AMD Radeon HD 6700 serisi 256-bit bellek veri yolu desteği ile gelecek

AMD bir süredir merakla beklenen Radeon HD 6000 serisi ekran kartlarını Ekim ayıyla birlikte kullanıma sunmaya başlayacak. Radeon HD 6700 serisiyle başlayacak ikinci jenerasyon ekran kartları için detaylar arka arkaya ortaya çıkıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre AMD Radeon HD 6700 serisinde kullanılacak Bart kod adlı yeni grafik yongası, 256-bit bellek veri yolu desteği sunacak. Bilindiği üzere hali hazırda satışta olan Radeon HD 5700 serisindeki tüm ekran kartları 128-bit bellek veri yolu desteği sunuyorlar.
AMD'nin orta segmentte performans çıtasını yükseltmek istemesinin arkasına yatan en güçlü neden Fusion işlemci ailesi. Yıl sonuna doğru pazara sunulması ve 2011'de iyiyce yaygınlaşması beklenen Fusion işlemci ailesinde, DirectX 11 destekli entegre grafik birimlerine yer veriliyor ve performansın modeline göre Radeon HD 5400-5500 seviyesinde olacağı ifade ediliyor. Durum böyle olunca, giriş seviyesi ekran kartlarında daha yüksek performans için orta segmentte bazı güncellemelere ihtiyaç duyan AMD, Radeon HD 6700 serisinde 256-bit bellek veri yolu desteğine geçiyor. Tabi firmanın bu hamlesinde Nvidia'nın GeForce GTX 460 ile elde ettiği başarının katkısı da yok değil.
Ekim ayında pazara sunulacak Radeon HD 6750 ve HD 6770 modellerine yer açabilmek için Radeon HD 5700 serisinde fiyat indirimine gidilmesi de bekleniyor.
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6850 varken 5850 alınacak en son kartlardan beridir, hala 5850'nin fiyatını düşmesini bekliyorsan, zamanını boşu boşu tüketmişsin.
6xx serisindede 256bit olursa ikisi çok garip olur hd6870de 512bit hd6970inde 1024 bit olmasıda mümkün değil..
Bence bellekler 1600x4 yani 6400 olacak..Gpu hacmi büyüyecek güç tüketimi biraz daha fazla olacak ve gtx 460ı geçeecek 128 bit ile..
Ne güzel konuşuyor değil mi?
Bazı kimseler tamamen çeneden yaratıldığı için retorik sanatını gayet başarılı icra ederler, çünkü yapabildikleri tek şey odur. Mesela düşünme yetisi olmayan bu arkadaş gibi.
Yahu adam evine ekmek götüremese, pc ile vga ile vs. ile ne işi olur? Yaklaşık 5 saniye kadar düşünse bunu anlayabilecek arkadaş ama net şekilde görülüyor ki düşünmekten aciz.
Ve bu hali ile hd5770 alıp satanlara acıyormuş...
Bazen tanrı böylelerini karşımıza çıkarır. Neden? Çünkü her şeyi yaratabildiğini göstermek ister.
ne diyon lan sen ağzını topla düzgün konuş sana mı soracak millet kart alıp satarken densiz dh size böyle mesaj hakkı tanıyor diye... kimsin de sen
Sen ne dersen de, benim kart 1460 mhz'de çalışırken 93.5 GB/s bant genişliği var. Ayrıca önemli olan işlemcisi diye kendimi bir kez daha tekrarlayayım.
Olaya başka bir noktadan bakıyorsun.
28nm'ye inilince, aynı gpu'yu daha küçük ya da aynı alanda daha çok transistörlü gpu üretebilirsiniz. Ancak Amd aynı nodda nVidia'dan taransistör sıkıştırma konusunda daha başarılı. Her ikisi de 40nm olan gf104'te 1,950 Milyar transistör varken Cypress'ta 2,154 Milyar transistör var. Zar boyutları hemen hemen aynı.
Ayrıca 6000 serisinde 5000 serisine göre kullanılmayan sp'leri kırpıyor. Yani aynı performansı daha da az transistörle verecek. Böylece zar alanını fazla büyütmeden çok daha fazla işlem gücüyle gelecek.
Tüm bu bilgilerin ışığında Amd'den 28nm 512bit bir kart beklemek çok fazla iyimserlik olur. Üst seviyede bile.
28nm'de boyut sorunu olacagini mi dusunuyorsun?40nm'de 384bit'i yapan 28nm'de 512bit'i cok rahat yapar.yine hizli bellek kullansinlar pahali mi olur alan yine alir degisti piyasa.2900 750 liradan ciktigi icin ve parasinin hakki olmadigi icin elestirilmemis miydi?simdi 750 normal bir rakam ekran karti icin.512 bit yapmamalari icin hic bir neden yok pahali olursa diye cekinmelerine gerek yok.ben ust modellerden bahsediyorum zaten butun seriden degil.
benide ekle adetli alırsak uyguna gelir