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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD Radeon HD 6700 serisi 256-bit bellek veri yolu desteği ile gelecek

8 yıl
63,5b
1
82
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD bir süredir merakla beklenen Radeon HD 6000 serisi ekran kartlarını Ekim ayıyla birlikte kullanıma sunmaya başlayacak. Radeon HD 6700 serisiyle başlayacak ikinci jenerasyon ekran kartları için detaylar arka arkaya ortaya çıkıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre AMD Radeon HD 6700 serisinde kullanılacak Bart kod adlı yeni grafik yongası, 256-bit bellek veri yolu desteği sunacak. Bilindiği üzere hali hazırda satışta olan Radeon HD 5700 serisindeki tüm ekran kartları 128-bit bellek veri yolu desteği sunuyorlar.

AMD'nin orta segmentte performans çıtasını yükseltmek istemesinin arkasına yatan en güçlü neden Fusion işlemci ailesi. Yıl sonuna doğru pazara sunulması ve 2011'de iyiyce yaygınlaşması beklenen Fusion işlemci ailesinde, DirectX 11 destekli entegre grafik birimlerine yer veriliyor ve performansın modeline göre Radeon HD 5400-5500 seviyesinde olacağı ifade ediliyor. Durum böyle olunca, giriş seviyesi ekran kartlarında daha yüksek performans için orta segmentte bazı güncellemelere ihtiyaç duyan AMD, Radeon HD 6700 serisinde 256-bit bellek veri yolu desteğine geçiyor. Tabi firmanın bu hamlesinde Nvidia'nın GeForce GTX 460 ile elde ettiği başarının katkısı da yok değil.

Ekim ayında pazara sunulacak Radeon HD 6750 ve HD 6770 modellerine yer açabilmek için Radeon HD 5700 serisinde fiyat indirimine gidilmesi de bekleniyor.


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DH Misafiri 8 yıl
Bu 6xxx serisi çıktığında 5xxx fiyatlarında ne kadar bir düşüş olur acaba yardımcı olurmusunuz 5770 veya iyi bir düşüş olursa 5850 almayı düşünüyorum da ekran kartı için 300tl bütçem var.
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No Way Out 8 yıl

DH Misafiri

Bu 6xxx serisi çıktığında 5xxx fiyatlarında ne kadar bir düşüş olur acaba yardımcı olurmusunuz 5770 veya iyi bir düşüş olursa 5850 almayı düşünüyorum da ekran kartı için 300tl bütçem var.

6850 varken 5850 alınacak en son kartlardan beridir, hala 5850'nin fiyatını düşmesini bekliyorsan, zamanını boşu boşu tüketmişsin.
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AtiMX4 8 yıl
HER YÜKSELİŞİN BİR İNİŞİ OLACAKTIR...
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Huzur_02 8 yıl
bakalım Nvidia bu atak karşısında ne yapacak iki seceneği var ya GPU ları süsleyip püsleyip başka seriymiş gibi farklı isimler altında piyasaya sürecek yada fiyat indirimine gidecek
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::Ashes:: 8 yıl
256bit olması mümkün değil hd5770 hd5870in düşük modeli hatta yarısıydı..
6xx serisindede 256bit olursa ikisi çok garip olur hd6870de 512bit hd6970inde 1024 bit olmasıda mümkün değil..
Bence bellekler 1600x4 yani 6400 olacak..Gpu hacmi büyüyecek güç tüketimi biraz daha fazla olacak ve gtx 460ı geçeecek 128 bit ile..
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DH Misafiri 8 yıl
Şuraya yorum yazmayayım diyorum ama yorumları okuduktan sonra kendimi tutamıyorum gerçekten. Bence hepiniz malsınız salaksınız 5770 alıp daha kart çıkmadan ikinci el olarak fiyatını yoklayıp bir an önce çıksa da satıp 6700 serisi alsam diyen hayatında daha çocukken eline oyuncak alıp oynamamış saftirikler full ayarda oyun oynayacağım diye beş para etmez yazılım olarak ''0'' puan alan ATI markasının hala 256 bit olan ekran kartlarına 1000'lerce lira verip bir güzel kazıklanan siz yurdum insanları salak değilsiniz de nesiniz? Siz önce akşam evinize yiecek ekmek götürün birikim yapın kenara para koyun yoksa ilerde aç kalırsınız sizden hiçibir halt olmaz. Hepinize acıyorum.
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_SeRHaT_ 8 yıl
Sen internetini kapttırsana. Birikim yap birikim... Tabi önce kafandaki bilgileri bol bol biriktir. 1- Ekran kartında her şey bit değildir demekten biz bıktık siz bıkmadınız. 2- Senin sevmediğin ATI olmasaydı Nvidia 1000 liraya bize hala FX leri satıyor olurdu. (Yanlış anlamayın. Nvidia olmasa ATI de aynısını yapar mıydı? Yapardı
) 3-Elalemin derdi seni mi gerdi? Kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş. Zenginin malı züürdün çenesini yorarmış. (Bu üçünden birini kendin için seçebilirsin)
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M@U 8 yıl

