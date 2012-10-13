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AMD, çalışanlarının %30'a varan kısmını işten çıkarıyor

6 yıl
3,7b
1
62
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD için işlerin yolunda gittiği söylenemez. İkinci nesil Fusion işlemci ailesini pazara süren, Vishera kod adını taşıyan yeni FX işlemcileri için de gün sayan şirket, küresel ekonomideki sıkıntıların yarattığı talep düşüklüğüne bağlı olarak finansal beklentilerini ciddi oranda düşürmüş durumda. 18 Ekim'de açıklanması beklenen mali veriler öncesinde önemli bir haber patlak verdi ve AMD'nin çok sayıda çalışanı ile yollarını ayıracağı öğrenildi.
Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte AMD'nin toplam iş gücünün %30'a varan kısmına kapıyı göstereceği ifade ediliyor. Bazı kaynaklar oranı %10-20 aralığına konumlandırıyor olsa bile toplamda 11,100 çalışanı bulunan şirkette, her halukarda yüzlerce kişi işini kaybetmiş olacak. Üstelik ipin ucunda kıdemli yöneticilerin ve mühendislerin olduğu da belirtiliyor ki, bu şirketin gelecek planlamaları açısından kritik olarak nitelendirilebilir.
AMD'yi yakından takip edenlerin bildiği üzere bir süre önce şirket, ağırlığı pazarlama bölümünden olmak üzere %10 oranında  işten çıkarma yapmıştı. Aradan geçen süre zarfında AMD'nin iddialı ürünlerine imza atan bölüm müdürleri ve üst düzey mühendislerin bir kısmı da şirket ile yollarını ayırmış, Nvidia, Samsung ve Apple gibi firmalara geçmiş hatta Intel kadrosuna katılanlar da olmuştu. İşine son verme seçeneği sadece kadroda kalan çalışanlar için de olumsuz bir hava oluşturduğundan konunun AMD için boyutu daha da büyük.
Bilgisayar pazarındaki değişimi dikkate aldığımızda AMD'nin kendisini nasıl konumlandırıcağı da büyük önem taşıyor. Akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar ve ultrabook satışları hızla artarken, şirketin bu alanlarda hızlı tepki verememesi de önemli bir sorun. Intel mobil cihazlar için son birkaç yılda ciddi yatırımlar yaparken, AMD'nin içerisine düştüğü finansal sıkıntılar, yönetimsel zaaflar ve kaybedilen yetenekli insanlar, şirketin sadece 5-6 yıl önceki pozisyonuna geri dönüş yapıp yapamayacağı sorularına olumsuz yaklaşılmasına neden oluyor.
Sektör bazında çeşitli kaynaklar da AMD'nin bugün geldiği noktayı yönetim kuruluna bağlıyor. Bu açıdan AMD yönetim kurulu, işlemci dünyasının dahilerinden biri olarak gösterilen Dirk Meyer'i vizyonsuzluk ile şirketten çıkartıp yerine Lenovo da yöneticilik yapmış Rory Read'i getirmişlerdi.


http://allthingsd.com/20121012/exclusive-amd-to-cut-up-to-30-percent-of-workforce/ Yorum Yaz
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RapscallioN 6 yıl en beğenilen
Son kullanicilar icin AMD'nin kötü durumda olmasi iyi degil. Ister Intel ister AMD sevin ama bu 2 firmadan biri piyasadan cekilirse yada cok kötü duruma düserse iste o zaman cok daha pahaliya islemciler almak zorunda kaliriz ve yeni teknolojilerin gelistirilmesi daha fazla zaman almaya baslar.
Son kullanicilar icin AMD'nin kötü durumda olmasi iyi degil. Ister Intel ister AMD sevin ama bu 2 firmadan biri piyasadan cekilirse yada cok kötü duruma düsers...
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Renegade Havoc 6 yıl
AMD işten çıkarmalara ilk önce yönetim kurulundaki kazmalarından başlasın!...
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emiLL 6 yıl
amd bulldozer ile yarattığı beklentileri karşılayamadı ve benim gibi amd severlerin tepkisini çekti.Açıkcası artık intel daha cazip geliyor ne kadar pahalı olursa olsun hakkını veriyor gibi düşünce oluştu bende
amd bulldozer ile yarattığı beklentileri karşılayamadı ve benim gibi amd severlerin tepkisini çekti.Açıkcası artık intel daha cazip geliyor ne kadar pahalı olu...
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Dentrassi 6 yıl
İlk önce dik kafalı üst düzey çalışanlarından başlasın işe :D
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demircibu 6 yıl
mete can bile amd 5770 kullanmıyor onbord intel vga kullanıyor düşünün gerisini
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Armin van Buuren* 6 yıl
osmanefeozkan
İntel almaya devam edin ve onun kalleş emellerine hizmet edin kapitalizmin dostu yoktur ya rakipsinizdir ya da sömürge şimdilik yarı sömürgesiniz ama rakipsiz kaldıklarında tam sömürge olmaya mahkum olacaksınız. Aldığınız pahalı intel işlemcilerin hiç biri fiyatının karşılığını veremiyor açın bechmark sitelerini 70 dolarlık 2 amd işlemcinin yatığı işi 300 dolarlık 1 intel işlemci yapıyor iki işlemci 140 dolar 1 işlemci 300 dolar bu işe böyle bakınca bence amd daha başarılı firma sanki i7 alanların hepsi sürekli yüksek işlemci gücü gereketiren uygulamalar kullanıyor oyun bilgisayarlarınızda amd apular kullanın hybrid cf ile performans arttırın i5 alacağınıza a10 alın ne bileyim tercihlerinizi geleceğiniz için farklı kullanın ben 550be almıştım 1 hafta sonra b50 oldu dengi 940 955 filan böyle işlemcileri takip edin be sınıfı işlemciler alın amd güçlü ürünler üretiyor ama oyunlarda bile intel reklamı göre göre nvdia reklamı göre göre benliğimize kazıdık bu firmaları bence birşeyleri değiştirmenin zamanı geldi %30 performans için intel alacağıma amd alır o/c ederim sanki enerji masafına dağlar kadar fark yapıcak

Intel alınca noktalama işaretlerini de kullanabiliyorsun, sırf onun için aldım.
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Athlon 840 Kaveri 6 yıl
Bari ATI'yi satın almasalardı .

AMD'ye önerim masaüstünü bırakıp ARM ile beraber mobile CPU'ya yönelmeleri
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DH Misafiri 6 yıl
Memleketiimde insanımız birşeye karşı soğuksa ne olusa olsun uzak durur yani o ürün bedava dağıtılsa bile çok pahalı ben almam der kanlı canlı örneğinide vereyim
Pclabs sitesinde AMD A10-5800K işlemciyi detayları ile test etmişler sonuç ise İ7 3770K işlemciye her test sonuçlarında neredeyse 2 misli fark atmış
3DMark 11= AMD A10-5800K 1590 puan İ7 3770K 810 puan
oyunlarda ise her oyunda Amd önde bazı oyunlarad neredeyse 2 misli fark atıyor hatta çözünürlülük arttırıldığında bu fark 3 misline çıkabiliyor mesela
ve sitede herkes tarafından yerden yere vuruluyor vuren olay resmen vurun abalıya döndürülmüş
ve sitedeki testi yapan kişi herşeyde İntel`den fark yediğini İ5 karşısında bile fark oldukça geri kaldığını belirtmiş
sitedeki herkes 130 dolardan satılan AMD A10-5800K işlemcinin pahalı olduğunu bu işlemcinin fiyat performasta sınıfta kaldığı sitedeki herkes tarafından özellikle vurgulanmış
bu arada İntel 3770K Vatan bilgisayarda 600 TL`den satılıyor
bu neyin kafasıdır bilmiyorum
buyrun sitedeki kelpazeliği buradan inceleyebilirsiniz:
pclabs.com.tr/...
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Nevi şahsına münhasır 6 yıl
İntel hala LGA 775 satarken bu hödükler phenom 2 gibi gayet başarılı bir üretimi bitirdiler.
Neyine güvendin yahu?
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nurettinaz 6 yıl
Bu habere aslında şaşırdım. Tamam ülkemizde hala amd çok ısınıyor gibi hayatlarında hiç amd kullanmamış insalar tarafından uydurlan bir takım yalanlar varken yeni amd alacak insanlar kararlarından çabuk vazgeçebiliyorken birçok başka ülke de fiyat/performans bakımından çokça tercih ediliyoor. Hatta bakınız bir çok iş dünyasınsa yönelik ürünler üreten markalar özellikle amd ürün seçenekleri sunuyorlarki bu markalar günlük kullanım segmentinde amd ürünlere ya yer vermiyorlar ya da bir ürünle sınırlı kalıyor.Bunları bildikten sonra şaşırmamak elde değil. Umarım amd batmaz ve intel tekel olmaz. Sonuçta rekabet tüketicinin en iyi dostudur.
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Gelu 6 yıl
Kendi adima amd siz bir cpu ve gpu pazari dusunmek istemiyorum..
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dellino 6 yıl
AMD de mantık aranıyor!!!
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BiLgiSeaRcheR 6 yıl
AMD'yi batırmazlar merak etmeyin.
Herkes bilincinde amd battığında pazarın ne hale geleceğinin. Piyasada tek ürün olacak ve bütçen neyse o fiyat aralığındaki üründen başka seçeneğin olmayacak. Doğal olarak tekel piyasada fiyatlar artış gösterecek. Bu nedenle ise hedef pazar küçülecek çünkü çoğu insanın alım gücü yetersiz kalacak yeni teknolojiler için. Hp, ibm, toshiba v.b pc üreticilerin satışları büyük oranda düşecek. İşlemci satışına paralel olarak anakart, ram, hdd, ekran kartı gibi ürünlerinde satışları büyük oranda azalacak. Bu da asus, gigabyte, msi, seagete, wd v.s. gibi firmaları olumsuz etkileyecek. En büyükte nvidia etkilenecek bu işten, çünkü ekran kartı piyasasında da intel nvidiayı saf dışı bırakmak isteyecektir ve büyük hamleler-atılımlar yapacaktır. Ekran kartı satışı zaten az olacağı için nvidia'nın eli güçlenemez. Rekabet yüksek fiyat seviyelerinden yapılır. Böylelikle satışlar daha da dibe vurur. Bu durum intel haricinde hiç kimsenin işine gelmez. Rekabet ortamı intel haricinde herkes için yararlı. Çünkü intel düşük satış adetlerinde bile yüksek kar marjından dolayı büyük paralar kazanacak, az sayıda üretim yapılacağı içinde gelişim yavaşlayacak ar-ge ve mühendislik bölümlerinde küçülmeye gidip işin üretim kısmında çalışanları azaltarak v.b. büyük üretim giderlerini minimuma indirgeyecek. Küçük üretip Büyük kazanacak. Sadece AMD'nin günümüz şartlarında nvidia'ya ekran kartı pazarında rakip olması işleri biraz karıştırıyor.
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halitozbasli 6 yıl
Bu gidişle piyasa intele kalacak .Asıl o zaman İntel fiyat konusunda çoşacak. AMD nin en büyük hatası bence İntele fiyat ve performans açısından rakip bir işlemciyi son 3 senedir çıkaramamalarından kaynaklanıyor.
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WinteR 6 yıl
KAç yıldır yanlış stratejilerin kurbanı oldu koskoca firma, Ibm, National Sem., Texas, Toshiba gibi firmalar AMD yi satın alsa, yoksa mundar olacak, -2009 da diyordum...
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EyEmCi 6 yıl
:(
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bydvd 6 yıl
asiye (AMD) nasıl kurtulur beyler çalıştırın kafaları eğer AMD batarsa intel piyasının anasını ağlatır ondan sonra bilgisayarları kedinin ciğere baktığı gibi hep vitrinden bakarsınız.
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Hiper-Nova 6 yıl
Görüyorum ki Intel ve Nvidia fanboylar tekrar hortlamış. Amd batarsa (-ki mümkün değil) merak etmeyin o Intel işlemcilerinin en ucuzunu 400-500 dolardan satın alırsınız. Bulldozer mimarisini kullanmayan fanboy arkadaşlar iki tane parayla satılmış sitenin testine bakarak konuşmaları aslında onların buralara gelip post kasmalarından başka birşey yapmadıklarını gösterir. Ergenler her yerde artık.
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BlackeR 6 yıl
şahsen batana kadar amd almaya devam edecem. şuan amd x2 240 kullanıyorum. online oyun ve ve interneti aynı anda kullanıyorum ve bu bana yetiyor şimdilik.1000 usd verip çok afedersiniz ama bi tarafıma mı sokacam o işlemciyi ? ne gerek var? amd olmasa intelin en kötü işlemcisini en az 200 usd den alırsınız.
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osmanefeozkan 6 yıl
İntel almaya devam edin ve onun kalleş emellerine hizmet edin kapitalizmin dostu yoktur ya rakipsinizdir ya da sömürge şimdilik yarı sömürgesiniz ama rakipsiz kaldıklarında tam sömürge olmaya mahkum olacaksınız. Aldığınız pahalı intel işlemcilerin hiç biri fiyatının karşılığını veremiyor açın bechmark sitelerini 70 dolarlık 2 amd işlemcinin yatığı işi 300 dolarlık 1 intel işlemci yapıyor iki işlemci 140 dolar 1 işlemci 300 dolar bu işe böyle bakınca bence amd daha başarılı firma sanki i7 alanların hepsi sürekli yüksek işlemci gücü gereketiren uygulamalar kullanıyor oyun bilgisayarlarınızda amd apular kullanın hybrid cf ile performans arttırın i5 alacağınıza a10 alın ne bileyim tercihlerinizi geleceğiniz için farklı kullanın ben 550be almıştım 1 hafta sonra b50 oldu dengi 940 955 filan böyle işlemcileri takip edin be sınıfı işlemciler alın amd güçlü ürünler üretiyor ama oyunlarda bile intel reklamı göre göre nvdia reklamı göre göre benliğimize kazıdık bu firmaları bence birşeyleri değiştirmenin zamanı geldi %30 performans için intel alacağıma amd alır o/c ederim sanki enerji masafına dağlar kadar fark yapıcak
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