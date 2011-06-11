AMD anakartlarda SLI desteği henüz aktive edilmedi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nvidia geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla, SLI teknolojisini AMD platformuna yeniden sağlamaya başladığını açıklamış ve Bulldozer işlemciler için hazırlanan 9 serisi anakartlarla birlikte SLI kurulumlarının yapılabileceğini resmi olarak duyurmuştu. Ancak AMD tarafından 1 Haziran'da tanıtılan ve üreticiler tarafından pazara sunulmaya başlanan 9 serisi anakartlarda şu an için SLI kurulumu gerçekleştirmek pek mümkün görünmüyor.
Nvidia'nın resmi internet sitesinde yer alan 275.33 sürüm numaralı en son beta sürücüsü, şu an için AMD platformunda SLI teknolojisini aktif edecek güncellemeyi içermiyor. Expreview sitesi tarafından gerçekleştirilen testlerde iki adet GeForce GTX 570 ekran kartı sistem tarafından tanınmasına rağmen SLI teknolojisinin aktif edilemediği zira sürümün şu an için bu özelliği desteklemediği rapor edildi.
AMD 9 serisi anakartları ilk defa lanse ettiğinde yapılan incelemelerde, pek çok site SLI konfigürasyonunda testler almıştı ancak bu testler Nvidia tarafından sağlanan 270.77 sürüm numaralı özel bir sürücü ile gerçekleştirilebilmişti. Nvidia tarafından sadece, daha önce Intel anakartlar için SLI lisanslayan üreticilere verilen "AMD platformunda SLI desteği", 990FX çipsetli anakartlarda 3 yollu, 990X anakartlarda ise 2 yollu ekran kartı kurulumlarıyla kullanılabilecek.
Editörün Notu: Quadro ekran kartları için sunulan 275.36 sürücüsü modifiye edilerek SLI desteği kazanılabiliyor ancak şu an için genel kullanıma sunulmuş resmi bir sürücü bulunmuyor.
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Kadıköy Yazıcıoğlu'nda hala var bu tarz tavsiyeler. İntel alana Nvidia AMD alana AMD/ATI kart daha iyi olurmuşşşş.
aga ne sandın herşey para için ortada bi kan davası yok yeri geldimi arada bi böyle paslaşıyorlar işte ........
amd ana kart satışını artırırken nvidia vga satışını artıracak gelsiiinnn paralarrrrr.......
+1
Ama bu durumun hem avantajı hem dez avantajı var.Şimdi her iki firmanında elbette karına oluyor, amd anakart satarken nvidia gpu satıcak ancak bu seferde amd nin gpu satışı azalıcak.Ki yeni çıkan Amd işlemcilerde iyi olursa intel + sli yapanlar nasıl olsa sli da destekliyor diyip amd alıcaklarından bu seferde intel için olan anakart satımı azalıcak.
@setek01
Hocam bizim bazı arkadaşlarda söylüyordu bunu.Onlarda bu tip bilgisayarcılardan duymuşlar,adamlara doğru yolu öğrettim.
Bazı kişiler bu tip şeyler söylüyorlar.Neden diye soruyorum cevap yok.
ee ? ne olmuş
Bundan doğal ne var. Neden ?
adam allah bilir amd anakarta şu ana kadar nvidia kart hiç takılmıyordu sanıyor. dostum sadece sli yapılamıyordu, amd anakartta geforcelar çatır çatır çalışıyordu