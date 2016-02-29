Google'dan ilginç SSD istatistikleri

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Sahip olduğu devasa depolama altyapıları ile, Google sektörün en büyüklerinden birisi arasında. Binlerce depolama sürücüsü ile, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Google, sektördeki avantaj ve dezavantajları en iyi şekilde görebilecek potansiyele sahip. Firmanın, bir araştırmacı ekibi ile hazırladığı SSD raporu, ilginç gerçeklere temas ediyor.
Raporun mahiyeti
Google araştırmacısı Arif Merchant ve Raghav Lagisetty ile Toronto Üniversitesi'nden Prof. Bianca Shroeder tarafından yapılan araştırma, sektörde flash tabanlı belleklere yönelik olarak hazırlanan ilk çalışmalardan birisi olarak dikkat çekiyor. Rapor, Üretimde Flash Belleklerin Güvenilirliği: Beklenenler ve Beklenmeyenler adını taşıyor. Araştırmada, 6 yıl boyunca Google veri merkezlerinde kullanılan 10 farklı sürücü modeli ve hücre teknolojileri masaya yatırılmış.
MLC mi yoksa SLC mi?
Raporda, üst seviye SLC NAND bellek modüllerinin, MLC NAND bellek modüllerinden daha güvenilir olmadığı ifade ediliyor. Bugüne kadar SLC teknolojisinin her zaman en güvenilir ve en performanslı NAND flash bellekler olduğuna inanılırdı. Google, bunun tam tersi olduğunu ifade ediyor.
Normalde, sunucu tarafındaki SSD ürünlerinde tek seviyeli hücre yapılanması - SLC kullanılıyor ve veriler hücredeki tek bir bit üzerine yazılıyor. Hücrelerin 90 000-100 000 arasında yazma-silme döngüsü mevcut. Dayanıklı, uzun ömürlü ve performanslı olan SLC teknolojisi, aynı zamanda da yüksek maliyetli. Bu bakımdan, daha çok sunucu tarafında tercih ediliyor.
MLC ise tek hücredeki birden fazla bit üzerine veri yazıyor. Yaklaşık olarak 10 000 yazma-silme döngüsü sunan teknoloji, daha düşük performanslı ve daha az dayanıyor. Böylece maliyeti de son kullanıcı seviyesine çekilebiliyor.
Ayrıca Bkz. "Zotac SONIX 480GB PCIe SSD modeli duyuruldu"
Hatalar
Rapordaki diğer bir başlık, yüksek hata oranlarına yol açan en büyük etkenin veri kullanım büyüklüğü değil, kullanım yaşı olduğu yönünde. Araştırmaya tabi tutulan sürücülerin yüzde 20-63 arasındaki kısmı, ilk 4 yıllık kullanım süresinde en az 1 adet düzeltilemeyen hata ortaya çıkarıyor. Yine sürücülerin yüzde 30-80 arasındaki kısmı, ilk 4 yıllık kullanım süresinde en az bir adet bozulmuş blok, yüzde 2-7 arasındaki kısmı da bir adet bozulmuş yonga ortaya çıkarıyor.
Diğer taraftan, sürücülerin güvenilirliğini ölçen ham bit hata oranı - RBER pratikte hataları iyi bir şekilde tahmin edemiyor. Ayrıca düzeltilemeyen hataları ifade eden UBER, yine anlamsız sonuçlar verebiliyor. Bunun yanında, RBER ve UBER değerleri, yazma-silme döngüsüne paralel olarak artıyor.
SSD ürünlerin yakın zamanda fiyat ve kapasite olarak HDD ürünlerini yakalayacağı sıkça ifade ediliyor. Raporda ise, SSD ürünlerinin düzeltilemeyen hata gibi çok daha fazla problem oranına sahip olduğu ve bunun kullanıcıyı daha fazla etiklediği ifade ediliyor. Ayrıca depolama sürücülerinin bozuk blok sayıları, yonga hatalarının tahmin edilmesini sağlayabiliyor. Raporun tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.
