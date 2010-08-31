AMD Radeon HD 6800 serisi, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellekle geliyor

AMD'nin Kasım ayında satışa sunacağı Radeon HD 6800 serisi yüksek performanslı ekran kartlarında, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman kod adlı grafik yongasının kullanılacağını belirtmiştik. Tayvan merkezli TSMC firmasının tesislerinde 40nm fabrikasyon süreciyle üretilen yeni GPU'nun ilk etapta iki veya üç farklı versiyonu üretime girecek.
Üreticilerden gelen bilgilere göre Cayman XT GPU'su Radeon HD 6870 modeline, Cayman Pro GPU'su ise Radeon HD 6850 modeline güç verecek. Şu an için yol haritasında görünmese de AMD, farklı fiyat aralıklarındaki model beklentisini karşılamak adına, Cayman grafik yongasının LE uzantılı kırpılmış bir versiyonunu da Radeon HD 6830'da kullanabilir.
AMD'nin Cayman tasarımı, Radeon HD 5800 serisinde kullanılan Cypress GPU'su ile büyük benzerlikler taşıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan Cayman GPU'sunun, başta tesellation performansı olmak üzere bazı açılardan önemli optimizasyonlar içermesi ve daha yüksek bellek bant genişliği sunması bekleniyor.
ATi Radeon HD 5800 serisi ile kıyaslandığında çok daha hızlı bellek yongaları kullanması beklenen AMD'nin, nasıl bir tercihte bulunacağı henüz bilinmiyor. Ortaya çıkan bazı test sonuçlarına göre Radeon HD 6870'te 6.4GHz'de çalışan bellek yongalarına yer verildiği ön görülse de, hacimli üretime girecek kartlarda o hızda bellek yongası kullanılmayabilir.
Hynix tarafından 7GHz'de çalışan GDDR5 bellek yongası aylar önce lanse edilmiş olmasınakarşın, Koreli bellek üreticisi henüz AMD ile herhangi bir kontrat imzalayıp imzalamadığını açıklamadı. Gelen bilgilere göre Radeon HD 6800 serisinde 5GHz'ın üzerinde çalışan bellek yongalarının standart olması beklenirken, AMD'nin konuyla ilgili sessizliği sürüyor.
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1 - 256bit ve üstü
2 - çekirdek hızı (Engine Clock)
3 - bellek hızı (share memory)
4 - 512mb ve üstü bellek
mesela bu ekran kartı ,örnek olsun diye
"HIS HD6850 GDDR5 1GB 256Bit AMD Radeon DX11 Ekran Kartı"
Bellek Hızı: 4000MHz / Çekirdek Hızı: 775MHz
Bit olayına kafayı takanlara tek bir soru sormak lazım: "Eşdeğer rakip karttan daha performanslı ve daha ucuz bir kart olsa ama 64bit olsa alır mıydınız?"
su an ınanın 4870 bıle gta4 de dahıl butun oyunları kasmadan oynatıo fantezıye gerek yok
bu mıllettın bosa verecegı parası yok
Öncelikle dx11'in kaymağı yenmeli. Sonra bir şeyler yaparlar...
İyi sallamışım ama hakikaten HD6800 serisi pek de OverClock olmuyor
Neden diyorum ? Söyleyeyim.
Bit ne kadar fazla olursa die boyutu artacağından fiyat o kadar yüksek olacak.
Şimdi soruyorum: 6870 çıkarsa ve 5870 ten %10 daha performanslı olursa ama fiyatı da aynı olursa mı daha iyi, yoksa 5870 ten %20 daha performanslı olup ta fiyatı 150 lira daha pahalı olursa mı tercih edersiniz?
Heyy bitçiler. Şunu anlayın artık. AMD hem kart hızlı olsun , hem de satın alınırken müşterileri zorlamayacak bir şekilde üretim yapmaya çalışıyor.