DH Misafiri

Şuraya yorum yazmayayım diyorum ama yorumları okuduktan sonra kendimi tutamıyorum gerçekten. Bence hepiniz malsınız salaksınız 5770 alıp daha kart çıkmadan ikinci el olarak fiyatını yoklayıp bir an önce çıksa da satıp 6700 serisi alsam diyen hayatında daha çocukken eline oyuncak alıp oynamamış saftirikler full ayarda oyun oynayacağım diye beş para etmez yazılım olarak ''0'' puan alan ATI markasının hala 256 bit olan ekran kartlarına 1000'lerce lira verip bir güzel kazıklanan siz yurdum insanları salak değilsiniz de nesiniz? Siz önce akşam evinize yiecek ekmek götürün birikim yapın kenara para koyun yoksa ilerde aç kalırsınız sizden hiçibir halt olmaz. Hepinize acıyorum.










Ne güzel konuşuyor değil mi?

Bazı kimseler tamamen çeneden yaratıldığı için retorik sanatını gayet başarılı icra ederler, çünkü yapabildikleri tek şey odur. Mesela düşünme yetisi olmayan bu arkadaş gibi.

Yahu adam evine ekmek götüremese, pc ile vga ile vs. ile ne işi olur? Yaklaşık 5 saniye kadar düşünse bunu anlayabilecek arkadaş ama net şekilde görülüyor ki düşünmekten aciz.

Ve bu hali ile hd5770 alıp satanlara acıyormuş...






Bazen tanrı böylelerini karşımıza çıkarır. Neden? Çünkü her şeyi yaratabildiğini göstermek ister.
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muvaZaa xD 8 yıl

DH Misafiri

Şuraya yorum yazmayayım diyorum ama yorumları okuduktan sonra kendimi tutamıyorum gerçekten. Bence hepiniz malsınız salaksınız 5770 alıp daha kart çıkmadan ikinci el olarak fiyatını yoklayıp bir an önce çıksa da satıp 6700 serisi alsam diyen hayatında daha çocukken eline oyuncak alıp oynamamış saftirikler full ayarda oyun oynayacağım diye beş para etmez yazılım olarak ''0'' puan alan ATI markasının hala 256 bit olan ekran kartlarına 1000'lerce lira verip bir güzel kazıklanan siz yurdum insanları salak değilsiniz de nesiniz? Siz önce akşam evinize yiecek ekmek götürün birikim yapın kenara para koyun yoksa ilerde aç kalırsınız sizden hiçibir halt olmaz. Hepinize acıyorum.


