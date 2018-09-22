AMD işlemci pazarında payını üçe katlayabilir

Başarılı CEO Lisa Su önderliğinde adeta küllerinden doğan AMD, grafik pazarının yanında işlemci pazarında da büyük işler yapıyor. Zen mimarisi ile işlemci pazarında fırtınalar estiren AMD önümüzdeki dönemde pazar payını üçe katlayabilir.

AMD fırsat yakaladı

12nm sürecinde tasarlanan Zen+ mimarisine geçiş yapan AMD, Ryzen 2 serisini piyasaya sürdü. Gelecek yıl ise 7nm sürecinde tasarlanan Zen 2 tabanlı Ryzen, Threadripper ve EPYC serilerini piyasaya sürecek. AMD’nin yol haritasında şimdilik bir sıkıntı görünmüyor.

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Intel ise halen 14nm sürecinde ve tick-tock adını verdiği iş geliştirme planını akamete uğrattı. Henüz 10nm sürecinde verimlilik elde edemediği için gelecek yılın ikinci yarısına kadar ertelemek zorunda kalan Intel, üzerine iPhone modellerine modem üretimini de tek başına üstlendiği için 14nm sürecinde de sıkıntı yaşamaya başladı.

Bunun yanında Brian Krzanich’in yaşanan skandal sonrasında istifa etmesi ve koltuğunun doldurulamaması, iş stratejileri geliştirme konusunda da sıkıntı yaşanacağı beklentisini oluşturdu. Hatta AMD’nin bir dönem girdiği sıkıntılı sürece Intel’in de yakalandığı görüşü hakim.

Sektör analizleri Intel’in uzun bir süre piyasanın talebi kadar işlemciyi üretemeyeceğini tahmin ediyor. Bu bakımdan bilgisayar üreticileri rotayı AMD’ye çevirmiş durumda. HP yakın zamanda AMD işlemci tedariğini yüzde 30 arttıracak. Dell de benzer bir artış içerisine girmeye hazırlanıyor.

Tahminlere göre gelecek yılın ikinci yarısına kadar AMD pazar payını yüzde 30 üzerinde tutmayı başaracak. Intel ise yüzde 70 civarına gerileyecek. Ayrıca AMD’nin hisse tahminleri de 36$ seviyesine kadar çıkmış durumda.

Intel’in gelecek yılın ikinci yarısından itibaren üretimde dengeyi yeniden kurması bekleniyor. Bu sayede pazarda yeniden ağırlığını koymaya başlayacak. AMD’nin bu dönemdeki hamleleri ile payını kaybetme veya koruma konumunda olacağı belirtiliyor.