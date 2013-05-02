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AMD işlemci fiyatlarında indirime gitti, işte detaylar

6 yıl
1,5b
1
62
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD işlemci fiyatlarında indirime gitti, işte detaylar
Dört çekirdekli FX-4350 ve altı çekirdekli FX-6350 işlemcilerini lanse eden AMD, ürün gamındaki diğer modellerde fiyat indirimine gitti. Hem Fusion hem de FX işlemci modellerinde yapılan indirim kapsamında, şirketin bir dönem en hızlı masaüstü işlemci modeli olan dört çekirdekli Phenom II X4 965 Black Edition'ın fiyatı da %11 oranında gerçekleşen indirim ile 91 dolar seviyesinden 81 dolara çekildi.
Bir diğer dikkat çekici fiyat indiriminin FX-6300'de olduğunu görüyoruz. 6 çekirdekli olan bu işlemcinin fiyatı, %15.2 oranında indirim ile 132 dolardan 112 dolara çekilmiş. Çok çekirdekli işlemci satın almak isteyenler için FX-6300'ün son indirim sonrasında oldukça iddialı bir noktaya geldiğini söyleyebiliriz. Fusion tarafında ise en büyük indirim %19 civarı bir düşüş ile fiyatı 95 dolardann 77 dolara gerileyen A6-3600 oldu. %15 indirim alarak fiyatı 57$'a gerileyen Fusion A6-5400K işlemcisi de bir diğer dikkat çekici model.
AMD işlemci fiyatlarında indirime gitti, işte detaylar


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Sanat Günesi 6 yıl en beğenilen
AMD gitmişte bizimkiler gidermi acaba :) Aksine zam yapmazlarsa iyidir...
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl
Güzel haberler bunlar da, indirim yapmasa da kimse neden yapmıyor demez zaten uygun fiyata satıyor.

FX8350 ye yapmasın bir zahmet iyi satan bir İşlemci zaten, zarar açıklıyor hep bırakalım da 8350 den kazansın bari.
Güzel haberler bunlar da, indirim yapmasa da kimse neden yapmıyor demez zaten uygun fiyata satıyor.FX8350 ye yapmasın bir zahmet iyi satan bir İşle...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Hasan07-36 6 yıl
Yeter artık, AMD bir zahmet indirim yapmasın!
Zaten fiyatlar çok iyi. AMD bu indirimlerle zararına satmaya başlayacak. Biz bilgisayar alırkan 10 dolar fazla ödesek ölmeyiz. Ama şirket ciddi zarar edebilir. Zaten senelerdir Intel deli karlar ederken AMD hep zarar ediyor. Yetmezmiş gibi Intel iki senelik işlemcilerini çıkardığı günün fiyatında satıyor neredeyse. AMD fiyat indire indire kendini zarara uğratırsa Intel bizi yine yolar, yine yolar...


Biz de böyle;
oluruz.
Yeter artık, AMD bir zahmet indirim yapmasın!Zaten fiyatlar çok iyi. AMD bu indirimlerle zararına satmaya başlayacak. Biz bilgisayar alırkan 10 dol...
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karayulun 6 yıl
kanunsuz003
amd yi tavsiye ederim ben

amd, ilklerin firması. ilk 64 bit işlemciyi, ilk çok çekirdekli işlemciyi tasarlayan tek firma.
daima amd. destekleyelim. en azından 10 alman mühendisin kendi yetekleriyle, emekleriyle kurdukları bu eli açık davranan şirket için.
intel uzakdoğudan çaldıkları temel altyapıları kullanarak kurulmuş bir şirket.
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volkan3536 6 yıl
Kısa vadede kardan zarar, uzun vadede pazar payını arttırabilir. Bir şekilde amdye yol su elektrik olarak geri gelecektir elbet
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fthyrr1976fy 4 yıl karayulun
SÜPERSİN KARDEŞİM

İNTELİN HIRSIZLIĞI DAHA BİTMEMİŞ BAK BİZLERİDE SOYMAYA VEDE BİZDEN ÇALMAYA (yüksek fiyata satarak ) DEVAM EDİYOR
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karayulun 6 yıl
multiTYRT
Gözlerim FX8350yi aradı