Yoksa o da bilmiyor mu 384 Bit yapsın?
tamam!! sakin..
relax
ramleri 1GB - 2GB yapacaklarına HD 6770 i 256 bit 512MB DDR5 veya DDR3 yapsınlar yolu tıkamasınlar
Yav neden kendini HD6870 ile kısıtlıyorsun. Mesela HD6770 = HD5870 olsun. HD6870 384bit olur. HD6870 384 bit ise uç sınıra konumlandırsın öyle bir fiyat etiketi kullansın. HD6600 ise HD5700 olur. Her zaman pahalısının alıcısı da çıkar. Source arkadaşımız mesela. Allah korusun sistemini :) bir şey olmasın ama ağzım açık kaldı. Öyle sistemi alan gibi kişi Ati pahalı olursa alanı da olur. Yapabileceğinin en iyi performans verenini yapsın. Alan alır, almayan almaz. Bu kadar basit. Nvidia'nın yaptığı oda zaten. En uç sınıra geçmeye çalışıyor. Bunu GTX200'de başardı ve alıcısı da çıktı. Yeni bir seri çıkarken bir ileriye taşıması gerekir. Her ne kadar ATi araya yeni bir seri çıkartsa da satış yapması için bir üst seviyeye çıkartsın performansı. Yoksa hep yenilenmiş %20 performans attırılıp yeni seri çıkartılacak ise işimiz zor...
Gerçi AMD'nin ATI yok artık ama olsun, kırmızısı yeter. Yine hd4000 ve hd5000 serisinde olduğu gibi sessizliğini koruyacaktır sanıyorum. Tanıtıma 1 hafta kala doğru bilgiler gelmeye başlar. Zaten o sırada bombayı patlatırlar.
Habere ilişkin olarak bu karta 1 GB belleğin yetersiz olacağını da düşünüyorum. Eyefinity gibi bir teknolojiyibarındıracağını, yeni oyunlarda bellek kullanımının oldukça arttığını ve bu kartın da yüksek düzeyde performans isteyenlere hitap edeceğini düşünürsek, 1 GB bellek yakışmamış. Eyefinity kurulumu ile yüksek çözünürlükte test edilen birçok oyunda hd5870'e bile 1 GB belleğin yetersiz geldiği görülmüştü. Açıkcası bu kart 256 bit bellek veri yolu ile gelecekse 2 GB standart olmalı diye düşünüyorum. 384 bit olursa gtx480 gibi 1,5 GB bellek mantıklı olabilir. Ancak 1 GB bellek cidden yetersiz kalacaktır.
Eğer 1 GB bellek ile geleceği kesinleşirse AMD'nin (ya ben Ati demeye alışmışım, olmuyor! ) bellek mimarisini yenilediğini düşünebiliriz. Bu durumda tam anlamıyla 2. bir x1900 serisi yaşanıyor demektir. Bkz: Ring Bus bellek mimarisi.
yani kartların eski mimari üzerine kurulmuş olmasına rağmen komple yenilemeden geçirilmiş olması çok güzel bir gelişme.
bakalım güç tüketimi konusunda ne gelişmeler olacak...
bende bu karta 1 gb ram pek yeterli gelmeyecek gibi dusunuyorum. 2gb lık modelleri ucuk olmassa alınabilir...
dolasan testler dogruysa atinin yeni mimarisinin performansını dusunemiyorum
5870e eyefinity hariç diğer çözünürlüklerde 1GB ram yeter iken kendinden sadece en fazla %20 daha hızlı olacak bir kart için neden yetmiyor.. birden bire bu ram sıçramasından ki mantık nedir?? Tamam eyefitinty'e yetmiyor.. Hatta ATI bile yok AMD bile bas bas bağırıyor diyorki eyefinity kullanıyorsanız 2GB bellek kullanın performansta ciddi farklar var diye.. şimdi bu konu haricinde ortalama %15 diyelim daha hızlı olcak bir kart için neden eski seride yetiyorduda şimdi 1GB yetmiyor.. tamam zamanı gelince onunda miladı dolacak hatta ileride 4-8GB bellekler standart olcak yeri gelince ama birden bu sıçrama nedendir ne oldu anlamak zor??? ki zaten 2GBlık modellerde çıkacaktır.. çok isteyenler için..
Artı AMD hala eski mimariyi kullanıyor bu da demek oluyor ki gpu 256bit bellek desteğine sahip.. bu oranını artırmak için mimaride değişiklik yapması şart.. Ama bu yeni bir mimari değil sadece güncellemiş bir varyasyon.. melez bir gpudur... AMD baktı ki eski mimari ile bile fermiden üstün kart çıkarabiliyoruz neden çok üstün yeni nesil bir kart çıkaralım ki?? %10 bile geçsek yeter dedi.. yeni mimariyide seneye satacaklar adamlar sana.. bu kadar basit.. olay tamamen duygusal...