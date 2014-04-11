"AMD kendi SSD modellerini üretmek için OCZ ile işbirliği niyetinde"





Dünyanın en güçlü ekran kartı sloganıyla Radeon R9 295x2 modeli ile teknoloji gündemine oturan AMD, farklı bir sektöre de göz kırpıyor olabilir.





Yaklaşık iki yıl önce iddialarda yer verilen bu konu şimdi tekrar gündeme geldi. O da AMD'nin SSD pazarına adım atmaya kararlı olduğu konusu. İşlemci pazarında rakibi olduğu Intel'in SSD pazarında da karşısına çıkmak isteyen AMD, Toshiba tarafından satın alınan OCZ ile işbirliği yolları arıyor.





AMD kendi SSD modellerini bir yeniden markalandırma olarak üretmekten ziyade Radeon serisi altında kendi spesifikasyonlarıyla tasarlamak istiyor. AMD, Radeon SSD modelleri için Toshiba'nın 19nm fabrikasyon sürecine sahip NAND belleklerini kullanacak ve OCZ'nin Barefoot serisi kontrolcülerine yer verecek.





AMD'nin SSD pazarına girmesindeki en önemli amaç ise kendi ürünleri ile birleştirdiği paket çözümleri sunmak. Yani APU, RAM, SSD birimi, ekran kartı ürünlerinin hepsi veya bir kısmı farklı paket çözümlerinde piyasaya sürülecek. Diğer türlü tek başına SSD satışları ile kar marjının yüksek tutulamayacağı belirtiliyor.





Radeon serisi SSD sürücüler 120GB ve 240GB kapasitelerine sahip olacak. Kaynaklar kısa süre içerisinde AMD'nin bir etkinlikte konuyu lanse edeceğini ifade ediyor.

http://vr-zone.com/articles/amd-said-working-ocz-radeon-branded-ssd-drives/75723.html