Raporun mahiyeti
Google araştırmacısı Arif Merchant ve Raghav Lagisetty ile Toronto Üniversitesi'nden Prof. Bianca Shroeder tarafından yapılan araştırma, sektörde flash tabanlı belleklere yönelik olarak hazırlanan ilk çalışmalardan birisi olarak dikkat çekiyor. Rapor, Üretimde Flash Belleklerin Güvenilirliği: Beklenenler ve Beklenmeyenler adını taşıyor. Araştırmada, 6 yıl boyunca Google veri merkezlerinde kullanılan 10 farklı sürücü modeli ve hücre teknolojileri masaya yatırılmış.
MLC mi yoksa SLC mi?
Raporda, üst seviye SLC NAND bellek modüllerinin, MLC NAND bellek modüllerinden daha güvenilir olmadığı ifade ediliyor. Bugüne kadar SLC teknolojisinin her zaman en güvenilir ve en performanslı NAND flash bellekler olduğuna inanılırdı. Google, bunun tam tersi olduğunu ifade ediyor.
Normalde, sunucu tarafındaki SSD ürünlerinde tek seviyeli hücre yapılanması - SLC kullanılıyor ve veriler hücredeki tek bir bit üzerine yazılıyor. Hücrelerin 90 000-100 000 arasında yazma-silme döngüsü mevcut. Dayanıklı, uzun ömürlü ve performanslı olan SLC teknolojisi, aynı zamanda da yüksek maliyetli. Bu bakımdan, daha çok sunucu tarafında tercih ediliyor.
MLC ise tek hücredeki birden fazla bit üzerine veri yazıyor. Yaklaşık olarak 10 000 yazma-silme döngüsü sunan teknoloji, daha düşük performanslı ve daha az dayanıyor. Böylece maliyeti de son kullanıcı seviyesine çekilebiliyor.
Ayrıca Bkz. "Zotac SONIX 480GB PCIe SSD modeli duyuruldu"
Hatalar
Rapordaki diğer bir başlık, yüksek hata oranlarına yol açan en büyük etkenin veri kullanım büyüklüğü değil, kullanım yaşı olduğu yönünde. Araştırmaya tabi tutulan sürücülerin yüzde 20-63 arasındaki kısmı, ilk 4 yıllık kullanım süresinde en az 1 adet düzeltilemeyen hata ortaya çıkarıyor. Yine sürücülerin yüzde 30-80 arasındaki kısmı, ilk 4 yıllık kullanım süresinde en az bir adet bozulmuş blok, yüzde 2-7 arasındaki kısmı da bir adet bozulmuş yonga ortaya çıkarıyor.
Diğer taraftan, sürücülerin güvenilirliğini ölçen ham bit hata oranı - RBER pratikte hataları iyi bir şekilde tahmin edemiyor. Ayrıca düzeltilemeyen hataları ifade eden UBER, yine anlamsız sonuçlar verebiliyor. Bunun yanında, RBER ve UBER değerleri, yazma-silme döngüsüne paralel olarak artıyor.
SSD ürünlerin yakın zamanda fiyat ve kapasite olarak HDD ürünlerini yakalayacağı sıkça ifade ediliyor. Raporda ise, SSD ürünlerinin düzeltilemeyen hata gibi çok daha fazla problem oranına sahip olduğu ve bunun kullanıcıyı daha fazla etiklediği ifade ediliyor. Ayrıca depolama sürücülerinin bozuk blok sayıları, yonga hatalarının tahmin edilmesini sağlayabiliyor. Raporun tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.
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Bu devirde ssd siz pc kullanmak saçmalıktan başka birşey değil.
Sistemim iyi, ona rağmen HDD 92 saniyede masaüstü hazır hale geliyordu. Şuan SSD'de 9 saniyede tamamen hazır! Bilgisayarın açma tuşuna basıp monitör kendine gelene kadar masaüstü geliyor, uygulamalar ışık hızında açılıyor. SSD'ye geçmeyen, henüz kullanmayan varsa koşarak gitsin alsın.