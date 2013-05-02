AMD işlemci fiyatlarında indirime gitti, işte detaylar

Dört çekirdekli FX-4350 ve altı çekirdekli FX-6350 işlemcilerini lanse eden AMD, ürün gamındaki diğer modellerde fiyat indirimine gitti. Hem Fusion hem de FX işlemci modellerinde yapılan indirim kapsamında, şirketin bir dönem en hızlı masaüstü işlemci modeli olan dört çekirdekli Phenom II X4 965 Black Edition'ın fiyatı da %11 oranında gerçekleşen indirim ile 91 dolar seviyesinden 81 dolara çekildi.

Bir diğer dikkat çekici fiyat indiriminin FX-6300'de olduğunu görüyoruz. 6 çekirdekli olan bu işlemcinin fiyatı, %15.2 oranında indirim ile 132 dolardan 112 dolara çekilmiş. Çok çekirdekli işlemci satın almak isteyenler için FX-6300'ün son indirim sonrasında oldukça iddialı bir noktaya geldiğini söyleyebiliriz. Fusion tarafında ise en büyük indirim %19 civarı bir düşüş ile fiyatı 95 dolardann 77 dolara gerileyen A6-3600 oldu. %15 indirim alarak fiyatı 57$'a gerileyen Fusion A6-5400K işlemcisi de bir diğer dikkat çekici model.