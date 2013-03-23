AMD işlemci fiyatlarında indirime gitmeye hazırlanıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Richland kod adını taşıyan 3. nesil Fusion işlemci ailesini Haziran ayında lanse etmeyi planlayan AMD, yeni nesil modeller öncesinde var olan işlemcilerinde fiyat indirimine gitmeye hazırlanıyor. Uzakdoğu kaynaklı haberlere göre, Nisan ayı içerisinde hem FX hem de Fusion işlemcilerinde %8-%15 arası fiyat indirimleri yapılacak.
FX-4300, FX-6300 ve FX-8320 modelleri ile Fusion A6-5600K modellerini kapsayacak indirimler sayesinde AMD hem stok eritmeyi hem de yeni nesil işlemcileri için fiyat bandında yeni yerler açmayı planlıyor. Fiyat indirimlerine ek olarak AMD, Mayıs ayı içerisinde ürün gamına Fusion A4-4000 işlemcisini dahil etmeye hazırlanıyor. Çift çekirdekli olan ve standart olarak 3.2GHz'de görev yapacak A4-4000, 1MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olacak ve 65 Watt TDP değeri ile gelecek. Henüz AMD tarafından resmi olarak doğrulanmamakla birlikte Fusion A4-4000 işlemcisinin 40$ civarı bir fiyatla sunulması bekleniyor.
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o dönemde amd çakma çift çekirdekleri sürmüştü yemedi 64 bit desteği getirdi yemedi fsb hızını arttırmaya abandı yemedi cache bellekler 8 mb değerine çıkartıldı yemedi ne yaptıysa tek çekirdekli bir fx işlemcinin değil yanına yaklaşmak yarısı kadar bile performans veremiyordu.
mecburiyetten tüm mimariyi sil baştan yaptı elinde var olan tüm teknolojiyi sil baştan dizayn edip gerçek çoklu çekirdeğe sahip işlemcilere fsb değeri 1333 lere çıktı64 bit ve yeni 2 komut seti eklendi. gerçi intelde artık eskisi gibi yok izlek yok ht diye abuk sabuk bir sürü işlemci sürmeye hazırlanıyor eğer yaparsada yine eskisi gibi ölü işlemcilerin olduğu intel ile karşılaşacağız.
şuanki amd mimarisi gerçeklik ile uzaktan yakından alaka değil maalesef. melez işlemcileri hiçte isteneni veremiyor.
tüm fx ailesi gerçekte yok modül yok izlek diyerek sıkmaya devam ede dursun intelin 2006 yılındaki mimarisinin kopyası. ayrıca artık 64 bit diye bir şeyde yok saf 64 bit işlemcileride bıraktı yerine saf x86 işlemci çekirdeği üretip 64 bit kodları desteklemesini sağladılar. amd fx mimarisinin hüsran olduğunu anlayıp gerçek 64 bit ve saf çekirdek performansı sunan yapısına dönmedikçe hiç bir anlam ifade edemeyecek.
bende fx mimarili sistem kullanıyorum kötü diyemem asla ama melez mimarisi ile eh işte denilecek kıvamda 4 sene önceki athlonlardan çok abartılacak bir fark göstermiyor. bazen 8 çekirdekli mimarisine geçmeyi düşünmediğimde olmuyor değil.
Olum geç aynanın karşısında sivilce sık buraları kirletme
Bu indirimler TR camiasına ne kadar yansır tartışılır.
aynen
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