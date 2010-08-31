AMD Radeon HD 6800 serisi, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellekle geliyor

AMD'nin Kasım ayında satışa sunacağı Radeon HD 6800 serisi yüksek performanslı ekran kartlarında, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman kod adlı grafik yongasının kullanılacağını belirtmiştik. Tayvan merkezli TSMC firmasının tesislerinde 40nm fabrikasyon süreciyle üretilen yeni GPU'nun ilk etapta iki veya üç farklı versiyonu üretime girecek.

Üreticilerden gelen bilgilere göre Cayman XT GPU'su Radeon HD 6870 modeline, Cayman Pro GPU'su ise Radeon HD 6850 modeline güç verecek. Şu an için yol haritasında görünmese de AMD, farklı fiyat aralıklarındaki model beklentisini karşılamak adına, Cayman grafik yongasının LE uzantılı kırpılmış bir versiyonunu da Radeon HD 6830'da kullanabilir.

AMD'nin Cayman tasarımı, Radeon HD 5800 serisinde kullanılan Cypress GPU'su ile büyük benzerlikler taşıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan Cayman GPU'sunun, başta tesellation performansı olmak üzere bazı açılardan önemli optimizasyonlar içermesi ve daha yüksek bellek bant genişliği sunması bekleniyor.

ATi Radeon HD 5800 serisi ile kıyaslandığında çok daha hızlı bellek yongaları kullanması beklenen AMD'nin, nasıl bir tercihte bulunacağı henüz bilinmiyor. Ortaya çıkan bazı test sonuçlarına göre Radeon HD 6870'te 6.4GHz'de çalışan bellek yongalarına yer verildiği ön görülse de, hacimli üretime girecek kartlarda o hızda bellek yongası kullanılmayabilir.

Hynix tarafından 7GHz'de çalışan GDDR5 bellek yongası aylar önce lanse edilmiş olmasınakarşın, Koreli bellek üreticisi henüz AMD ile herhangi bir kontrat imzalayıp imzalamadığını açıklamadı. Gelen bilgilere göre Radeon HD 6800 serisinde 5GHz'ın üzerinde çalışan bellek yongalarının standart olması beklenirken, AMD'nin konuyla ilgili sessizliği sürüyor.