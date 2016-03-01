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AMD, en hızlı APU'sunu satışa sunuyor

Yıl sonuna kadar yeni Zen mimarisini beklemek istemeyen ve APU arayışı içerisinde olan tüketicilerin, AMD'nin şimdiye kadar ki en hızlı APU'suna bakmasında fayda var.
3 yıl
5,8b
1
40
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıl sonuna doğru Zen mimarisini temel alan yeni FX işlemcilerini piyasaya sürmeye hazırlanan AMD, aradaki süreyi de boş geçirmek istemiyor. Firma bu boşluğu, hem Athlon X4 hem de A serisi APU'ları ile doldurma amacında. Bugün, her iki serinin de en iyileri lanse edildi.

APU tarafında lanse edilen A10-7890K, firmanın en hızlı APU yapısı olarak dikkat çekiyor. Godavari mimarisini temel alan A10-7890K, 28nm fabrikasyon sürecine sahip 4 adet Steamroller çekirdeği barındırıyor. Taban hızı 4.1GHz olan APU, turbo mod ile 4.3GHz seviyesine kadar çıkabiliyor. 4MB Seviye 2 önbellek yanında, hız aşırtma imkanı da mevcut.

Ayrıca Bkz. "Google'dan ilginç SSD istatistikleri"
Yongada yer alan Radeon R7 serisi grafik biriminde ise 512 işlem birimi, 900MHz saat frekansı, FreeSync desteği gibi özellikler yer alırken, toplamda 95W ısıl tasarım gücü mevcut. APU'da, sessiz çalışan ve önceki nesillerden daha fazla alanı soğutabilen yeni Wrath Cooler soğutucusu bulunuyor. Yine 2133MHz'e kadar DDR3 desteği mevcut. APU'nun fiyatı 165$ olarak belirlenmiş.

Athlon X4 serisinde ise 880K tepe modeli bizi karşılıyor. Yine 4 adet Steamroller çekirdeği barındıran işlemci, 4GHz saat hızında çalışıyor ve 4.2GHz seviyesine kadar çıkıyor. Hız aşırtma imkanı bulunan işlemci, 95Watt ısıl tasarım gücüne sahip ancak 125 Watt'lık Near-Silent soğutucu çözümünü kullanıyor. İşlemcinin fiyatı 95$ olarak belirlenmiş.

FM2+ tabanlı anakartlarda kullanılacak olan A10-7890K ve Athlon X4 880K, hem günlük işlemlerde, hem de oyun konusunda alternatif olmayı amaçlıyor. Her iki ürün de önümüzdeki haftalarda piyasada olacak.
 
AMD, en hızlı APU'sunu satışa sunuyor

http://wccftech.com/amd-a10-7890k-apu/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
Ekreeeeem, Ekrem!
Resimde 866 MHz diyor, sen yazıda 900 MHz yazmışsın. Resim AMD nin sayfasından falan alındıysa, yine yanlış yazmışsın. Yaw, sen haberlerini yayınlamadan önce OKUMAZ MISIN?
Ekreeeeem, Ekrem!Resimde 866 MHz diyor, sen yazıda 900 MHz yazmışsın. Resim AMD nin sayfasından falan alındıysa, yine yanlış yazmışsın. Yaw, sen haberlerini...
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2 Yanıt Yanıtla +21
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PowerPC 3 yıl
temcit pilavı gibi aynı ürünleri pişirip pişirip milletin önüne sunuyor. çıksın artık şu zen. tek artısı şu wraith soğutucu.
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ekrem71 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Ekreeeeem, Ekrem!
Resimde 866 MHz diyor, sen yazıda 900 MHz yazmışsın. Resim AMD nin sayfasından falan alındıysa, yine yanlış yazmışsın. Yaw, sen haberlerini yayınlamadan önce OKUMAZ MISIN?

