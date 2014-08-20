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AMD ve OCZ resmi olarak SSD işbirliğine başladı

4 yıl
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD ve OCZ resmi olarak SSD işbirliğine başladı

AMD'nin yongaya tümleşik SSD çözümleri sunabilmek adına OCZ ile işbirliğine gideceği iddiaları bir süre önce gündeme gelmişti. Dün ise resmi olarak bu işbirliği lanse edildi. 

Ancak iddiaların aksine AMD şimdilik bağımsız olarak SSD çözümlerini satışa sunacak. Radeon R7 SSD serisi altında sunulacak olan ürünler 120GB, 240GB ve 480GB kapasite seçeneklerine sahip olacak. Seri yüksek performans ve uzun kullanım ömrüne odaklanmış.

OCZ aynı zamanda Toshiba iştiraki olduğu için farklı teknoloji kombinasyonlarını görmek mümkün. Radeon R7 serisine Toshiba'nın A19 MLC NAND flah bellek teknolojisi gelirken OCZ tarafından da Barefoot 3 M00 kontrolcüsü eklenmiş.

Seri günlük 30GB yazma ile 4 yıla kadar kullanım ömrü sunuyor. Sürekli okuma hızı 550MB/s, yazma hızı 530MB/s olan seride sadece en düşük model 470MB/s yazma hızına sahip. Rastgele olarak ise okuma hızı 85 000-100 000 IOPS arasında değişirken, yazma hızı ise 90 000 IOPS olarak belirlenmiş. 

Radeon R7 SSD serisinin 120GB kapasiteli versiyonu 100$ fiyat etiketine sahip. Diğer iki modelin fiyatı ise bilinmiyor. Seri önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak. 

http://www.electronista.com/articles/14/08/19/new.ssd.line.starts.amds.one.stop.shop.for.enthusiasts/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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OrhanBey 4 yıl
Uygun fiyata olurda 240 GB kapıcağım bir tane

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qaanx 4 yıl
Amd işbirliği konusunda başarılı atiyi aldı yürüdü gitti bakalım ocz ile neler çıkıcak
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İsaac Newton 4 yıl
Geçem incelemesini gördüm,oldukça yüksek puanlar almıştı.
İleride SSD alacak birisi olarak,TR pazarına girdiğinde uygun fiyatlı olursa bir tane kapabilirim.
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Gece772 4 yıl
Test sonuçları bekliyoruz
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sahafiec 4 yıl
geç bile kaldı AMD, çoktan girmeliydi SSD piyasasına.
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abdulmusavvir 4 yıl
Umalım herkes için hayırlı olur, 1 TB 399$ dayatmasından kurtarsınlar piyasayı yeter. Burdan bakınca ortak fiyat belirliyorlar gibi görünüyor, midemiz bulanıyor.
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Master_Evil 4 yıl
amd oczyi satın alsın kurtulsun diyecemde belli olmaz ocz amdyi satın alır
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DH Misafiri 4 yıl
2007 de, bir gün işlemci, ekran kartı, ram ve hafıza tek modülde yer alacak demiştim de arkadaşlar gülmüştü
amd sağolsun önce ekran kartını birleştirdi yakında da hafıza koyacak
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Recharged 4 yıl
OCZ ve AMD iş birliği güzel. OCZ'in SSD fiyatları bu birleşmeden sonra AMD politikası altında düşer ki düşmüşte sanırım. Kazanan kullanıcı olur.
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zotacing 4 yıl
AMD işlemci kullanan ve savunan biri olarak lafa başlayım hemen hakaret etmesin kimse;

AMD çipset konusunda çuvallayan bir firma, özellikle SSD konusunda fena çuvallıyor maalesef çipsetleri yüzünden. O yüzden SSD işinde başarıyı tutturabileceklerini sanmıyorum. Çünkü Corsair'in de bu hızlarda bir ürününü aldım ve sonuç hüsrandı, Sandforce kullanılacaksa, şimdiden geçmiş olsun zaten.
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mehmet4428 4 yıl
Eskiden olan incelemelerde sanki bir istek vardı, izlerken keyifle izlerdim şimdi arada bakıyorum eski videolara yine izliyorum. :D
Eskisi kadar donanım haberleri de gelmiyor, şaşırıyorum bir sürü donanım dünyası ile ilgili haberler var ama çoğu yayımlanmıyor, youtubeda linustech denilen bir adam var sürekli PC donanım üzerine video çekiyor o adam işini severek hemde istekle yapıyor. O adam her hafta 1-2 video koyabiliyorken DH neden ayda 1-2 kere koyuyor. ?
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Tormintor 4 yıl
DH'de forum hatta Konu Dışı olmasa çoktan ölmüş bir platform olurdu. Bunlar ayakta tutuyor zaten artık burayı. Yoksa inceleme isteyen için bir sürü site mevcut.
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hamza61TS 4 yıl
Sadece. İnceleme olmamalı işiniz, sistem önerileri, teknik analizler, karşılaştırmalı videolar olmalı yok dh çok adam kaybedicek bunuda kimse istemez. Erdi bey dışında adam akilli inceleme yapan yok...
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MühendisMurat 4 yıl
hamza61TS

Sadece. İnceleme olmamalı işiniz, sistem önerileri, teknik analizler, karşılaştırmalı videolar olmalı yok dh çok adam kaybedicek bunuda kimse istemez. Erdi bey dışında adam akilli inceleme yapan yok...

+1

artık daha istekli, daha bilgili, bu işe gönül vermiş bu işi yapmak isteyen yeni kişilere şans verilmeli diye düşünüyorum bu işi sadece para gelsin diye veya zorunluluktan yapmak iyi birşey değil. birşey işlemiyorsa orada bir yanlışlık vardır , ya ben doydum artık fazla popülerlik istemiyorum zaten türkiyede benden başka yok diyorlar yada kendilerine çok güveniyorlar bilinmez.

Fakat hakkaten buranın sadece adı donanımhaber içeriği magazin ve siyasetten başka birşey değil, dahili bileşenleri kullanıcılar kendi ayakta tutuyor da yönetimden ben hatırlamıyorum herhangi bir bilgisayar bileşeni incelediğini ne kadar zaman geçti yok valla.

İnanırmısınız harici bileşenlere giriyorum in cin top oynuyor bir kere 40 50 konuyu tek başıma elden geçiriyorum hani başka bakan yok, bir aktiflik dahili bileşende kalmış ama yukarıdan çok birşey göremezlerse oradanda kaçacak gibi kullanıcılar.


bu arada amd asus gibi oldu her platforma atlamaya çalışıyor.
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mementopolis 4 yıl hamza61TS
hamza61TS

Sadece. İnceleme olmamalı işiniz, sistem önerileri, teknik analizler, karşılaştırmalı videolar olmalı yok dh çok adam kaybedicek bunuda kimse istemez. Erdi bey dışında adam akilli inceleme yapan yok...

Erdi beycigin telefon haberleri yaparak balgam bagladi kusduk durmadan .
adam akilli iceleme yaparmis de get...
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_Dominic_Toretto_ 4 yıl
Bir yastıkta kocasınlar.
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GreyParrot 4 yıl
böyle bir planı vardıysa acaba neden almadı ocz'yi iki kuruşa gitmişti güzelim firma
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