ne diyon lan sen ağzını topla düzgün konuş
sana mı soracak millet kart alıp satarken densiz dh size böyle mesaj hakkı tanıyor diye... kimsin de sen
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Batuist 8 yıl
yine 800 adet shader ile gelirse 4870in özellikleri ile oldukça paralel bir seyir izleyecek.. 5770in zaten en büyük eksiği bellek bant genişliği idi.. yüksek çözünürlüklerde 5770 tavsiye etmiyorduk ama şimdi 6770ide rahatlıkla tavsiye edebilecez gibi..
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Mete Can Karahasan 8 yıl

Batuist

yine 800 adet shader ile gelirse 4870in özellikleri ile oldukça paralel bir seyir izleyecek.. 5770in zaten en büyük eksiği bellek bant genişliği idi.. yüksek çözünürlüklerde 5770 tavsiye etmiyorduk ama şimdi 6770ide rahatlıkla tavsiye edebilecez gibi..

Sen ne dersen de, benim kart 1460 mhz'de çalışırken 93.5 GB/s bant genişliği var. Ayrıca önemli olan işlemcisi diye kendimi bir kez daha tekrarlayayım.
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Esposito Bandolero 8 yıl
6900 çıkmadığı sürece forever 5970
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S@N@Ne!!! 8 yıl
@.45 ACP,

Olaya başka bir noktadan bakıyorsun.

28nm'ye inilince, aynı gpu'yu daha küçük ya da aynı alanda daha çok transistörlü gpu üretebilirsiniz. Ancak Amd aynı nodda nVidia'dan taransistör sıkıştırma konusunda daha başarılı. Her ikisi de 40nm olan gf104'te 1,950 Milyar transistör varken Cypress'ta 2,154 Milyar transistör var. Zar boyutları hemen hemen aynı.

Ayrıca 6000 serisinde 5000 serisine göre kullanılmayan sp'leri kırpıyor. Yani aynı performansı daha da az transistörle verecek. Böylece zar alanını fazla büyütmeden çok daha fazla işlem gücüyle gelecek.

Tüm bu bilgilerin ışığında Amd'den 28nm 512bit bir kart beklemek çok fazla iyimserlik olur. Üst seviyede bile.
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unsoulmate 8 yıl
6770 hiç şüphesiz türkiyedeki satış fiyatı 220-240 $ fiyat aralığında olucak...
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buraoca2 8 yıl
HD 5850 performansı verirse, Bende HD 4850'mi HD 67xx serisi ile güncellerim. Şimdilik pek PC'de oynadığım oyun yok gerçi :D Ama donanımımızda eski kalmasın yani :)
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Wilson Fisk 8 yıl
Amd artık büyük gpu üretmeyeceğini açıkladı. Bit sayısı ne kadar çok olursa, gpu o kadar büyük olur.


28nm'de boyut sorunu olacagini mi dusunuyorsun?40nm'de 384bit'i yapan 28nm'de 512bit'i cok rahat yapar.yine hizli bellek kullansinlar pahali mi olur alan yine alir degisti piyasa.2900 750 liradan ciktigi icin ve parasinin hakki olmadigi icin elestirilmemis miydi?simdi 750 normal bir rakam ekran karti icin.512 bit yapmamalari icin hic bir neden yok pahali olursa diye cekinmelerine gerek yok.ben ust modellerden bahsediyorum zaten butun seriden degil.
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vidoko 8 yıl
anlaşıldı nvidianın 460 serisinin önünede set gerecek gibi fiyatlar düşecek veya 460 fiyatında ve performansında bir ürün çıkmak üzre heralde ..:))
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=lachesis= 8 yıl
ekimde parti var

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Nevi şahsına münhasır 8 yıl
Bir öngörü havası almış gidiyor. Kavga edenler bile var. Daha kartlar yok ne bu aceleniz?
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H.E.B Sup 8 yıl
6970 e talibim.:D
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cestvrai 8 yıl
6770, 5850nin altında performans versin ben bu forumu bırakırım dermişim
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demircibu 8 yıl

EMRES754

6970 e talibim.:D

benide ekle adetli alırsak uyguna gelir


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