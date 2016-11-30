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AMD Zen tanıtımı Aralık ayında

AMD’nin merakla beklenen yeni Zen işlemci mimarisi nihayet sahneye çıkıyor. Önümüzdeki ay firmanın mini bir etkinlikle ilk teknik detayları paylaşması bekleniyor.
2 yıl
2,6b
1
40
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD’nin uzun yıllar emek vererek ortaya çıkardığı yeni Zen işlemci mimarisi nihayet sahneye çıkıyor. Firma Aralık ayında yeni işlemcilerin kısa detayları ve ilk karşılaştırma testleri hakkında teknoloji dünyasına brifing verecek.

13 Aralık 2016 tarihinde Teksas’ta gerçekleştirilecek olan Yeni Ufuklar etkinliğinin sunuculuğunu oyun habercisi Geoff Keighley yapacak. Firma yeni Zen işlemcilerin özel bir ön izlemesini katılımcılara sunacağını belirtiyor. Muhtemelen Intel’in iddialı işlemcileri ile yapılan karşılaştırma testleri de etkinlikte yer alacak. Ayrıca katılımcıların ilk kez AMD Zen mühendislik örneklerini incelemelerine de imkan tanınacak.

İsimlendirme

AMD’nin Zen mimarisi ile yeni bir isimlendirmeye girmesi bekleniyordu. Intel’in Core işlemci ailesinde olduğu gibi segmentleri daha iyi bir şekilde tüketiciye anlatacak bir isimlendirme için AMD tarafında ciddi hazırlıklar var. Artık FX yerine SR şeklinde bir isimlendirme bizi karşılayacak.

AMD yeni işlemcilerinde 3 farklı segment belirledi. Zen SR3 serisi giriş seviyesine hitap eden işlemcileri barındıracak. Fiyatı 150$-200$ civarında olacak bu seriden sonra ise Zen SR5 geliyor. Fiyat aralığı ise 250$-300$ arasında. Profesyonellere hitap eden SR7 serinin fiyatının 300$-350$ arasında olacağı ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Pixel İstilası: Sade ve zorlayıcı bir bulmaca oyunu"

Her işlemcinin hız aşırtma imkanı bulunsa da bunlar belirli bir seviyeye kadar sınırlanıyor. AMD daha yüksek hız aşırtma kapasitesine sahip özel SR7 işlemciler de hazırlıyor. Bunların fiyatı ise 500$ seviyesine kadar çıkacak. Serilerde 4 veya 8 çekirdekli işlemciler yer alacak.

Yeni serinin 65W-95W arasında ısıl tasarım gücü sunacağı tahmin ediliyor. Özel hız aşırtma versiyonları daha yüksek frekans değerlerine sahip olacak ancak TDP değeri yine 95W seviyesinde kalacak. AMD’nin üst seviye işlemciler için tanıtımda görücüye çıkaracağı referans soğutucuların da 140W gücünde olacağı belirtiliyor. 14nm fabrikasyon süreci ile üretilen Zen mimarisinin ne kadar etkili olduğu görülebiliyor.

Testler

AMD yaptığı testlerde SR7 işlemcilerin render alma konusunda Intel Core i7-6850K ile benzer bir performans sergilediğini iddia ediyor. Henüz gerçek hayat testleri olmasa da sonuçların dikkat çekici olduğunu söylemek gerek. SR7 işlemciler 8 çekirdekli ve 16 izlek birimli iken Intel Core i7-6850K 6 çekirdekli ve 12 izlek birimli. Fiyatının da 600$ seviyesinde olduğunu düşündüğümüzde AMD yine fiyat-performans cephesinden Intel’i vurmaya hazırlandığını söyleyebiliriz.

X370 kod adlı AM4 anakartlar ile gelecek işlemcilerin yaklaşık olarak 3.3GHz taban hızı ve 3.5GHz aşırtılmış hızlarının olması bekleniyor. Hız aşırtma için ise 1.5V akımda 4.2GHz seviyeleri belirlenmiş. 5GHz sınırının sadece LN2 soğutucular ile mümkün olabileceği belirtiliyor. Ayrıca özel hız aşırtma versiyonlarının daha iyi bir anakart gerektireceği de tahmin ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Japonya dünyanın en güçlü süper bilgisayarını geliştirecek"

İlk AMD Zen işlemciler 17 Ocak tarihinde de satışlar başlayacak. Piyasaya çıkacak ilk ürünler ise Intel ile karşılaştırılan özel SR7 modelleri olacak. Yani grafik tarafındaki gibi bir strateji söz konusu. O tarafta ilk olarak RX 480 yani mimarinin en güçlü ekran kartını görmüştük. İlk piyasaya çıkacak modelin hız aşırtma odaklı SR7 işlemcisi olacağı belirtiliyor. 3.5GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli ve 16 izlek birimli işlemci 599$ fiyat etiketine sahip. Daha sonra çıta aşağıya doğru inecek.

