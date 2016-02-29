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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'dan ilginç SSD istatistikleri

SSD sürücüler ile yıllardır çeşitli araştırmalar yapılıyor ancak Google'ın bizzat yıllardır deneyimleyerek ortaya koyduğu araştırma raporu, bilinmeyen pek çok noktaya ışık tutuyor.
3 yıl
5,6b
1
18
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'dan ilginç SSD istatistikleri
Sahip olduğu devasa depolama altyapıları ile, Google sektörün en büyüklerinden birisi arasında. Binlerce depolama sürücüsü ile, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Google, sektördeki avantaj ve dezavantajları en iyi şekilde görebilecek potansiyele sahip. Firmanın, bir araştırmacı ekibi ile hazırladığı SSD raporu, ilginç gerçeklere temas ediyor.

Raporun mahiyeti

Google araştırmacısı Arif Merchant ve Raghav Lagisetty ile Toronto Üniversitesi'nden Prof. Bianca Shroeder tarafından yapılan araştırma, sektörde flash tabanlı belleklere yönelik olarak hazırlanan ilk çalışmalardan birisi olarak dikkat çekiyor. Rapor, Üretimde Flash Belleklerin Güvenilirliği: Beklenenler ve Beklenmeyenler adını taşıyor. Araştırmada, 6 yıl boyunca Google veri merkezlerinde kullanılan 10 farklı sürücü modeli ve hücre teknolojileri masaya yatırılmış.

MLC mi yoksa SLC mi?

Raporda, üst seviye SLC NAND bellek modüllerinin, MLC NAND bellek modüllerinden daha güvenilir olmadığı ifade ediliyor. Bugüne kadar SLC teknolojisinin her zaman en güvenilir ve en performanslı NAND flash bellekler olduğuna inanılırdı. Google, bunun tam tersi olduğunu ifade ediyor.

Normalde, sunucu tarafındaki SSD ürünlerinde tek seviyeli hücre yapılanması - SLC kullanılıyor ve veriler hücredeki tek bir bit üzerine yazılıyor. Hücrelerin 90 000-100 000 arasında yazma-silme döngüsü mevcut. Dayanıklı, uzun ömürlü ve performanslı olan SLC teknolojisi, aynı zamanda da yüksek maliyetli. Bu bakımdan, daha çok sunucu tarafında tercih ediliyor.

MLC ise tek hücredeki birden fazla bit üzerine veri yazıyor. Yaklaşık olarak 10 000 yazma-silme döngüsü sunan teknoloji, daha düşük performanslı ve daha az dayanıyor. Böylece maliyeti de son kullanıcı seviyesine çekilebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Zotac SONIX 480GB PCIe SSD modeli duyuruldu"
Hatalar

Rapordaki diğer bir başlık, yüksek hata oranlarına yol açan en büyük etkenin veri kullanım büyüklüğü değil, kullanım yaşı olduğu yönünde. Araştırmaya tabi tutulan sürücülerin yüzde 20-63 arasındaki kısmı, ilk 4 yıllık kullanım süresinde en az 1 adet düzeltilemeyen hata ortaya çıkarıyor. Yine sürücülerin yüzde 30-80 arasındaki kısmı, ilk 4 yıllık kullanım süresinde en az bir adet bozulmuş blok, yüzde 2-7 arasındaki kısmı da bir adet bozulmuş yonga ortaya çıkarıyor.

Diğer taraftan, sürücülerin güvenilirliğini ölçen ham bit hata oranı - RBER pratikte hataları iyi bir şekilde tahmin edemiyor. Ayrıca düzeltilemeyen hataları ifade eden UBER, yine anlamsız sonuçlar verebiliyor. Bunun yanında, RBER ve UBER değerleri, yazma-silme döngüsüne paralel olarak artıyor.

SSD ürünlerin yakın zamanda fiyat ve kapasite olarak HDD ürünlerini yakalayacağı sıkça ifade ediliyor. Raporda ise, SSD ürünlerinin düzeltilemeyen hata gibi çok daha fazla problem oranına sahip olduğu ve bunun kullanıcıyı daha fazla etiklediği ifade ediliyor. Ayrıca depolama sürücülerinin bozuk blok sayıları, yonga hatalarının tahmin edilmesini sağlayabiliyor. Raporun tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.
 

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FlyingUnderpants 3 yıl en beğenilen
Bu SSD hala standart olmadı ya şaşırıyorum. 3 bin liraya bilgisayar satılıyor, altıncı nesil işlemci ile hemde, hala 1366pixel ve hdd. Sonra laptop satışları niye düşük diyorlar.
Bu SSD hala standart olmadı ya şaşırıyorum. 3 bin liraya bilgisayar satılıyor, altıncı nesil işlemci ile hemde, hala 1366pixel ve hdd. Sonra laptop satışları n...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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deoksiriboz1001 3 yıl
Normal ev kullanıcısı için ssd nin ömrü ve güvenliği hdd ile aynıdır hatta ssd daha güvenlidir. Çünkü mekanik bir aksam yok ve darbelerden hdd kadar etkilenmez.

