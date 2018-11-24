AMD güncel mobil grafik sürücüleri için kolları sıvıyor

Son dönemin en iyi çıkış yapan firmalarından birisi olmayı başaran AMD hem grafik tarafında hem de işlemci tarafında başarı kovalamaya devam ediyor. Elbette başarılı olmanın en iyi unsurlarından birisi müşteri memnuniyeti.

Topyekûn mücadele

Bununla birlikte AMD’nin eleştirildiği noktalardan birisi mobil grafik birimi için güncellenmeyen sürücüler. Bazı AMD Ryzen APU tabanlı dizüstü bilgisayar modellerinin satışa çıktıklarından bu yana yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen güncellenmediği ifade ediliyor.

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Mobil grafik birimlerinin güncellenmemesi haliyle oyunlarda ve çeşitli uygulamalarda uyumsuzluk sorunu çıkarmaya başlıyor. AMD bu sorunu kökünden çözebilmek için gerekli adımları atıyor.

Bir duyuru yayınlayan firma pek çok üretici ortağı olduğunu ve her marka için bir grafik sürücüsü geliştirmelerinin kullanıcı tecrübesi açısından olumsuz durumlara yol açabileceğini dile getirdi. AMD bu bakımdan üretici ortakları ile yeni bir program başlatıyor.

2019 yılından itibaren marka sahipleri ve AMD birlikte çalışarak Ryzen tabanlı APU veya bağımsız ekran kartı barındıran dizüstü modelleri için en az yılda iki güncelleme çıkarmayı planlıyor. Her üretici son hali verilmiş olan markaya özel güncellemeyi kendi sitesi üzerinde kullanıcılarına sunacak.

Kâğıt üzerinde en azından eleştirileri giderecek kadar etkili bir çalışma olduğu görülen yeni programın uygulama tarafında nasıl ilerleyeceği merak konusu. Bunu da yakın zamanda görebileceğiz.