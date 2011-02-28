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AMD Radeon HD 6990, 8 Mart'ta lanse edilebilir

8 yıl
8,7b
1
16
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin resmi görüntüleri bugün ortaya çıkan çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi Radeon HD 6990 için lansman tarihi de şekilleniyor. Henüz AMD tarafından resmi olarak doğrulanmış olmasa bile Alman 3DCenter sitesinin göre Radeon HD 6990, yarın başlayacak ve 5 Mart'a kadar devam edecen CeBIT 2011 sonrasına lanse edilebilir.

Lansman tarihi olarak 8 Mart'ın telaffuz edildiği Radeon HD 6690, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman XT GPU'sunun çiftini kullanıyor. 3072x paralel işlem birimine, 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 4GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak ekran kartı Radeon HD 5970'in yerini alacak ve GTX 590 ile rekabet edecek.


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BehramX 8 yıl
Akşam üsttü satıldı Yavrucuklarım siz satmayı beceremiyorsanız benim kabahatim nedir :@ ayrıca içindeki dirt 2 oyunuda vermedi kart alan adam taaa anadolu yakasında gelip aldı. :)
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theyapici 8 yıl
8 mart doğum günüm 6690 da doğum günü hadi hayırlısı.Ama neden cebit de yapmamışlar anlayamadım.Galiba özel ve tek olmak istiyorlar
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gkn_ymz 8 yıl
@SLaYeR KiNG

sizin dünyadan haberiniz yok anlaşılan

derken umarım bu laf bana değil
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Bastille 8 yıl
"Lansman tarihi olarak 8 Mart'ın telaffuz edildiği Radeon HD !!!6690!!!, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman XT GPU'sunun çiftini kullanıyor"
6690 yazılmış. Bilginize.
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DH Misafiri 8 yıl
CeBIT fuarında tanıtmak varken, CeBIT'ten sonraya bırakmak pek mantıklı gelmiyor. Kaldı ki CeBIT sonrasında bile hala CeBIT konuşulacakken arada kaynar gibi geliyor.
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gkn_ymz 8 yıl
gerçekten 800 Liraya 5970 nasıl satılmaz arkadaş 2. el forumda fazla dolaşmıyor belli
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BehramX 8 yıl
Alıcı var ise Pm atsın kart daha 4 aylık garantisi vatandan devam etmekte "1100 TL" pazarlıksızdır. istanbul/Büyükçekmece
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SLaYeR KiNG 8 yıl

BehramX

Alıcı var ise Pm atsın kart daha 4 aylık garantisi vatandan devam etmekte "1100 TL" pazarlıksızdır. istanbul/Büyükçekmece


arkadaşı uyandırın, forumda bir sürü arkadaş 800tl'den bile satamıyor..
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gkn_ymz 8 yıl
bu kadar yüksek kartlar fantastik kullanıcılar için heralde 3-5 monitör bağlamak için bende şuan 5850 var 1600x900 full ayar akıcı tüm oyunları açıyor ???
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güneş__ 8 yıl
@BehramX

kac para modeli ne
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gereksiznick 8 yıl
madem böle bi kart yapıyorsun o zaman ea,Activison vs. gibi oyun sektöründede tekel olda alalım kartını.

Bi tek 3dmarkVantageylemi oynucak millet ?
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maliahmet1 8 yıl
kaça satıyorsunuz ben alayım
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BehramX 8 yıl
5970 satmayı düşünüyorum eğer bu çıkar ise duyurulur
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TrMhMt 8 yıl
Piyasada oyun yok ama kartlarin arka arkasi kesilmiyor !!!

Gelsin bakalim .......
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