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AMD Ryzen işlemcilerinin modelleri ve çıkış tarihi sızdırıldı!

Teknoloji dünyasının merakla beklediği Ryzen işlemci ailesinin modelleri ve çıkış tarihi son gelen sızıntıda detaylandı. Ayrıca modellerin ön ekleri de değişmişe benziyor.
2 yıl
8,4b
1
82
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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AMD’nin uzun süredir beklenen Ryzen işlemci ailesi hakkında gün geçtikçe sızıntı bilgiler gelmeye devam ediyor. Son gelen haberlerde ise işlemci ailesinde bulunan modellerin isimlerine ve çıkış tarihine yer verildi. Gelen bilgilere göre yeni platform 2 Mart’ta duyurulacak. Bununla birlikte işlemcilerin ön eklerinin şimdiye kadar bilinenin aksine ‘’R’’ harfi olacağı ve SR’nin ise Summit Ridge kod adından geldiği bilgisine yer verildi.

R3, R5 ve R7 olmak üzere 3 sınıf halinde karşımıza çıkacak olan işlemcilerin hepsi çarpan kilitsiz olacak. Sızıntıda yer alan bilgilere göre buna ek olarak her sınıfta çarpan kilidinin olmamasının yanında hız aşırtma için bazı özelleştirmelere gidilmiş ‘’X’’ eki almış modellere yer verilecek.

R7 

R7 sınıfında Ryzen ailesinin en hızlı modeli aynı zamanda ‘’X’’ eki de almış olan R7 1800X olacak. İşlemcide 8 çekirdek 16 izleğe L2+L3 toplamda 20 MB (4+16) önbellek eşlik edecek. 3.6 Ghz’lik taban frekansı ve 4.0 Ghz’lik boost clock değeriyle Intel’in Core i7-6900K modeliyle benzer performans sunması beklenen modelin TDP değeri ise 95 watt olacak. Fiyatının ise 499$ ila 699$ arasında olması bekleniyor. Geriye kalan R7 işlemcileri de yine 8 çekirdek 16 izlek sunacaklar ve 3.0 GHz-3.6 GHz arasında görev yapacaklar. Bu modellerin ise Core i7-7700K ve Core i7-6800K modellerine karşılık gelmesi bekleniyor.

R5 

R5 sınıfında ise en hızlı model olacak olan R5 1600X’te 6 çekirdek 3.5 GHz’lik taban ve 3.9 GHz’lik tavan frekansta görev yapacak. Sınıfta 6 çekirdekli modellerin yanı sıra 4 çekirdekli modeller de karşımıza çıkacak.Ailedeki en hızlı 4 çekirdekli işlemci olması beklenen R5 1400X modelinin 4 çekirdek 8 izlek konfigürasyonuyla karşımıza çıkması beklenirken çalışma frekansları hakkında net bir bilgi mevcut değil. Öte yandan R5 1600X adını alacak modelin Intel Core i5-7600K, R5 PRO 1600’ün Core i5-7600 ve R5 1500’ünse Core i5-7500’e denk bir performans sergilemesi bekleniyor.

R3

Ryzen ailesinin en alt seviyesini oluşturacak R3 modellerinin hepsi 4 çekirdeğe sahip olacak lakin sanal izlek desteği sunmayacaklar. Seride en hızlı model olarak karşımıza çıkacak olan R3 1200X diğerleriyle aynı çekirdek konfigürasyonu sunarken 3.4 GHz’lik taban frekansta ve 4.0 GHz veya daha yüksek bir tepe frekansta görev yapacak. İşlemci ailesinin Intel tarafındaki karşılığı ise Core-i3 ailesiyle Pentium ailesi olacaktır. TDP değerlerinin ve fiyatlarının ise diğer 2 sınıftan aşağıda olması bekleniyor. Daha detaylı bilgi için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.
AMD Ryzen işlemcilerinin modelleri ve çıkış tarihi sızdırıldı!
 

2 Mart'ta Duyurulabilir

Son olarak platforma dair gelen bilgilerin arasında çıkış tarihi de yer alıyor. Kaynağa göre Ryzen işlemcileri GDC 2017 etkinliğinde 2 Mart tarihinde duyurulacak. Bunun yanı sıra ilk başta bütün işlemcilerin duyurulması beklenirken sadece R7 ailesinin satışa sunulması bekleniyor. Tabi AM4 soketine sahip anakartlar da bu tarihten sonra raflardaki yerini alacaktır. Yeni anakartların özelliklerine ise bu haberimizden ve aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz.

http://wccftech.com/amd-ryzen-am4-processor-family-leak-r7-1800x-flagship/ Yorum Yaz
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turbo-powwer 2 yıl en beğenilen
Şunu koysan daha iyi olcakmış hocam

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2 Yanıt Yanıtla +34
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Siyah Kalem 2 yıl Baholi
Orijinalden alıntı: OyuNKoliX

Orijinalden alıntı: MrT4ngo

Orijinalden alıntı: OyuNKoliX
Boşa geveliyorsun, farkında mısın? Olayı fanboyluğa çevirdin direk. Ağır AMD fanboyu olduğun belli.

