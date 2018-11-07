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AMD dünyanın ilk 7nm işlemcilerini duyurdu

İşlemci tarafında Intel’i gitgide daha çok zorlayan AMD, sunucu pazarında taşları yerinden oynatacak EPYC ROME işlemcileri duyurdu. 7nm sürecini temel alan işlemciler Intel’i daha da terletecek gibi.
6 ay
18,7b
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56
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Gece geç saatlerde AMD tarafından gerçekleştirilen Next Horizon etkinliği yonga sektörü açısından pek çok ilke imza attı. İlk 7nm sürecindeki grafik hızlandırıcısı Radeon Instinct MI60’ın ardından tamamlayıcısı gibi olacak ilk 7nm sürecindeki işlemci de duyuruldu.

Özellikle uzun dönem ortağı Global Foundries’in 7nm sürecinde daha fazla yatırım yapmak istememesi nedeniyle AMD rotayı TSMC firmasına kırmıştı. Yapılan çalışmalar iyi bir noktaya geldi ve 7m sürecinde önemli bir verimlilik yakalandı.

AMD EPYC ROME özellikleri

AMD’nin 7nm sürecindeki mimarisinin Zen 2 adını alacağı uzun zamandır biliniyordu. Zen 2 mimarisi ilk olarak EPYC ROME işlemcilerinde yer alacak. Radeon Instinct hızlandırıcısını da hesaba katarsak ilk kez sunucu platformları 7nm sürecini tecrübe etmiş olacaklar diyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk 7nm grafik hızlandırıcısı duyuruldu"

Yeni üretim süreci ile birlikte sıfırdan tasarlanan Zen 2 mimarisi EPYC ROME işlemcilere çok şey katıyor. 64 çekirdek ve 128 izlek birimine kadar ölçeklendirilebilen işlemciler önceki nesle göre soket başına 2 kat daha fazla performans ve 4 kat daha fazla kayar nokta performansına imza atıyor.

EPYC ROME işlemciler mevcut Naples platformu ile uyumlu olduğu için AMD müşterileri kolay bir şekilde ilk nesil EPYC işlemcilerini ikinci nesil işlemciler ile değiştirebilecekler. Ayrıca PCIe 4.0 bağlantısını kullandığı için Radeon Instinct MI60 ile yapılan eşleşmelerde devasa bir performans avantajı sunacak.

Erken sürüm testlerinde EPYC ROME prototipinin iki adet Intel Xeon Scalable 8180M işlemcisini kolay bir şekilde geride bıraktığı görülmüş. İşlem performansı açısından Zen 2 mimarisinin sektörde yeni bir standart getireceği ifade ediliyor.

 

AMD dünyanın ilk 7nm işlemcilerini duyurdu
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AMD bu hamleleri ile birlikte sunucu pazarında önemli müşteriler kazanmaya devam ediyor. Grafik tarafında iş birliği yaptığı Amazon AWS platformu işlemci tarafında da saflara katıldı. Yeni EPYC işlemciler özellikle R5a, M5a ve T3a sunucularında yer alacak.

Diğer taraftan AMD’nin Zen mimarisi üzerindeki çalışmaları hızla devam ediyor. Daha verimli 7nm sürecinde geliştirilen Zen 3 mimarisi için her şey yolunda gidiyor. Muhtemelen bu mimariyi 2020 yılında görebileceğiz. 5nm süreci için planlanan Zen 4 mimarisi ise tasarım tamamlama aşamasına gelmiş bulunuyor. Heyecan verici yeni mimari için ise 2021 veya sonrasını beklemek gerekecek.

 

