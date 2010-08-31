AMD Radeon HD 6700 serisi 256-bit bellek veri yolu desteği ile gelecek

AMD bir süredir merakla beklenen Radeon HD 6000 serisi ekran kartlarını Ekim ayıyla birlikte kullanıma sunmaya başlayacak. Radeon HD 6700 serisiyle başlayacak ikinci jenerasyon ekran kartları için detaylar arka arkaya ortaya çıkıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre AMD Radeon HD 6700 serisinde kullanılacak Bart kod adlı yeni grafik yongası, 256-bit bellek veri yolu desteği sunacak. Bilindiği üzere hali hazırda satışta olan Radeon HD 5700 serisindeki tüm ekran kartları 128-bit bellek veri yolu desteği sunuyorlar.

AMD'nin orta segmentte performans çıtasını yükseltmek istemesinin arkasına yatan en güçlü neden Fusion işlemci ailesi. Yıl sonuna doğru pazara sunulması ve 2011'de iyiyce yaygınlaşması beklenen Fusion işlemci ailesinde, DirectX 11 destekli entegre grafik birimlerine yer veriliyor ve performansın modeline göre Radeon HD 5400-5500 seviyesinde olacağı ifade ediliyor. Durum böyle olunca, giriş seviyesi ekran kartlarında daha yüksek performans için orta segmentte bazı güncellemelere ihtiyaç duyan AMD, Radeon HD 6700 serisinde 256-bit bellek veri yolu desteğine geçiyor. Tabi firmanın bu hamlesinde Nvidia'nın GeForce GTX 460 ile elde ettiği başarının katkısı da yok değil.

Ekim ayında pazara sunulacak Radeon HD 6750 ve HD 6770 modellerine yer açabilmek için Radeon HD 5700 serisinde fiyat indirimine gidilmesi de bekleniyor.