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AMD, RX 640 hazırlığında olabilir

Donanım dünyası AMD’nin Navi kartlarını hararetle tartışadursun, firma bir taraftan da Polaris modellerini çeşitlendirme hazırlıkları yapıyor. Detayları haberimizde ele aldık.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Metehan Göktaş
Yazar
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Bir kullanıcının AMD’nin son sürücüsü olan 19.4.3’ün INF dosyalarını incelerken keşfettiği RX 640 modeli akıllara firmanın yeni Polaris modelleri üzerinde çalışıyor olabileceği ihtimalini getirdi. Navi GPU’larının RX 3000 adlandırması altında satışa sunulması beklendiğinde söz konusu kart mevcut nesil üzerinde şekilleneceğe benziyor.
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Yeniden adlandırmaya gidildiği tahmin edilen model RX 550X’nin eşdeğeri olacağa benziyor. Hatta AMD RX 560’a da belki benzer bir strateji uygulayarak RX 650 modelini de duyurabilir. Listede yer alan Radeon 630 ise RX 540X'in yeniden ısıtılmışı olarak karşımıza çıkıyor.

Navi'de giriş segment olmayabilir


Söz konusu gelişme AMD’nin Navi’yi yüksek performans için ayırıp yeni nesilde giriş seviyesi modellere yer vermeyebileceği düşüncesini doğururken firma bu durumda giriş seviyesi olarak hali hazırdaki Polaris GPU’larını kullanabilir.

RX 550 hatırlayacağınız 14 nm sürecinden geçen Lexa kod adlı yonga üzerinde şekilleniyor. 640 shader çekirdeğini barındıran yonga 32 doku ünitesi ve 16 ROP birimine de sahip. 2 GB kapasiteli GDDR5 belleklerle iletişimse 128 bit bellek veri yolu üzerinden sağlanıyor.
https://www.techpowerup.com/255476/amd-readies-radeon-rx-640-an-rx-550x-re-brand Yorum Yaz
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cronus75 3 hf.
Bu kadar çok AMD haberi uydurmak için geniş hayalgücü lazım, bu da bir pazarlama başarısı, AMD bunu son yıllarda yapıyor.
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TheNewAtilla 3 hf.
Aslında polaris düşük voltajla gayet iyi sonuçlar veriyor. 7 nm polaris görmek isterim ama bu seferde üretim verimliliği düşeceği için fiyat artacak.
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Johan Elmander 3 hf.
Polaris çıkar çıkar bitmedi, 4.jenerasyona dönüyorlar.
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Lana-Del-Rey 3 hf. Johan Elmander
Nvidia'nın Pascal'ın suyunu sıka sıka yeni kart çıkarmasına döndü AMD tarafı da
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Whippoorwill 3 hf.
Daha durun. Kisa zamanda neler neler olacak.
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