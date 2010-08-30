AMD Radeon HD 6870'e ait olduğu iddia edilen 3D Mark Vantage puanları ortaya çıktı

AMD Radeon HD 6870'e ait olduğu iddia edilen ilk performans ve benchmark bilgileri ortaya çıkıt. Crunchgear sitesi tarafından yayınlanan habere göre, Çin merkezli PCinLife.com adı bir site AMD'nin yeni ekran kartına ait benchmark ve GPU-Z bilgilerini internet ortamına sızdırmayı başardı. 3DMark Vantage adlı benchmark uygulaması ve GPU-Z adlı uygulamaya ait olan görüntüler, AMD Radeon HD 6870 ile ilişkilendirilerek yayınlandı. Doğruluğu henüz onaylanmamış olan bu görüntülerde AMD Radeon HD 6870'in 3DMark Vantage adlı uygulamadan 11634 GPU skoru aldığı görünüyor. Bu puanın şu andaki yüksek performanslı kartlar olan Nvidia GTX 480 ve HD 5870'ten ortalama 2500 puan yüksek olduğu belirtiliyor. İlerleyen günlerde yayınlanan bu görüntülerin doğruluğu hakkında resmi bir açıklama veya yeni görsellerin yayınlanacağı tahmin ediliyor.

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