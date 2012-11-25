AMD daha fazla sayıda çalışanını işten çıkarabilir

Geçtiğimiz haftalarda toplam iş gücünün %15'ine karşılık gelen 1700 çalışanına kapıyı gösteren AMD, daha fazla sayıda personeli işten çıkartabilir. Resmi olarak doğrulanmamakla birlikte kaynaklar, Ocak ayı ile birlikte yeni bir işten çıkarma kararının uygulamaya sokulacağını hatta, işine son verilecek çalışanlara şirket içerisinde durum bildirimi yapıldığını ifade ediyorlar.

Kaç kişinin işten çıkartılacağı henüz bilinmemekle birlikte, sayının bir önceki işten çıkarmaya göre daha düşük olacağı ifade ediliyor. Hatırlanacağı üzere 1700 kişinin işine son verilmeden önce işten çıkartılacak personel sayısının %20-30 aralığında olacağı iddia edilmişti. Son gelen haberler sonrasında ortaya çıkan tablonun, önceki iddiaları doğruladığını söyleyebiliriz. Farklı olan ise AMD'nin daha önce aldığı kararı iki parça halinde uygulamak istemesi.

Yeniden yapılanma içerisinde olan AMD, kısa bir süre önce ARM tabanlı işlemciler geliştireceğini açıklamış ardından da yatırım bankası J.P Morgan Chase'e, potansiyel olasılıkları değerlendirmesi için yetki vermişti. Endüstriyel kaynaklar AMD'nin satılacağı yönünde fikir beyan ederken, şirket yönetimi bu durumu yalanlamış ancak açıklamalar çok ta tatminkar bulunmamıştı.

Son birkaç yılda çok sayıda yetenekli mühendisini kaybeden AMD'nin, geleceğe dönük ürün stratejisini nasıl şekillendireceği de önemli bir soru işareti. Akıllı telefon ve tabletlere yönelik çözümleri olmayan şirket, GPU tarafındaki performans/güç tüketimi avantajını son jenerasyon ile birlikte kaybetmiş, yüksek performanslı CPU tasarımlarında da bir hayli geride kalmıştı.

Üçüncü çeyrek işlemci satışları, ikinci çeyrek işlemci satışlarının gerisine düşen AMD, şu anda ağırlıklı olarak Fusion işlemci modellerini satmakta. Hatta şirketin sattığı işlemcilerin %75'i, APU olarak tanımlanan CPU+GPU birlikteliğindeki Fusion modellerinden oluşmakta.



