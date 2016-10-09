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AMD, programlanabilir yongalara ilk adımını atıyor

Yapay zeka ve yüksek performanslı entegre sistemlere yönelik olarak geliştirilen FPGA yongaları giderek önem kazanmaya başladı. AMD de bu alana adım atmaya hazırlanıyor.
2 yıl
2,7b
1
5
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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2016 yılı AMD için pek çok başarılara imza attığı bir dönem oldu. Firma yeni nesil Polaris mimarisini ilk kez görücüye çıkarırken, Nvidia’ya karşı da pazar payını da arttırmaya başladı. Diğer taraftan farklı bir kategoride yine bir ilk gerçekleşmek üzere.

Firma, programlanabilir yongalar olarak da bilinen FPGA sektörüne adım atmaya hazırlanıyor. Magnum adındaki firmanın ilk FPGA yongası muhtemelen Kasım ayında tanıtılacak ve Intel’in Stratix serisine rakip olacak. AMD’nin bu konuda büyük planları var.

FPGA

Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri olarak tercüme edilen FPGA devreleri, mantık bloklarının ve ara bağlantıların imalat sürecinden sonra programlanabilmesini sağlıyor. Dolayısıyla her bir mantık bloğunun işlevi kullanıcı tarafından düzenlenebiliyor.

Standart işlemcilerde üretim aşamasından sonra programlanabilme gibi bir imkan yok ve önceden tanımlanmış görevleri yerine getirmek zorunda. Büyük bir potansiyeli olduğu ifade edilen FPGA yongaları ise üreticilere esneklik sağlıyor.

FPGA devrelerin en büyük avantajı ise paralel işlem yapabilmesi. Böylece geniş bir yelpazede sunucu veya ağ görevleri yerine getirilebiliyor ve yapay zeka için algoritmalar çalıştırılabiliyor. FPGA yongaları içerisine standart işlemciler de entegre edilebiliyor. Hali hazırda 10 TFLOPS seviyelerine çıkabilen yongaların maliyetleri de bu nedenle oldukça yüksek. Örnek olarak havacılık sektöründe FPGA yongalarına sıklıkla rastlıyoruz. Microsoft da Bing arama motorunda FPGA yongaları kullanıyor.

FPGA yongaları anakartta bağımsız olarak yer alıyor ve PCIe üzerinden işlemciye bağlanıyor. Gelecekte ise işlemcilere entegre edilerek gecikmelerin en aza indirilmesi planlanıyor.

Oyuncular

FPGA sektörünün en başarılı firması olarak gösterilen Altera, 16.7 milyar dolara Intel tarafından satın alındı. Bu sektörde kapasitesini genişleten Intel, kısa süre önce Stratix 10 adında FPGA devresini tanıtmıştı. Yakın zamanda Xeon işlemcilere Stratix yongalarını entegre etmesi bekleniyor.

AMD uzun süredir FPGA tasarımları üzerinde çalışıyor. Geçen yıl Magnum yongasının Hindistan’a test amaçlı gönderildiği ortaya çıkmıştı. İlk başlarda yonganın bir set üstü televizyon kutusu için geliştirildiği düşünülse de sonrasında bir FPGA yongası olduğu anlaşıldı.

Ayrıca Bkz. "En güçlü oyuncu sistemine Coca-Cola imzası"

AMD’nin de Magnum yongasını yeni nesil Zen tabanlı sunucu işlemcilerine entegre edeceği tahmin ediliyor. Böylece Intel ile aynı çizgide ilerlemiş olacak. Bazı kaynaklar Magnum yongasının gelecek yıla kalabileceğini düşünüyor zira AMD’nin önceliği şu anda Vega mimarisini hazırlamak.

 

http://wccftech.com/amd-vega-10-vega-11-magnum/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
çok şükür şu alanda ciddi tecavüz vardı. Developer olarak kullanıyoruz farklı farklı fpga lar fiyatlar özelliklerine göre gerçekten efsane pahalı yani. yani bir fpga kartı 2000 tl olabilir mi ya. telefon alıyorsun o fiyata en üst segment. onun içinde de fpga kart var bir bakıma :) biraz rekabet artsın da fiyatlar düşsün artık.
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interwap 2 yıl
Belki bu bi anlamda şu oluyor. Yeni bir işlemci çıktı ve yeni komut setleri barındırıyor. Hay aksi elinizdeki bir nesil önceki bir işlemci. Sorun yok FPGA'ya bu komut setleri tanımlanarak açığı giderebilirsiniz. Hatta yeni yeni komut setleri eklenebilir. Tabi hız için burada önemli olan FPGA'nın da işlemcinin bir parçasıymış gibi çalışması.
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LORDTEK 2 yıl
FPGA sektörünün en başarılı firması olarak gösterilen Altera
Ekremciğim Xilinx diye bir firmayı duymuş muydun?
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selcuksert38 2 yıl
skynet starting...
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selahattın ısık 2 yıl
Onceki yillarda ek ucret ile anakart ve islemcilerin bazi ozellikleri sonradan acilabiliyordu.Fakat donanim temelli yeterince kisitlama 9lmadigindan vazgecildi.Muhtemelen bu teknoloji ile bize donanim satip kofte istiyorsaniz eller cebe diyerek ekstra ozellikleri sonradan acacaklar..Ha teknolojik ilerlemeye katkisi muazzam olacaktir fakat boyle de bi dez & avantaji olacak..
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