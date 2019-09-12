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AMD boost frekans sorununa yönelik beta BIOS yayınladı

Ryzen işlemcilerinin iddia edilen hızlara ulaşamamasıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen AMD söz verdiği gibi sorunun üzerine eğildi.
5 sa.
1,2b
9
9
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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Zen 2 mimarisiyle kaydadeğer performans artışı sunan AMD 3. nesil yongalarının iddia ettiği hızlara çıkamaması nedeniyle donanım severlerin öfkesini üzerine toplamıştı. hatanın farkedilmesinin ardından firma resmi bir açıklama yapmış ve 10 Eylül tarihinde bilgilendirme yapacağını duyurmuştu.

Boost frekanslara ulaşılamamasının sebebi 

Firma aradaki süre zarfı içerisinde firma anakart üreticileriyle iletişime geçerek sorunun kaynağını tespit etmiş. Görünüşe göre düşük boost frekanslarının altında BIOS’taki bir hata yatıyor. Buna yönelik AGESA 1.0.0.3 ABBA'yı yayınlayan firmanın yeni yazılımı bazı anakart üreticileri tarafından kullanıma sunuldu bile.

Şu an için tüm modeller için sorun çözülmemiş olsa da ilk testlere göre Ryzen 7 3700X belirtilen hızları yakalayabiliyor. Tabi anakarttan anakarta hatta sistemden sisteme aynı sonuçlar elde edilmeyebilir. Yeni BIOS sürümünün henüz kararsız aşamada olduğunu da göz önünde bulundurursak şimdilik kısa sürede bu gelişme de oldukça başarılı kabul edilebilir.


https://www.guru3d.com/news-story/amd-confirms-agesa-1-3-abba-firmware-with-a-blog-post.html Yorum Yaz
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Boragungoren 4 sa. en beğenilen by__metallica
Son kullanıcı sorun ettiği için çıktı bu olay zaten
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bedevi1903 12 dk.
Biosta çok bir işe yaramıyor 3600x pbo açık halde bile maksimum tek çekirdek 4330 civarı görüyor
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DH Misafiri 2 sa.
Yeni BIOS kullanan bir AMD fanı olarak söylüyorum, sorun yok :)
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worldpartner 3 sa.
Bu forumdaki AMD fanlığı çok kötü. Gözleri kör olmuş. Aynısı İntel'de olsa yerden yere vurulurdu ama neymiş son kullanıcı için sorun yokmuş
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tokatli6061 1 sa. worldpartner
Bu sorun intelde olsaydı intel sorun olduğunu bile kabül etmeyebilirdi yada pardon der hiç bişey yapmazdı. Örnek işlemcilerinde çıkan açıklarda olanlar. Açık keşfedildiğinden beri kaç nesil geçti açıklar yerinde
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sniper23 3 sa.
AMD aynı Intel gibi boost clock açıklamasını değişti. Sadece tek çekirdek için geçerlidir diye bir ibare var artık.
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Grand_Alexander 3 sa.
yorum yapan arkadaşlar şunu göz ününde bulundurmalı boost hızı yapısı itibariyle ufak çaplı bir overclock olabilir ama bu hızı üretici garanti ediyor... ama siz bir işlemci aldığınızda bu hıza ulaşamazsanız bu sorun teşkil eder... tabiki belli koşullar var ama normal bir kullanıcı ve normal bir soğutma çözümü ile bu hızları garanti eden üretici bunun arkasında durmalı bu 100 Mhz de olabilir 500 Mhz de olabilir... beklentiyi oluşturan üretici çünkü...
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by__metallica 5 sa.
Abi 200 mhz altında çalışsa ne üstünde çalışsa ne ? Son kullanıcının umrunda olmayan şeyler.
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Boragungoren 4 sa. by__metallica
Son kullanıcı sorun ettiği için çıktı bu olay zaten
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fotrsapka 3 sa. by__metallica
İşlemci odaklı çalışanlar 200 mhz fark 20 saatlik projede 1 buçuk 2 saat fark ettiriyor. Ev kullanıcıları için zaten bir problem yok.
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