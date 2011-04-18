AMD yaz aylarına "Turbo" ile hazırlanıyor; Fusion C-60 işlemcisi 3. çeyrekte geliyor

AMD resmi tanıtımını Ocak ayında yaptığı yeni nesil Fusion işlemcilerinden C-50'yi günellemeye hazırlanıyor. TSMC tarafından 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli Fusion C-50 işlemcisi 1GHz'de çalışıyor ve 80x paralel işlemcili Radeon HD 6290 entegre grafik birimiyle geliyor. Gün ışığına çıkan yeni bilgilere göre, üçüncü çeyrekte çıkması beklenen Fusion C-60 işlemcisi, C-50 ile aynı özelliklere sahip olacak fakat ek olarak işlemci çekirdekleri ve entegre grafik birimi için Turbo Core teknolojisini de destekleyecek. Intel'in Turbo Boost teknolojisi ile benzerlikler gösteren ve ilk defa Thuban tasarımında kullanılan bu teknoloji ile işlemci saat hızı otomatik olarak arttırılabiliyor.

Açıklanan bilgilere göre Fusion C-60 işlemcisi, Turbo Core teknolojisi ile çekirdek çalışma hızını uygulama ihtiyacına göre 1GHz'den 1.33GHz'e, grafik işlemci çalışma frekansı ise 276MHz'den 400MHz'e yükseltebilecek. Yapılan performans takviyesine rağmen bu sadece ihtyiyaç duyulan durumlarda devreye girdiği için işlemcinin TDP'sinde herhangi bir değişiklik bulunuyor yani aynı Fusion C-50 işlemcisindeki gibi 9 Watt olduğu belirtiliyor. Bilgisayar satışlarının ciddi oranda artış gösterdiği okula dönüş döneminde yani Ağustos-Eylül ayları içerisinde Fusion C-60 işlemcili sistemlerin pazara sunulması beklenirken, fiyat anlamında çift çekirdekli Atom N570 işlemcisini kullanan modellere rakip olacakları düşünülüyor.