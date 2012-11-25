AMD daha fazla sayıda çalışanını işten çıkarabilir

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Geçtiğimiz haftalarda toplam iş gücünün %15'ine karşılık gelen 1700 çalışanına kapıyı gösteren AMD, daha fazla sayıda personeli işten çıkartabilir. Resmi olarak doğrulanmamakla birlikte kaynaklar, Ocak ayı ile birlikte yeni bir işten çıkarma kararının uygulamaya sokulacağını hatta, işine son verilecek çalışanlara şirket içerisinde durum bildirimi yapıldığını ifade ediyorlar.
Kaç kişinin işten çıkartılacağı henüz bilinmemekle birlikte, sayının bir önceki işten çıkarmaya göre daha düşük olacağı ifade ediliyor. Hatırlanacağı üzere 1700 kişinin işine son verilmeden önce işten çıkartılacak personel sayısının %20-30 aralığında olacağı iddia edilmişti. Son gelen haberler sonrasında ortaya çıkan tablonun, önceki iddiaları doğruladığını söyleyebiliriz. Farklı olan ise AMD'nin daha önce aldığı kararı iki parça halinde uygulamak istemesi.
Yeniden yapılanma içerisinde olan AMD, kısa bir süre önce ARM tabanlı işlemciler geliştireceğini açıklamış ardından da yatırım bankası J.P Morgan Chase'e, potansiyel olasılıkları değerlendirmesi için yetki vermişti. Endüstriyel kaynaklar AMD'nin satılacağı yönünde fikir beyan ederken, şirket yönetimi bu durumu yalanlamış ancak açıklamalar çok ta tatminkar bulunmamıştı.
Son birkaç yılda çok sayıda yetenekli mühendisini kaybeden AMD'nin, geleceğe dönük ürün stratejisini nasıl şekillendireceği de önemli bir soru işareti. Akıllı telefon ve tabletlere yönelik çözümleri olmayan şirket, GPU tarafındaki performans/güç tüketimi avantajını son jenerasyon ile birlikte kaybetmiş, yüksek performanslı CPU tasarımlarında da bir hayli geride kalmıştı.
Üçüncü çeyrek işlemci satışları, ikinci çeyrek işlemci satışlarının gerisine düşen AMD, şu anda ağırlıklı olarak Fusion işlemci modellerini satmakta. Hatta şirketin sattığı işlemcilerin %75'i, APU olarak tanımlanan CPU+GPU birlikteliğindeki Fusion modellerinden oluşmakta.
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karşılaştırmada Benchmark testlerde 3960 FX 8150 işlemciye tam %50 fark atıyor ancak iş gerçek oyun karşılaştırmasına gelince 3960 FX 8150`den sadece 2-3 fps hızlı o kadar
aradaki fiyat farkına 2. kart satın alınır SLİ yada Crossfire yapılır, buna göre İntel oldukça geride kalıyor
bizde öyle lafla değil kanıtı ile
kaynak:
donanimhaber.com/...
intelfanlar bilinçli tüketici olmadıkları sürec 1 fps farkına 800 dolar fazla parayı daha çok verirler
benchmark sonuçlarına bakarak işlemciler hakkında herşeyi bildiğini zanneden tiplerin ucu ucuna parasını denkleştirerek satın alabildiği i3 işlemcilerin fiyatı vatan`da 303 tl`den 231 tlye gerilemiş durumda çünkü yeni amd işlemciler geldi
eğer AMD iflas etse intelfanlar FX 6100`den fark yiyen İ3 işlemcilerini 500 TL`den satın almak zorunda kalacaklar haberleri yok, İ3`ün selefi Celeron işlemcilerini bile AMD`ye borçlular bundan hiç haberleri yok (hatta modelinide söyleyeyim AMD K6-III)
İ3`e fark üstüne fark atan FX 6100 228 TL çok daha hızlısı FX 6200 273 TL`ye satılıyor
intelfanların bütün yapmaları gereken sessiz kalmak, 20 senedir bitmek tükenmez histeri krizi şiddetinde saçma sapan bir destekle İntel`i şımartma üstüne şımartarak satışlarını coşturup rekabeti baltaladıklarından; AMD zarar üstüne zarar açıklarken İntel her sene kârını artırıyor bu sene 13 milyar Dolar gelir elde etti, bunun intelfanlara faturası; İ5 işlemci bile 453 TL para ödüyorlar, oysaki sessiz kalsanız bu işlemciyi bugün 200 TL`ye satın alıyordunuz (bakınız: Athlon 64 dönemi İntel stratejisi)