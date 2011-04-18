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AMD yaz aylarına "Turbo" ile hazırlanıyor; Fusion C-60 işlemcisi 3. çeyrekte geliyor

8 yıl
15,5b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD resmi tanıtımını Ocak ayında yaptığı yeni nesil Fusion işlemcilerinden C-50'yi günellemeye hazırlanıyor. TSMC tarafından 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli Fusion C-50 işlemcisi 1GHz'de çalışıyor ve 80x paralel işlemcili Radeon HD 6290 entegre grafik birimiyle geliyor. Gün ışığına çıkan yeni bilgilere göre, üçüncü çeyrekte çıkması beklenen Fusion C-60 işlemcisi, C-50 ile aynı özelliklere sahip olacak fakat ek olarak işlemci çekirdekleri ve entegre grafik birimi için Turbo Core teknolojisini de destekleyecek. Intel'in Turbo Boost teknolojisi ile benzerlikler gösteren ve ilk defa Thuban tasarımında kullanılan bu teknoloji ile işlemci saat hızı otomatik olarak arttırılabiliyor.

Açıklanan bilgilere göre Fusion C-60 işlemcisi, Turbo Core teknolojisi ile çekirdek çalışma hızını uygulama ihtiyacına göre 1GHz'den 1.33GHz'e, grafik işlemci çalışma frekansı ise 276MHz'den 400MHz'e yükseltebilecek. Yapılan performans takviyesine rağmen bu sadece ihtyiyaç duyulan durumlarda devreye girdiği için işlemcinin TDP'sinde herhangi bir değişiklik bulunuyor yani aynı Fusion C-50 işlemcisindeki gibi 9 Watt olduğu belirtiliyor. Bilgisayar satışlarının ciddi oranda artış gösterdiği okula dönüş döneminde yani Ağustos-Eylül ayları içerisinde Fusion C-60 işlemcili sistemlerin pazara sunulması beklenirken, fiyat anlamında çift çekirdekli Atom N570 işlemcisini kullanan modellere rakip olacakları düşünülüyor.


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resler 8 yıl
Birazda neden ülkemizde hala AMD ürünleri bulamıyoruz bununla ilgili haber yaparmısınız. Üreticilerin yeni ürünlerini tanıtan haberlerinden başka bir şey yok.
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sendemail 8 yıl
Sony nin fusion lısı teknosaya geldi diye bılıyorum ben gecenlerde ınternette yayını vardı.
hp nın fusıonlısı ıle lenovo nun takıpteyım ancak avrupada dahı fusıon satısları tek tuk.
Donanımhaber edıtorlerı bunların ne zaman pıyasaya gıreceklerı uzerıne tutarlı bır sey soleyebılırler sonucta haber kaynakları bız forum erbabından daha sofıstıke...
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SEO-Uzmanı 8 yıl
o AMD 'ye söyle öyle kurşun kalemin ucunu fazla açmasın, sonra bir yerine girer ona göre !' :)
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Foxbat 8 yıl
Biz daha Fusion'u göremeden turbolusu çıkacak neredeyse. Günlerdir piyasayı inceliyorum ama Atom'dan başka AMD netbook'una rastlamış değilim. Neden hala gelemedi anlamış değilim.
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DH Misafiri 8 yıl
türkiyede intel dayatmasımı var.
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servetportakal 8 yıl
Fusionlar türkiyeye neden hala gelmedi ?
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omerhakanbilici 8 yıl
TDP'sinde herhangi bir değişiklik bulunuyor yani aynı Fusion C-50 işlemcisindeki gibi 9 Watt olduğu belirtiliyor
küçük bir hata var. bulunmuyor olmalı.
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ademkktc 8 yıl
amd çepeyi büyütmüş intelden fark peşinde oldugu belli işallah bunu fiyatlara yansıtmaz
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turgay_2 8 yıl
cok guzel işlemci fakat şu bulldozerlerde bı cıksaydı baksaydık endamına...
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BarGoS 8 yıl
beklenen hamle
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AMD1976 8 yıl
Sevgili dostum bize AMD nin son road map ini paylaşabilirmisin.
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