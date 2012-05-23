AMD entegre R serisi APU platformunu tanıttı

Trinity kod adlı yeni APU'larıyla Ultrabook pazarında hakimiyet hedefleyen AMD, farklı segmentlerde de APU paltformunun başarısı için çalışıyor. Firma; dijital imza, kumarhane oyun cihazları, POS sistemleri, medikal görüntüleme ve güvenlik kamerası gibi platformları hedefleyen entegre R serisi APU'larını tanıttı.





Yüksek performanslı ve çok çekirdekli x86 işlem gücü sunan platform, gelişmiş video ve grafik yeteneklerine, ayrıca yüksek hızlı paralel işlemlere olana tanıyor.





Yeni APU'larda yine Piledriver işlemci mimarisi ile DirectX 11 ile uyumlu AMD Radeon HD 7000 paylaşımsız grafik birimlerine yer veriliyor. Daha gelişmiş grafik gücü ve daha az enerji kullanımı sunan R serisi, işlemciden ziyade grafik birimlerine ağırlık bindiren sistemler için ideal. Bu bakımdan Trinity APU'larının günümüz grafik işleme birimleri için uyarlanmış versiyonu diyebiliriz.





R serisinde video konferanslar için hızlı ve verimli video çözümlemesi yapabilen atanmış bir video çözümleme donanımı, GPU yardımıyla şifreleme/şifre çözme işlemlerine olanak tanıyan ve korumalı içerikleri işlerken daha az enerji tüketen Güvenli Ortam Yönetimi, yüksek çözünürlüklü şifreleme ve gözlüksüz 3D desteği sunan Benzersiz Video Şifreleyici bulunuyor.





R serisinin kalıp alanının küçülmesi sayesinde pek çok farklı formattaki cihazlarda kullanılabilmesi ve bağımsız grafik birimi sayesinde maliyetlerin azaltılması mümkün.





Kumarhane oyunları ve duvar ekranları için ise R serisi 4 bağımsız ekrana kadar görüntü çıkışı veya bir içeriği 4 ekrana yayarak görüntü çıkışı desteği de verebiliyor. Yonga üzerinde tam bir x16 PCIe grafik slotu da bulunuyor.





Sektörünün lideri konumunda olan pek çok firma şimdiden AMD ile ortaklık anlaşması imzaladı. APU'ları kullanmak için üzerine entegre edildikleri mini-ITX anakartları da satın almak gerektiğini hatırlatalım. APU'lar ilerleyen aylarda ticari kullanıma sunulacak.