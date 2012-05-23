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AMD entegre R serisi APU platformunu tanıttı

7 yıl
3b
1
26
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Trinity kod adlı yeni APU'larıyla Ultrabook pazarında hakimiyet hedefleyen AMD, farklı segmentlerde de APU paltformunun başarısı için çalışıyor. Firma; dijital imza, kumarhane oyun cihazları, POS sistemleri, medikal görüntüleme ve güvenlik kamerası gibi platformları hedefleyen entegre R serisi APU'larını tanıttı.

Yüksek performanslı ve çok çekirdekli x86 işlem gücü sunan platform, gelişmiş video ve grafik yeteneklerine, ayrıca yüksek hızlı paralel işlemlere olana tanıyor.

Yeni APU'larda yine Piledriver işlemci mimarisi ile DirectX 11 ile uyumlu AMD Radeon HD 7000 paylaşımsız grafik birimlerine yer veriliyor. Daha gelişmiş grafik gücü ve daha az enerji kullanımı sunan R serisi, işlemciden ziyade grafik birimlerine ağırlık bindiren sistemler için ideal. Bu bakımdan Trinity APU'larının günümüz grafik işleme birimleri için uyarlanmış versiyonu diyebiliriz. 

R serisinde video konferanslar için hızlı ve verimli video çözümlemesi yapabilen atanmış bir video çözümleme donanımı, GPU yardımıyla şifreleme/şifre çözme işlemlerine olanak tanıyan ve korumalı içerikleri işlerken daha az enerji tüketen Güvenli Ortam Yönetimi, yüksek çözünürlüklü şifreleme ve gözlüksüz 3D desteği sunan Benzersiz Video Şifreleyici bulunuyor.

R serisinin kalıp alanının küçülmesi sayesinde pek çok farklı formattaki cihazlarda kullanılabilmesi ve bağımsız grafik birimi sayesinde maliyetlerin azaltılması mümkün.

Kumarhane oyunları ve duvar ekranları için ise R serisi 4 bağımsız ekrana kadar görüntü çıkışı veya bir içeriği 4 ekrana yayarak görüntü çıkışı desteği de verebiliyor. Yonga üzerinde tam bir x16 PCIe grafik slotu da bulunuyor.

Sektörünün lideri konumunda olan pek çok firma şimdiden AMD ile ortaklık anlaşması imzaladı. APU'ları kullanmak için üzerine entegre edildikleri mini-ITX anakartları da satın almak gerektiğini hatırlatalım. APU'lar ilerleyen aylarda ticari kullanıma sunulacak.

http://www.engadget.com/2012/05/21/amd-r-series-embedded-processors/ Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 7 yıl en beğenilen
AMD ne eylerse güzel eyler ! :)
intel fanboyları verin (-) eksilerinizi hadi bakayım :)
hoba :D
2 Yanıt Yanıtla +10
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sgnr 7 yıl
AMD güzel para kazanacaktır bu sistemden. Hayırlı olsun ne diyelim :)
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arabcian 6 yıl
Amd intelden tokadın alasını yiyip kendi yoluna bakmaya başladı
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wentiaoch 6 yıl
Arkadaşım bu üye gelip sürekli amd fanboyluğu yapıyor daha geçen gün intele durduk yere at çöpe gitsin dedi benim sinirimi bozuyor bu tür fanboylar gerekli cevabı veriyorum haklı olaraktan.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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asterisk* 6 yıl
ultra_storm
playstyle
ultra_storm
playstyle AMD ne eylerse güzel eyler ! :) intel fanboyları verin (-) eksilerinizi hadi bakayım :) hoba :D
Öyle güzel eylemişki amd dandik çöp buldozerler intelin orta seviye işlemcisinden bile daha yavaş :)
hacı o zamanlar sene kaçtı ? sen bu güne gel ! fiyat/performansa göre konuş alamayacağın intelin performansıyla her bütçeye uygun AMD fiyatlarını mukayese ette sonra gel muhabbet et !
Buldozer daha 2011in işlemcisi amd fanboyları bile kabul etti intelin üstünlüğünü 8 çekirdekli buldozer bile intelin orta seviye i5 2500nu anca yakalıyor 8 çekirdekli buldozer 600 tl i5 2600 500 tl aman ne kadar uygunmuş.

