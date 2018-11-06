Dünyanın ilk 7nm grafik hızlandırıcısı duyuruldu

Polaris mimarisi ile ekran kartı pazarına iddialı bir dönüş yapan AMD sonraki Vega mimarisinde aynı başarıyı gösteremedi. Madencilik furyasının etkisiyle başarılı satışlar olsa da oyuncu tarafında gerek yüksek fiyatlar gerekse de Nvidia ile rekabetin gerisinde kalması ilgiyi düşürdü. AMD şimdi yeniden üst seviyede iddialı olmayı amaçlıyor.

Radeon Instinct MI60 özellikleri

Uzun süredir geliştirilen 7nm sürecindeki Vega 20 grafik birimi geçtiğimiz aylarda kısa bir şekilde tanıtılmıştı. AMD bugün yaptığı etkinlikte grafik birimini taşıyacak ilk kartın da duyurusunu gerçekleştirdi. Geleneksel olarak grafik birimi ilk olarak hızlandırıcılarda yer alıyor. Gelecek yıl ortalarında ise oyunculara sunulacak.

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7nm üretim sürecinin etkisiyle daha verimli bir yapıya kavuşan Vega 20 birimi 331 milimetre kare alana 13.8 milyar transistör sığdırmayı başarıyor. Aynı enerji tüketiminde ilk nesle göre 1.25 kat daha iyi performans sunarken aynı frekansta ise yüzde 50 daha iyi enerji verimliliğine ulaşıyor. Yani Vega 20 grafik birimi enerji verimliliği konusunda çok çalışmış diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör

Vega 20 birimi ilk kez Radeon Instinct MI60 hızlandırıcısında kullanılacak. Radeon Instinct MI60 dünyanın ilk 7nm grafik birimi barındıran ürünü olma ünvanına da sahip oldu. Kartta bulunan 32GB HBM 2 bellek 1TB/s gibi iddialı bir bant genişliğine ulaşıyor ve işletmelere yönelik hata düzeltme teknolojileri ile geliyor. FP64 performansı 7.4 TFLOPS ile PCIe 4.0 standardında elde edilen en yüksek rakam.

Diğer taraftan yeni kullanıma sunulan PCIe 4.0 standardını da ilk destekleyen Radeon Instinct MI60 hızlandırıcısı oldu. Çift yönlü olarak grafik birimi ve işlemci arasındaki bant genişliği 64GB/s seviyesine kadar ulaşabiliyor. Ayrıca çoklu grafik birimi kullanımında da eklenen her kart neredeyse lineer bir performans artışı getiriyor.

Özellikle yapay zeka işlemlerinde Radeon Instinct MI60 hızlandırıcısı bir devrim yapacak diyebiliriz. AMD grafik birimi başına 2 Infinity Fabric bağlantı teknolojisi kullanarak 200GB/s noktadan noktaya bağlantı hızlarına ulaşmış. Radeon Instinct MI60 önümüzdeki aylarda kurumlara sunulacak. Ayrıca Radeon Instinct MI50 adında 6.7 TFLOPS seviyesine çıkabilen bir alt model daha mevcut.