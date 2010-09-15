AMD Radeon HD 6700 serisinin teknik özellikleri gün ışığına çıktı

AMD'nin Ekim ayında lanse etmeye hazırlandığı Barts kod adlı yeni nesil grafik yongasının detayları netleşiyor. Radeon HD 6700 serisinde kullanılması beklenen ikinci jenerasyon DirectX 11 yongasının teknik detaylarını içeren yeni bir döküman yayınlandı. Radeon HD 6750 ve Radeon HD 6770 olmak üzere iki farklı modelde kullanılması beklenen yeni GPU, TSMC'nin tesislerinde 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor. Şimdi isterseniz AMD'ye ait olduğu belirtilen döküman ışığında Barts GPU'sunun detaylarına bakalım.

Radeon HD 5700 serisinde kullanılan Juniper GPU'sunda olduğu gibi iki farklı versiyonu hazırlanan Bart GPU'sunun, Pro uzantılı versiyonu Radeon HD 6750 modelinde XT uzantılı versiyonu ise Radeon HD 6770 modeline güç verecek. Başta bellek veri yolu desteği olmak üzere HD 5700 serisine göre önemli farklar içeren kartların detayları şu şekilde;

Radeon HD 6770: 850MHz GPU ve 4200MHz bellek saat hızına sahip olacağı belirtilen Radeon HD 6770, dökümana göre 960x paralel işlem birimiyle gelecek. GeForce GTX 460'ın 1GB'lık modeline karşı konumlandırılacağı belirtilen ekran kartı 48x doku ünitesine ve 32 ROP birimine sahip olacak. Isıl güç tasarımının 150 Watt'ın biraz üzerinde olması beklenen Radeon HD 6770'in GeForce GTX 460 1GB'a göre daha yüksek performans/ watt başarımına sahip olduğu da dökümandaki detaylar arasında yer alıyor.

Radeoon HD 6750: AMD'ye ait olduğu belirtilen dökümana göre Radeon HD 6750, GeForce GTX 460 768MB'a karşı konumlandırılacak. Benzer şekilde 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacak ekran kartının, 700-725MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarında çalışması bekleniyor. 800x paralel işlem birimine sahip olacağı belirtilen Radeon HD 6750'de 40x doku ünitesi ve 32x ROP birimi olacak. Isıl güç tasarımının 150 Watt'ın olması beklenen ekran kartı, abisi gibi rakibi olan karttan yani GeForce GTX 460 768MB'dan daha iyi performans / watt başarımına sahip olacağı da görünen detaylar arasında yer alıyor.

Ortaya çıkan görselin AMD'ye ait olup olmadığı henüz netleşmese de, daha önce Radeon HD 6000 serisine yönelik bazı görseller yayınlayan Chiphell sitesinde çıkması olması, resmi döküman olma ihtimalini güçlendiren bir detay.