Dostum senin intelden para alman beni AMD fanboyu yapmaz. 5-6 mesaj öncede belirtmişim işime intel gelirse intel alırım diye.
gelip amd forumuna i7 2700k ile tokatlarım asarım diyene istersen tartışmayalım kim fanboyluk yapıyor

Dostum derken? 2700K derken? Yazdığımı adam gibi okuyamayan biriyle neyi tartışıyorum ki? 2600K'nın efsane bir işlemci olduğunu kimse inkar etmez. Ben de o bağlamda biraz da ironi olsun diye(amd'nin cpu ve gpu'larını piyasaya çıkarma zamanlarındaki gecikmelere dem vurmak amaçlı ve tanıttığıyla hayata geçirdiği ürünlerin beklenen gibi olmamasından dolayı) böyle birşey yazdım fakat yaran var sanırım ki baya bi içerledin.

Böyle sanal alemde bazı tipler var adama kardeş dersin ben senin kardeşin değilim, arkadaşım dersin nereden arkadaş oluyoruz, birader dersin hayırdır ne biraderi der

Ne demesini bekliyorsunuz? OyuNKoliX beyefendi falan mı

Edit: Bir de ''gelsin de bir 2600K ile tokatlıyım'' deyip daha sonra ''amd'nin cpu ve gpu'larını piyasaya çıkarma zamanlarındaki gecikmelere dem vurmak amaçlı'' diye komik ötesi bir yorum atarsan insanlar bir taraflarıyla güler. Söylediğin lafa bak bir de söylediğin lafı neden söylediğini açıklamana bak. Cidden komik yani şunu 10 yaşında ki çocuk yapmaz.
AMD piyasaya geç çıkıyor? tamam gelsin o zaman bir tokatlıyım. Erken çıksaydı? ........ cevapsız.
Bir de lütfen yırtık dondan atlar gibi 2600K nın efsane olduğunu falan söyleme. Efsane değil diyen mi var? kendi kendine AMD konusunda gelin güvey olmuşsun.
Fanboy diyenlere de kızma ağır fanboysun.
Orijinalden alıntı: OyuNKoliXOrijinalden alıntı: MrT4ngoOrijinalden alıntı: OyuNKoliXBoşa geveliyorsun, farkında mısın?...
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1 Yanıt Yanıtla +30
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The Balance 2 yıl
Hahaha i3-R3 i5-r5 i7-r7 .
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Tristan23 2 yıl
R3'ler ne zaman gelecek artık!
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_Dominic_Toretto_ 2 yıl
Turbo ile yakalayabilir 4.2 falan belki.
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BalistikBomba 2 yıl
Arkadaşlar bence sistem alacaklar hemen almasın. Şunun şurasında Mart'a ne kaldı?

Hele bir de Ryzen, normal taban saat frekansında 7700K'yı geçerse...

AMD demek, fiyat performans demektir!
AMD demek, paranın hakkını almak demektir!
AMD demek, devlere kafa tutmak demektir!
AMD demek, hiç gelmeyecek bir sevgiliyi beklemektir!
AMD demek Mart'ı beklemektir!
Tıpkı kediler gibi...
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r0ket 2 yıl
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1070 ekran kartı var zaten
beyler şu parçaları alıyımmı yoksa bekliyimmi çok gıcık oldum bu amd ye pffffffffff
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nightsniffer 2 yıl
İsimlendirmeler %100 kolpa. CanardPC'nin söylediğine göre 5 ürün olarak piyasaya girecek. Benim tahminim ise yalnızca 4 ürün. 8/16 Süper, 8/16, 6/12, 4/8.
CanardPC bir de 4/4 olacak demiş ama ben sanmıyorum.
Edit: Çok pis mort oldum. Tablo doğru.
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-MoDeStUs- 2 yıl
Millet mezara girdi bunlar hala islemci cikaracak : )
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barannnnnn 2 yıl -MoDeStUs-
Harbiden ya:) Bende 6-7 ay bekledim, hatta bu kamiller yüzünden 3.15 kurdan bilgisayar toplama fırsatını kaçırdım. En sonunda dayanamadım geçen hafta pc topladım. Pişman mıyım? Haaayyyııırr :)
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Pegasustoni 2 yıl
Bu tablo bana düzmece geldi. Kiminde pro var kiminde yok kiminde x var bazısında yok. Bazısında x ve pro var normali yok.
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EfeYakupKarahanlı 2 yıl
AMD'ye ithaf olunur..
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Rindaman 2 yıl
Ben AMD'ye inanmıyorum. İşlemciler gelsin, en üst tier anakartlara takıp testler yapılsın ondan sonra konuşalım..
Yok ahmetcan r8 kodu intelin mehmetcan koduna felan denk geliyormuş vs vs...
Amd bu işlemcileri çıkardı ya, artık son nefesini verir herhalde..
İntel bir bakmışsın bir jenerasyon daha sürüp fatality yapmış...
Geçen burada yazdım amd anakartlara m2 bile daha ne zaman koydu diye... Arkadaşın biri çıktı benle yarışmaya başladı..
Ram frekanslarını hatırlıyorum intel 4000 mhz'lere gelmiş amd hala bir tane anakartı var 2666 mhz..
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