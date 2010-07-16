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AMD ikinci nesil DirectX 11 kartlarına alt segmentlerle başlayabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son olarak ikinci çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı toplantıda gündeme gelen ikinci jenerasyon DirectX 11 kartları için kapalı kapılar ardında çalışmalarını sürdüren AMD, ilk modellerini Ekim ayında pazara sürebilir. Gelen bilgilere göre AMD, Radeon HD 5000 serisinden farklı olarak yeni jenerasyona orta ve alt segment kartlarını duyurarak başlayabilir.

ATi Radeon HD 5970 modeliyle en hızlı ekran kartına sahip olan AMD, Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modelleriyle rekabetçi olmayı sürdürüyor. Ancak Nvidia'nın GeForce GTX 460 modelini pazara sürerek dengeleri değiştirmesi ve birkaç ay içerisinde GeForce GTS 450 başta olmak üzere alt modellerini duyuracak olması, AMD'ye farklı bir strateji uygulatabilir. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da ikinci nesil DX 11 kartların lanse edilecek ilk modelleri, Radeon HD 5600 ve alt modellerin yerini alabilir.

Turks ve Caicos kod adlarını taşıyan yeni modellerin, piyasada satılmakta olan mevcut modeller gibi 40nm üretim teknolojisiyle hazırlandıkları ve Ekim ayında lanse edilecekleri belirrtiliyor. Öte yandan Radeon HD 5800 serisinin yerini alacak yüksek performans modellerinin de Ekim ayında lanse edilebileceği ancak daha sonra pazara sürülebileceği de öne sürülmekte. Yıl sona ermeden ikinci jenerasyon DirectX 11 kartlarını pazara süreceği kesinleşen AMD'nin nasıl bir strateji izleyeceğini ise zaman gösterecek.


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mibis70 9 yıl
mesela türkiyede ekran kartı alana imzalı forma verse çok satar

Haklısın Köfte ekmeğe Cem uzana oy veren 3 milyon kişi var bu Ülkede . Bulgur ve kömür için günümüzdeki oy verenleri hiç saymıyorum.
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nrbaki 9 yıl
ferrari gibi hızlı kartım olacağına traktör gibi güçlü kartım olsun ati dx 11 de başarı elde edemedi yeni kartların gelmesi normal

Doğru ferrarinin kaza yapma riski var iyi sürücü olmak lazım swürmek için traktör zor yerlerden başarıyla çıkar :)
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AtiMX4 9 yıl
Turk Adaları oluyor acaba Türkiye'den yavaşça etkilenmeye mi başlıyor bunlar.Ati işini ilerletti ya nvidia pırt oldu gitti:) Her yükselişin bir düşüşü varmış.
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El Mukteda 9 yıl
nvidia çift gpu yu çıkardığına göre atinin yeni seri ile kendisini hemen ezmeyeceğini biliyormuş. demek ki abd rusya gibi bunların karşılıklı casusları var
nvidia demiştir nasılsa ati yeni seriyi üst seviyeden başlatıp kafamıza vurmayacak biz de o süre zarfında parası çok aklı yok kakalaklara zaten sınırlı sayıda üreteceğimiz çift gpu fermileri ittiririz
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BuRock 2010... 9 yıl
Harika Ya :D
TURKS Kod Adı Cok Özel :D
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djpisagor 9 yıl
Eğer GTX460 çıkmasaydı eminim ATI'den ses seda çıkmazdı. Rekabet olması güzel.
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toonjai 9 yıl
turks and caicos karayiplerde bir ada adı evet ama bizlerle alakası var !
osmanlı zamanındaki denizcilerimiz taa oralara kadar gitmişlerdir ,o nedenle oradaki adanın adı turks and caicos( Türkler ve kayıkları ) adını almıştır...
not : o dönemdeki sömürge güçleri (ingilizler ,portekizliler ve ispanyollar) bu adı vermişlerdir.
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1mpossible 9 yıl
@MISTIQuad
Hee bütün dünyada sadece Türkler alıyoya amdnin kartlarini , yağcılık yapıyo.
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mehmetgirgin 9 yıl
mesela türkiyede ekran kartı alana imzalı forma verse çok satar :D
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Source 9 yıl
Yahu bu adamlar bu kartları geliştiriyor ama nvidia gibi yaygara koparmıyorlar nedense
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vidoko 9 yıl
6000 serisi istiyem:))
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MISTIQuad 9 yıl
Abi satış tekniği diye buna derim.Sırf turks ismini verdiği için kart satıyo adamlar..Helal olsun :D şimdiden fanları oldu kartın
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Zimmerit 9 yıl
2.nesil melez 5000 serisi olacak bu kartların yarısı eski mimari yarısıda HD6000 mimarisinden bir kaç yeni özellik taşıyacak.
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