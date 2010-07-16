AMD ikinci nesil DirectX 11 kartlarına alt segmentlerle başlayabilir

Son olarak ikinci çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı toplantıda gündeme gelen ikinci jenerasyon DirectX 11 kartları için kapalı kapılar ardında çalışmalarını sürdüren AMD, ilk modellerini Ekim ayında pazara sürebilir. Gelen bilgilere göre AMD, Radeon HD 5000 serisinden farklı olarak yeni jenerasyona orta ve alt segment kartlarını duyurarak başlayabilir.

ATi Radeon HD 5970 modeliyle en hızlı ekran kartına sahip olan AMD, Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modelleriyle rekabetçi olmayı sürdürüyor. Ancak Nvidia'nın GeForce GTX 460 modelini pazara sürerek dengeleri değiştirmesi ve birkaç ay içerisinde GeForce GTS 450 başta olmak üzere alt modellerini duyuracak olması, AMD'ye farklı bir strateji uygulatabilir. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da ikinci nesil DX 11 kartların lanse edilecek ilk modelleri, Radeon HD 5600 ve alt modellerin yerini alabilir.

Turks ve Caicos kod adlarını taşıyan yeni modellerin, piyasada satılmakta olan mevcut modeller gibi 40nm üretim teknolojisiyle hazırlandıkları ve Ekim ayında lanse edilecekleri belirrtiliyor. Öte yandan Radeon HD 5800 serisinin yerini alacak yüksek performans modellerinin de Ekim ayında lanse edilebileceği ancak daha sonra pazara sürülebileceği de öne sürülmekte. Yıl sona ermeden ikinci jenerasyon DirectX 11 kartlarını pazara süreceği kesinleşen AMD'nin nasıl bir strateji izleyeceğini ise zaman gösterecek.