Read more: https://www.tweaktown.com/news/63737/amd-epyc-rome-zen-2-7nm-64c-128t-cpu-power/index.html Yorum Yaz
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tostumm 6 ay en beğenilen
5yıl önce amd'nin bu seviyeye geleceğini söylesem muhtemel tımarhaneye kapatılırdım.
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wolwes 6 ay
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TRUE LOVE!
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Tugrul_512bit 6 ay
Buldozerli kandırmacadan 64 çekirdekli uzay gemisine. Amd bu. Herşey beklenir.
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LeviGerman 6 ay
Bu konuda yazılacak çok şey var aslında...
Özetle 2020-2021'e kadar Intel'den çok şey beklememek lazım. Yeni mimariler şapkadan tavşan çıkarmaya benzemiyor (geçen sene intel'in teknolojik olarak 10 yıl ilerisini cepte sakladığını düşünen kıt beyinlerine diyorum).
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BirDost9999 6 ay LeviGerman
Bulldozer zamanında intel iyidi şimdi ise AMD.
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BirDost9999 6 ay
AMD'nin 64 çekirdekli 128 izlekli canavarı geliyor. hemde fena geliyor işin zor intel. bu işlemci 2 tane intel Xeon'dan daha güçlü olduğu söyleniyor bunu diyen AMD bu çok güzel gelişme. şunu söylemek gerekirse AMD EPYC işlemciler gerçekten intel Xeon'lardan çok daha iyi çok başarılı işlemci olmayı başardılar. fakat intel'in eli armut toplamıyor hamle yapacaktır. Zen 2 çıktığı zaman piyasanın en iyi işlemcisi olucak tabi FP olarak :) AMD FP olmasına rağmen tek izlek performansında intel'i geçmek istiyor inşallah geçer. AMD yılların acısını fena çıkartıyor :) beter ol intel.
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BirDost9999 6 ay
AMD'nin Zen 2 mimarisi çıkması çok iyi olur intel'in yeni işlemciler çıkarması artık hiç bir etkisi olmayacaktır. intel 14 Nm takılı kaldı AMD 7 Nm geçti. AMD Nm konusunda uçuyor. intel 10 Nm mimarili Canonlake işlemcisini Zen 2 işlemcinin karşısına çıkaracak ama hiç bir işe yaramayacak bence Zen 2 geçecek. tabi bu sadece tahmin :) beter ol intel. kazıkçı intel.
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PUT THAT COOKIE DOWN NOW 6 ay
Intel'den başkası yalan abi yıllarca AMD iyidir ucuzdur dedik performans falan görmedik Intel'e geçince nefes aldık yeminle.
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DH Misafiri 6 ay
Aynı işlemciyi 5 yıldır kullanıyorum yazdıklarını güzel abartmışsın herhalde birşey görmemişsin daha önce soğutucum corsair h100 v2
onda bile kışın boşta soğuk havada 28 oluyor.yazı söylemiyorum bile diğer dönemin intel işlemcilerine göre de çok geri bir işlemci insanları yanlış yönlendirmiyelim lütfen ryzen e gelirsek adamlar yapmış zaten inteli mahvettiler
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mamad 6 ay
Bunlar güzel haberler tamam ama neyin gazına geliyor millet, anlamak güç. Arkadaş, gören de Amd intel'i ortadan kaldırmış zannedecek. Neyin derdindesiniz? Intel'le Amd arasında 10 yıllık fark var. 40 kat bütçe farkı var. Pazar payı desen öyle. Amd'nin rekabete dahil olduğu tek nokta, belli oranda teknik güç. O da zaten Intel'in 14nm ötesine geçmekte yaşadığı güçlük. Adamlar 4 yıldır ilerleyemedi. O zamana kadar da Amd'nin çalıştığı fabrikalar 12nmye gitti. Şimdi 7nmye geldi. Intel hala 14nmnin ötesine geçmeye çalışıyor. Ama işlemcileri hala güçlü. Ha şu açıklar falan da garip oldu ama sonuç olarak Intel, Amd'nin 10 yıl boyunca yaşadığı duruma düşmüş değil. Hatta yakınında bile değil. Hatta Pentium 4 dönemindeki gibi bir durum da yok. Kısacası Intel hala aynı Intel. Tek fark, Amd eskisine göre teknik anlamda daha güçlü. Ama onun da çok farkı yok henüz. Masaüstü kullanıcısı için Ryzen çok iyi. Ama herkes için değil. Tek izlek ağırlıklı işlemler için Intel hala ilk tercih. Notebook kullanıcısı için tek tercih. Hatta oyuncular için de Intel daha iyi bir duruş sergiliyor. Ama f/p olarak Amd daha fazlasını sunar oldu. Hepsi bu. Tamam burdaki kitle genel olarak oyuncu veya Ryzen'le işini görebilecek tayfa. Ama iş onunla bitmiyor. Amd'nin daha yapması gereken çok şey var. Ve onları yapana kadar neyin nereye gideceğini bilemiyoruz. Benim isteğim, 2000'lerin başında olduğu gibi Amd'nin belli oranda öne geçmesi. Böylece Intel de cidden bir şeyler yapmaya çalışır. Şuan Intel hala rahat davranıyor. Yani saçma hareketleri var ama öyle sert bir rekabet durumu yok. Belki bu şekilde 1-2 yıl daha giderse, Intel tekrar bir conroe ya da core mimarisi sunar.
