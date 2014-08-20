AMD ve OCZ resmi olarak SSD işbirliğine başladı





AMD'nin yongaya tümleşik SSD çözümleri sunabilmek adına OCZ ile işbirliğine gideceği iddiaları bir süre önce gündeme gelmişti. Dün ise resmi olarak bu işbirliği lanse edildi.





Ancak iddiaların aksine AMD şimdilik bağımsız olarak SSD çözümlerini satışa sunacak. Radeon R7 SSD serisi altında sunulacak olan ürünler 120GB, 240GB ve 480GB kapasite seçeneklerine sahip olacak. Seri yüksek performans ve uzun kullanım ömrüne odaklanmış.





OCZ aynı zamanda Toshiba iştiraki olduğu için farklı teknoloji kombinasyonlarını görmek mümkün. Radeon R7 serisine Toshiba'nın A19 MLC NAND flah bellek teknolojisi gelirken OCZ tarafından da Barefoot 3 M00 kontrolcüsü eklenmiş.





Seri günlük 30GB yazma ile 4 yıla kadar kullanım ömrü sunuyor. Sürekli okuma hızı 550MB/s, yazma hızı 530MB/s olan seride sadece en düşük model 470MB/s yazma hızına sahip. Rastgele olarak ise okuma hızı 85 000-100 000 IOPS arasında değişirken, yazma hızı ise 90 000 IOPS olarak belirlenmiş.





Radeon R7 SSD serisinin 120GB kapasiteli versiyonu 100$ fiyat etiketine sahip. Diğer iki modelin fiyatı ise bilinmiyor. Seri önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak.

http://www.electronista.com/articles/14/08/19/new.ssd.line.starts.amds.one.stop.shop.for.enthusiasts/