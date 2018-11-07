AMD dünyanın ilk 7nm işlemcilerini duyurdu

Gece geç saatlerde AMD tarafından gerçekleştirilen Next Horizon etkinliği yonga sektörü açısından pek çok ilke imza attı. İlk 7nm sürecindeki grafik hızlandırıcısı Radeon Instinct MI60’ın ardından tamamlayıcısı gibi olacak ilk 7nm sürecindeki işlemci de duyuruldu.

Özellikle uzun dönem ortağı Global Foundries’in 7nm sürecinde daha fazla yatırım yapmak istememesi nedeniyle AMD rotayı TSMC firmasına kırmıştı. Yapılan çalışmalar iyi bir noktaya geldi ve 7m sürecinde önemli bir verimlilik yakalandı.

AMD EPYC ROME özellikleri

AMD’nin 7nm sürecindeki mimarisinin Zen 2 adını alacağı uzun zamandır biliniyordu. Zen 2 mimarisi ilk olarak EPYC ROME işlemcilerinde yer alacak. Radeon Instinct hızlandırıcısını da hesaba katarsak ilk kez sunucu platformları 7nm sürecini tecrübe etmiş olacaklar diyebiliriz.

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Yeni üretim süreci ile birlikte sıfırdan tasarlanan Zen 2 mimarisi EPYC ROME işlemcilere çok şey katıyor. 64 çekirdek ve 128 izlek birimine kadar ölçeklendirilebilen işlemciler önceki nesle göre soket başına 2 kat daha fazla performans ve 4 kat daha fazla kayar nokta performansına imza atıyor.

EPYC ROME işlemciler mevcut Naples platformu ile uyumlu olduğu için AMD müşterileri kolay bir şekilde ilk nesil EPYC işlemcilerini ikinci nesil işlemciler ile değiştirebilecekler. Ayrıca PCIe 4.0 bağlantısını kullandığı için Radeon Instinct MI60 ile yapılan eşleşmelerde devasa bir performans avantajı sunacak.

Erken sürüm testlerinde EPYC ROME prototipinin iki adet Intel Xeon Scalable 8180M işlemcisini kolay bir şekilde geride bıraktığı görülmüş. İşlem performansı açısından Zen 2 mimarisinin sektörde yeni bir standart getireceği ifade ediliyor.

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AMD bu hamleleri ile birlikte sunucu pazarında önemli müşteriler kazanmaya devam ediyor. Grafik tarafında iş birliği yaptığı Amazon AWS platformu işlemci tarafında da saflara katıldı. Yeni EPYC işlemciler özellikle R5a, M5a ve T3a sunucularında yer alacak.

Diğer taraftan AMD’nin Zen mimarisi üzerindeki çalışmaları hızla devam ediyor. Daha verimli 7nm sürecinde geliştirilen Zen 3 mimarisi için her şey yolunda gidiyor. Muhtemelen bu mimariyi 2020 yılında görebileceğiz. 5nm süreci için planlanan Zen 4 mimarisi ise tasarım tamamlama aşamasına gelmiş bulunuyor. Heyecan verici yeni mimari için ise 2021 veya sonrasını beklemek gerekecek.