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Dünyanın ilk 7nm grafik hızlandırıcısı duyuruldu

Uzun süren Ar-Ge çalışmalarının ardından 7nm sürecinde geliştirilen Vega 20 grafik birimi sahneye çıktı. Daha iyi performans sunacak birim ilk kez Radeon Instinct MI60 hızlandırıcısında yer alacak.
6 ay
5,3b
1
17
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Polaris mimarisi ile ekran kartı pazarına iddialı bir dönüş yapan AMD sonraki Vega mimarisinde aynı başarıyı gösteremedi. Madencilik furyasının etkisiyle başarılı satışlar olsa da oyuncu tarafında gerek yüksek fiyatlar gerekse de Nvidia ile rekabetin gerisinde kalması ilgiyi düşürdü. AMD şimdi yeniden üst seviyede iddialı olmayı amaçlıyor.

Radeon Instinct MI60 özellikleri

Uzun süredir geliştirilen 7nm sürecindeki Vega 20 grafik birimi geçtiğimiz aylarda kısa bir şekilde tanıtılmıştı. AMD bugün yaptığı etkinlikte grafik birimini taşıyacak ilk kartın da duyurusunu gerçekleştirdi. Geleneksel olarak grafik birimi ilk olarak hızlandırıcılarda yer alıyor. Gelecek yıl ortalarında ise oyunculara sunulacak.

Ayrıca Bkz. "GeForce GTX 1080 Ti fiyatları yükselişte"

7nm üretim sürecinin etkisiyle daha verimli bir yapıya kavuşan Vega 20 birimi 331 milimetre kare alana 13.8 milyar transistör sığdırmayı başarıyor. Aynı enerji tüketiminde ilk nesle göre 1.25 kat daha iyi performans sunarken aynı frekansta ise yüzde 50 daha iyi enerji verimliliğine ulaşıyor. Yani Vega 20 grafik birimi enerji verimliliği konusunda çok çalışmış diyebiliriz.

 

Dünyanın ilk 7nm grafik hızlandırıcısı duyuruldu
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Vega 20 birimi ilk kez Radeon Instinct MI60 hızlandırıcısında kullanılacak. Radeon Instinct MI60 dünyanın ilk 7nm grafik birimi barındıran ürünü olma ünvanına da sahip oldu. Kartta bulunan 32GB HBM 2 bellek 1TB/s gibi iddialı bir bant genişliğine ulaşıyor ve işletmelere yönelik hata düzeltme teknolojileri ile geliyor. FP64 performansı 7.4 TFLOPS ile PCIe 4.0 standardında elde edilen en yüksek rakam. 

Diğer taraftan yeni kullanıma sunulan PCIe 4.0 standardını da ilk destekleyen Radeon Instinct MI60 hızlandırıcısı oldu. Çift yönlü olarak grafik birimi ve işlemci arasındaki bant genişliği 64GB/s seviyesine kadar ulaşabiliyor. Ayrıca çoklu grafik birimi kullanımında da eklenen her kart neredeyse lineer bir performans artışı getiriyor.

Özellikle yapay zeka işlemlerinde Radeon Instinct MI60 hızlandırıcısı bir devrim yapacak diyebiliriz. AMD grafik birimi başına 2 Infinity Fabric bağlantı teknolojisi kullanarak 200GB/s noktadan noktaya bağlantı hızlarına ulaşmış. Radeon Instinct MI60 önümüzdeki aylarda kurumlara sunulacak. Ayrıca Radeon Instinct MI50 adında 6.7 TFLOPS seviyesine çıkabilen bir alt model daha mevcut. 
 

https://www.tweaktown.com/news/63736/amd-announces-worlds-first-7nm-gpu-radeon-instinct-mi60/index.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 ay
Piyasada rekabet güzel fakat teknolojinin oyuncu tarafında sonuna gelmiş gibi. Sistemlere düzgün bir şekilde entegre etseler şuanki grafikler yeterli bence.Grafik konusunda abartıya gerek yok bence birçok oyunun grafikleri bence gayet güzel ve yeterli.
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DH Misafiri 6 ay
Once isik dalga boylarini, litografi teknigini ve kullanilan lens sistemlerini bir arastir. Elinde malzemen olsa bile ASML o boyutta calisabilecek bir litografi sistemi uretmemisse bir ise yaramaz. Eger bir aksilik cikmazsa 2024-2025 gibi 3 nm lik makinalari piyasaya surmeyi planliyor. 1 nm ise 2035-2040 lari bulacak ve klasik yongalarin son siniri olacaktir.
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bahner 6 ay
2K'da 60 fps veremez bu kart.
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Agababangida 6 ay bahner
bahner
2K'da 60 fps veremez bu kart.

Böyle buyurdu müneccim ci!
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eAkman 6 ay bahner
..dedi gördüğü her kartı oyun kartı sanan bir gameboy.
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-MoDeStUs- 6 ay
7 nm in kaymağını yemesi lazım artık.Nvidia 16 nm 1000 serisi ile çok işi işler başardı.Arada nm olarak ciddi bir fark var.
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Emin KOÇ 6 ay
Her yıl bir önceki yıla göre daha gelişmiş ürün duyduğumuz için artık o kadar normal gelmeye başladı ki gelişim haberi duymadığım zaman bir gariplik var gibi hissediyorum
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Father Torque 6 ay
Açıkça yazılmasa bile artık başlıklardan hangi haber editörünün haberi yaptığını ve hangi firmadan bahsedildiğini hemen anlayabiliyoruz. Başka hiçbir forumda olmayan bu müthiş detay için teşekkürler DonanımHaber
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Y-ZiyA 6 ay
Yürü bakalım AMD!
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huseyincarnege 6 ay
gtx1080ti kadar iyi olsun yer
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SEO-Uzmanı 6 ay
7nm yapmak ile 1 nm yapmak arasında makiyet farkı yok !
sadece 1nm yapabilecek kalitede malzeme üretimi sıkıntısı var !
nm olayı sadece lazerle yakılan devre lens mercek ayarıdır !
asıl sorun ufatmak inceltmek değil bu incelikte çalışacak ana materyalin iletim kalitesinin artırılması !
zaten bunu yapabildiğiniz zaman bırakın 1 nm yi 0,1nm bile yaparsınız !
yani şu an tüketilen enerjinin %1 ini harcayan donanımı yapabilirsiniz !
1 Yanıt Yanıtla +3
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Denizci Samuel 6 ay SEO-Uzmanı
Ciddisin galiba. 0.1 nm kullanılan tek (Bir, 1) atomun boyutu.
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maxmania 6 ay
2 hafta önce yabancı kaynakta sadece kart koduyla (amd' nin kullandığı kod) yapılan testte 1080 seviyesinde benchmark puanı alan kart listelenmişti. o kaynak o kartın vega 20 olabileceğini belirtmişti. rx 590 haberi altında yorum olarak yazmıştım bu durumu, bazı arkadaşlar vega 56 ve 64 varken 20 ne alaka diy düşünüp yazmışlardı.
bu grafik kartını büyük ihtimal normal kullanıcıya da getirebilir amd. hele şu durumda nvidia rtx serisinde pot kırmışken ve insanlarda rtx serisinin dayanıklılık, fiyat/performans değerleri konusunda soru işaretleri oluşmuşken güzel bir atılım yapmış olur.
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