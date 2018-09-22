Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD işlemci pazarında payını üçe katlayabilir

Intel’in üretim tarafındaki sıkıntıları rakibi AMD’ye büyük bir fırsat doğurdu. Önümüzdeki bir yıl boyunca AMD pazar payını üçe katlayabilir. Detaylar haberimizde.
8 ay
9,6b
1
19
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Başarılı CEO Lisa Su önderliğinde adeta küllerinden doğan AMD, grafik pazarının yanında işlemci pazarında da büyük işler yapıyor. Zen mimarisi ile işlemci pazarında fırtınalar estiren AMD önümüzdeki dönemde pazar payını üçe katlayabilir.

AMD fırsat yakaladı

12nm sürecinde tasarlanan Zen+ mimarisine geçiş yapan AMD, Ryzen 2 serisini piyasaya sürdü. Gelecek yıl ise 7nm sürecinde tasarlanan Zen 2 tabanlı Ryzen, Threadripper ve EPYC serilerini piyasaya sürecek. AMD’nin yol haritasında şimdilik bir sıkıntı görünmüyor.

Ayrıca Bkz. "Brezilya’da bankalara kripto para manipülasyonu soruşturması"

Intel ise halen 14nm sürecinde ve tick-tock adını verdiği iş geliştirme planını akamete uğrattı. Henüz 10nm sürecinde verimlilik elde edemediği için gelecek yılın ikinci yarısına kadar ertelemek zorunda kalan Intel, üzerine iPhone modellerine modem üretimini de tek başına üstlendiği için 14nm sürecinde de sıkıntı yaşamaya başladı.

Bunun yanında Brian Krzanich’in yaşanan skandal sonrasında istifa etmesi ve koltuğunun doldurulamaması, iş stratejileri geliştirme konusunda da sıkıntı yaşanacağı beklentisini oluşturdu. Hatta AMD’nin bir dönem girdiği sıkıntılı sürece Intel’in de yakalandığı görüşü hakim.

Sektör analizleri Intel’in uzun bir süre piyasanın talebi kadar işlemciyi üretemeyeceğini tahmin ediyor. Bu bakımdan bilgisayar üreticileri rotayı AMD’ye çevirmiş durumda. HP yakın zamanda AMD işlemci tedariğini yüzde 30 arttıracak. Dell de benzer bir artış içerisine girmeye hazırlanıyor.

Tahminlere göre gelecek yılın ikinci yarısına kadar AMD pazar payını yüzde 30 üzerinde tutmayı başaracak. Intel ise yüzde 70 civarına gerileyecek. Ayrıca AMD’nin hisse tahminleri de 36$ seviyesine kadar çıkmış durumda.

Intel’in gelecek yılın ikinci yarısından itibaren üretimde dengeyi yeniden kurması bekleniyor. Bu sayede pazarda yeniden ağırlığını koymaya başlayacak. AMD’nin bu dönemdeki hamleleri ile payını kaybetme veya koruma konumunda olacağı belirtiliyor.

 