AMD yeni mimarisine çok güveniyor. Hatta sonraki nesillerde Zen+ şeklinde daha geliştirilmiş bir mimari ile yola devam edilecek. Intel’in güçlü işlemcilerinin karşısına benzer performanslar sunan ancak çok daha ucuz olan ürünler çıkaracak AMD, düşük fiyat seviyesinde pazar payı çalmayı düşünüyor. Sonrasında ise iddialı APU’lar ile öne çıkmaya çalışacak.

 

http://wccftech.com/amd-zen-event-december-13/ Yorum Yaz
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Wilson Fisk 2 yıl en beğenilen
apple'nin her tanitimini zorla izlettiriyorsunuz esas bu tanitimi vermeniz lazim canli olacaksa tabi.saati sıkıntı degil.
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Patren 2 yıl
Zen le birlikte i5 i7 devri bitecek
Saldir AMD
1 Yanıt Yanıtla +11
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Hobar 2 yıl Doqann
Orijinalden alıntı: Doqann

AM3+ da calismaz degil mi ?


Çalıştırmasın zaten. Oldukça ısınan ve eski teknoloji çipseti vardı 10 yıl olacak nerdeyse

Yalnız ilk çıkan işlemciler söylendiği gibi 600$ olanlar olacaksa biraz daha bekleyeceğiz gibi.
Orijinalden alıntı: DoqannAM3+ da calismaz degil mi ?Çalıştırmasın zaten. Oldukça ısınan ve eski teknoloji çipseti var...
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Yoizhik 2 yıl
gerisayım ----> amd.com/...
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VETERINARY 2 yıl
Bence buda diğer AMD balonları gibi olacak, üzgünüm ama AMD'nin gözümde itibarı sıfır dediği hiçbir şeye inanasım gelmiyor.Umarım yanılırım da aradaki rekabet ile cpu fiyatları biraz olsun ucuzlar.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Glorfindel1907 2 yıl VETERINARY
VETERINARY
Bence buda diğer AMD balonları gibi olacak, üzgünüm ama AMD'nin gözümde itibarı sıfır dediği hiçbir şeye inanasım gelmiyor.Umarım yanılırım da aradaki rekabet ile cpu fiyatları biraz olsun ucuzlar.

Ön yargılı olmaya gerek yok hiç intel çokmu iyi durumda yani her yeni seride bir iki birşey ekleyip sunuyorlar millete yenilik diye.
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Orlando DeJoseph 2 yıl
Bu işlemciler Türkiye'ye geldikten sonra alıp, israile tepki amaçlı intel işlemcilerimizi yakıyoruz PAYLAŞŞŞŞ HERKES DUYSUNNN
1 Yanıt Yanıtla +3
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Glorfindel1907 2 yıl Orlando DeJoseph
Orlando DeJoseph
Bu işlemciler Türkiye'ye geldikten sonra alıp, israile tepki amaçlı intel işlemcilerimizi yakıyoruz PAYLAŞŞŞŞ HERKES DUYSUNNN

Parasını verdikten sonra yakmanın mantığı nedir peki??? Nasıl bir kafa yapısıdır bu anlamıyorum onlarında çok umrundaydı bizim işlemcilerini yakmamız üstelik parasını verdikten sonra
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Hobar 2 yıl
AMD hisseleri 10 a dayanmış durumda. Beklenti oldukça yüksek. Geçen sene 2 küsürden civarında alacaktım. Aracı kurum yurtdışı hesabı için 15000$ lazım dedi. O kadar nakitim yoktu alamadım kaldı öyle şimdi arkasından bakıyorum
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ardaalisahin 2 yıl
Her sey iyi de fiyatlar fazla gibi geldi.Bu kadr gec gelmesini sasirtici fiyatlarla duzeltmeliydi bence.Sr3 en az 6600k kadar performans versin ki mantikli olsun.
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SCARF4CE 2 yıl
Biraz geç olmadı mı ? Atı alan üsküdarı geçti bile. GPU tarafında da hala üst seviye ekran kartlarından bir ses yok AMD'nin.
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Jeezy 2 yıl
Valla ben biraz da olsa umutluyum.
Çünkü bu Zen mimarisini tasarlayan bir herif vardı tam adını hatırlamıyorum.
AMD'nin zamanında patlama yaptığı dönemde de işlemcileri o tasarlamıştı.
Zen için tekrar onu getirmişlerdi ama bir süre sonra Samsung'a geçti diye hatırlıyorum.
O adam yaptı ise iyi birşey çıkacak gibi.
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sniper23 2 yıl Jeezy
Jeezy

Valla ben biraz da olsa umutluyum.

Çünkü bu Zen mimarisini tasarlayan bir herif vardı tam adını hatırlamıyorum.

