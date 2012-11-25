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AMD daha fazla sayıda çalışanını işten çıkarabilir

6 yıl
1,9b
1
69
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz haftalarda toplam iş gücünün %15'ine karşılık gelen 1700 çalışanına kapıyı gösteren AMD, daha fazla sayıda personeli işten çıkartabilir. Resmi olarak doğrulanmamakla birlikte kaynaklar, Ocak ayı ile birlikte yeni bir işten çıkarma kararının uygulamaya sokulacağını hatta, işine son verilecek çalışanlara şirket içerisinde durum bildirimi yapıldığını ifade ediyorlar.
Kaç kişinin işten çıkartılacağı henüz bilinmemekle birlikte, sayının bir önceki işten çıkarmaya göre daha düşük olacağı ifade ediliyor. Hatırlanacağı üzere 1700 kişinin işine son verilmeden önce işten çıkartılacak personel sayısının %20-30 aralığında olacağı iddia edilmişti. Son gelen haberler sonrasında ortaya çıkan tablonun, önceki iddiaları doğruladığını söyleyebiliriz. Farklı olan ise AMD'nin daha önce aldığı kararı iki parça halinde uygulamak istemesi.
Yeniden yapılanma içerisinde olan AMD, kısa bir süre önce ARM tabanlı işlemciler geliştireceğini açıklamış ardından da yatırım bankası J.P Morgan Chase'e, potansiyel olasılıkları değerlendirmesi için yetki vermişti. Endüstriyel kaynaklar AMD'nin satılacağı yönünde fikir beyan ederken, şirket yönetimi bu durumu yalanlamış ancak açıklamalar çok ta tatminkar bulunmamıştı. 
Son birkaç yılda çok sayıda yetenekli mühendisini kaybeden AMD'nin, geleceğe dönük ürün stratejisini nasıl şekillendireceği de önemli bir soru işareti. Akıllı telefon ve tabletlere yönelik çözümleri olmayan şirket, GPU tarafındaki performans/güç tüketimi avantajını son jenerasyon ile birlikte kaybetmiş, yüksek performanslı CPU tasarımlarında da bir hayli geride kalmıştı.
Üçüncü çeyrek işlemci satışları, ikinci çeyrek işlemci satışlarının gerisine düşen AMD, şu anda ağırlıklı olarak Fusion işlemci modellerini satmakta. Hatta şirketin sattığı işlemcilerin %75'i, APU olarak tanımlanan CPU+GPU birlikteliğindeki Fusion modellerinden oluşmakta. 


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kaskas123 6 yıl en beğenilen
batmaz umarım. yoksa intel fiyatları tavana çıkartır.
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DH Misafiri 6 yıl
@bocekgrafik İ7 3960`ın rakibi var: FX 8150, 3960`ın yarısından çok daha ucuza satılıyor buna rağmen başabaş aynı performansı veriyor
karşılaştırmada Benchmark testlerde 3960 FX 8150 işlemciye tam %50 fark atıyor ancak iş gerçek oyun karşılaştırmasına gelince 3960 FX 8150`den sadece 2-3 fps hızlı o kadar
aradaki fiyat farkına 2. kart satın alınır SLİ yada Crossfire yapılır, buna göre İntel oldukça geride kalıyor
bizde öyle lafla değil kanıtı ile
kaynak:
donanimhaber.com/...
intelfanlar bilinçli tüketici olmadıkları sürec 1 fps farkına 800 dolar fazla parayı daha çok verirler
benchmark sonuçlarına bakarak işlemciler hakkında herşeyi bildiğini zanneden tiplerin ucu ucuna parasını denkleştirerek satın alabildiği i3 işlemcilerin fiyatı vatan`da 303 tl`den 231 tlye gerilemiş durumda çünkü yeni amd işlemciler geldi
eğer AMD iflas etse intelfanlar FX 6100`den fark yiyen İ3 işlemcilerini 500 TL`den satın almak zorunda kalacaklar haberleri yok, İ3`ün selefi Celeron işlemcilerini bile AMD`ye borçlular bundan hiç haberleri yok (hatta modelinide söyleyeyim AMD K6-III)
İ3`e fark üstüne fark atan FX 6100 228 TL çok daha hızlısı FX 6200 273 TL`ye satılıyor
intelfanların bütün yapmaları gereken sessiz kalmak, 20 senedir bitmek tükenmez histeri krizi şiddetinde saçma sapan bir destekle İntel`i şımartma üstüne şımartarak satışlarını coşturup rekabeti baltaladıklarından; AMD zarar üstüne zarar açıklarken İntel her sene kârını artırıyor bu sene 13 milyar Dolar gelir elde etti, bunun intelfanlara faturası; İ5 işlemci bile 453 TL para ödüyorlar, oysaki sessiz kalsanız bu işlemciyi bugün 200 TL`ye satın alıyordunuz (bakınız: Athlon 64 dönemi İntel stratejisi)
@bocekgrafik İ7 3960`ın rakibi var: FX 8150, 3960`ın yarısından çok daha ucuza satılıyor buna rağmen başabaş aynı performansı veriyorkarşılaştırmada Bench...
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Ryzen Tevfik 6 yıl
İşlemcide her ne kadar İntel tercih etsemde , ekran kartında AMD diyorum .
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M@U 6 yıl
AMD'nin yapmak istediği mülk satma/kiralama meselesi açıklığa kavuştu gibi:

techreport.com/...

Habere göre AMD, Austin kampüsünü satıp, geri kiralayacakmış. Bu hamlenin bir benzeri de Nokia'dan gelmişti. Tahminen ipotek usulü bir anlaşma olacaktır. Yani AMD, mülkü satışını gerçekleştirir, ancak belli bir süre içerisinde belli bir geri ödeme ile mülkü terar alır. Bu da yeni ürünlerin geliştirilmesi için gerekli olan Ar-Ge masrafını karşılamak amacıyla yapılmış bir hamle anlamına gelir. Ürünlerden elde edilecek gelirle de mülk geri alınır sanıyorum.

Ekleme: AMD'ye yaramış bu haberler. 2 gündür hisseleri yükselişte. Sınır değer kabul edilen 2$'ın da tekrar üstüne çıkmış durumda.



Austin kampüsünden sonra Texas kampüsü de satılıyormuş. Austin kampüsünün satış ve geri kiralama haberi ertesinde firmanın hisse senetlerinde %8 civarı bir artış olmuştu. Daha sonraki 2 gün boyunca da yükselmeye devam etmişti. Texas kampüsünün satış haberi sonrasında hisseler artış göstermeye devam ediyor. AMD'nin bu satıştan da beklentisi, Austin kampüsünün satışında olduğu gibi. 150-200 milyon dolarlık nakit elde etmekmiş.

financialexpress.com/...
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burhanbl 6 yıl
Amd candir
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DETROID 6 yıl
123 neden silindi yazdıklarım doğruyu söylemek suçmu.....Yine banladınız değilmi anlık hatalar çıkıyor.Banlarsanız bir daha bu foruma girmem, kendi çevrenizle muhatab olursunuz.Bu formunda özgürlügü tartışılır ve emin olun fazla naz aşık usandırır.
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gmfaruk 6 yıl
bırakın bu ayakları amd batmaz en olmadı araplar falan alır veya samsung
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Master_Evil 6 yıl
ekran kartlarında azcık indirim yapsa yok satar yine kurtulur amd, kolay kolay batmaz
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lapry 6 yıl gmfaruk
gmfaruk

bırakın bu ayakları amd batmaz en olmadı araplar falan alır veya samsung

samsung alsin adı da AMD-SMG olsun :D
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Equinox1969 6 yıl
''...Amaç oyun oynamaksa, x3 450 veya i3 işinizi görür.Ayrıca güzel bir e.k örng 6790hd yada 7850hd yada 550ti 560ti yada nv650 bunlarla 3 sene oyun oynarsınız.
Fakat sorunlarınız varsa görüntü, ses, etkileşim boyut, 3d, falan, havada atarız, sonada dayarız, boşuna fazla parada veriririz diyorsanız, nvidia 680-90 amd 7970-7990 dan başkası sizi kesmez, birde üstüne 3790k aldınızmı bütün oyunları 2.5 sene boyunca oynarsınızZaten 1000tlik bir pc nin ömrüde okadar 3 sene 4000tllik pc sininde...''


