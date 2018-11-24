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AMD güncel mobil grafik sürücüleri için kolları sıvıyor

Dizüstü kullanıcılarının uzun süredir eleştiri konusu olan eski mobil grafik birimi sürücüleri konusunda AMD yeni bir yaklaşım belirledi. Artık yılda iki kez güncelleme yayınlanacak.
5 ay
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12
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemin en iyi çıkış yapan firmalarından birisi olmayı başaran AMD hem grafik tarafında hem de işlemci tarafında başarı kovalamaya devam ediyor. Elbette başarılı olmanın en iyi unsurlarından birisi müşteri memnuniyeti.

Topyekûn mücadele

Bununla birlikte AMD’nin eleştirildiği noktalardan birisi mobil grafik birimi için güncellenmeyen sürücüler. Bazı AMD Ryzen APU tabanlı dizüstü bilgisayar modellerinin satışa çıktıklarından bu yana yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen güncellenmediği ifade ediliyor.

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Mobil grafik birimlerinin güncellenmemesi haliyle oyunlarda ve çeşitli uygulamalarda uyumsuzluk sorunu çıkarmaya başlıyor. AMD bu sorunu kökünden çözebilmek için gerekli adımları atıyor.

Bir duyuru yayınlayan firma pek çok üretici ortağı olduğunu ve her marka için bir grafik sürücüsü geliştirmelerinin kullanıcı tecrübesi açısından olumsuz durumlara yol açabileceğini dile getirdi. AMD bu bakımdan üretici ortakları ile yeni bir program başlatıyor.

2019 yılından itibaren marka sahipleri ve AMD birlikte çalışarak Ryzen tabanlı APU veya bağımsız ekran kartı barındıran dizüstü modelleri için en az yılda iki güncelleme çıkarmayı planlıyor. Her üretici son hali verilmiş olan markaya özel güncellemeyi kendi sitesi üzerinde kullanıcılarına sunacak.

Kâğıt üzerinde en azından eleştirileri giderecek kadar etkili bir çalışma olduğu görülen yeni programın uygulama tarafında nasıl ilerleyeceği merak konusu. Bunu da yakın zamanda görebileceğiz.

 

https://www.techpowerup.com/249876/amd-responds-to-lack-of-ryzen-mobile-driver-updates-claims-oems-are-the-issue Yorum Yaz
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OverClocK1ng 5 ay en beğenilen
Topyekûn mücadele ne be? Sürücülerle Topyekûn mücadele mi?
Ha pardon Ekrem71 miş. Okey okey...
3 Yanıt Yanıtla +18
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tostumm 5 ay OverClocK1ng
Sürücüler fedocu çıktı, performansı düşürüyormuş, ekremde bu oyunu bozdu mobil gpu'lara ötv indirimi var, ha birde gpu stoklayanların depoları basıldı.
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Executor Arhentir 5 ay
Hangi Ryzen apular sürücü güncellemesi almıyormuş?
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ssbrutality 5 ay
Donanımı kastırmasın da...Bize yeter.Sürücü güncellemeleriyle eskiyen bir GPU'muz var sayelerinde..Nvidia da dahil.
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Celonfix 5 ay
Fedöcü İntel ve Nvidia'ya karşı AMD Topyekûn mücadele veriyor.AMD de yerli ve millidir ve fedönün sürücü oyununu bozacaktır. İşte bu yüzden AMD
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expressimo 5 ay
Undervolt tarzı bir yazılım şartt oldu yoksa amd laptop satamazlar.
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OverClocK1ng 5 ay en beğenilen
Topyekûn mücadele ne be? Sürücülerle Topyekûn mücadele mi?
Ha pardon Ekrem71 miş. Okey okey...
2 Yanıt Yanıtla +18
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tostumm 5 ay OverClocK1ng
Sürücüler fedocu çıktı, performansı düşürüyormuş, ekremde bu oyunu bozdu mobil gpu'lara ötv indirimi var, ha birde gpu stoklayanların depoları basıldı.
Yanıtla +10
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Angel of the Lord 5 ay
Benim laptopun grafik kartı mı yandı bilmiyorum ama ne zaman AMD sürücüsü yüklemeye çalışsam bilgisayar mavi ekrandan çıkamıyor. Thread stuck in device driver hatası veriyor. Güvenli modda sürücüyü silersem açılıyor bilgisayar sadece . Birdenbire böyle oldu. Aylardır çözemedim.
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erdrkn 5 ay Angel of the Lord
Dostum hata kodu 43 muydu 45 mi ne o hatayı alıyorsanız bios ayarlarından ayarları sıfırla uefi mod ayarlarında da sıfırlama yap düzelmesi gerekiyor
Uefi bios dan kaynaklı hata kodu 43 olması lazım
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H34RTL3SS 5 ay
yılda iki mi iki yılda bir mi ? :)
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amd, amd mobile graphics drivers ve
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