AMD'nin zamanında patlama yaptığı dönemde de işlemcileri o tasarlamıştı.

Zen için tekrar onu getirmişlerdi ama bir süre sonra Samsung'a geçti diye hatırlıyorum.

O adam yaptı ise iyi birşey çıkacak gibi.

Jim Keller ?

Adam şuan Tesla'da çalışıyor gerçi.
1 Yanıt Yanıtla +1
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der_Kaiser 2 yıl Jeezy
Jeezy

Valla ben biraz da olsa umutluyum.

Çünkü bu Zen mimarisini tasarlayan bir herif vardı tam adını hatırlamıyorum.

AMD'nin zamanında patlama yaptığı dönemde de işlemcileri o tasarlamıştı.

Zen için tekrar onu getirmişlerdi ama bir süre sonra Samsung'a geçti diye hatırlıyorum.

O adam yaptı ise iyi birşey çıkacak gibi.

Hocam ismi Jim Keller o mühendisin.
Adamın çalışma sistemi bu şekilde, bi firmayla anlaşıyor ve işi bitince herkes yoluna.
tek gecelik ilişki gibi düşün :)
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Sertan-57 2 yıl Jeezy
Jim Keller bro.
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-Oxy.gen- 2 yıl
SR3 I5 6600K dan iyi olursa alırım bende.
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nightsniffer 2 yıl -Oxy.gen-
SR3 Stock 6600K'y her alanda geçecektir diye tahmin ediyorum. Eldeki veriler bunu işaret ediyor.
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Wilson Fisk 2 yıl en beğenilen
apple'nin her tanitimini zorla izlettiriyorsunuz esas bu tanitimi vermeniz lazim canli olacaksa tabi.saati sıkıntı degil.
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Mr.ED 2 yıl
AMD daha önce mimari örneği işlemcisi ile (3 ghz ve 8 çekirdek 16ht) aynı saat hızlarında i7 6900k'ya (8çekirdek 16 ht) meydan okumadı mı? Cinebench15 testinde kafa kafaya sonuç almıştı. Fakat haberde 6 çekirdekli i7 6850'den bahsedilmiş. Sonra yeni testler mi geldi yoksa intel çomarlığı mı var haberde?
Ekleme: Umarım sonu fx zamanında gözlerinden sıvı azot çıkan abi gibi olmaz..
Ekleme2: İ7 7700K Testler yeni testlere göre skylake i7 6700k ile arasında %4 fark var. Eğer Zen iyi performans ve fiyattan girerse piyasayı götürür.
1 Yanıt Yanıtla
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mustacix 2 yıl Mr.ED
Mr.ED
AMD daha önce mimari örneği işlemcisi ile (3 ghz ve 8 çekirdek 16ht) aynı saat hızlarında i7 6900k'ya (8çekirdek 16 ht) meydan okumadı mı? Cinebench15 testinde kafa kafaya sonuç almıştı. Fakat haberde 6 çekirdekli i7 6850'den bahsedilmiş. Sonra yeni testler mi geldi yoksa intel çomarlığı mı var haberde?
Ekleme: Umarım sonu fx zamanında gözlerinden sıvı azot çıkan abi gibi olmaz..
Ekleme2: İ7 7700K Testler yeni testlere göre skylake i7 6700k ile arasında %4 fark var. Eğer Zen iyi performans ve fiyattan girerse piyasayı götürür.

intel core mimarisi artık iyice saflaştı yani mimaride geliştirecek çok az şey kaldır artık bence. yeni teknolojiler getirmesi lazım intel amcanın. 2017 amd vs intel işlemci savaşları olacak. fiyatlar bayağı kırılacağı için sistem toplamak isteyenlerin dönemi olacak. ters bir şey olamazsa amd nin lehine gelişecek sonraki dönemler. elinde yıl yıl dönem dönem geliştirile bilecek bir işlemci mimarisi var. amd, intel gibi teknoloji kas; nanometre küçült; sonra yine teknoloji ekle gibi bir yol izlerse intel için işler iyi gitmeyebilir. kaby lake ve sonrası için intel bir açıklama yapmadı sanırım. biraz daha sessiz kalıyor...
radikal işlemci tasarımına gitme yolunu seçerse çok ilginç şeyler olabilir.

(buradan sonrası ütobik işlemci içerir)
internet iletiminde fiber optik kablo kullanıyoruz. işlemci-anakart bağlantısı da benzer bir teknoloji ile yapılırsa çok daha değişik olur.
işlemci daha büyük bir tasarıma sahip olur ve güç girişi işlemcinin üzerine direk takılabilir.
ışık ile iletişim kurulursa ısıl problemler de aza iner diye düşünüyorum. ve düşük güç düşük ısı ve benzer performans. baya iyi olur.
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