https://wccftech.com/amd-could-triple-market-share-as-a-result-of-intels-supply-issues/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Gt95 8 ay en beğenilen
15 yıllık intel ciyim Amd geçiş yapacam Öyle gözüküyor :)
Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MALTHAEL 8 ay
Çok güzel olur ben AMD nin büyümesinden yanayım . Bir firma tekel olduğu zaman kafasına göre takılıyor %10 performans arttırdık yeter size diyorlardı ...
Şu sıralar aynısını NVİDİA yapıyor bence tam bir hayal kırıklığı oldu 2000 serisi umarım yüklü zarara girerler .
Hiç birisi benim babamın şirketi değil , uygun fiyata uygun performans bekliyor insanlar sen o paraları talep ediyor isen karşılığını da vereceksin . Veremiyorsan güle güle .
Çok güzel olur ben AMD nin büyümesinden yanayım . Bir firma tekel olduğu zaman kafasına göre takılıyor %10 performans arttırdık yeter size diyorlardı ...Şu...
Devamını Gör
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Johan Elmander 8 ay
Intelin 22.yüzyıla kadar 14nm+++++++++++ türevleri ile gideceğini düşünürsek normal.
Bu konuda nereyse hep endüstrideki en iyi üretim geometrisini kullanan Intelin de 10nm'ye hala inememesi düşündürücü. Hala en iyi 10nm prototipleri 2c/4t igpu'su çalışmayan bir model.
Intelin 22.yüzyıla kadar 14nm+++++++++++ türevleri ile gideceğini düşünürsek normal.Bu konuda nereyse hep endüstrideki en iyi üretim geometrisini kullanan ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Alper# 8 ay
AMD ne zaman temel işlemci frekansını 4.5 Ghz yapar o zaman Intel piyasadan silinir. Çünkü insanlarda AMD'nin yavaş ve hantal işlemciler ürettiğini düşünüyor. Oysaki Intel'in Care mimarisi 10 senedir geliştiriliyor. Eğer 7nm ile iyi değerler sunarsa oyuncu kitlesini çeker.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bloodin 8 ay
O HP, ve Dell denen firmalar önce APU'ya çift kanal ram koymayı öğrensin, aynı cihazın çift kanala hiç ihtiyaç duymayan Intel işlemcili olanına çift kanal ram koyuyorlar. Asıl öne çıkan noktası olan grafik birimi çift kanal ram'e ihtiyaç duyan dizüstü Ryzen işlemcili modellerine ise tek kanal ram koyarak resmen AMD satmasın diye uğraşan firmalar bunlar, ben olsam bir daha işlemci tedarik ederken şart koşardım "ram özellikleri bu bu şekilde olacak" diye...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fhrstw 8 ay
Şu frekans hızını artırın amd bey bizde kırmızı takıma geçelim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huhuq 8 ay
umarım ekran kartında da kendini geliştirip rekabetçi olur,
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
k2fg9 8 ay
7 nm gpular RTX 2070 hızına ulaşabilirlerse ve 7nm ryzen 3 (zen2) %10 ipc artışı ve 4,5 ghz görürse nvidia ve intel hapı yutar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-1F9BF2C01 8 ay
%2 ilken %6 olur önemsiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wilson Fisk 8 ay
heyt be koçum topla da gel lakin biz amd'yi esas ekran kartı pazarında çoşarken 7nm vegalar falan yaparken görmek isteriz.çünkü işlemcide bir şekilde yolunu bulur herkes ama mining davası bitirdi ekran kartı pazarını.nvidia'ya kalmayalım yani otomobil fiyatında kartlar satıyor.amd olsa alın kardeşim RTX midir nedir daha ucuza dese sanırım intelcisi amdcisi herkes memnun olur.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
::Ashes:: 8 ay
borsada hisseleri kisa zamanda 3x yaptı.
ilk baktigimda 11 dolardi simdi 33 civari. yatirim yapmadim tabiki ;))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haktan24 8 ay
AMD candır kandır adamdır intel kullandık 2 senede darbogaz yaptı amd gectim cok rahat 4 5 sene kullandım işlemcisini banamısın demedi en son olarak yine amd sectim bundan sonrada amd olacaktır etrafımdakilere bile amd tavsiye ediyorum alın aldırın kullanın kullandırın kardeşim işlemci konusunda inteli tokatlayalı cok oldu başarılarının devamını diliyorum canım AMD cim adamsın adam...