Yahu insaf, oyun oynamak var, oyun oynamak var...
Kedinin ulaşamadığı ciğere murdar demesi yetmiyor, ciğeri yiyen kediler de hem sorunlu, hem gösteriş budalası, ve aynı zamanda enayi
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Equinox1969 6 yıl
Amd, bu kez her iki platformda da fena çuvalladı.
Ben ki, on küsür yıllık bir amd kullanıcısı olarak son PC alışverişimde tercihimi intel/nvidia'dan yana kullanmak zorunda kaldım.
İlk zamanlarının aksine, AMD'nin uygun fiyata rakip firmalarla rekabet edebilecek düzeydeki performans ürünleri artık yok.
Umarım bir şekilde toparlarlar da meydan intel ve nvidia'ya kalmaz.
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zymrdvn 6 yıl
playstyle
ben işlemcimi nasıl olsa aldım bundan sonrası umurmda bile değil ! :)yolla gitsin :D

Hayırlı olsun :))
Sanırım bir 10 yıl kullanmayı düşünüyorsun, böyle yorum yaptığına göre.
Yorum yapanlar, insanların burada intelin reklamlarına kanarak bilinçsizce işlemci aldıklarına değinmişler, zavallı AMD nin haksız şekilde zarara uğratıldığından filan dem vurmuşlar.
Ben kendimce bu yıla kadar işlemcide intel, ekran kartında AMD seçerek orta bir yol tutturmaya çalışmıştım. Ne şiş yansın ne kebap misali. Bu sene hadi değişiklik olsun AMD ye de yararımız daha çok olsun düşüncesiyle işlemcimi de yeni çıkacak Trinity serisinden seçmiştim.
Ama gelin görün ki yazın çıkacak olan işlemciler taaa Ekime ertelenmişti. Hadi bekleyelim dedim birkaç aydan bir şey olmaz. Ekim geldi işlemciler dünyada piyasaya sürüldü bu sefer de bizde yok ???
AMD Türkiye ofisi sağolsunlar çok aktif olarak, çok yoğun çalıştıklarından olsa gerek yaklaşık 1 ay sonra güzel ülkemde bu işlemciler boy gösterebildiler bizlere, sadece birkaç model onlar da. İşlemcileri geçtik anakartlarda hala ortada yoklar onlar da sadece birkaç model. Benim beklediğim ne işlemci ne de anakart hala ortada yoklar kendileri.
Sonra da sevgili yorumcularımız buradan çıkıp sitem ediyorlar AMD batıyor herkes intel işlemci alıyor diye.
Ben kendimden örnek verdim.
Haa bu arada ben ne mi yaptım 2 hafta önce daha fazla beklemeyip gidip intel işlemciye paramı yatırdım. Fazla naz aşık usandırırmış. Üzgünüm AMD belki başka bir sonbahara...
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NorthShield 6 yıl
Doktor bey korkuyorum...
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alito 6 yıl
millet eksi alma kompleksine girmiş ilginç gerçekten
eksi alınca biri size tokat atmış gibi mi hissediyorsunuz? bence bu kadar dert etmeyin bunu kendinize yazıktır

konuya gelince, kimse kusura bakmasın ama AMD kendi kaşındı. yıllarca bekledim şu Buldozer mimarisini ama öyle bir tırt çıktıki gidip yine INTEL sistem dizmek zorunda kaldım. ne yapalım kardeşim adamlar yapamıyor suç bizdemi şimdi.
neymiş efenim AMD batarsa INTEL tekel olurmuş. zaten tekel adamlar uyanın, biraz kendinize gelin, silkelenin. AMD ne yaptıda rekabet oldu şu işlemci piyasasında? INTEL borusunu istediği gibi öttürüyor, kimsede gık diyemiyor çünkü adamlar hakkını veriyor işlemcinin ve bizede gidip kuzu kuzu almak düşüyor. olay budur.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
ben işlemcimi nasıl olsa aldım
bundan sonrası umurmda bile değil ! :)
yolla gitsin :D
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cobi 6 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

ben işlemcimi nasıl olsa aldım
bundan sonrası umurmda bile değil ! :)
yolla gitsin :D

elindeki işlemci bozulunca nereye göndersem diye kıvranmaya başlama sonra
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