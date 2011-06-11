AMD anakartlarda SLI desteği henüz aktive edilmedi

Nvidia geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla, SLI teknolojisini AMD platformuna yeniden sağlamaya başladığını açıklamış ve Bulldozer işlemciler için hazırlanan 9 serisi anakartlarla birlikte SLI kurulumlarının yapılabileceğini resmi olarak duyurmuştu. Ancak AMD tarafından 1 Haziran'da tanıtılan ve üreticiler tarafından pazara sunulmaya başlanan 9 serisi anakartlarda şu an için SLI kurulumu gerçekleştirmek pek mümkün görünmüyor.

Nvidia'nın resmi internet sitesinde yer alan 275.33 sürüm numaralı en son beta sürücüsü, şu an için AMD platformunda SLI teknolojisini aktif edecek güncellemeyi içermiyor. Expreview sitesi tarafından gerçekleştirilen testlerde iki adet GeForce GTX 570 ekran kartı sistem tarafından tanınmasına rağmen SLI teknolojisinin aktif edilemediği zira sürümün şu an için bu özelliği desteklemediği rapor edildi.





AMD 9 serisi anakartları ilk defa lanse ettiğinde yapılan incelemelerde, pek çok site SLI konfigürasyonunda testler almıştı ancak bu testler Nvidia tarafından sağlanan 270.77 sürüm numaralı özel bir sürücü ile gerçekleştirilebilmişti. Nvidia tarafından sadece, daha önce Intel anakartlar için SLI lisanslayan üreticilere verilen "AMD platformunda SLI desteği", 990FX çipsetli anakartlarda 3 yollu, 990X anakartlarda ise 2 yollu ekran kartı kurulumlarıyla kullanılabilecek.





Editörün Notu: Quadro ekran kartları için sunulan 275.36 sürücüsü modifiye edilerek SLI desteği kazanılabiliyor ancak şu an için genel kullanıma sunulmuş resmi bir sürücü bulunmuyor.