playstyle arkadaşımız da bolca saçmalamış haklısın ama o fiyatlar ne yahu.
fx 8120 390 tl, fx 8150 480 tl, 2500k 450, 2600k 650 lira civarında değişiyor. performanslar da fiyatlarla doğru orantılı. amd sadece anakart konusunda ucuz, o da üst seviyelerde.
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grafman09 7 yıl
DH Misafiri
@ultra_stormbu parçada ultra_storm için geliyor; işte orta seviye işlemcilerinin bile buldozer sersinden hızlı olduğunu iddia ettiğiniz işlemcilerin gerçekteki uyduruk performansları! (gücenmece yok siz kaşındınız!):http://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/Core-i7-3960X-Extreme-Edition-En-hizli-masaustu-islemci-video-inceleme.htmsudan çımış balığa dönen bir intelfan görüyorsan bilki amd intel işlemcilerin gerçek performans karşılaşmasına bakıyordur :D :D :D

i7-3960X bu işlemciyi alabilecek kaç kişi var? Ben bu işlemcinin fiyatı düşüne kadar, A8 3870K (fiyatı 290 tl) kullanırım,, hem bütün işimi hızlı bir şekilde halleder, hemde artan para ile tatile giderim,, sende burda benim işlemcim hızlı diye övün,, ultra storm :) Ekteki videoyu izledim,, işlemci gücü oranında iyi fps sunmasına rağmen, penomları bu konuda geçemiyor olması acınası bir durum,, işimiz grafik sentetik test değil,, o testler burdaki kullanıcıların gözünü boyar sadece,,
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DH Misafiri 7 yıl
@ultra_storm
bu parçada ultra_storm için geliyor; işte orta seviye işlemcilerinin bile buldozer sersinden hızlı olduğunu iddia ettiğiniz işlemcilerin gerçekteki uyduruk performansları! (gücenmece yok siz kaşındınız!):
donanimhaber.com/...
sudan çımış balığa dönen bir intelfan görüyorsan bilki amd intel işlemcilerin gerçek performans karşılaşmasına bakıyordur :D :D :D
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aceleciburak 7 yıl
Her zaman diyorum normal geleneksel işlemciler artık bitti trend APU ünitelerinde ve openCL gpgpu teknolojilerinde APU birimlerine paralel işlem yaptırmaktan geçiyor...
hele openCL yaygınlaştıkça işlemcinin performansının aşırı önemli olmadığı içindeki gpu birimine iş yaptırmanın daha çok yararı olduğu görülecek...
AMD asıl istediği stratejileri uygulamaya başladı bundan sonra meyvelerini toplayacaktır yeni nesil APU ailesi ile...
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carloska 7 yıl
geçmişten gelen planlama mı yoksa yeni CEO nun farkımı bilmiyorum ama AMD iyi yolda mobil platforma ağırlık vererek sonunda doğru olanı yapmaya başladı iki tane yakınım notebook alacak bana danıştılar AMD nin uygun fiyatlı ürünlerini bekliyorum yeni A 10 serisi alamasam da fiyatı düşmesi muhtemel A8 ve A6 modellerini takip ediyorum
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Foxbat 7 yıl
AMD gömülü sistemler için uzun zamandır ekran kartı üretiyordu zaten ama APU bu segment için gerçekten de biçilmiş kaftan oldu. CPU-GPU kombinsasyonu sektörün oldukça ilgisini çekecek ki habere göre çekmiş görünüyor. Rorry Read'dan umutlu olduğumu söylemiştim ve adam da beni haklı çıkardı. Uzun yıllardır kıpırdamayan AMD her taşın altından çıkmaya başladı. Bulldozer Opteron ile iyi bir çıkış yakaladılar. Trinity ile de ciddi umut vaad ediyorlar. Read AMD'yi dediği gibi avcı haline getirmeye başladı:)

Umarız yakın zamanda 2000'lerdeki AMD'yi yine görürüz.

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zymrdvn 7 yıl
Vay be !!! AMD resmen kumar oynuyor :))
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eXaeL@DH 7 yıl
AMD bu konuda oldukça başarılı olacaktır özellikle de OpenCL destekli yazılımların ortaya çıkmasıyla notebook pazarını domine edebilir. Tabi İntel'in rüşvet faktörünü saymazsak.
Edit : İyice çocuk parkına çevirdiniz. Bıktırdınız milleti eskiden daha canlıydı buralar.
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SEO-Uzmanı 7 yıl en beğenilen
AMD ne eylerse güzel eyler ! :)
intel fanboyları verin (-) eksilerinizi hadi bakayım :)
hoba :D
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ultra_storm 7 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

AMD ne eylerse güzel eyler ! :)
intel fanboyları verin (-) eksilerinizi hadi bakayım :)
hoba :D

Öyle güzel eylemişki amd dandik çöp buldozerler intelin orta seviye işlemcisinden bile daha yavaş :)
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