitelikte.
Diğer taraftan şayet ortaya çıkan tablo doğruysa AMD özellikle de RX Vega modellerinin en çok eleştirildiği nokta olan güç tüketimi konusunda kullanıcılara kulak vermişe benziyor. Burası yüz güldüren bir başlık.
Küçük ama etkili detaylar
Ayrıca sizlerinde dikkatini çekmiştir, AMD Ryzen 3000 ailesiyle benzer bir adlandırmaya gitmiş. Bu belki de işlemci kanadındaki başarıyla bir şekilde ekran kartı tarafını da öne çıkarma çabası olabileceği gibi rakip firma Nvidia'nın Turing kartlarındaki 2000'li adlandırmasından daha büyük rakamlar kullanarak psikolojik bir avantaj elde etme gibi bir strateji de olabilir. Bunlar küçük ama tüketici üzerinde etkisi olan detaylar.
https://wccftech.com/amd-rx-3080-3070-3060-navi-gpu-specs-prices-leaked-rtx-2070-gtx-1070-gtx-1060-challengers-at-249-199-129/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
3. Nesil Ryzen işlemciler daha iddialı. Ryzen 3 6 çekirdek 12 izlek ile gelecek, Ryzen 5 ise 8 çekirdek 16 izlek ve çekirdek hızı 4.8 ghz. Ryzen 7 ise 12 çekirdek ile gelecek ve 5.1 ghz :)
Çıkan haberler doğruysa komple amd sisteme geçmek çok daha mantıklı olacak.