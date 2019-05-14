AMD, RX 640 hazırlığında olabilir

Bir kullanıcının AMD’nin son sürücüsü olan 19.4.3’ün INF dosyalarını incelerken keşfettiği RX 640 modeli akıllara firmanın yeni Polaris modelleri üzerinde çalışıyor olabileceği ihtimalini getirdi. Navi GPU’larının RX 3000 adlandırması altında satışa sunulması beklendiğinde söz konusu kart mevcut nesil üzerinde şekilleneceğe benziyor.Tam Boyutta Gör
Yeniden adlandırmaya gidildiği tahmin edilen model RX 550X’nin eşdeğeri olacağa benziyor. Hatta AMD RX 560’a da belki benzer bir strateji uygulayarak RX 650 modelini de duyurabilir. Listede yer alan Radeon 630 ise RX 540X'in yeniden ısıtılmışı olarak karşımıza çıkıyor.
Navi'de giriş segment olmayabilir
Söz konusu gelişme AMD’nin Navi’yi yüksek performans için ayırıp yeni nesilde giriş seviyesi modellere yer vermeyebileceği düşüncesini doğururken firma bu durumda giriş seviyesi olarak hali hazırdaki Polaris GPU’larını kullanabilir.
https://www.techpowerup.com/255476/amd-readies-radeon-rx-640-an-rx-550x-re-brand Yorum Yaz Paylaş Tweetle