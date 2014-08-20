AMD ve OCZ resmi olarak SSD işbirliğine başladı

Haber Editörü
AMD'nin yongaya tümleşik SSD çözümleri sunabilmek adına OCZ ile işbirliğine gideceği iddiaları bir süre önce gündeme gelmişti. Dün ise resmi olarak bu işbirliği lanse edildi.
Ancak iddiaların aksine AMD şimdilik bağımsız olarak SSD çözümlerini satışa sunacak. Radeon R7 SSD serisi altında sunulacak olan ürünler 120GB, 240GB ve 480GB kapasite seçeneklerine sahip olacak. Seri yüksek performans ve uzun kullanım ömrüne odaklanmış.
OCZ aynı zamanda Toshiba iştiraki olduğu için farklı teknoloji kombinasyonlarını görmek mümkün. Radeon R7 serisine Toshiba'nın A19 MLC NAND flah bellek teknolojisi gelirken OCZ tarafından da Barefoot 3 M00 kontrolcüsü eklenmiş.
Seri günlük 30GB yazma ile 4 yıla kadar kullanım ömrü sunuyor. Sürekli okuma hızı 550MB/s, yazma hızı 530MB/s olan seride sadece en düşük model 470MB/s yazma hızına sahip. Rastgele olarak ise okuma hızı 85 000-100 000 IOPS arasında değişirken, yazma hızı ise 90 000 IOPS olarak belirlenmiş.
Radeon R7 SSD serisinin 120GB kapasiteli versiyonu 100$ fiyat etiketine sahip. Diğer iki modelin fiyatı ise bilinmiyor. Seri önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak.
http://www.electronista.com/articles/14/08/19/new.ssd.line.starts.amds.one.stop.shop.for.enthusiasts/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İleride SSD alacak birisi olarak,TR pazarına girdiğinde uygun fiyatlı olursa bir tane kapabilirim.
amd sağolsun önce ekran kartını birleştirdi yakında da hafıza koyacak
AMD çipset konusunda çuvallayan bir firma, özellikle SSD konusunda fena çuvallıyor maalesef çipsetleri yüzünden. O yüzden SSD işinde başarıyı tutturabileceklerini sanmıyorum. Çünkü Corsair'in de bu hızlarda bir ürününü aldım ve sonuç hüsrandı, Sandforce kullanılacaksa, şimdiden geçmiş olsun zaten.
Eskisi kadar donanım haberleri de gelmiyor, şaşırıyorum bir sürü donanım dünyası ile ilgili haberler var ama çoğu yayımlanmıyor, youtubeda linustech denilen bir adam var sürekli PC donanım üzerine video çekiyor o adam işini severek hemde istekle yapıyor. O adam her hafta 1-2 video koyabiliyorken DH neden ayda 1-2 kere koyuyor. ?
+1
artık daha istekli, daha bilgili, bu işe gönül vermiş bu işi yapmak isteyen yeni kişilere şans verilmeli diye düşünüyorum bu işi sadece para gelsin diye veya zorunluluktan yapmak iyi birşey değil. birşey işlemiyorsa orada bir yanlışlık vardır , ya ben doydum artık fazla popülerlik istemiyorum zaten türkiyede benden başka yok diyorlar yada kendilerine çok güveniyorlar bilinmez.
Fakat hakkaten buranın sadece adı donanımhaber içeriği magazin ve siyasetten başka birşey değil, dahili bileşenleri kullanıcılar kendi ayakta tutuyor da yönetimden ben hatırlamıyorum herhangi bir bilgisayar bileşeni incelediğini ne kadar zaman geçti yok valla.
İnanırmısınız harici bileşenlere giriyorum in cin top oynuyor bir kere 40 50 konuyu tek başıma elden geçiriyorum hani başka bakan yok, bir aktiflik dahili bileşende kalmış ama yukarıdan çok birşey göremezlerse oradanda kaçacak gibi kullanıcılar.
bu arada amd asus gibi oldu her platforma atlamaya çalışıyor.
Erdi beycigin telefon haberleri yaparak balgam bagladi kusduk durmadan .
adam akilli iceleme yaparmis de get...