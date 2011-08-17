AMD üç çekirdekli Fusion A6-3500 işlemcisini duyurdu





AMD bugün yaptığı bir açıklamayla Fusion-A serisi masaüstü işlemci ailesinin en ekonomik versiyonu olan A6-3500'ü duyurdu. Aynı zamanda AMD'nin üç çekirdekli ilk Fusion işlemcisi olan Fusion A6-3500, serinin daha önce çıkan diğer üyeleri gibi 32nm üretim teknolojisiyle hazırlandı.

Standart olarak 2.1GHz'de çalışan ancak Turbo Core teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını 2.4GHz'e kadar otomatik olarak çıkartabilen işlemciye entegre grafik birimi olarak 320 paralel işlem birimine sahip olan ve 443MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli Radeon HD 6530D eşlik ediyor.

Seviye 2 bellek kapasitesi 4MB olan ve entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 1866MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan işlemcinin ısıl tasarım gücü, Fusion A6-3600 ve Fusion A8-3800 modelleriyle benzer şekilde 65 Watt.

Soket FM1 formunda olan ve A serisi çipsetli anakartlarla çalışan işlemci 95$ olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatı ile kullanıma sunuluyor. Bu arada AMD, Fusion E ve Fusion A serileri ile şimdiye kadar 12 milyondan fazla APU yani Hızlandırılmış İşlem Ünitesi sattığını açıkladı.