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dovahkiin 8 ay haktan24
Böylesine objektif, teknik verilere dayalı bir yorum okumayalı uzun zaman olmuştu. Helal olsun kardeşim klavyene sağlık.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MALTHAEL 8 ay
Çok güzel olur ben AMD nin büyümesinden yanayım . Bir firma tekel olduğu zaman kafasına göre takılıyor %10 performans arttırdık yeter size diyorlardı ...
Şu sıralar aynısını NVİDİA yapıyor bence tam bir hayal kırıklığı oldu 2000 serisi umarım yüklü zarara girerler .
Hiç birisi benim babamın şirketi değil , uygun fiyata uygun performans bekliyor insanlar sen o paraları talep ediyor isen karşılığını da vereceksin . Veremiyorsan güle güle .
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9626 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
amd, intel ve
6 etiket daha amd marketshare İşlemci Donanım Ekrem71 Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay Google Chrome'un macOS sürümüne koyu mod seçeneği geliyor 8 ay Üniversiteler İHA yaptı, yarıştı, biz de detayları sorduk! "Tübitak İHA 2018 yarışması" 8 ay Teknofest gibi etkinliklerin faydalı olacağını düşünüyor musunuz? Sizce sayıları artmalı mı? [Anket#23] 8 ay Instagram, başkalarının gönderilerini paylaşma özelliği üzerinde çalışıyor 8 ay BMW 2019 3 serisi üretimine ait yeni bir video yayımlandı! 8 ay Fiat 500L’e sportif dokunuş: S-Design 8 ay Oppo A7 teknik özellikleri sızdırıldı 8 ay Samsung’un dört kameralı telefonu devrim yapabilir 8 ay Google Fotoğraflar uygulamasına Bokeh ve Color Pop efektleri geliyor 8 ay Kaliforniya bağlantılı cihazların varsayılan güçsüz şifrelerini yasaklıyor 8 ay Anadolu Isuzu, Aselsan destekli ilk yerli elektrikli kamyonunu tanıttı 8 ay Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bilim insanlarına “Ülkemize geri dönün” çağrısı 8 ay 8 GB RAM'li LG V40 ThinQ+ geliyor 8 ay Apple'ın kablosuz şarj standı AirPower'ın neden geciktiği belli oldu 8 ay Gümüş renkli Huawei Mate 20 çalışırken görüntülendi 8 ay Asus’dan FPS oyunları için ROG Delta kulaklık serisi 8 ay Japon yetkililer saldırıya uğraya kripto para borsasını incelemeye aldı 8 ay Piyasalar oldukça kararsız 8 ay Comcast, İngiliz medya şirketi Sky'ı satın almak için 39 milyar dolarlık teklif sundu 8 ay Peygamberdevesi ilk kez doğal ortamında balık avlarken gözlemlendi 8 ay GÖRÜNTÜLENEN AMD işlemci pazarında payını üçe katlayabilir Sonraki Küçük arazi canavarı 2019 Suzuki Jimny'nin fiyatı belli oldu 8 ay FM 2019’a Pazartesi günü zam geliyor! 8 ay Türkkuşu T 19-A, TEKNOFEST'in ilgi odağı oldu 8 ay LG G7 ThinQ F/P telefonu mu oldu? "LG G7 ThinQ incelemesi" 8 ay Sürücüsüz bir iş makinesi, cam labirentten çıkabilir mi? 8 ay Huawei Mate 20 Pro'nun resmi aksesuarları sızdı: Mate 20 Pro tasarımı kesinleşti 8 ay Peugeot 504 Coupe elektrikli ve otonom olarak geri geldi: Karşınızda e-Legend 8 ay Uyarlanabilir RGB Led'li Logitech G560 Oyun Ses Sistemi İncelemesi 8 ay iPhone XS Max ne kadar dayanıklı? 8 ay Kenan Sofuoğlu, F16 ve F1 aracına karşı yarıştı 8 ay Bitmain'den 7nm'lik madencilik çipi 8 ay ZTE Nubia Z18S’in özellikleri TENAA’da listelendi 8 ay Yeni James Bond filmini yönetecek isim belli oldu 8 ay Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy F Gorilla Glass ile korunmayacak 8 ay OnePlus 6’ya Android 9 Pie güncellemesi geldi 8 ay Huawei’in ilk katlanabilir akıllı telefonu 5G desteği ile geliyor 8 ay Brezilya’da bankalara kripto para manipülasyonu soruşturması 8 ay DevOpsDays İstanbul 2018, üçüncü kez yazılım dünyasını bir araya getirdi 8 ay Galaxy S10 model numaraları sızdırıldı. Üç farklı S10 tanıtılacak! 8 ay Akıllı asistanlar evinizi de gözetleyecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim