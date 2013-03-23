AMD işlemci fiyatlarında indirime gitmeye hazırlanıyor

Richland kod adını taşıyan 3. nesil Fusion işlemci ailesini Haziran ayında lanse etmeyi planlayan AMD, yeni nesil modeller öncesinde var olan işlemcilerinde fiyat indirimine gitmeye hazırlanıyor. Uzakdoğu kaynaklı haberlere göre, Nisan ayı içerisinde hem FX hem de Fusion işlemcilerinde %8-%15 arası fiyat indirimleri yapılacak.

FX-4300, FX-6300 ve FX-8320 modelleri ile Fusion A6-5600K modellerini kapsayacak indirimler sayesinde AMD hem stok eritmeyi hem de yeni nesil işlemcileri için fiyat bandında yeni yerler açmayı planlıyor. Fiyat indirimlerine ek olarak AMD, Mayıs ayı içerisinde ürün gamına Fusion A4-4000 işlemcisini dahil etmeye hazırlanıyor. Çift çekirdekli olan ve standart olarak 3.2GHz'de görev yapacak A4-4000, 1MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olacak ve 65 Watt TDP değeri ile gelecek. Henüz AMD tarafından resmi olarak doğrulanmamakla birlikte Fusion A4-4000 işlemcisinin 40$ civarı bir fiyatla sunulması bekleniyor.