Kaynakta da 900MHz yazıyor. Sunum görselleri daha eski olabilir tam emin olamadım işin aslı.
OverClocK1ngEkreeeeem, Ekrem!Resimde 866 MHz diyor, sen yazıda 900 MHz yazmışsın. Resim AMD nin sayfasından falan alındıysa, yine y...
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1 Avatar
coolfighter 3 yıl
Arkadaşlar mart ayında çıkacak diyorlar ama çıkmadı net bir tarih var mı yoksa Amd A10 7870k alacağım.
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Sertan-57 3 yıl ekrem71
Eko iyi Guzel Anlatiyorsunda Birseyi Sallarsinda Sen Oyle Bir Salliyorsun Ki AMD'yi Bile Yalanci Cikartirsin Buda O Hesap
.
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Sertan-57 3 yıl
AMD iste Sen Busun Senin Yapacagin islemci Boyle Olur Ekran Kartina Verdigin Degeri Biraz islemciye Eee Allahsiz
.
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Nostromo- 3 yıl
Yazar kardeş bu apunun bellek hızı 2133 değil yalnız. 7870K 2400 destekliyorken bunun hızaşırtılmış versiyonu olan 7890k da 2133 olması hiçmi garibine gitmedi. Haberi yazmadan önce iyi araştır bence. Ayrıca yukarda paylaştığın görsel yanlış. Orada 7890k'nın gpu frekansı 866 yazıyor doğrusu 900 mhz. Bu hatayı sedece donanımhaber değil teknopat bile böyle yapmış haberini.
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Black_sky 3 yıl
AMD F/P ürünler sunmaya devam ediyor. Uygun fiyatlı ve yüksek performanslı ürünlerinden her zaman memnun kaldım.
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tobepeople 3 yıl
eski yılların 955 ini 4.5 ghz de kullanıyoruz yetiyor bize hala yıllardır milleti kandırıp dandik dundik işlemcileri satıp duruyorlar :D
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herolay 3 yıl
Akıllı olun bu apulara para vermeyın,

Ps4 dekı apu son cıkan apudan cok daha mı guclu ? Allah askına resmen soygunculuk ya,

Ps4 apu su-->Ultra 1080p 30 fps

Pc apu su--->Low 1080p 30 fps

Sımdı gelde al bu apuyu :) vallaha dalga gecıyorlar ya :) goz gore gore soygunculuk.

Ps4 alsan oyunla ps plus ıle soyyorlar.
Pc alsan performansı ıle ne yaptıklarını gormeyecek kadarda kor degılız, yettı artık.

Ya adam gıbı standart hızmet getırırler, ya da oyuncu kaybına devam ederler. Cıdden sogudum artık.
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Sertan-57 3 yıl herolay
Dostum PS4'De Ki Jaguar APU Bulldozerlerle Hic Bir Alakasi Yok Ve Athlon Ve Phenom Karisimi Jaguar Mimarili islemci Olarak Tasarlamislar Multi Core Teklonolojisi Var Yani Cift Cekirdegi Kapali Ozellegi Var Jaguar Tabanlarda Moduler Yerine Modul Kullanilmis. Bulldozer APU'yu Hepimiz Biliyoruz CMT Mimarisi Var Modul Yerine Moduler Kullanilmis Cift Kayar Noktaya Sahip Yani Bulldozer Mimarisi Hatali O Yuzden Tek izlek Performansi Dusuk Ama Jaguar Mimarisi Tamamen Hatasiz Tek izlek Performansi Cok Guclu.
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herolay 3 yıl
Intel zen gelene kadar akilli yapti, islemcideki sogutucuyuda artik vermez oldu :) biliyorya fx satilmayacak, skylake satilcak. :) yazik ya gozun doysun intel :)
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OverClocK1ng 3 yıl
ekrem71
Orijinalden alıntı: OverClocK1ng Ekreeeeem, Ekrem! Resimde 866 MHz diyor, sen yazıda 900 MHz yazmışsın. Resim AMD nin sayfasından falan alındıysa, yine yanlış yazmışsın. Yaw, sen haberlerini yayınlamadan önce OKUMAZ MISIN?
Kaynakta da 900MHz yazıyor. Sunum görselleri daha eski olabilir tam emin olamadım işin aslı.

