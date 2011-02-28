AMD Radeon HD 6990, 8 Mart'ta lanse edilebilir

AMD'nin resmi görüntüleri bugün ortaya çıkan çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi Radeon HD 6990 için lansman tarihi de şekilleniyor. Henüz AMD tarafından resmi olarak doğrulanmış olmasa bile Alman 3DCenter sitesinin göre Radeon HD 6990, yarın başlayacak ve 5 Mart'a kadar devam edecen CeBIT 2011 sonrasına lanse edilebilir.

Lansman tarihi olarak 8 Mart'ın telaffuz edildiği Radeon HD 6690, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman XT GPU'sunun çiftini kullanıyor. 3072x paralel işlem birimine, 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 4GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak ekran kartı Radeon HD 5970'in yerini alacak ve GTX 590 ile rekabet edecek.