AMD Ryzen işlemcilerinin modelleri ve çıkış tarihi sızdırıldı!

AMD’nin uzun süredir beklenen Ryzen işlemci ailesi hakkında gün geçtikçe sızıntı bilgiler gelmeye devam ediyor. Son gelen haberlerde ise işlemci ailesinde bulunan modellerin isimlerine ve çıkış tarihine yer verildi. Gelen bilgilere göre yeni platform 2 Mart’ta duyurulacak. Bununla birlikte işlemcilerin ön eklerinin şimdiye kadar bilinenin aksine ‘’R’’ harfi olacağı ve SR’nin ise Summit Ridge kod adından geldiği bilgisine yer verildi.

R3, R5 ve R7 olmak üzere 3 sınıf halinde karşımıza çıkacak olan işlemcilerin hepsi çarpan kilitsiz olacak. Sızıntıda yer alan bilgilere göre buna ek olarak her sınıfta çarpan kilidinin olmamasının yanında hız aşırtma için bazı özelleştirmelere gidilmiş ‘’X’’ eki almış modellere yer verilecek.

R7

R5

R5 sınıfında ise en hızlı model olacak olan R5 1600X’te 6 çekirdek 3.5 GHz’lik taban ve 3.9 GHz’lik tavan frekansta görev yapacak. Sınıfta 6 çekirdekli modellerin yanı sıra 4 çekirdekli modeller de karşımıza çıkacak.Ailedeki en hızlı 4 çekirdekli işlemci olması beklenen R5 1400X modelinin 4 çekirdek 8 izlek konfigürasyonuyla karşımıza çıkması beklenirken çalışma frekansları hakkında net bir bilgi mevcut değil. Öte yandan R5 1600X adını alacak modelin Intel Core i5-7600K, R5 PRO 1600’ün Core i5-7600 ve R5 1500’ünse Core i5-7500’e denk bir performans sergilemesi bekleniyor.

R3

Ryzen ailesinin en alt seviyesini oluşturacak R3 modellerinin hepsi 4 çekirdeğe sahip olacak lakin sanal izlek desteği sunmayacaklar. Seride en hızlı model olarak karşımıza çıkacak olan R3 1200X diğerleriyle aynı çekirdek konfigürasyonu sunarken 3.4 GHz’lik taban frekansta ve 4.0 GHz veya daha yüksek bir tepe frekansta görev yapacak. İşlemci ailesinin Intel tarafındaki karşılığı ise Core-i3 ailesiyle Pentium ailesi olacaktır. TDP değerlerinin ve fiyatlarının ise diğer 2 sınıftan aşağıda olması bekleniyor. Daha detaylı bilgi için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.

2 Mart'ta Duyurulabilir

GDC 2017 etkinliğinde 2 Mart tarihinde duyurulacak. Bunun yanı sıra ilk başta bütün işlemcilerin duyurulması beklenirken sadece R7 ailesinin satışa sunulması bekleniyor. Tabi AM4 soketine sahip anakartlar da bu tarihten sonra raflardaki yerini alacaktır. Yeni anakartların özelliklerine ise Son olarak platforma dair gelen bilgilerin arasında çıkış tarihi de yer alıyor. Kaynağa göre Ryzen işlemcilerietkinliğindetarihinde duyurulacak. Bunun yanı sıra ilk başta bütün işlemcilerin duyurulması beklenirken sadeceailesinin satışa sunulması bekleniyor. Tabisoketine sahip anakartlar da bu tarihten sonra raflardaki yerini alacaktır. Yeni anakartların özelliklerine ise bu haberimizden ve aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz.

http://wccftech.com/amd-ryzen-am4-processor-family-leak-r7-1800x-flagship/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

sınıfında Ryzen ailesinin en hızlı modeli aynı zamandaeki de almış olanolacak. İşlemcidetoplamda(4+16) önbellek eşlik edecek.değeriylemodeliyle benzer performans sunması beklenen modelindeğeri iseolacak. Fiyatının isearasında olması bekleniyor. Geriye kalanişlemcileri de yinesunacaklar vearasında görev yapacaklar. Bu modellerin isevemodellerine karşılık gelmesi bekleniyor.