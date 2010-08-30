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AMD Radeon HD 6870'e ait olduğu iddia edilen 3D Mark Vantage puanları ortaya çıktı

AMD Radeon HD 6870'e ait olduğu iddia edilen 3D Mark Vantage puanları ortaya çıktı
8 yıl
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Ekran Kartı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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AMD Radeon HD 6870'e ait olduğu iddia edilen 3D Mark Vantage puanları ortaya çıktı
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AMD Radeon HD 6870'e ait olduğu iddia edilen ilk performans ve benchmark bilgileri ortaya çıkıt. Crunchgear sitesi tarafından yayınlanan habere göre, Çin merkezli PCinLife.com adı bir site AMD'nin yeni ekran kartına ait benchmark ve GPU-Z bilgilerini internet ortamına sızdırmayı başardı. 3DMark Vantage adlı benchmark uygulaması ve GPU-Z adlı uygulamaya ait olan görüntüler, AMD Radeon HD 6870 ile ilişkilendirilerek yayınlandı. Doğruluğu henüz onaylanmamış olan bu görüntülerde AMD Radeon HD 6870'in 3DMark Vantage adlı uygulamadan 11634 GPU skoru aldığı görünüyor. Bu puanın şu andaki yüksek performanslı kartlar olan Nvidia GTX 480 ve HD 5870'ten ortalama 2500 puan yüksek olduğu belirtiliyor. İlerleyen günlerde yayınlanan bu görüntülerin doğruluğu hakkında resmi bir açıklama veya yeni görsellerin yayınlanacağı tahmin ediliyor.

AMD Radeon HD 6870'e ait olduğu iddia edilen 3D Mark Vantage puanları ortaya çıktı
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SupermanPrime 8 yıl
inşallah biran önce bititirde rekabet olur fiyatlar düşer gerisi kullanıcıya zarar zaten
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sakiri 8 yıl
Ati grafik kartlarini bursaspora benzettim. Gecen sene sampiyon oldu bu senede sampiyon olacak gibi görünüyor. Nvidia henüz transferleri bitirmis degil.
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cihansevencan 8 yıl
bu çekişmeler olmasa forum un tadı olmazki ben sırf bu çekişmeleri okumak için giriyorum buraya...
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dstk 8 yıl
HD6770 ve HD6830'u bekliyorum...
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Master_Evil 8 yıl
512bit diye görmüştüm diğer sayfalarda
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otomania 8 yıl
Hala fanatizm :D
Bu sitenin kitlesi harika ya.. nvidia'cılar (amd)ati'ciler, ne kadar yakından tanıyormuşuz bu adamları aslında, üst düzey yönetici olan bile var sanırım aramızda ki; miting alanlarından etkilenip birbirini "karalama"ya yönelik hakaretler ve eleştiriler okuyorum...
Eleştiri dozunda yapılmalı, eğer firmaların içinden, yönetici kadrodan ya da sahiplerindne değilseniz anlamsız yorumlarda bulunmayın...
Yok dolandırıcıymış... Çok komik bi o kadarda üzücü...
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alito 8 yıl
doğru olma olasılığı yüksek ama bu testlerin beta aşamasında yapıldığını varsayarsak performansın daha yukarılara çekilebileceği ihtimalinide değerlendirmek gerek.
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Batuist 8 yıl
sanki daha önce başka bir topikte bu haber çoktan yorumlandı üzerine de çayları içip konuyu da kapatmıştık gibi hatırlıyorum...
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DH Misafiri 8 yıl
burada oturmuş hala amd yi eleştirebiliyorsunuz buna anlam veremiyorum. türkiyede hangi ekran kartı amd lerden daha iyi f/p oranına sahip? gtx480 5870 karşılaştırması bile anlamsız gtx480 dediğiniz kart neredeyse 5970 fiyatında karşılaştırıyorsanız böyle karşılaştırın da asıl dolandırıcının nvidia olduğunu anlayın. aynı performansa yarı yarıya daha fazla para vermeye hevesliyseniz evet amd bu işi bilmiyor (!)
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yilmaz196 8 yıl

DH Misafiri

burada oturmuş hala amd yi eleştirebiliyorsunuz buna anlam veremiyorum. türkiyede hangi ekran kartı amd lerden daha iyi f/p oranına sahip? gtx480 5870 karşılaştırması bile anlamsız gtx480 dediğiniz kart neredeyse 5970 fiyatında karşılaştırıyorsanız böyle karşılaştırın da asıl dolandırıcının nvidia olduğunu anlayın. aynı performansa yarı yarıya daha fazla para vermeye hevesliyseniz evet amd bu işi bilmiyor (!)

Amd babanın oğlu heralde, bu kadar sinirlendiğine göre...
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MrPerFormance 8 yıl
Benim anlamadığım neden sadece vantage testi yapılıpta sunulmuş. Bu karta sahip olan vatandaş diğer testleride yapsaymış bari. Acaba diğerlerinde nvidia nın gerisinde kalıyorsa ondan mı sadece bu test sonucu var. Kartı çıkarana kadar nvidia yı geçiyoruz diye reklam yapıp kart çıktından sonra nvidianın gerisinde kalan testler çıkmasın??
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LostPower 8 yıl
Bir konuda kafam karıştı bu ekran kartlarına kim ihtiyac duyuyorda firma yeni ekran kartı çıkarma geregi duyuyor anlam veremedim .Fiyatlar okadar ucukki bir 5870 bile alamadık 6000 serisi cıktı cıkıcak çok ilginç...
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