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"AMD kendi SSD modellerini üretmek için OCZ ile işbirliği niyetinde"

5 yıl
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en güçlü ekran kartı sloganıyla Radeon R9 295x2 modeli ile teknoloji gündemine oturan AMD, farklı bir sektöre de göz kırpıyor olabilir.

Yaklaşık iki yıl önce iddialarda yer verilen bu konu şimdi tekrar gündeme geldi. O da AMD'nin SSD pazarına adım atmaya kararlı olduğu konusu. İşlemci pazarında rakibi olduğu Intel'in SSD pazarında da karşısına çıkmak isteyen AMD, Toshiba tarafından satın alınan OCZ ile işbirliği yolları arıyor.

AMD kendi SSD modellerini bir yeniden markalandırma olarak üretmekten ziyade Radeon serisi altında kendi spesifikasyonlarıyla tasarlamak istiyor. AMD, Radeon SSD modelleri için Toshiba'nın 19nm fabrikasyon sürecine sahip NAND belleklerini kullanacak ve OCZ'nin Barefoot serisi kontrolcülerine yer verecek.

AMD'nin SSD pazarına girmesindeki en önemli amaç ise kendi ürünleri ile birleştirdiği paket çözümleri sunmak. Yani APU, RAM, SSD birimi, ekran kartı ürünlerinin hepsi veya bir kısmı farklı paket çözümlerinde piyasaya sürülecek. Diğer türlü tek başına SSD satışları ile kar marjının yüksek tutulamayacağı belirtiliyor.

Radeon serisi SSD sürücüler 120GB ve 240GB kapasitelerine sahip olacak. Kaynaklar kısa süre içerisinde AMD'nin bir etkinlikte konuyu lanse edeceğini ifade ediyor.  

http://vr-zone.com/articles/amd-said-working-ocz-radeon-branded-ssd-drives/75723.html Yorum Yaz
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spaceks 5 yıl en beğenilen
anlaşıldı ssd de alabileceğiz devam amd
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WarSaw 5 yıl
OCZ yi bilerek batırdılar. Kelek NAND ları hep OCZ ye kakaladılar. Adamlar kendi kontrolcüsünü bile kendisi geliştirip üretmeye başlamışdıki hemen truva atlarını gönderip kaleyi içeriden çökerttiler. Bir ara SSD piyasasının fiyatlarının çok uygun hale gelmesinde tüketicilerin SSD ye büyük geçişler yapmasında büyük rol oynamıştır OCZ. Diğer üreticiler özellikle kendi NAND ını kendisi üretip kendi markasıyla SSD sini satan üreticiler durumdan tırsıp farklı farklı yerlerden OCZ yi çökertmeye başladılar ve başardılar. OCZ kendi NAND ınıda üretebiliyor olsaydı batmazdı.
OCZ yi bilerek batırdılar. Kelek NAND ları hep OCZ ye kakaladılar. Adamlar kendi kontrolcüsünü bile kendisi geliştirip üretmeye başlamışdıki hemen truva atları...
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xxxone 5 yıl
SSD fiyatlarını da dize getirmeye geliyor...
1 Yanıt Yanıtla +13
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DH Misafiri 5 yıl
işlemci tarafında amd apu ları geliştirmeye dewam ediyo gibi görünüyo, masa üstünde i5 seviyesinde apu'ları piyasada artık ve gelişmeye de devam ediyor. benim merak ettiğim mobilde nasıl ürünler piyasaya çıkaracağı. son yıllarda mobil apu hareketleri epey tatminkar ama hem işlemci hemde grafik anlamında sıçrama yapması lazım. Özellikle mobil grafik anlamında gelişmeye devam ederse ileride msı'ın i5 li oyun notebook'larına benzer amd tasarımları görebiliriz.(grafik ağırlıklı orta sınıf oyun makineleri) intele gelecek olursak geçtiğimiz yıllarda aklımda kalan bi bilgiye göre 5. nesil işlemcileri 18nm ile üretilecek. Bu hem performans hemde düşük güç tüketimi anlamına geliyor. Nitekim dahili ekran kartı tarafında pek bi beklentim yok. ssd noktasında amd ssd'lerin fiyarları alt üst edecek şekilde bir fiyat etiketi olacağını sanmıyorum. Daha çok apu'larla bir kombinasyon düşünebilir. Tabi buna daha çok var, ssd sektörünün önünün açık olduğunu düşünürsek şimdilik sektöre el atması bile büyük bir adım.
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bocekgrafik 5 yıl ekrem71
ATI'nın AMD bünyesine girmesi gibi birşey mi oldu şimdi bu?
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Renault Sport 5 yıl
Tahmini olarak ne zaman piyasada olur bu diskler?
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1963bursa 5 yıl
Epeyce bir zaman Trancent 256 GB 349 liradan Türkiyede satıldı, Vatan bilgisayar da sattı bu fiyattan, gerçi şu an bu fiyata bulunamıyor ama asıl sorun hedef kitlenin ekseri bütçesine hitap etmekte, Türkiye'deki beklenti 256 GB 299 lira sınırıdır, hatta fiyatların dip olduğu sıralarda herkes SSD fiyatı soruyordu ve geneli 256 GB soruyordu. 256 GB 299 lirayı görünce bir satış patlaması olabileceği görüşündeyim.
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hacı.basat 5 yıl
Yurtdışında çoktandır 1 GB 85 krş civarı zaten, en azından 1 GB 50 krş seviyelerine inmeli ve yurtiçine yansıması da hızlanmalı. Adamlar fiyat kırıyor, bizimkiler 6 ay tınlamıyorlar.
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Recharged 5 yıl
Rakiplerine oranla fiyatı daha iyi olacaktır diye düşünüyorum fakat performansı ne olacak beni düşündüren taraf bu. Umarım beklenileni verirler, merakla bekliyorum ilk ürünü ve fiyatını.
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khytr89 5 yıl
Bir kablosuz ag yongasi kaldi.. onu da uretse ve adam gibi bir dokunmatik laptop cikarsa super olur.. bizi ureticilerin eline birakmaz.. her parcanin driveri farkli..hadi amd bastir ;)
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gcb1903 5 yıl
Yine ve yeniden biz bütçesi dar kullanıcıyı sevindirecek gibi Amd.
Ssd almayan kalmasın.
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Breaak4Love 5 yıl
Umarim uygun fiyatlarla Piyasda biraz soz sahibi olur uygun fiyatlara verir 3 tane saatim dun
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ouzqan 5 yıl
İyi haber . Ssd ler artık hayal olmayacak .
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mindtrap 5 yıl
Hep aklımda SSD almak, umarım AMD'nin piyasaya girişi biraz olsun fiyatları düşürürde alabiliriz
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D.Va 5 yıl
Fiyat iyi olur da bakalim kalite nasil olacak
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