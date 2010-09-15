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AMD Radeon HD 6700 serisinin teknik özellikleri gün ışığına çıktı

8 yıl
21,5b
1
56
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Ekim ayında lanse etmeye hazırlandığı Barts kod adlı yeni nesil grafik yongasının detayları netleşiyor. Radeon HD 6700 serisinde kullanılması beklenen ikinci jenerasyon DirectX 11 yongasının teknik detaylarını içeren yeni bir döküman yayınlandı. Radeon HD 6750 ve Radeon HD 6770 olmak üzere iki farklı modelde kullanılması beklenen yeni GPU, TSMC'nin tesislerinde 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor. Şimdi isterseniz AMD'ye ait olduğu belirtilen döküman ışığında Barts GPU'sunun detaylarına bakalım.

Radeon HD 5700 serisinde kullanılan Juniper GPU'sunda olduğu gibi iki farklı versiyonu hazırlanan Bart GPU'sunun, Pro uzantılı versiyonu Radeon HD 6750 modelinde XT uzantılı versiyonu ise Radeon HD 6770 modeline güç verecek. Başta bellek veri yolu desteği olmak üzere HD 5700 serisine göre önemli farklar içeren kartların detayları şu şekilde;

Radeon HD 6770: 850MHz GPU ve 4200MHz bellek saat hızına sahip olacağı belirtilen Radeon HD 6770, dökümana göre 960x paralel işlem birimiyle gelecek. GeForce GTX 460'ın 1GB'lık modeline karşı konumlandırılacağı belirtilen ekran kartı 48x doku ünitesine ve 32 ROP birimine sahip olacak. Isıl güç tasarımının 150 Watt'ın biraz üzerinde olması beklenen Radeon HD 6770'in GeForce GTX 460 1GB'a göre daha yüksek performans/ watt başarımına sahip olduğu da dökümandaki detaylar arasında yer alıyor.

Radeoon HD 6750: AMD'ye ait olduğu belirtilen dökümana göre Radeon HD 6750, GeForce GTX 460 768MB'a karşı konumlandırılacak. Benzer şekilde 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacak ekran kartının, 700-725MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarında çalışması bekleniyor. 800x paralel işlem birimine sahip olacağı belirtilen Radeon HD 6750'de 40x doku ünitesi ve 32x ROP birimi olacak. Isıl güç tasarımının 150 Watt'ın olması beklenen ekran kartı, abisi gibi rakibi olan karttan yani GeForce GTX 460 768MB'dan daha iyi performans / watt başarımına sahip olacağı da görünen detaylar arasında yer alıyor.

Ortaya çıkan görselin AMD'ye ait olup olmadığı henüz netleşmese de, daha önce Radeon HD 6000 serisine yönelik bazı görseller yayınlayan Chiphell sitesinde çıkması olması, resmi döküman olma ihtimalini güçlendiren bir detay.


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berkelium 8 yıl
Eskiden en pahalı kartları 500-550$ civarından alırdık amd nin bu yeni serisinde orta kart bile 500 den başlayacak anlaşılan birde rekabet diyorsunuz ne rekabeti yahu.
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Dovahkiin 8 yıl

berkelium

Eskiden en pahalı kartları 500-550$ civarından alırdık amd nin bu yeni serisinde orta kart bile 500 den başlayacak anlaşılan birde rekabet diyorsunuz ne rekabeti yahu.


GTX 460 200$ al rahatına bak 500$ bayılmana gerek yok.
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atacbant 8 yıl
Aslında Asus M4A89GTD/Pro kart alacağım üzerinde 4290 kart var. Şimdilik işimi görür.
Dediğiniz gibi en güzeli beklemek sanırım. Acaba fiyatları ne olur ki?
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Trecc11 8 yıl
fiyatları yüksek olur bence..
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atacbant 8 yıl
Şu an 5850 almak yerine 6850 almak çin beklenir mi sizce?
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Source 8 yıl

atacbant

Şu an 5850 almak yerine 6850 almak çin beklenir mi sizce?


Çıkış tarihi yaklaştı eğer aceleniz yoksa bekleyin derim kartlar bir görünsün
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mehmetgirgin 8 yıl
bekleyelim bakalım
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Batuist 8 yıl
AMD yine bomba gibi geliyor..
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konsoldede 8 yıl
ati bana bu karti bedava yollasa kullanmam alir satarim ayri konu, kesinlikle nvidia, basim agrimasin ,sürücülerle sorun yasamayim ,performans isterim diyen birisi olarak en buyuk nvidia, FOREVER NVIDIA
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FightF0RFreedom 8 yıl
6750 nin fiyatı iyi olursa alınabilir aslında.

benim gibi c2d işlemci kullananlar için biçilmiş kaftan olabilir.

barts pro yu merakla bekliyorum.
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SupermanPrime 8 yıl

konsoldede

ati bana bu karti bedava yollasa kullanmam alir satarim ayri konu, kesinlikle nvidia, basim agrimasin ,sürücülerle sorun yasamayim ,performans isterim diyen birisi olarak en buyuk nvidia, FOREVER NVIDIA






tabi sen git nvidia al physx den geri kalma
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darkblooded 8 yıl

konsoldede

ati bana bu karti bedava yollasa kullanmam alir satarim ayri konu, kesinlikle nvidia, basim agrimasin ,sürücülerle sorun yasamayim ,performans isterim diyen birisi olarak en buyuk nvidia, FOREVER NVIDIA




bağnazlık böyle bişey böylelerini banlamak lazım böyle bi teknoloji sitesinde




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ibonline 8 yıl
nvidia yı zor günler bekliyor zira 5770 e ciddi rakipler sunamayan nvidia 6700 serisi ile nasıl baş edecek
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KASIMPAŞA TAYFA 8 yıl
teşekkürler
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Master_Evil 8 yıl
tablo umut verici umarım dedikleri gibi çıkar
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::Ashes:: 8 yıl
burdan hd5870i hd5970ten daha iyi gören arkadaşımıza sesleniyorum lütfen ilim çinde olsa git kardeşim öğren sen yeterki öğren..
bi kere bunu demeden önce bi bak kart fiyatlarına 30dolarlıkta 750mhz 1000 dolarlıkta 750mhz ordan anlaman lazım fark orda olmuyor diye..Ona bakarsan intelin yeni Cpu+Gpu chiplerinde 1300mhz Gpu kullanıcak :) 200liraya işlemci alcan yanında en iyi Gpu :D olcak iş değil 10kere düşün 1 kere söyle demişler..
Bu arada bu yeni seride bencede tesselation artırılmış donanımsal olarak pek bişey yapılmamış 32nm geliştiriyorlar demekki zaten 45nmnin sınırına gelmişti..
Liderliği vermicek anlaşılan..
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OverClocK1ng 8 yıl
Vallahi ona pek dikkat etmedim. Adam hakkaten de 5870 5970 ten iyi yazmış. Enteresan.

Dur tekrar alıntı yapayım bari de belki anlar:

bence bu yeni 6000 serisinde1000 mhz islemci olmalıydı 850 mhz olması kötü olmus bu durumda yonga seti ve bir kaç sey degismis oluyor kaldıki 5970 de 700 mhz olan islemci 5870 de 850 oluyor bence suan icin en iyi kart 5870 bunun hız asırtmalı versiyonuda var birisi 875 mhz digeride 925 mhz islemcl ile calısıyor


Birisi sana gelip diyor ki : 10 ton odun taşınacak. Taşımak için sana 2 tane seçenek sunacağım.

A- Bir araba var . Saatte 700 Km hızla gidiyor ama bundan istersen 2 tane birden veririm.

Ya da

B- Bir araba var. Bu da saatte 850 Km hızla gidiyor. Ama bu arabadan sadece 1 tane var.

Hangisi ile taşıyacaksın diye soruyorlar.

Sen: "-HAYIIIIIIIIIIRRRRRRRRRRR 850 daha hızlıııı. En iyisi 850 Akıl var mantık var. 2 tane 700 hiç 850 den iyi olur muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu" diye yırtıyorsun kendini...
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vidoko 8 yıl
bu yeni seri eski nazaran farkı sadece performansmı ...
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By MuRaT 8 yıl
256 bitle mi Gelecek acaba
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