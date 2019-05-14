AMD, RX 640 hazırlığında olabilir

Bir kullanıcının AMD’nin son sürücüsü olan 19.4.3’ün INF dosyalarını incelerken keşfettiği RX 640 modeli akıllara firmanın yeni Polaris modelleri üzerinde çalışıyor olabileceği ihtimalini getirdi. Navi GPU’larının RX 3000 adlandırması altında satışa sunulması beklendiğinde söz konusu kart mevcut nesil üzerinde şekilleneceğe benziyor.

Navi'de giriş segment olmayabilir

https://www.techpowerup.com/255476/amd-readies-radeon-rx-640-an-rx-550x-re-brand

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Tam Boyutta GörYeniden adlandırmaya gidildiği tahmin edilen modeleşdeğeri olacağa benziyor. Hatta AMD RX 560’a da belki benzer bir strateji uygulayarakmodelini de duyurabilir. Listede yer alaniseyeniden ısıtılmışı olarak karşımıza çıkıyor.Söz konusu gelişmeyüksek performans için ayırıp yeni nesilde giriş seviyesi modellere yer vermeyebileceği düşüncesini doğururken firma bu durumdaolarak hali hazırdakiGPU’larını kullanabilir.RX 550 hatırlayacağınızsürecinden geçen Lexa kod adlı yonga üzerinde şekilleniyor.çekirdeğini barındıran yongvebirimine de sahip.belleklerle iletişimseüzerinden sağlanıyor.