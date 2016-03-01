AMD, en hızlı APU'sunu satışa sunuyor

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Yıl sonuna doğru Zen mimarisini temel alan yeni FX işlemcilerini piyasaya sürmeye hazırlanan AMD, aradaki süreyi de boş geçirmek istemiyor. Firma bu boşluğu, hem Athlon X4 hem de A serisi APU'ları ile doldurma amacında. Bugün, her iki serinin de en iyileri lanse edildi.APU tarafında lanse edilen A10-7890K, firmanın en hızlı APU yapısı olarak dikkat çekiyor. Godavari mimarisini temel alan A10-7890K, 28nm fabrikasyon sürecine sahip 4 adet Steamroller çekirdeği barındırıyor. Taban hızı 4.1GHz olan APU, turbo mod ile 4.3GHz seviyesine kadar çıkabiliyor. 4MB Seviye 2 önbellek yanında, hız aşırtma imkanı da mevcut.Yongada yer alan Radeon R7 serisi grafik biriminde ise 512 işlem birimi, 900MHz saat frekansı, FreeSync desteği gibi özellikler yer alırken, toplamda 95W ısıl tasarım gücü mevcut. APU'da, sessiz çalışan ve önceki nesillerden daha fazla alanı soğutabilen yeni Wrath Cooler soğutucusu bulunuyor. Yine 2133MHz'e kadar DDR3 desteği mevcut. APU'nun fiyatı 165$ olarak belirlenmiş.Athlon X4 serisinde ise 880K tepe modeli bizi karşılıyor. Yine 4 adet Steamroller çekirdeği barındıran işlemci, 4GHz saat hızında çalışıyor ve 4.2GHz seviyesine kadar çıkıyor. Hız aşırtma imkanı bulunan işlemci, 95Watt ısıl tasarım gücüne sahip ancak 125 Watt'lık Near-Silent soğutucu çözümünü kullanıyor. İşlemcinin fiyatı 95$ olarak belirlenmiş.FM2+ tabanlı anakartlarda kullanılacak olan A10-7890K ve Athlon X4 880K, hem günlük işlemlerde, hem de oyun konusunda alternatif olmayı amaçlıyor. Her iki ürün de önümüzdeki haftalarda piyasada olacak.