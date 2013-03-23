Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD işlemci fiyatlarında indirime gitmeye hazırlanıyor

6 yıl
783
1
18
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AMD işlemci fiyatlarında indirime gitmeye hazırlanıyor
Richland kod adını taşıyan 3. nesil Fusion işlemci ailesini Haziran ayında lanse etmeyi planlayan AMD, yeni nesil modeller öncesinde var olan işlemcilerinde fiyat indirimine gitmeye hazırlanıyor. Uzakdoğu kaynaklı haberlere göre, Nisan ayı içerisinde hem FX hem de Fusion işlemcilerinde %8-%15 arası fiyat indirimleri yapılacak.
FX-4300, FX-6300 ve FX-8320 modelleri ile Fusion A6-5600K modellerini kapsayacak indirimler sayesinde AMD hem stok eritmeyi hem de yeni nesil işlemcileri için fiyat bandında yeni yerler açmayı planlıyor. Fiyat indirimlerine ek olarak AMD, Mayıs ayı içerisinde ürün gamına Fusion A4-4000 işlemcisini dahil etmeye hazırlanıyor. Çift çekirdekli olan ve standart olarak 3.2GHz'de görev yapacak A4-4000, 1MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olacak ve 65 Watt TDP değeri ile gelecek. Henüz AMD tarafından resmi olarak doğrulanmamakla birlikte Fusion A4-4000 işlemcisinin 40$ civarı bir fiyatla sunulması bekleniyor. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Psydia 6 yıl en beğenilen
40$
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demo22 6 yıl
Love you AMD :-)
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
black_flood 6 yıl
son kullanıcının işine yarayacak bu indirimler fakat halen bir gerçek var ve amd firması inadım inat diyor aynı 2006 yılında bütün dünya piyasasının gerçek 64 bit ve gerçek çift çekirdek isteminde olduğu gibi bir durumda.

o dönemde amd çakma çift çekirdekleri sürmüştü yemedi 64 bit desteği getirdi yemedi fsb hızını arttırmaya abandı yemedi cache bellekler 8 mb değerine çıkartıldı yemedi ne yaptıysa tek çekirdekli bir fx işlemcinin değil yanına yaklaşmak yarısı kadar bile performans veremiyordu.

mecburiyetten tüm mimariyi sil baştan yaptı elinde var olan tüm teknolojiyi sil baştan dizayn edip gerçek çoklu çekirdeğe sahip işlemcilere fsb değeri 1333 lere çıktı64 bit ve yeni 2 komut seti eklendi. gerçi intelde artık eskisi gibi yok izlek yok ht diye abuk sabuk bir sürü işlemci sürmeye hazırlanıyor eğer yaparsada yine eskisi gibi ölü işlemcilerin olduğu intel ile karşılaşacağız.

şuanki amd mimarisi gerçeklik ile uzaktan yakından alaka değil maalesef. melez işlemcileri hiçte isteneni veremiyor.

tüm fx ailesi gerçekte yok modül yok izlek diyerek sıkmaya devam ede dursun intelin 2006 yılındaki mimarisinin kopyası. ayrıca artık 64 bit diye bir şeyde yok saf 64 bit işlemcileride bıraktı yerine saf x86 işlemci çekirdeği üretip 64 bit kodları desteklemesini sağladılar. amd fx mimarisinin hüsran olduğunu anlayıp gerçek 64 bit ve saf çekirdek performansı sunan yapısına dönmedikçe hiç bir anlam ifade edemeyecek.

bende fx mimarili sistem kullanıyorum kötü diyemem asla ama melez mimarisi ile eh işte denilecek kıvamda 4 sene önceki athlonlardan çok abartılacak bir fark göstermiyor. bazen 8 çekirdekli mimarisine geçmeyi düşünmediğimde olmuyor değil.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.can.tas 6 yıl
Güzel haber
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tosun911 6 yıl
bi indirim de ekran kartlarında olursa tam süper olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dexstz 6 yıl
Çok iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LINEBACKER 6 yıl
gagilo
kim ne derse desin ayfon :)

Olum geç aynanın karşısında sivilce sık buraları kirletme
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demo22 6 yıl
Love you AMD :-)
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
07jamesbond07 6 yıl
hayrlısı bakalım :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-334F3CF19 6 yıl
Fiyatlar cazip olacak gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Team McLaren 6 yıl
Helal len AMD gözbebeğimizsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 6 yıl
125w tp olan bir işlemciyi kim nicin alır amd bu ülkedeki eletrik fiyatlarını göz önüne alsın kardeşim bedavadan biraz ucuz yapsın artık 125w yeni işlemcisi hemde ohaaa kardeşim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hasan07-36 6 yıl
AMD yeni ürünlerine yer açmak için eskilerin fiyatını indiriyor. Intel ise yeni ürünlere yer açmak için hiç uğraşmıyor. Yeni ürünleri direkt eskilerin üzerinde konumlandırıyor. Fark bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aydogdu1453 6 yıl
AMD gönlümüzü çalıyon lan sen. 40 $ .
Bu indirimler TR camiasına ne kadar yansır tartışılır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gyusufg 6 yıl
Helal olsun geçen yılın sonunda bu tarz bir indirim yapmışlardı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Holy Templar 6 yıl gyusufg
gyusufg

Helal olsun geçen yılın sonunda bu tarz bir indirim yapmışlardı.

aynen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +262 Redeemertr +203 madmahmutd +163 Informed +154 KoşanBalık +137 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +98 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
783 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, fiyat ve
2 etiket daha indirim amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Logitech T400 ve T620 dokunmatik fare video inceleme 6 yıl 2si1: "İzleyicisi ile birlikte coşan" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim