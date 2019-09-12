AMD boost frekans sorununa yönelik beta BIOS yayınladı

Zen 2 mimarisiyle kaydadeğer performans artışı sunan AMD 3. nesil yongalarının iddia ettiği hızlara çıkamaması nedeniyle donanım severlerin öfkesini üzerine toplamıştı. hatanın farkedilmesinin ardından firma resmi bir açıklama yapmış ve 10 Eylül tarihinde bilgilendirme yapacağını duyurmuştu.

Boost frekanslara ulaşılamamasının sebebi

Şu an için tüm modeller için sorun çözülmemiş olsa da ilk testlere göre Ryzen 7 3700X belirtilen hızları yakalayabiliyor. Tabi anakarttan anakarta hatta sistemden sisteme aynı sonuçlar elde edilmeyebilir. Yeni BIOS sürümünün henüz kararsız aşamada olduğunu da göz önünde bulundurursak şimdilik kısa sürede bu gelişme de oldukça başarılı kabul edilebilir.

https://www.guru3d.com/news-story/amd-confirms-agesa-1-3-abba-firmware-with-a-blog-post.html

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Firma aradaki süre zarfı içerisinde firma anakart üreticileriyle iletişime geçerek sorunun kaynağını tespit etmiş. Görünüşe göre düşük boost frekanslarının altındayatıyor. Buna yönelik AGESA 1.0.0.3 ABBA'yı yayınlayan firmanın yeni yazılımı bazıtarafından kullanıma sunuldu bile.