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Mete Can Karahasan 6 ay mamad
O açıklar ki, Intel'i yasal zemin arayışlarına sevk ediyor. Kullanıcıların siber güvenlik kapsamı için yasa teklifi veriyor - düşün bunu öne süren şirket suç üstü yakalandı... Durumu çok vahim.
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xxsavasxx2 6 ay
Tekli çekirdek performansına özen göstersin artık AMD. Hayla tekli çekirdek performansı olarak geride AMD Ryzen işlemciler. Benim gibi 144hz monitör kullanıcıları için geri kalıyor. Amd hayla izlek çekirdek artırıyor. Oyunlarda malesef izlek çekirdeklerin performansa pek etkisi olmuyor. İntel hayla oyun konusunda önde inşallah AMD Ryzen 3 serilerinde tekli çekirdek için sağlam geliştirme yapar. Bizi intel almaya mahkum etmez. AMD Ryzen 2 seridir inteli tek çekirdek performansından geçmedi. 2 nesildir hayal kırıklığı yaşadım. 3. nesil Ryzen işlemcileri merakla bekliyorum.
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LeviGerman 6 ay xxsavasxx2
Tek nesil, 2. revizyon. Artı bu AMD'nin 16 yıl geriden gelip Intel'in mimarisi mantığında ilk nesil işlemcisi. Açıklamalara bakarsan daha iyi bir branch prediction, daha derin bir pre fetch ve bunla birlikte yeniden optimize edilen bir instruction cache ve daha büyük (uzun) op cache. Bunun tecümesi daha yüksek mhz'ler ve ipc.
Örnek aldığı için, AMD'nin 16 yıl geriden gelerek her yıl sadece 3-5% ipc gelişimi yaratacağını düşünmüyorum. Vaadleri doğruysa iki haneli ipc getirisi olacaktır. Bu sunumla birlikte, ilk Zen'in ciddi bir front end darboğazı olduğunu itiraf etmiş oldular. Buna değinmeleri o açıdan çok önemli.
Bir şey daha söyleyim, Front end (mesajımda, yukarıda bahsedilen unsurlar) gerçekten giderildiyse, AMD'nin halihazırda daha güçlü bir execution mimarisi var. Yani hesaplamaların yapıldığı bölüm. Çünkü Integer ve Fp hesaplamalarını ayrı birimlerle yapıyor.
amd.com/...
Merak edilecek bir şey yok, en kötü ihtimalle Intel'in şu anki ipc ve mhz hızına yetişecektir. Ve bunu 7nm gibi daha az güç tüketen ve daha önemlisi daha az (Intel'in başbelası) ısınan bir node ile yapacak.
Lisa Su, açık açık söyledi ve lafları biraz yorumluyorum . AMD'nin niyeti Intel'i gömmek ... yetişmek fln değil, ciddi ciddi yerin dibine sokmak istiyorlar. Intel'in 10nm sıkıntıları buna çok açık verdi yoksa, daha rekabetçi söylemler üzerinden konuşurdu Lisa ablamız. Lisa abla böyle konuşuyorsa, vardır bir bildiği
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RElS 6 ay
Çürük AMD. Önce işlemcileriyle uyumlu yanmayan anakart chipset/yonga seti icat etmesi lazım. AM4 kartlarda kısa devre sorunu yaşayan oldu mu hiç?
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fbilker1907 6 ay
Çok önemli gelişmeler bunlar!.. 2-3 sene öncesinin oyunlarını tekli çekirdek performansı daha yüksek diye 3-5 fps daha fazla almak adına intel almanın hiç bir mantığı yok. Paranız bu firmaya gitsin arkadaşlar.. Buraya yazıyorum gelecek bu firmanın elinden çıkacak takipçisi intel olacak..
Çok kısa zamanda çok büyük işler yaptılar ve halada durmak nedir bilmiyorlar PCIe 4.0 x128 performans konusunda dünya üzerinde tecrübe edilecek en yüksek değerler olacaktır!
Neredeyse 2 Sene öncesine kimse 6 çekirdek bile diyemezken adamlar 64 çekirdek 'ten bahsediyorlar bize!
Ryzenler piyasa ilk çıktığında demiştim, Eskiler bilir zamanında Athlon çıktığında piyasada bir bayram havası vardı aynı o havayı seziyorum AMD cephesinde tek temennim fiyat politikası konusunda senelerdir izlediği yoldan şaşmaması zira ülkemizde ki dolar gerçeği yüzünden bizlere zaten teknoloji haram!..
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CagriErcan 6 ay
Özellikle de oyun için olan işlemcilerin overclock potansiyelini 4.5-4.9 ghz seviyelerine çıkarırlarsa baya iyi olur.
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