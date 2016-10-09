AMD, programlanabilir yongalara ilk adımını atıyor

2016 yılı AMD için pek çok başarılara imza attığı bir dönem oldu. Firma yeni nesil Polaris mimarisini ilk kez görücüye çıkarırken, Nvidia’ya karşı da pazar payını da arttırmaya başladı. Diğer taraftan farklı bir kategoride yine bir ilk gerçekleşmek üzere.

Firma, programlanabilir yongalar olarak da bilinen FPGA sektörüne adım atmaya hazırlanıyor. Magnum adındaki firmanın ilk FPGA yongası muhtemelen Kasım ayında tanıtılacak ve Intel’in Stratix serisine rakip olacak. AMD’nin bu konuda büyük planları var.

FPGA

Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri olarak tercüme edilen FPGA devreleri, mantık bloklarının ve ara bağlantıların imalat sürecinden sonra programlanabilmesini sağlıyor. Dolayısıyla her bir mantık bloğunun işlevi kullanıcı tarafından düzenlenebiliyor.

Standart işlemcilerde üretim aşamasından sonra programlanabilme gibi bir imkan yok ve önceden tanımlanmış görevleri yerine getirmek zorunda. Büyük bir potansiyeli olduğu ifade edilen FPGA yongaları ise üreticilere esneklik sağlıyor.

FPGA devrelerin en büyük avantajı ise paralel işlem yapabilmesi. Böylece geniş bir yelpazede sunucu veya ağ görevleri yerine getirilebiliyor ve yapay zeka için algoritmalar çalıştırılabiliyor. FPGA yongaları içerisine standart işlemciler de entegre edilebiliyor. Hali hazırda 10 TFLOPS seviyelerine çıkabilen yongaların maliyetleri de bu nedenle oldukça yüksek. Örnek olarak havacılık sektöründe FPGA yongalarına sıklıkla rastlıyoruz. Microsoft da Bing arama motorunda FPGA yongaları kullanıyor.

FPGA yongaları anakartta bağımsız olarak yer alıyor ve PCIe üzerinden işlemciye bağlanıyor. Gelecekte ise işlemcilere entegre edilerek gecikmelerin en aza indirilmesi planlanıyor.

Oyuncular

FPGA sektörünün en başarılı firması olarak gösterilen Altera, 16.7 milyar dolara Intel tarafından satın alındı. Bu sektörde kapasitesini genişleten Intel, kısa süre önce Stratix 10 adında FPGA devresini tanıtmıştı. Yakın zamanda Xeon işlemcilere Stratix yongalarını entegre etmesi bekleniyor.

AMD uzun süredir FPGA tasarımları üzerinde çalışıyor. Geçen yıl Magnum yongasının Hindistan’a test amaçlı gönderildiği ortaya çıkmıştı. İlk başlarda yonganın bir set üstü televizyon kutusu için geliştirildiği düşünülse de sonrasında bir FPGA yongası olduğu anlaşıldı.

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AMD’nin de Magnum yongasını yeni nesil Zen tabanlı sunucu işlemcilerine entegre edeceği tahmin ediliyor. Böylece Intel ile aynı çizgide ilerlemiş olacak. Bazı kaynaklar Magnum yongasının gelecek yıla kalabileceğini düşünüyor zira AMD’nin önceliği şu anda Vega mimarisini hazırlamak.