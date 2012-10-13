AMD, çalışanlarının %30'a varan kısmını işten çıkarıyor

AMD için işlerin yolunda gittiği söylenemez. İkinci nesil Fusion işlemci ailesini pazara süren, Vishera kod adını taşıyan yeni FX işlemcileri için de gün sayan şirket, küresel ekonomideki sıkıntıların yarattığı talep düşüklüğüne bağlı olarak finansal beklentilerini ciddi oranda düşürmüş durumda. 18 Ekim'de açıklanması beklenen mali veriler öncesinde önemli bir haber patlak verdi ve AMD'nin çok sayıda çalışanı ile yollarını ayıracağı öğrenildi.

Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte AMD'nin toplam iş gücünün %30'a varan kısmına kapıyı göstereceği ifade ediliyor. Bazı kaynaklar oranı %10-20 aralığına konumlandırıyor olsa bile toplamda 11,100 çalışanı bulunan şirkette, her halukarda yüzlerce kişi işini kaybetmiş olacak. Üstelik ipin ucunda kıdemli yöneticilerin ve mühendislerin olduğu da belirtiliyor ki, bu şirketin gelecek planlamaları açısından kritik olarak nitelendirilebilir.

AMD'yi yakından takip edenlerin bildiği üzere bir süre önce şirket, ağırlığı pazarlama bölümünden olmak üzere %10 oranında işten çıkarma yapmıştı. Aradan geçen süre zarfında AMD'nin iddialı ürünlerine imza atan bölüm müdürleri ve üst düzey mühendislerin bir kısmı da şirket ile yollarını ayırmış, Nvidia, Samsung ve Apple gibi firmalara geçmiş hatta Intel kadrosuna katılanlar da olmuştu. İşine son verme seçeneği sadece kadroda kalan çalışanlar için de olumsuz bir hava oluşturduğundan konunun AMD için boyutu daha da büyük.

Bilgisayar pazarındaki değişimi dikkate aldığımızda AMD'nin kendisini nasıl konumlandırıcağı da büyük önem taşıyor. Akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar ve ultrabook satışları hızla artarken, şirketin bu alanlarda hızlı tepki verememesi de önemli bir sorun. Intel mobil cihazlar için son birkaç yılda ciddi yatırımlar yaparken, AMD'nin içerisine düştüğü finansal sıkıntılar, yönetimsel zaaflar ve kaybedilen yetenekli insanlar, şirketin sadece 5-6 yıl önceki pozisyonuna geri dönüş yapıp yapamayacağı sorularına olumsuz yaklaşılmasına neden oluyor.

Sektör bazında çeşitli kaynaklar da AMD'nin bugün geldiği noktayı yönetim kuruluna bağlıyor. Bu açıdan AMD yönetim kurulu, işlemci dünyasının dahilerinden biri olarak gösterilen Dirk Meyer'i vizyonsuzluk ile şirketten çıkartıp yerine Lenovo da yöneticilik yapmış Rory Read'i getirmişlerdi.





http://allthingsd.com/20121012/exclusive-amd-to-cut-up-to-30-percent-of-workforce/