Bu devirde ssd siz pc kullanmak saçmalıktan başka birşey değil.
Normal ev kullanıcısı için ssd nin ömrü ve güvenliği hdd ile aynıdır hatta ssd daha güvenlidir. Çünkü mekanik bir aksam yok ve darbelerden hdd kadar etkilenmez...
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Yanıtla +6
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MegaWolt38 3 yıl
WD Caviar Black HDD yi hızlı sanırdım taa ki Evo 850 SSD kullanana kadar.
Sistemim iyi, ona rağmen HDD 92 saniyede masaüstü hazır hale geliyordu. Şuan SSD'de 9 saniyede tamamen hazır! Bilgisayarın açma tuşuna basıp monitör kendine gelene kadar masaüstü geliyor, uygulamalar ışık hızında açılıyor. SSD'ye geçmeyen, henüz kullanmayan varsa koşarak gitsin alsın.
WD Caviar Black HDD yi hızlı sanırdım taa ki Evo 850 SSD kullanana kadar.Sistemim iyi, ona rağmen HDD 92 saniyede masaüstü hazır hale geliyordu. Şuan SSD'de...
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1 Avatar
abidn 3 yıl
Ben hâlâ 5400RPM sabit disk kullanıyorum 7200RPM olanlar bile hızlı geliyor eğer bir SSD kullanmazsam elimdekilerin aşırı yavaş okduğunu farkedemem bu yüzden hiç SSD denemiyorum. Ne fakiri sensin be fakir!
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savasserter 3 yıl
Bence ssd küçük kapasiteli disklerde büyük sıkıntı doğurabilirabilir. Kapasite küçük olunca (bütçeye göre) çoğunlukla ağzına kadar dolu olarak kullanıyoruz. Örneğin önceki diskim 120gb dı ve c de 10gb boş alan ile uzun süre kullandım. İki sene önce 250gb 840 evo ya geçtim, bu seferde ortalama 30-40gb boş alanla kullanıyorum. Yani alan dar olunca serverlardaki sürekli okuma-yazma durumuna benzer bir durum ortaya çıkıyor. Mekanik disklerden çok çekmiş biri olarak ssdlere bodoslama daldım ama hala içimde bir şüphe yok değil. Nazar değmesin 4 yıldır farklı marka ve kapasitede ssd kullanıyorum henüz veri kaybı yaşamadım. Vur tahtaya...
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FatihAsl 3 yıl
Spiderhip
Google bizim gibi evo da kullanmıyordur, en iyisini kullanıyordur. En iyilerde bile 4 sene içinde hata varsa, biz hdd lerle devam mı edelim? Tam da 500 lük evoya gözümü dikmiştim.

hdd ler sunucu sistemlerde 2 yıl ortalama ömrü var.
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FatihAsl 3 yıl
playstyle
bu cahillere laf anlatmaktan sıkıldım gidin RAM disk kurunda, hızın ne olduğunu bi anlayın ! :)

RAM disk üzerine işletim sistemimi kurmayacağına göre biz cahiller olarak seni anlamakta zorlanmaya devam edeceğiz. tabi ki RAM hızlı olacak. boşunamı o kadar para veriyoruz.
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MegaWolt38 3 yıl
WD Caviar Black HDD yi hızlı sanırdım taa ki Evo 850 SSD kullanana kadar.
Sistemim iyi, ona rağmen HDD 92 saniyede masaüstü hazır hale geliyordu. Şuan SSD'de 9 saniyede tamamen hazır! Bilgisayarın açma tuşuna basıp monitör kendine gelene kadar masaüstü geliyor, uygulamalar ışık hızında açılıyor. SSD'ye geçmeyen, henüz kullanmayan varsa koşarak gitsin alsın.
Yanıtla +5
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SEO-Uzmanı 3 yıl
bu cahillere laf anlatmaktan sıkıldım
gidin RAM disk kurunda, hızın ne olduğunu bi anlayın ! :)
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GetSomeRest 3 yıl
Zengin olsam herkese SSD dağıtırım fakirler kurtulsun artık şu hantal sistemlerden. nerde bir hdd li bilgisayara denk gelsem saç baş yolduruyor. en kötü ssd bile hdd den iyidir.
Yanıtla +1
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deoksiriboz1001 3 yıl
Normal ev kullanıcısı için ssd nin ömrü ve güvenliği hdd ile aynıdır hatta ssd daha güvenlidir. Çünkü mekanik bir aksam yok ve darbelerden hdd kadar etkilenmez.

Bu devirde ssd siz pc kullanmak saçmalıktan başka birşey değil.
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hacı.basat 3 yıl
Standart olmadı ama ne zaman olacağını biliyoruz. Şu anda yarım TB SSD 499 lira, 399 lira yaptıklarında yeni bilgisayar alacakların yarısı SSD alacak, yarım TB 299 lira olduğunda kalanın yarısı SSD alacak, daha da fiyatı düştüğünde piyasada HDD bulamayacağız.
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FlyingUnderpants 3 yıl en beğenilen
Bu SSD hala standart olmadı ya şaşırıyorum. 3 bin liraya bilgisayar satılıyor, altıncı nesil işlemci ile hemde, hala 1366pixel ve hdd. Sonra laptop satışları niye düşük diyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +9
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aspirin_00 3 yıl FlyingUnderpants
FlyingUnderpants

Bu SSD hala standart olmadı ya şaşırıyorum. 3 bin liraya bilgisayar satılıyor, altıncı nesil işlemci ile hemde, hala 1366pixel ve hdd. Sonra laptop satışları niye düşük diyorlar.

katlıyorum 10 yıl +
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