Anladım. İyi kötü, sitede epey fazla, belki yüzlerce, binlerce haber girdin. Bizi bilgilendirdin. Bizden birisisin. Görevin icabı yayınlamak istediğin bir haberde, emin olamadığın bir detay yüzünden sana takıldığım için kusura bakma Ekrem. Yine okumadan yayınladın sandım..
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fantomasds 3 yıl
Oyun oynayacak insan zaten işlemciye verdiği para kadar ekran kartına da para vermesi gerektiğini bilir. 100 dolarlık işlemci 100 dolarlık ekran kartı. İkisinden biri düşük olursa olmaz. AMD çözümü oyuncu için DEĞİL. BU forumda yazanlar profesyonel oyuncular zaten, hepsinde i7 ve titanlar var. AMD çözümlerine burun kıvırıyorlar. AMD çözümleri halk için. Çocuğuna karne hediyesi alacak baba için, evde genel maksatlı pc olsun diyenler için. Gayet de makul performanslı. Autocadde 3d simülasyon mu yapacak sanki alan webde gezecek office programları arada oyun. Oyunda da orta halli insanların 2K derdi falan yok. Monitörleri zaten 1366x768 çözünürlükte 18,5". Bu işlemcilerde o çözünürlükte oyunları kabul edilebilir akıcılıkta oynatır, detay seviyesini de düşürürsün mis. İmkanı bol olan GTA da adamların yüzündeki sivilceyi de görsün üstün ve pahalı donanımlarıyla.
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TITAN291 3 yıl
ufak tefek artırımlarla aynı ürünlerin biraz isim değiştirip piyasaya sürmekten bıkmadılar hala, amd artık reklamlarını yaptığı yeni işlemcileriyle ya intele kafa tutar ya da piyasada nal toplamaya devam eder.
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Mete Can Karahasan 3 yıl
Soğutucuyu, kule tipli rakipleriyle kıyaslamayınız. Bu düşük profil bir soğutucu ve FX8370'i 1.45v'de soğutmaya yetiyorsa, A10 7890K'yı 5 GHz'te soğutmaya da pekâlâ yeter.
Yanlış olan nokta, AMD'nin yaptığının bir sınıfa konamaması. Halbuki, siz bir itx kasa toplamak istediğinizde bu soğutuculu model elinizdeki en iyi seçenek. İstediğiniz düşük profil soğutucuyla çarpıştırın; değil 220 watt tdp, 125 watt dediğinizde kimisinin beli bükülmeye başlıyor. ITX kasa toplamak isteyen kullanıcılara büyük kolaylık ve de sessiz.
İşlemcilerin ekran kartının iyi olup olmadığına da gelirsem eğer, 2400 MHz bellek seti takarak ekran kartını 600 MHz'de çalıştıracak bantgenişliği bile tam olmuyormuş. Şimdi bunu niye söylüyorum? Tümleşik ekran kartının kendi kafasına göre tayin ettiği bir voltajı var ve kendi saat hızına göre belirleniyor. Bu, oldukça büyük bir ısınma kaynağı teşkil ediyor çipte. Mâdem 600 mhz'te zar zor yetecek bantgenişliği için didiniyorsak, o zaman NB/GNB voltajını düşük tayin edip buna harcanan çabayı işlemciye geri kazandırmanın faydası daha büyük olabilir ki; AMD sistemlerde işlemci açmazı zaten büyük.
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spyae 3 yıl fantomasds
fantomasds
Oyun oynayacak insan zaten işlemciye verdiği para kadar ekran kartına da para vermesi gerektiğini bilir. 100 dolarlık işlemci 100 dolarlık ekran kartı. İkisinden biri düşük olursa olmaz. AMD çözümü oyuncu için DEĞİL. BU forumda yazanlar profesyonel oyuncular zaten, hepsinde i7 ve titanlar var. AMD çözümlerine burun kıvırıyorlar. AMD çözümleri halk için. Çocuğuna karne hediyesi alacak baba için, evde genel maksatlı pc olsun diyenler için. Gayet de makul performanslı. Autocadde 3d simülasyon mu yapacak sanki alan webde gezecek office programları arada oyun. Oyunda da orta halli insanların 2K derdi falan yok. Monitörleri zaten 1366x768 çözünürlükte 18,5". Bu işlemcilerde o çözünürlükte oyunları kabul edilebilir akıcılıkta oynatır, detay seviyesini de düşürürsün mis. İmkanı bol olan GTA da adamların yüzündeki sivilceyi de görsün üstün ve pahalı donanımlarıyla.

Burada yazan herkeste i7 ,titan mı var ? Ucmussun hocam sen. Umarım sistem tercihlerini de bu varsayıma gore yapıp cüzdanını gocertmemissindir . 2. El forumuna bak bakalım neler satılıyor
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