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AMD üç çekirdekli Fusion A6-3500 işlemcisini duyurdu

7 yıl
14,1b
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9
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD bugün yaptığı bir açıklamayla Fusion-A serisi masaüstü işlemci ailesinin en ekonomik versiyonu olan A6-3500'ü duyurdu. Aynı zamanda AMD'nin üç çekirdekli ilk Fusion işlemcisi olan Fusion A6-3500, serinin daha önce çıkan diğer üyeleri gibi 32nm üretim teknolojisiyle hazırlandı. 
Standart olarak 2.1GHz'de çalışan ancak Turbo Core teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını 2.4GHz'e kadar otomatik olarak çıkartabilen işlemciye entegre grafik birimi olarak 320 paralel işlem birimine sahip olan ve 443MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli Radeon HD 6530D eşlik ediyor.
Seviye 2 bellek kapasitesi 4MB olan ve entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 1866MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan işlemcinin ısıl tasarım gücü, Fusion A6-3600 ve Fusion A8-3800 modelleriyle benzer şekilde 65 Watt. 
Soket FM1 formunda olan ve A serisi çipsetli anakartlarla çalışan işlemci 95$ olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatı ile kullanıma sunuluyor. Bu arada AMD, Fusion E ve Fusion A serileri ile şimdiye kadar 12 milyondan fazla APU yani Hızlandırılmış İşlem Ünitesi sattığını açıkladı.  

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efedami 7 yıl
6530 ile ilgili bi kaç benchmark görebilsek keşke
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Guest-004871CB5 7 yıl
95$ türkiyede kaç olur acaba cebimizi yakmasında daha buna uygun anakart alması var :D
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silver021 7 yıl
ohaa sahidende bu kez yapmışlar ya. :D GPU yu işlemciye gömmek. way be bugünleride görceydik. çok iyi olur açıkçası ve birde üstüne GPU dan tam verim alınabilirse bu işlemci yok yok satar.
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yhackup 7 yıl
geçen bi videoda ızledım AMD yetkılısımı neydı DHana sayfada adam anlatıyordu bıdı bıdı alt yazı gecıyor arkada test edılıyor intel ile AMD intelın vıdeo takılıp duruyo AMD su gıbı akıyordu bilmem ne kadar dogru
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umutarslan.com 7 yıl
ScAnMaN
Bunun üstündeki gpu 4850 civarında varmıdır acaba ?

öyleyse benim 4830u camdan atarım :D
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yhackup 7 yıl
bu nıy ya hızı neden düşük intel 6 şemişamer yaptı 3ghz hızlarında bızımm AMD cacık olmuş ama gpuyu ıcıne gomunce nasıl olacak acaba
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KalemKolik 7 yıl
Bunun üstündeki gpu 4850 civarında varmıdır acaba ?
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KANUNI61 7 yıl
DirectX 11 2.4GHz 65 Watt 6530D 320 paralel işlem
süper özellikle 65 Watt olması
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Özgür Güneş 7 yıl
çok iyi gidiyor amd, bide bulldozer ler çıksa amd bayram yapacak.
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