fx-4300 olmaz mı? ne de olsa 65w. :)
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karayulun 6 yıl
AMD yine yükselecek bir gün. Ancak kötüler daima onun aleyhine çalışmaktalar. Intel'in çok kazanmasını fırsat bilen ve çıkarlarına uyacak çalışmalar adına ciddi adımlar olabileceğinden ötürü, intel'e hissedar olan bazı iblis yatırımcılar var. intel abd-israil ortak hissadarlı bir şirkettir.
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northwood 6 yıl
Hasan07-36
Yeter artık, AMD bir zahmet indirim yapmasın!
Zaten fiyatlar çok iyi. AMD bu indirimlerle zararına satmaya başlayacak. Biz bilgisayar alırkan 10 dolar fazla ödesek ölmeyiz. Ama şirket ciddi zarar edebilir. Zaten senelerdir Intel deli karlar ederken AMD hep zarar ediyor. Yetmezmiş gibi Intel iki senelik işlemcilerini çıkardığı günün fiyatında satıyor neredeyse. AMD fiyat indire indire kendini zarara uğratırsa Intel bizi yine yolar, yine yolar...
Biz de böyle;
oluruz.

aynen hocam intel bile o kadar kar elde ettiği halde zırnık indirim yapmıyorken bence AMD hiç indirim yapmamalı.şirket zaten zararda bilgisayar alırken sırf AMD zarar etmesin diye 10 dolar fazla versem ne çıkar ki ama 10 dolar on doalr amd az dahi olsa kar elde eder.
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Nokia Specialist 6 yıl
Hala 5fps Fazla icin 3770k ya 250dolar fazla odeyenler varya, onlara burdan selam
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carter 6 yıl
İşte kullanıcıları düşünen bir şirket. Umarım tekelleşmeye bütün gücüyle direnir.
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Y-ZiyA 6 yıl
tokatli6061
290 liraya dün sipariş ettim fx-6300ü harbi bahtsız bedeviyim ben yaw, yayan gezmeye korkuyorum artık :D

Henüz kutusunu açmadıysan 7 gün içinde koşulsuz iade hakkın var. Doğrudan iade et
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itachi237 6 yıl
adam sürümden kazanıyor. gerçi pek kazanamıyor ama olsun amd düzlüğe çıkacaktır.
fx 6300 tam f/p olmuş orta-alt segment'e. amd yıllardır aynı soketi kullanıyor bu yüzden seviyorum amd'yi. bu yıl değişecek soketler diye biliyorum umarım 3-4 yıl aynı soketi kullanacağız derlerde amd kasa toplarım.
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metin abi 52 6 yıl
Adam sürümden kazanıyor. gerçi pek kazanamıyor ama olsun amd düzlüğe çıkacaktır. fx 6300 tam f/p olmuş orta-alt segment'e. amd yıllardır aynı soketi kullanıyor bu yüzden seviyorum amd'yi. bu yıl değişecek soketler diye biliyorum umarım 3-4 yıl aynı soketi kullanacağız derlerde amd kasa toplarım.



Topla gitsin, yol silindirlerini kesin destekliyecek AM3+ anakartlar . Yani steamroller işlemcileri.

Şimdilik çak bi FX6300 . Her bi işini fazlasıyla görür. 250 kağıda işlemci alıyorsun,bu güçte ve 6 tokmak hemde.


İlerde bi steamroller yapıştırdınmı ,tadınmaz yenmez.
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classf2re 6 yıl
Hem ekran kartlarında hem d işlemcilerde hep indirim yapıyor.Seni seviyorum AMD.Bir de : Ulan adamlar indirim yapa yapa neredeyse bedavaya işlemci dağıtacak hala AMD sevmeyenler var :D
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metin abi 52 6 yıl classf2re
dnte

Hem ekran kartlarında hem d işlemcilerde hep indirim yapıyor.Seni seviyorum AMD.Bir de : Ulan adamlar indirim yapa yapa neredeyse bedavaya işlemci dağıtacak hala AMD sevmeyenler var :D

he yahu,
180 kağıda 965BE alacaklar, hala zırlıyolar, ayıptır yahu.
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fthyrr1976fy 4 yıl classf2re
NİYE SEVSİNLERKİ

AYNI ÜRÜNE İKİ KATI PARA VERMEK NASIL BİR ANLAYIŞ VEYA FİKİR YAPISIDIR BENDE YILARDIR BU DURUMU ANLAMIŞ DEĞİLİM

SEVGİSİZLİK BURADAN GELİYOR HERHALDE...
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balcis 6 yıl
her seferinde dayanamayıp fiyat/performans diye amd alıyorum, sonra hackint0sh kuramayıp kalıyorum.
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gtx295 6 yıl
depeche35
Olmadı şöyle İntele kafa utanadı ya..... bedava verse ne olur. Kimsenin doğru dürüst AMD aldığı yok...

sizin gibiler yüzünden forum batıyor töbe töbe paran çoksa git istediğini al herkes senin gibi zengin değil çocuk
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